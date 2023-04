A la baja, población lectora y número de libros leídos

En México, producto de la pandemia, ha habido vaivenes en el comportamiento lector de los mexicanos. Los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arroja datos que muestran el fracaso que ha tenido el fomento a la lectura: cayó a 3.4 el promedio de libros leídos -en 2022 fue de 3.9-; pero, además, cayó 3.3% el porcentaje de lectores en México de 2022 a 2023; y de 2016 -primer año que se realizó la encuesta- a 2023, la caída representa el 12.3%.

El histórico del MOLEC muestra que en 2016 el porcentaje de lectores era del 80.8%, y en lugar de ir en aumento, los lectores van en descenso; pero a partir de 2019, sumado a la pandemia, el porcentaje de lectores ha ido en declive hasta llegar en 2022 a 71.8% y este año a 68.5%, el porcentaje más bajo, que es el que representa el 12.3% de caída.

“Al comparar la serie histórica de resultados del MOLEC, el porcentaje de la población lectora disminuyó. Los resultados de 2023 presentan el dato más bajo: 12.3 puntos porcentuales menos que el porcentaje obtenido en 2016 (80.8 %)”, reporta el MOLEC sobre la lectura de los cinco materiales que mide: libros, revistas, periódicos, páginas de Internet, foros o blogs.

Un dato relevante para Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, quien señala que “desde 2016 que venimos presentando resultados de este módulo, se ha venido observando una disminución de la población lectora, pasando del 80.8% en 2016 a 68.5% en este 2023. Son datos relevantes”, y destaca que la población encuestada durante los primeros 20 días de febrero es de 18 años y más, alfabeta, de 2 mil 336 viviendas situadas en México, en 32 áreas de 100 mil y más habitantes, que muestran el comportamiento lector en el último año.

El otro dato que destaca la encuesta que se da a conocer en el marco del Día Mundial del Libro, es que cayó de 3.9 libros leídos al año por persona en 2022, a 3.4 en 2023. Lo que mantiene a México en los últimos lugares de los indicadores a nivel Hispanoamérica.

La “normalización”

En contraste con los datos anteriores, editores hablan de la “normalización” del mercado de libro en México. David Pemán, gerente para Latinoamérica de Nielsen BookScan -agencia que mide las compras de los lectores tanto en tienda física como compra en eCommerce-, asegura que hasta la semana 14 de 2023, es decir, hasta el 8 de abril, hay un crecimiento de 3.8 en libros vendidos y de 9.5 en facturación, que es superior porque el libro ha incrementado su precio de venta.

“En 2021, el mercado creció 27.3%, pero esto se debía a que en 2020 ocurrió la pandemia; para 2022 hubo un crecimiento de 15.3%, que seguía siendo un crecimiento muy fuerte, pues todavía en 2021 hubo cierres en librerías; y en 2023 el crecimiento de 3.8 es porque el mercado vuelve a la normalidad, a tener crecimientos normales, ya está comparándose con 2022 y librerías sin cierres; es un año positivo con crecimientos normales”, afirma.

A la par está la “estabilización” en el precio de papel, que impactó a la industria, y que, aunque no volvió al precio anterior a la pandemia, no escasea. Lo que persisten son dos desafíos, a decir de Hugo Setzer, presidente de la Caniem, uno es la lucha por los derechos de autor con la circulación de PDF, y el fuerte impacto para la industria por los libros de texto de secundaria con la SEP. “Pero en general, 2023 pinta bien. Nuestro objetivo no sólo es recuperar, sino mejorar las cifras de 2019, y ahí vamos”, dice y celebra dos buenas noticias, las reformas a la Ley General de Bibliotecas y la Ley de Fomento para la Lectura y los Libros, que sólo esperan su publicación en el Diario Oficial.