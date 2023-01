Vicente Cruz transitaba en su moto y manipulaba su celular cuando el semáforo estaba en rojo en la colonia Auditorio. Al pasar a luz verde no se dio cuenta y una camioneta lo embistió. “Yo estaba distraído… y el conductor de la camioneta ni me vio. Afortunadamente no venía tan recio, pero tuve que visitar el hospital”.

Elena García recibió una llamada cuando circulaba por Alcalde. Sacó el teléfono de su bolsa y cuando reaccionó ya se había impactado con una camioneta. “Me salió cara la reparación de mi auto. Y terminé con un esguince en el cuello”.

Aunque conducir y utilizar el celular o cualquier aparato tecnológico representa un gran riesgo ante la probabilidad de ocasionar un percance vial, la Policía Vial de Jalisco aplica menos infracciones, según estadísticas del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Inegi publicado en 2022. Por ejemplo, mientras en 2020 se aplicaron 17 mil 276 multas por “conducir utilizando celular o equipo electrónico”, en 2021 bajaron a 15 mil 120.

Ayer, de las 14:00 a las 14:30 horas, en Hidalgo y Federalismo se contabilizaron 36 conductores usando el celular. Aunque en ocasiones hay una agente vial, ninguno fue multado.

El Observatorio de Lesiones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado pide a la población evitar la combinación volante-celular, ya que disparan los accidentes viales, las lesiones y las muertes.

Roberto Ulises Estrada, titular del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana de Jalisco, destaca la necesidad de que las personas acaten las normas viales, pero acentúa que los agentes viales deberían prestar más atención y aplicar multas para concientizar.

Sanción

La multa por utilizar el teléfono celular al manejar va de los mil 556 a los dos mil 593.50 pesos.

Este medio observó ayer a conductores que usaron el celular cuando circulaban por las calles de la metrópoli. Uno de ellos fue detectado mientras lo hacía en el cruce de Chapultepec y Pedro Moreno, en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Volante y celular elevan el riesgo de accidentes

El Observatorio de Lesiones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado confirma que en Guadalajara, 60% de los conductores manejan con alguna distracción, principalmente el celular, lo cual incrementa cuatro veces el riesgo de verse involucrado en un accidente vial.

La recomendación es que los conductores deben utilizar dispositivos de manos libres para realizar una llamada.

Para enviar un mensaje de texto se debe orillar o estacionar el vehículo para estar seguro y evitar accidentes. En carretera o avenidas, el resultado podría ser fatal, debido a la velocidad.

Otra opción es instalar aplicaciones en los celulares, como LifeSaver, TextAssured, DriveSafe.ly o Text Drive, entre otras. Estas permitirán conducir sin la preocupación de responder cuando te escriban o te llamen por teléfono, ya que tienen la misión de bloquear el celular.

Roberto Ulises Estrada Meza, presidente del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana de Jalisco, pide a la población ser responsable y acatar las normas viales.

Indicó que también es necesario aplicar infracciones y hacer un llamado a la ciudadanía para que las personas puedan acudir a tomar cursos de cultura vial.

Héctor Payán, experto en salud pública, advirtió que leer un mensaje en un celular obliga al conductor a que aparte los ojos del camino por cinco segundos. “¿Es poco tiempo?”. Concluye: “Si se viaja a 75 kilómetros por hora, estamos hablando de que esta distracción es suficiente para cruzar un campo de futbol completo”.

Además, agregó que de acuerdo con algunos estudios, las alteraciones en el comportamiento de un conductor por el uso de un celular son comparadas a aquellas que se producen en la conducción bajo efectos del alcohol.

Cuatro distracciones

Visual. Desviar la atención hacia estímulos visuales, como leer mensajes.

Auditiva. Desviar la atención hacia sonidos, como el uso de música al conducir o llamar por teléfono.

Física. Quitar las manos del volante para hacer cualquier otra actividad.

Cognitiva. Desviar la atención hacia pensamientos.

La cifra

22 jóvenes de 15 a 29 años de edad mueren al día en siniestros viales, causados, principalmente, por el uso del celular mientras conducen; según cifras de México del Instituto Nacional de Salud Pública . Por su parte el Virginia Tech Transportation Institute indica que un conductor que textea mientras conduce tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

Utilizar el celular mientras conduce implica multas de entre mil 556 y dos mil 593.50 pesos. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Los infractores y los policías viales

A Jackeline Guerrero le pusieron dos multas viales en un sólo día. Conducía de su casa al psicólogo por Periférico, cuando en un semáforo en rojo a la altura de Tabachines se detuvo. Una prima le llamó por teléfono al darse cuenta que estaba unos metros más adelante. Pero al responder y ponerlo en altavoz, un agente vial la hizo orillarse para ponerle una multa.

