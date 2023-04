El 10 de abril ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 10 de abril:

1710: En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.

1825: En Hawái se abre el primer hotel.

1864: En México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México.

1868: Se estrena Un réquiem alemán (Ein deutsches requiem) de Johannes Brahms.

1882: En Buenos Aires se inaugura el primer Congreso Pedagógico celebrado en América Latina.

1892: En Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC).

1899: En Sevilla (España) tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos.

1912: El transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York (Estados Unidos).

1919: En México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana.

1925: En Nueva York (Estados Unidos) se publica por primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

1928: En Montevideo (Uruguay) se inaugura el Salus Football Club.

1932: En Alemania, el presidente Paul von Hindenburg es reelecto, derrotando por amplia mayoría a Adolf Hitler en la tercera y la última elección presidencial de Alemania (de carácter popular).

1953: En Nueva York se estrena House of Wax, la segunda película 3-D producida por las grandes compañías cinematográficas, tan solo dos días después de que se estrenó la primera, "Man in the dark" (en inglés), el 8 de abril de 1953, de la Columbia Pictures. Incluso en 1922 se proyectó un largometraje en cine 3D.

1970: Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles.

1972: Oberdan Sallustro, cargo del Grupo Fiat, luego de 20 días de secuestro en Buenos Aires, es ejecutado por guerrilleros del ERP.

1974: Golda Meir renuncia como primer ministro de Israel. La reemplaza Yitzhak Rabin.

1992: Se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional de Argentina.

1995: En Colombia se estrenan dos nuevos canales de televisión: R.T.I. y Colombiana de Televisión.

2007: En Argentina se estrena la telenovela Patito Feo.

2008: Se lanza Mario Kart Wii, un videojuego de carreras para las plataformas de Wii. Esta entrega se convierte en la más vendida de la serie Mario Kart y aquí apareció por primera vez el accesorio Wii Wheel.

2013: En Uruguay se aprueba la Ley de matrimonio igualitario.

2019: El consorcio internacional Event Horizon Telescope presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87.

2020: La banda neoyorquina The Strokes lanza The New Abnormal, tras 7 años de ausencia.

2022: Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasaron a segunda vuelta.

Nacimientos

1789: Leona Vicario, figura de la independencia mexicana (f. 1842).

1847: Joseph Pulitzer, periodista estadounidense (f. 1911).

1932: Omar Sharif, actor egipcio (f. 2015).

1960: Claudia Piñeiro, escritora y guionista argentina.

1980: Charlie Hunnam, actor británico.

Decesos

1899: Mariano de la Bárcena, botánico, naturalista e ingeniero mexicano (n. 1842).

1919: Emiliano Zapata, revolucionario mexicano (n. 1879).

1979: Nino Rota, compositor italiano (n. 1911).

¿Qué se conmemora hoy, 10 de abril?

Día Internacional de la Homeopatía

Día Mundial del Síndrome de West

Lunes de Pascua

FS