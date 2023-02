Entre 2010 y 2020, seis vialidades principales de la ciudad registraron el mayor aumento poblacional en sus alrededores, detonando fuertes congestionamientos en horas pico: López Mateos (desde Circuito Metropolitano hasta Periférico), Mariano Otero (hasta el cruce con Periférico), Tonaltecas, Juan Gil Preciado, carretera Colotlán y carretera a Chapala.

Un análisis del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) destaca que la presión del crecimiento urbano ocurre principalmente en las periferias, donde se cuenta con pocas avenidas. Por ejemplo, López Mateos Sur.

“Desde su entronque con el Circuito Metropolitano Sur hasta el cruce con Periférico Sur, comunica a 158 colonias y tiene una tasa de crecimiento promedio del 527% (de 2010 a 2020)”, apunta.

La carretera a Colotlán y Juan Gil Preciado requieren especial atención, ya que al tener tasas de crecimiento por arriba del 100% muestran “una saturación de las vialidades”.

En el caso de Mariano Otero, se resalta que el tramo que va de La Primavera a Periférico Sur comunica a 294 colonias, “y tiene una tasa de crecimiento promedio del 326%, cifra que muestra cómo parte del desarrollo de la ciudad se ha enfocado en las periferias”.

Mientras la periferia gana población, las zonas centrales la pierden o crecen de forma muy lenta, como el Centro de Guadalajara.

Los atorones viales dañan la productividad laboral

La velocidad promedio en la Zona Metropolitana de Guadalajara disminuyó de 37 a 32 kilómetros por hora por la saturación vehicular y se pierden 52 horas al año en los atorones viales de acuerdo con un estudio de Imeplan, lo que impacta directamente en el desplazamiento de los trabajadores.

César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), comentó que los atorones en las vialidades afectan la productividad de las empresas.

El dirigente de los industriales explicó que a todos los sectores les pega diferente. Por ejemplo, en el sector electrónico la mayoría de las empresas tienen su servicio de transporte tanto para la entrada como a la salida y se programan con base en los puntos de reunión para llevarlos con tiempo suficiente para que lleguen con tiempo a trabajar, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero hay trabajadores que no tienen acceso al transporte porque viven más lejos y tienen que levantarse más temprano para llegar puntuales a la hora de trabajar.

Añadió que están trabajando en la Mesa de Vialidad con el Gobierno del Estado donde están analizando opciones de corto, mediano y largo plazo para agilizar el tráfico en la ciudad y otras como el segundo piso de la avenida López Mateos.

Los problemas de circulación en López Mateos no son privativos de dicha vialidad, se parecen a los de otras avenidas y se relacionan directamente con el desorden y velocidad de la expansión urbana en zonas aledañas. Así, para quien debe tomar esta vía, los embotellamientos y accidentes son pan de cada día, y cumplir con un horario —sea por trabajo o para llegar a una escuela— se torna materia de suerte.

Cada traslado es una batalla de dos sentidos: o se dirigen al cumplimiento de obligaciones o van de regreso a casa. En cualquiera de los casos, la clave puede ser evadir las “horas pico” (nunca es una sola), que pueden cambiar durante los fines de semana.

Si años atrás el fin de la urbanización parecía estar en San Agustín, hoy la avenida está cercada por más de una plaza comercial, lo mismo que fábricas o abundantes negocios, a lo que se suma el crecimiento de áreas habitacionales cuyo desarrollo no coincide con el mejoramiento de accesos viales. El parque vehicular se ha impuesto sobre los vecinos de la zona.

Todo empeora al adentrarse en la ciudad tras pasar la frontera del Periférico, pues apenas desvía parte de la carga vehicular y la vía parece estrecharse; ir de Las Águilas o Las Fuentes, pasar por La Calma y vencer el cruce con Mariano Otero para internarse en Chapalita (o más allá), es una prueba de paciencia y carácter. Asimismo, los pasos a desnivel de López Mateos no son de mucha ayuda en esos momentos de la jornada cuando uno va o viene de su trabajo.

