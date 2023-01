Zapopan rehabilita las áreas deportivas para prevenir delito

Después de varios años en el abandono, el Gobierno de Zapopan apuesta a la recuperación de las 95 unidades deportivas como una estrategia para acercar a la población a los espacios públicos, construir comunidad, incentivar a todas las generaciones a realizar actividades físicas y, sobre todo, para prevención del delito, aseguró la directora del Consejo Municipal del Deporte (Comude), Alejandra Galindo.

Refirió que a lo largo de los últimos siete años, desde la primera administración del exalcalde Pablo Lemus, se intentó dar una nueva vida a las unidades deportivas que, en muchos casos, solían ser usadas “para todo menos para el deporte”.

A la fecha se han rehabilitado 43 unidades, de las cuales al menos 10 se intervinieron en el Gobierno del actual presidente municipal, Juan José Frangie.

Siete fueron responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas. Por su parte, el Comude atendió tres con mejoras sencillas como el balizamiento de canchas, la instalación de vallas y juegos para niños.

El objetivo es culminar con la mejora de las unidades deportivas restantes antes del 2024.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan. "Hay tres cosas que nos van a sacar adelante... lo más importante es educación, deporte y cultura". EL INFORMADOR/A. Camacho

Apuestan al deporte para mejorar de tejido social

“El deporte es nuestra principal herramienta para alejar a los jóvenes de los vicios y de los malos pasos. Queremos que ese tiempo libre que tienen, que no saben cómo invertir, lo aprovechen en las canchas, haciendo amigos y compartiendo con su familia”, aseguró la directora del Comude, Alejandra Galindo.

Tras la rehabilitación de cada una de las unidades deportivas, el siguiente paso para el Comude es realizar activaciones con los miembros de las colonias que colindan con estos espacios. Se llevarán a cabo actividades variadas que acerquen a los vecinos a las unidades y se descubrirán cuáles son los gustos y aficiones de los zapopanos.

Antes de culminar las intervenciones, funcionarios municipales acuden a las colonias, platican con los colonos y preguntan qué tipo de actividades les gustaría que se consolidaran en sus espacios. “Con el paso del tiempo y la modernidad de las disciplinas, aprendimos que lo que más nos sirve es que la gente nos diga qué es lo que quiere, que los niños y jóvenes decidan qué uso le quieren dar y nosotros brindarles estas herramientas”, señaló.

El Comude cuenta con alrededor de 30 disciplinas diferentes entre las cuales la población puede elegir para adecuar sus espacios. Estas incluyen canchas de fútbol rápido para niños y jóvenes, salones y explanadas para hacer yoga o pilates, pistas de trote y carreras, y juegos de mesa como el ping pong y el ajedrez.

La meta, según comentó la directora, es que todos los integrantes de la familia se encuentren en el espacio público de manera simultánea. Mientras los niños del hogar están tomando clases de voleibol, las madres de familia practican disciplinas que las apasionan y los adultos mayores salen de sus casas a realizar actividades físicas y evitan el sedentarismo.

Las disciplinas a elegir se pueden encontrar en la página web del Comude o directamente en las oficinas administrativas de cada unidad. Allí se conocerán los costos de los servicios, los cuales varían según la disciplina seleccionada, así como los horarios y la frecuencia de las clases.

Así luce la renovación de la Unidad Deportiva en Parques del Auditorio. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Inauguran Unidad Deportiva Parques del Auditorio

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, inauguró la obra de remodelación de la Unidad Deportiva Parques del Auditorio, siendo este centro deportivo es el espacio número 44 de este tipo remodelado desde el inicio de su administración municipal, con un beneficio para más de 10 mil personas.

El costo de la obra fue 12.7 millones de pesos, la cual contempla la rehabilitación de un cercado perimetral, iluminación general y deportiva, caseta de vigilancia, cancha de usos múltiples, andadores, plazoleta, área de juegos infantiles con piso amortiguante, área de ejercitadores con equipo de calistenia, áreas de picnic, mobiliario urbano, cancha de fútbol 5 con pastos sintético, pista de trote, reforestación, baños antivandálicos en casi cuatro mil metros cuadrados.

En la inauguración, el alcalde zapopano aseguró que una de las prioridades de su gobierno municipal es brindarle a la ciudadanía espacios de recreación que puedan ayudar a resarcir el tejido social, pues resaltó que la inseguridad no se combate solo con armas y más policías en las calles.

Por su parte, la directora de la Comisión Municipal del Deporte, Alejandra Galindo señaló que esta unidad, así como las 94 restantes que se encuentran en el municipio serán intervenidas en la idea de brindarle a la ciudadanía los espacios idóneos para desarrollarse sanamente.

