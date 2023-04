El 12 de abril ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 12 de abril:

1606: Gran Bretaña adopta la bandera de la Unión.

1633: En Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía.

1861: En los Estados Unidos se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al Fuerte Sumter.

1864: En Fort Pillow (Tennessee) ―en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos― las fuerzas confederadas (esclavistas) asesinan a la mayoría de los soldados afroestadounidenses que se habían rendido.

1865: En el marco de la Guerra Civil Estadounidense, la localidad de Mobile (Alabama) es tomada por las fuerzas antiesclavistas.

1869: En Cuba, Carlos Manuel de Céspedes asume como primer presidente de la República en Armas (contra el Reino de España).

1870: En España se realiza un consejo de guerra para juzgar al Duque de Montpensier, que había matado en duelo a su primo el infante don Enrique de Borbón.

1877: El Reino Unido se anexiona Transvaal.

1886: En el estado de Antioquia (Colombia) se funda el municipio de Caucasia.

1900: En Tuguegarao (Filipinas) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 42,2 °C (107,9 °F).

1904: En Barcelona, Antonio Maura (presidente del Consejo de Ministros) sufre un atentado con arma blanca.

1945: En los Estados Unidos, Harry S. Truman se convierte en trigésimotercer presidente.

1945: En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Chile declara la guerra a Japón.

1954: En Decca Records, Bill Haley & His Comets graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955: En los Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva.

1955: En Bolivia, por decreto del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se dicta el Día del Niño.

1961: El cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1 convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.

1981: El transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial.

1982: En el marco de la guerra de las Malvinas, Reino Unido comienza la reocupación de las islas Malvinas (que mantenía invadidas desde 1832 y que Argentina recuperó a la fuerza diez días antes).

1983: En Los Ángeles (California), la película española Volver a empezar de José Luis Garci, consigue por primera vez para España el Premio Óscar a la mejor película en lengua no inglesa.

1999: El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Monica Lewinsky.

2022: Se registra un tiroteo en un vagón en el metro de Nueva York, dejando al menos 16 heridos.

Cumpleaños

1539: Inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano (f. 1616).

1947: David Letterman, presentador de televisión estadounidense.

1969: Martín 'Mono' Fabio, cantante de rock argentino, del grupo Kapanga.

1972: Reyli, cantautor mexicano.

1978: Guy Berryman, músico británico de la banda Coldplay.

1979: Carolina La O, cantante colombiana.

1979: Claire Danes, actriz estadounidense.

1979: Jennifer Morrison, actriz y modelo estadounidense.

1989: Antonia Iacobescu, cantante rumana.

1989: Valentin Stocker, futbolista suizo.

1989: Vegeta777, Youtuber español.

1998: Paulo Londra, cantante argentino.

2000: Manuel Turizo, cantante colombiano.

Muertes

65: Séneca, filósofo hispanorromano, condenado al suicidio por el emperador Nerón (n. 4).

1555: Juana «la Loca», reina castellana (n. 1479).

1945: Franklin D. Roosevelt, político estadounidense, presidente entre 1933 y 1945 (n. 1882).

2018: Sergio Pitol, escritor, traductor y diplomático mexicano (n. 1933).

