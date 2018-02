Agnes Chávez sembrará árboles de luz

La artista estadounidense Agnes Chavez visitó Guadalajara para participar en GDLUZ y en la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos, además de charlar con jóvenes estudiantes sobre la importancia del arte y las ciencias.

La formación de Agnes comenzó en 1984, en artes plásticas: “Antes de que hubiera internet, teléfonos móviles, programas para hacer este tipo de artes de proyección”, comentó la artista en entrevista. Desde entonces tuvo la inquietud de vincular el arte con la ciencia: “Me topé con las ideas de la relatividad de Einstein, la física cuántica. Siempre me fascinó la idea de encontrar las formas de trabajar el arte con esas ideas cuánticas. Ese misterio siempre me atrajo en la visión de mi arte. Cuando dibujaba lo hacía influenciada por la física. En 2009, ya salió la tecnología para trabajar con estos nuevos medios. Allí inventé (x)trees, lo proyecté por primera vez en Taos, en mi pueblo en Nuevo México”.

Una versión de (x)trees la presentará en la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas: “Mandamos un mensaje para que me mandaran textos de 20 palabras. Cómo podemos unirnos, cómo estamos unidos a través de la cultura y la tecnología. Puse los mensajes en el código: al tener un mensaje se forma una rama y muestra el mensaje: va creciendo dinámicamente hasta crear un bosque de árboles donde se ven los mensajes que recibimos”.

Al igual que (x)trees, la instalación lumínica en GDLUZ se adapta según en lugar donde se presente: “Es arte efímero, experimental, experiencial, más que nada: es arte inmersivo y participativo. Se tiene que adaptar al ambiente. Cada vez que presento (x)trees lo tengo que adaptar para la pared, al ambiente, las palabras clave. Lo diseñé como un proyecto de arte que se pudiera usar para levantar consciencias sobre un tema”. Entre los temas que ha tratado están el de la deforestación y cambio climático. La versión tapatía resalta las relaciones entre Estados Unidos y México, “y cómo la tecnología y el arte pueden unirnos”, afirmó Agnes.

Imagen de (x)trees. ESPECIAL

Labor con jóvenes

Además de la presentación de su arte, Agnes ha tenido oportunidad de convivir con jóvenes en escuelas: “Es la oportunidad para hablar sobre el arte, cuál es su propósito, lo que significa, cómo utilizo arte, ciencia y tecnología para comunicar ideas, inspirar y levantar consciencias, y ayudar a inspirar a los niños a seguir caminos de ciencia, arte y tecnología. No hay que escoger ahora, se pueden integrar”.

Así como propone una formación interdisciplinaria con su ejemplo de carrera, Agnes también aboga por los nuevos modelos de acceso al arte, no solo a través de los museos: “El trabajo es más interactivo, más colaborativo, más accesible: se puede traer el arte a la calle, en vez de estar en los museos. El museo tiene un estigma de ser solo para personas educadas, pero eso ha cambiado también… Una galería de arte para vender ya no me interesa, ya lo hice. Me interesa hacer arte que llegue a las comunidades, a la gente”.

Esa visión que conjuga diferentes disciplinas la descubrió gracias a la física cuántica: “Habla de lo que dice la ciencia: todos estamos conectados, las cosas no están separadas”. Por eso, decenios después de haber comenzado en el arte y la física la ciencia sigue siendo su impulso para aprender más y enriquecer sus creaciones: “Hasta hace seis años solo me inspiraba en los libros que leía de física, pero decidí que quería estudiar un poco más para entenderlo mejor. Empecé una investigación en el CERN Ginebra: voy todos los años, paso un mes estudiando, inspirándome en las ideas”.

Lienzos centenarios

Sobre la arquitectura en el Centro Histórico de la ciudad, lienzo en la que trabajará durante su estancia, la artista comentó: “Este es el más especial, seguramente. He proyectado en las paredes de adobe de Nuevo México, que es especial, pero no es como la arquitectura de la Catedral”, dijo la artista que llegó a Guadalajara gracias al programa Arts Envoy y la vinculación del consulado estadounidense.

ASISTE

Agnes se presentará en GDLUZ, en el Centro Histórico de Guadalajara este 16 y 17 de febrero, con videomappings, shows multimedia y música. La Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos tiene lugar hasta el 17 de febrero en la Centro de la Amistad Internacional (Av. Gral. Eulogio Parra, núm. 2539, Lomas de Guevara).