Han recuperado las áreas de recreación

La recuperación de las 95 unidades deportivas responde a un abandono por parte de las anteriores administraciones municipales, acusó la directora del Comude. Apuntó que, debido a la falta de cuidado, estos lugares se convirtieron en focos rojos para delitos como el vandalismo con grafitis, el robo de materiales como rejillas y luminarias, y la constante presencia de personas en situación de calle que se meten por las bardas en busca de un lugar para dormir.

Puntualizó que ninguno de estos crímenes se comete en perjuicio de los usuarios que hacen uso de los espacios, pero admitió que sin dudas esto trae dificultades para la ciudadanía que acude a las unidades a realizar actividades físicas. “En las noches, sobre todo, se nos desata el problema, porque cuando se cierran las unidades el personal de vigilancia comienza sus rondines, pero mientras ellos andan por un lado, los malhechores o personas en necesidad se aprovechan para buscar la manera de acceder por otro espacio, hacen destrozos, pintas y simplemente se quedan a dormir en sitios que no están adecuados para ello”, relató.

La funcionaria municipal agregó que en las 43 unidades que ya fueron renovadas se cuenta con una plantilla de dos guardias de seguridad privada, quienes son los encargados de intentar proteger cada espacio de las unidades, entre canchas, salones y juegos exteriores. Sin embargo, consideró que el número de vigilantes no es suficiente para la amplitud de algunos centros deportivos. Dio como ejemplo la unidad Tabachines, ubicada en el Periférico Norte, donde resaltó una gran presencia de personas durante todo el día desempeñando actividades diversas, lo que no ha inhibido la presencia de delincuentes.

“Uno podría pensar que con tantas personas haciendo deporte en un espacio como este, los malintencionados evitarían ingresar, pero no. En un espacio en el que nos descuidamos, donde no pase gente por un rato, o una cancha que se desocupe por una hora es suficiente para que pasen y se pongan a hacer pintas, tomar bebidas alcohólicas y hasta fumar marihuana”, lamentó.

La directora del Comude puntualizó que, con la consolidación de la mejora de las 95 unidades antes de que culmine el actual trienio, se busca que todos los espacios cuenten con al menos dos vigilantes de compañías privadas que brinden seguridad a los usuarios y a las propias unidades.

Además, exhortó a la ciudadanía a realizar las denuncias a las líneas oficiales de la Comude - 800 823 3133 - o por medio de redes sociales, en donde se levanta un folio de la denuncia y se le da seguimiento a través de la Comisaría de Seguridad.

“Queremos que la gente se apropie de los espacios, que los sientan como si fuera su casa, que se vuelvan su patio trasero donde hacen ejercicio y sí es así, nadie dejaría que al patio de su casa se meta un extraño a robar y maltratar sus cosas, así queremos que nos ayuden a cuidar”, insistió.

Autoridades zapopanas apuestan para reconstruir el tejido social. ESPECIAL

Usuarios piden mantenimiento e iluminación en parques

Más allá de las adecuaciones que realizan la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura y el Comude en las unidades deportivas, los usuarios de estos espacios aseguran que es necesario mejorar la seguridad tanto en el interior como en el exterior de estos espacios, así como invertir mayor recurso en el mantenimiento de la infraestructura en aparatos deportivos, canchas e iluminación en las mismas.

Dante Salgado, usuario de la unidad Tabachines, quien constantemente utiliza las canchas de frontón, considera que la iluminación en las canchas no es la mejor cuando comienza a bajar la luz del sol.

“Nada más empieza a anochecer y ya no se ve nada, ni la pelota ni lo que pasa a nuestro alrededor, sí da miedo de repente porque las canchas están abiertas y una vez nos pasó que veníamos varios amigos a echar una partida cuando de repente se metieron otros tipos que no conocimos, nos dijeron que jugaban con nosotros, pero no nos dieron buena impresión y mejor nos fuimos”, contó.

En este mismo sentido, Estefanía Arreola señaló que su hijo Juan Carlos ha faltado a varias clases de fútbol cuando por problemas de tiempo no es posible que un miembro de la familia lo acompañe.

“No lo mandaría solo por ningún motivo, aunque está cerca de la casa, la realidad es que no nos da nada de confianza porque en la noche ya está muy solo por aquí, además de que la vigilancia pues no sirve de tanto, son muy pocos, para tanto niño, mejor que no venga si no se puede, sí se me molesta pero es por su seguridad”, sentenció.

Por último, Esteban Medina, deportista en constante uso de la pista de atletismo, concordó en la falta de iluminación en ciertos puntos del complejo deportivo, además de que evidenció que en algunas partes de la pista el terreno es irregular, lo que podría ocasionar alguna lesión o accidente.