Ese día, al salir de su consulta, acudió al Registro Civil, donde recibió otra multa por estacionarse de manera indebida.

“Las pagué al día siguiente para aprovechar el descuento que hacen y me salieron a la mitad de precio. En ese momento me pesó haber pagado, especialmente la multa por hablar al celular. Sé que conducir y hablar por teléfono es un mal hábito, pero como consejo a partir de ello es que las personas deben estar más pendientes al conducir por seguridad de todos, ya que uno puede distraerse y ocasionar un accidente”, contó Jackeline.

A pesar de haber disminuido, las multas por utilizar el celular o cualquier aparato tecnológico al manejar, se encuentran entre las 10 más aplicadas por la Policía Vial en Jalisco, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal dado a conocer por el Inegi en 2022.

Este tipo de infracción se ubicó en el octavo puesto de las multas más aplicadas en nuestra Entidad, con un total de 15 mil 120 infracciones impuestas por agentes viales.

Los primeros tres puestos están ocupados por estacionarse en doble fila o lugares prohibidos, conducir sin cinturón de seguridad y manejar sin licencia o permiso vigente.

Otro caso

El pasado 24 de octubre, Mario Vincenzzo conducía por la calzada Olímpica, en Guadalajara. Poco antes de llegar al semáforo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, sacó el celular para revisar su ruta en el navegador.

En ese momento, un agente vial se le acercó y le precisó: “Te paras ahí adelante, por favor”. Le pidió que bajara del auto, que entregara su licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

“Me dijo: ‘¿Sabes cuánto sale la multa por usar el teléfono al manejar? Son 15 días de salario mínimo. ¿Cómo le hacemos? La multa no te conviene. ¿De verdad, los quieres pagar?’. Y siguió sacándome información de hacia dónde iba...”.

Mario, molesto por la insistencia del oficial, le exigió que le aplicara el folio. Aunque inconforme, y al ver que Mario no iba a ceder, el oficial decidió darle la multa y le agregó:

“Ya métete otra vez al carro, que no quiero que vean que te estoy pidiendo mordida”.

Por la infracción, terminó pagando alrededor de los mil 500 pesos.

Las 10 multas viales más comunes en Jalisco

Estacionarse en doble fila o lugares prohibidos. Conducir sin cinturón. Conducir sin licencia. Conducir sin tarjeta de circulación. Conducir sin luces. Conducir sin placas. Conducir motocicleta sin casco. Conducir usando celulares o equipos electrónicos. Dar vuelta en zonas prohibidas. Subir o bajar personas en zonas prohibidas.

Reprueban a los agentes

El desempeño de la Policía Vial de Jalisco es calificado como “pésimo” o “malo” por nueve de cada 10 personas que respondieron a un sondeo realizado en la página electrónica de esta casa editorial.

En ésta participaron dos mil 304 internautas en la encuesta: 67% consideró el actuar de los agentes viales como “pésimo” y 22% contestó que es “malo”.

En el sondeo, 7% dijo que el trabajo es “bueno” y sólo 4% que es “excelente”.

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del Inegi detalla que 73.9% de los entrevistados calificaron a los agentes viales como la corporación más corrupta, por encima de los policías y jueces.

El uso de dispositivos durante la conducción eleva el riesgo de accidentes hasta cuatro veces. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Aplicaciones para evitar usar el teléfono

LifeSaver

Esta aplicación se activa en segundo plano y detecta automáticamente que la persona conduce para bloquear el teléfono mientras lo hace. La aplicación genera mensajes de recompensa por una conducción más segura. Y le permite recibir una notificación automática cuando se ha llegado al destino.

MoveMode

Gracias a su configuración personalizada, puede elegirse qué características se quiere restringir mientras se conduce. Puede eliminar notificaciones entrantes, bloquear llamadas, enviar SMS a contactos predeterminados y silenciar el dispositivo.

TextAssured

Consiste en programar mensajes, que se enviarán automáticamente cuando te escriban. Es compatible con WhatsApp y Facebook Messenger. Puedes configurarla para que se active automáticamente en ciertas horas del día, días de la semana, locación específica o cuando el GPS detecte que vas conduciendo.

DriveSafe.ly

Esta aplicación lee los mensajes de texto entrantes y los SMS a través del altavoz del teléfono o el manos libres, pero no deja responder por voz. Señala la procedencia de la llamada para que no se tenga que mirar la pantalla.

Text Drive

Configura la aplicación de respuesta automática y lector de mensajes. Se ejecuta en segundo plano y se activa mediante Bluetooth, lee los mensajes a voz y permite responder automáticamente los textos con respuestas predeterminadas.