En tiempos en los que se promueve el diálogo para encontrar soluciones al problema, la buena voluntad parece un bien escaso; además, hablar de “modernizar” el transporte público suele disgustar a las autoridades y escuchar cifras de crecimiento poblacional en la zona les asusta (y no sólo a ellos). Peras y manzanas aparte, para quien habita en zonas cercanas a la avenida no parece haber salida en el corto plazo. Si entre Los Gavilanes y Providencia existen diferencias de todo tipo, las une una vía y, como en muchos otros casos, se congestiona casi todo el tiempo.

Esperan inversión para abatir rezago en movilidad

Los constructores de Jalisco esperan que el presupuesto de este año para obra pública, tanto del Gobierno del Estado como de los municipios, ayude a abatir el rezago en movilidad.

Juan Manuel Chávez Ochoa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Jalisco), explicó que las principales obras están enfocadas a resolver temas de movilidad, recuperación de espacios, abastecimiento de servicios, escuelas, entre otros proyectos.

Entre los proyectos magnos se encuentran la Línea 4, que es la obra más importante que se realiza en este momento, pero también se proyectan diversas obras de infraestructura vial en otros puntos de la ciudad.

Entre los polos de desarrollo de este año destacan el Sur de la ciudad, la salida a Colotlán, el hub logístico del aeropuerto y la zona de Tonalá donde se están edificando muchos parques industriales.

Este año en Guadalajara se ejercerán más de mil 800 millones de pesos, en Zapopan se destinará un presupuesto de mil 260 millones de pesos para obra pública, Tlajomulco anunció 400 millones de pesos sin contar las aportaciones estatales e infraestructura federal como la Línea 4 y el hub logístico.

Por parte del Gobierno del Estado se pretende ejercer más de 35 mil millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública canalizará 18 mil millones de pesos entre obras de movilidad y remodelación de la red carretera del Estado tanto en reconstrucción y conservación.

Accesos carreteros presentan caos vial, en este caso la carretera a Nogales, en la zona de la Venta del Astillero. EL INFORMADOR/A. Navarro

Faltan opciones de transporte

Jesús Ruíz García es un empleado de seguridad que padece todos los días para llegar puntual a su trabajo. Antes hacía dos horas desde que se levantaba hasta llegar a su trabajo, pero ahora hace tres horas en promedio.

Todos los días se levanta a las 4:00 de la mañana para tomar el primer camión, el 275-F a las 4:45 que lo lleva a la Base Aérea, donde se baja. Entre las 5:20 a 5:30 de la mañana toma el segundo camión, la ruta 632 para trasladarse a la avenida Patria, donde se encuentra a su trabajo. Finalmente, llega a las 7 de la mañana. Entra a su trabajo después de tres horas. “Tomo dos camiones de venida y dos de regreso, a veces uno de regreso porque me dan raite”, explicó.

El trabajador explicó que el principal problema es la ruta 632 porque normalmente hay mucha gente y pocas corridas.

“Siempre viene bien lleno, ahora también hay choferes que se viene correteando por ganarse el pasaje”, añadió.

TESTIMONIO

Lázaro Cárdenas es un trayecto particular

Imagine por un momento que vive en el norponiente de la ciudad, en un excelente coto, pero debe recoger en el aeropuerto a un familiar que llega de visita, a media mañana o, mejor, a media tarde. Eso implica —en términos lógicos— tomar avenida Lázaro Cárdenas desde su origen, en Prados Vallarta. Pocas aventuras se comparan en tráfico de lentitud sostenida, nodos viales, tramos elevados y cuellos de botella que desembocan en tramos carreteros.

La inviabilidad de una avenida suele ser consecuencia de un desarrollo poco sustentable. Por ejemplo, lo que implica pasar de una zona no tan típicamente vecinal a los linderos del mercado de Abastos y, de ahí, bordear áreas céntricas para cruzar El Deán, La Nogalera y llegar al Álamo Industrial.

En el trayecto no faltan carriles centrales de alta velocidad que, a pesar de las defenestradas esculturas urbanas, carecen de atractivo. Además, hacen perder tiempo, como en otras avenidas a ciertas horas.

Un nodo conflictivo se cruza en el camino. Y es que confluyen salidas carreteras de la ciudad (aunque el problema es igual si se les nombra “accesos”), trátese de la carretera a León (Guanajuato) o carretera libre a Zapotlanejo, aunque el cuello de la botella se dibuja mejor en las faldas de El Tapatío y, de ahí en adelante, la carretera puede ofrecer la ventaja de la velocidad, pero eso no será siempre (y utilizar el transporte público, a estas alturas, complica todavía más el panorama), si se trata de alcanzar el Aeropuerto.

Ahora imagine la empresa de que su destino sea otro: El Salto o, ya entrados en gastos, Chapala.

El crecimiento urbano no se detiene; y aunque Las Pintas o cualquier colonia cercana al parque Montenegro no son “nuevos” desarrollos, dieron pie a Las Pintitas, La Piedrera o, en las orillas de la presa El Ahogado, El Quince o El Verde. Tal crecimiento urbano demanda modernizar el transporte, si no el ordenamiento vial que, a pesar de tratarse de una carretera, en circunstancias especiales (conciertos en conocida arena para espectáculos) no es raro que colapse debido al tráfico, y que con ello se generen otro tipo de problemas: impacto en el transporte de mercancías y el aumento en tiempos de traslado para quienes llegan o salen de la Zona Metropolitana.

ACCESOS INTEGRALES

Solución de Guadalajara ante los conflictos viales

De acuerdo con el ayuntamiento de Guadalajara, no puede darse solución a los conflictos viales de las vías principales de la ciudad si no se llevan a cabo acciones integrales en conjunto, específicamente, por parte de las direcciones de Movilidad y de Obra Pública.

Al respecto, el director de Obra Pública de la alcaldía tapatía, Francisco Ontiveros Balcázar, explicó que desde el inicio de la administración se llevaron a cabo los análisis correspondientes para determinar las superficies de rodamiento de la ciudad pues, dijo, cuando estas se encuentran en mal estado se retrasa la circulación de los automovilistas.

Hay más trabajadores en López Mateos y Periférico

En el Estudio Técnico de Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se presentó un mapa para medir el grado de intensificación de actividades en corredores distritales y centrales de las vialidades, con una comparativa del número de personal ocupado entre 2016 y 2022 del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.

En ese sentido, los corredores con más aumento de trabajadores fueron avenida Adolfo López Mateos, Periférico Manuel Gómez Morín, avenida Mariano Otero, avenida Ignacio L. Vallarta y avenida De las Américas.

“El Periférico Manuel Gómez Morín presenta una intensificación de actividades de más de cuatro mil 270 empleados. Esto puede ser favorecido por el sistema de transporte urbano BRT Peribús, mientras que los corredores atendidos por las líneas de transporte masivo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) tienen una intensificación en conjunto de más de cinco mil 400 empleados”, se destacó en el análisis.

También se informó que los corredores de avenida Adolfo López Mateos y Mariano Otero son las vialidades con mayor intensificación, siendo entre de las principales arterias de la ciudad.

Entre los aspectos negativos, indicaron que los corredores correspondientes a Oblatos, Parque Solidaridad y Tetlán en suma tienen más de mil 100 empleados, los cuales no indican alguna intensificación en actividades.

“Por lo tanto, se observa una dinámica que sigue confirmando las diferencias sociales y económicas entre el Oriente, Centro y el Poniente de la ciudad, ya que el primero es donde menos incremento de actividades se genera”, se menciona.

Como recomendaciones, sugieren implementar estrategias de mejora de transporte en corredores que además de intensificarse con personal ocupado cuenten con servicio de transporte público para evitar incrementar desplazamientos de auto y con ello saturar las vías, principalmente en Adolfo López Mateos, Mariano Otero, avenida Aviación, calle Cedro y avenida Adolf B. Horn.

Y añaden que es necesario plantear las estrategias de renovación urbana que se requieren para corredores “sin modificación en el número de personal ocupado a partir de un diagnóstico integral que determine las necesidades por tipo de vía”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Propone detener licencias para nuevas viviendas

Fernando Calonge, jefe del Departamento de Sustentabilidad y Ciencias del Territorio en CUTlajomulco

Fernando Calonge Reillo, académico de la Universidad de Guadalajara, explica que debido a que los accesos carreteros tienen más fraccionamientos ahora, deben dar servicio a gran cantidad de automóviles. “La solución es detener el proceso, hay mucha vivienda construida alrededor de los ejes, es tiempo que se detengan por completo, y no solamente de vivienda, sino centros comerciales basados en el automóvil. Eso también fomenta los desplazamientos vehiculares”.

Indica que otra medida para que el problema no se agrave más es construir transporte público masivo pero de calidad, el cual pueda competir con el automóvil. “Podría ser el Tren Ligero, o los BRTs adecuarlos a las características de cada vialidad, se necesitan bastantes estudios de origen y destino para ver las entradas y salidas diarias, para poder ver cuál se acomoda en función de los viajes en cada vialidad”.

Sobre qué opina de un segundo piso, considera que son medidas antiguas que no van a la vanguardia de lo que se requiere en las ciudades.

“Son medidas muy antiguas, no es exagerado utilizar el concepto urbicidio, que habla sobre destrucción de ciudades. Eso sería un urbicidio, destruiría espacio público, con contaminación acústica, visual, atmosférica, deterioro del espacio público. Son políticas del siglo pasado”.

Remarca que la dinámica en las grandes ciudades va a la inversa; es decir, derrumbar los viaductos.

“En la literatura se entiende como demanda inducida: construyes otros niveles e induces la demanda. Estás mandando una señal de que es más eficiente usar el automóvil, esa no es la señal que tenemos que mandar a la ciudadanía”.

Por ese motivo agrega que la solución tendría que ser integral: transporte público, desincentivar el uso del automóvil, la intermodalidad y que se pueda conectar con estacionamientos disuasorios, ciclovías y estaciones de transferencia.

Transporte masivo, una solución

El congestionamiento vehicular que se vive día a día en la avenida López Mateos debe de tener una solución integral que tenga en el centro de la propuesta la calidad de vida de la ciudadanía y el impacto ambiental del proyecto que se decida, consideró el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, quien aseguró que la opción más viable sería la implementación de servicios de transporte masivo.

En entrevista, resaltó que el transporte masivo como o BRT, Tranvía y/o Trolebús podría ser una opción óptima con un impacto menor en el medio ambiente, además de ser una solución ante los nuevos desarrollos habitacionales y torres de oficinas que se construyen sobre López Mateos, pues resaltó que a pesar de la crisis de movilidad en la vía, no se ha impedido el desarrollo de nueva infraestructura.

Chacón Benavides aseguró que la propuesta de un diálogo abierto y encuestas con los diferentes sectores de la sociedad es un avance en la socialización del proyecto, pero que una solución a largo plazo debe ser decida por expertos en desarrollo social, mientras que consideró que un segundo piso no sería más que “un curita temporal”.

Señaló que al crecimiento de las calles corresponde el aumento de los automóviles para transitar estos espacios, lo que llevaría a que en un par de años la circulación regrese a ser a vuelta de rueda.

“Tenemos los ejemplos de grandes ciudades como Los Ángeles o la propia Ciudad de México que tienen esta infraestructura que termina por no ser suficiente o que sólo benefician a unos cuantos, la utilidad para pocos y la pérdida para todos”, apuntó.

Los sistemas masivos de transporte son una alternativa ágil para mover a miles de personas. EL INFORMADOR/A. Navarro

TREN Y PERIBÚS

Mueve al día a más de 700 mil usuarios

Actualmente, las tres líneas del Tren Ligero, la troncal del Macrobús y el Peribús mueven un promedio de 701 mil 264 usuarios al día, según estadísticas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Previo a la puesta en marcha del Peribús, el transporte público masivo movía a menos de medio millón de usuarios al día en la ciudad. El BRT (Bus Rapid Transit) que circula sobre Periférico, registra un promedio de 300 mil viajes diarios.

A tan sólo tres meses de su puesta en marcha, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte emitió un paquete de recomendaciones dirigido al titular del Ejecutivo estatal y la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio para que se brinde un servicio más eficiente, accesible y seguro en el Periférico.

Y con la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco y el proyecto del BRT (Bus Rapid Transit) sobre carretera a Chapala, se ampliará la cobertura del sistema de transporte público masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Encuestan sobre dinámicas y percepción de la movilidad

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) coordina la Encuesta Origen y Destino (EOD) y la Encuesta de Satisfacción a Usuarios del Transporte Público para generar información sobre los hábitos de movilidad y la percepción de los usuarios respecto al servicio de transporte público en condiciones regulares dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La EOD se realizará de enero a mayo del 2023 y considera la aplicación de 17 mil 582 encuestas en los domicilios de las personas dentro de las 74 centralidades del AMG. Se estará recopilando, entre otros datos, el número de viajes, modalidades de transporte, tiempos, distancias, puntos de partida y de origen de cada uno de sus trayectos cotidianos.

La encuesta permitirá contar con una caracterización de los desplazamientos cotidianos en el AMG y serán utilizados principalmente como insumo en el proceso de actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), dirigido a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante una transición a una movilidad más eficiente y sustentable.

El último ejercicio de EOD en la metrópoli fue en 2007, y durante los últimos 16 años el AMG ha cambiado en diversos sentidos; la población aumentó de cuatro a más de cinco millones de personas; se construyeron dos líneas de BRT y una nueva línea de Tren Ligero; se implementó el sistema de bici pública MiBici y se han alcanzado los 301 kilómetros de vías ciclistas.

Lo anterior permitirá contar con una caracterización general de los viajes que se realizan en condiciones regulares. Cabe resaltar que en 2020 se realizó un ejercicio similar en contexto de movilidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 que permitió la creación de la Estrategia Metropolitana de Movilidad Emergente (EMME).

Por su parte, la Encuesta de Satisfacción a usuarios del transporte público generará información para conocer el nivel de aceptación de las personas que utilizan los distintos medios de transporte público y masivo para desplazarse por la metrópoli.

La encuesta será un insumo importante para caracterizar la situación actual de la movilidad. ESPECIAL

Ingresos a los accesos carreteros

El “Estudio de Origen y Destino del Transporte de Bienes y Servicios que ingresa y sale por los siete accesos carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara” de 2020 registró 29 mil 885 unidades de Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) sin incluir vehículos ligeros, donde los tres accesos con mayores volúmenes fueron Chapala, Zapotlanejo (Cuota) y carretera Guadalajara-Tepic con 27.30%, 20.8% y 17.6% respectivamente.

“Cabe mencionar que los vehículos ligeros (automóviles) se mencionan por separado debido a que no eran el tema principal del estudio, aunque representaron el 82% del volumen en 2020 y equivalen a 166 mil 027 unidades diarias que ingresan a los siete accesos carreteros”, compartió el Imeplan en una ficha informativa.

Zapopan apoya con agentes viales

El Ayuntamiento de Zapopan también ha tratado de mejorar la situación vial del municipio desde los alcances locales, en primer lugar, identificando cuáles han sido los puntos conflictivos de esta materia.

Con entre cuatro y seis policías por punto, todos los días se establecen operativos en los cruces de carretera a Colotlán y Valle de los Molinos, avenida Valle de los Molinos, Base Aérea y Tesistán, sobre Acueducto entre Periférico y Patria, y en la zona del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).

“Atendiendo la necesidad de la población, de los ciudadanos, nos vimos operando ahora aquí sobre estos cruces dentro del municipio generando presencia, pero sin descuidar nuestro patrullaje, interviniendo las vialidades y agilizando la movilidad por indicaciones de nuestro comisario general y de nuestro alcalde, Juan José Frangie” dijo el subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Carlos Manuel Flores.

Los elementos se encargan entre las 6:30 y las 8:30 horas (y en ocasiones hasta las 9:00) de dar el paso a peatones y agilizar los puntos para evitar el congestionamiento ocasionado por los vehículos que todos los días salen del punto, y de acuerdo con el subdirector, afortunadamente los comentarios de la ciudadanía han sido favorables, pues “permiten que las personas puedan cruzar seguras, y que la gente y automovilistas puedan llegar a tiempo a sus trabajos o escuela”, añadió.

También está en marcha la ampliación de carriles, en una segunda etapa, en la avenida Prolongación Mariano Otero, entre el tramo compuesto de Las Torres a Guadalupe. Las obras comprenden la pavimentación de las laterales, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales con accesibilidad universal, ciclovía, señalética horizontal y vertical, así como obras complementarias.

La alcaldía señaló que se trabaja en la pavimentación de la avenida Valle de los Molinos, dotando de infraestructura de primera calidad al ingreso a la colonia.

“En colaboración con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), se está trabajando en un proyecto de incorporación vial para la zona hacia carretera a Colotlán. Se encuentra en fase de proyecto, evaluando la mejor opción para el polígono a intervenir”, añadió la dirección de Movilidad zapopana.

Bajo este mismo esquema de colaboración interinstitucional, y tras el análisis de todo el corredor vial de Tesistán, se plantea una solución vial en carretera a Tesistán (av. Juan Gil Preciado) y carretera a Colotlán. “Pensando no solamente en el vehículo particular sino en los distintos modos de transporte que puedan integrarse en el futuro a corto y mediano plazo”, indicó la dirección.

Por último, según ha informado Juan José Frangie, se ha propuesto la apertura de una nueva avenida en la colonia Chapalita, que contempla la apertura de una propiedad privada que descongestinará el tráfico de la avenida Guadalupe hacia Periférico, el cual ya está en trámite.

En Juan Gil Preciado es común ver embotellamientos vehiculares. En las cercanías de la estación Arcos de Zapopan del Tren Ligero, los automóviles avanzaron a vuelta de rueda alrededor de las 07:50 horas de ayer. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

Tiene que ser una “vialidad para todos”

Pablo Zataráin, académico del Departamento de Procesos Tecnológicos del ITESO.

El académico considera que la solución para la avenida López Mateos tiene que ser una combinación para transporte público, transporte de carga, automóviles y ciclistas. “Tiene que ser una vialidad para todos, eso le conviene a la ciudad. El tema del servicio del transporte público tiene que ser de muy buena calidad, para estimular que la gente lo use”.

Zataráin, quien ha investigado sobre el impacto del ingreso de la carga pesada por los accesos carreteros de la ciudad, indica que el transporte de carga no tiene un impacto tan grande en el tránsito diario. “Puede ser un riesgo en tema de seguridad, pero en cuanto a tráfico, si observas entre 6 y 9 de la mañana, que es cuando está restringido, se nota principalmente el volumen de autos. Se redujo su paso y sigue el problema”.

Además, detalla que de alguna manera tienen que entrar y salir los bienes que consumimos. “No los podemos excluir, puede haber soluciones de horarios restringidos y recolocación de centros de carga y descarga, en las afueras de la ciudad”.

Por otro lado, remarca que la avenida López Mateos generó un patrón de crecimiento del que se tiene que aprender y no repetir. “El crecimiento de vivienda y comercio también en avenida a Vallarta, y en carretera a Chapala. La demanda de espacios de vivienda va a saturar las calles”.

Sobre la construcción de un segundo piso, opina que no es la mejor opción porque es cuestión de tiempo para que se saturen ambos pisos. “Además, comercialmente y estéticamente propicia deterioro. Pienso que tenemos que empezar a imaginar a Guadalajara con un radio más grande. López Mateos conceptualmente sigue siendo un acceso, pero es una calle de la ciudad. Los accesos tienen que estar bien pensados pero hacia las afueras de la ciudad, la población que vive allí, por sí sola, construye al tráfico”.

El objetivo de la Encuesta Origen y Destino es conocer los hábitos de los usuarios del transporte público en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Camacho

CLAVES

Avanzan “diálogos” por López Mateos

Diálogo. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco continúa con las mesas de Diálogo por la Movilidad Sustentable de López Mateos, con el objetivo de generar un proceso de consulta con base en metodologías de ideación colectiva y de participación inclusiva.

Vecinos. Como parte del proceso de las mesas, se realizó un encuentro con la asociación de vecinos de los fraccionamientos Bosques, Las Moras y El Palomar, en el municipio de Tlajomulco, con la finalidad de identificar las principales problemáticas en esta arteria de la metrópoli, y encontrar entre todos propuestas de solución.

Estatal. Durante este trabajo se cuenta con la participación y colaboración de otras instancias, tanto de Gobierno del Estado como de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

Sociedad. Al momento se han venido realizando más de 20 mesas de diálogo con directivos, maestras y maestros, madres y padres de familia de las escuelas públicas y privadas.

LA ENCUESTA

Investigación, acción y participación

Se realizarán activaciones e intervenciones diagnósticas en el espacio público a través de un cuestionario en línea, encuestas en territorio y mesas de diálogo con diferentes grupos de personas y organizaciones usuarias a lo largo de la avenida.

Se analizarán los resultados sobre las soluciones propuestas frente a escenarios de viabilidad técnica, social y presupuestal, desde un enfoque sistémico, de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.