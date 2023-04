Los patines eléctricos o “scooters” se han popularizado como una alternativa para moverse en la ciudad. Y cada vez es más común observar personas que los usan de forma habitual en puntos como el Centro Histórico de Guadalajara.

Mauricio Calderón comenzó a utilizar el patín eléctrico desde hace más de un año y platica que dejó la motocicleta en sus traslados para ahorrar en gasolina. Presume otros beneficios, como el ahorro de tiempo. “Yo lo uso para recorridos largos, de hasta media hora, del trabajo a la casa. Y la carga de batería me dura. Pero siempre con cuidado, sobre todo donde hay mucha gente y tráfico”.

Antonio Torres, vendedor de un establecimiento donde se comercializan, considera que los principales atractivos de este vehículo son la facilidad de manejo, que son ligeros y fáciles de transportar. Refiere que las ventas han crecido más de 30% y es notorio el incremento del interés de la gente. “Sí aumentó la demanda con el tema de los patines, creció 30%. Cada vez hay más personas que los compran o preguntan por ellos. Es porque son fáciles de manejar y no gastas en gasolina. Algunos modelos vienen limitados para no superar los 30 kilómetros por hora, pero algunas personas los modifican para que corran a más de 50 kilómetros”.

Sobre la carga de la batería apunta que, según el modelo, puede durar de cuatro a cinco horas. Y según la intensidad del uso que le den, puede durar hasta una semana. “Una ventaja es que nosotros contamos con un taller y en eso también se nota que hay más gente que los usa”, explica María Orozco, empleada de una tienda donde se venden estos patines eléctricos.

El uso de “scooters” aumentó en la ciudad. Los usuarios deben respetar la Ley de Movilidad, en la que el peatón es el actor principal. EL INFORMADOR/A. Camacho

Patines eléctricos deben respetar seguridad vial

La nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público de Jalisco considera a los patines eléctricos como un vehículo no motorizado mientras no alcancen velocidades mayores a 25 kilómetros por hora. Y son vehículos recreativos si llegan a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, según el Artículo 5 de la legislación.

En el Artículo 195 se clasifica como vehículos de movilidad activa a los patines asistidos por motor de baja potencia, no susceptible de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora.

Como obligaciones de las personas usuarias de vehículos para la movilidad activa se enlistan: respetar en sus derechos a todos los demás sujetos de la movilidad, dando prioridad al orden de preferencia y responsabilidad de la jerarquía de la movilidad prevista en la ley y su reglamento, donde el peatón es el actor principal. También cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad, en materia de circulación.

Están exentos de tener un registro sobre cuántos circulan, según especifica el Artículo 89 sobre la Base de Datos sobre Movilidad y Seguridad Vial.

“Es un tema 100% municipal, que ya lo ha trabajado el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Ellos son los responsables de eso. No es transporte público, es transporte privado. Le toca a los Ayuntamientos en conjunto con el Imeplan, al cual pertenece la Agencia Metropolitana. Que yo sepa, hubo un intento de regulación hace tres años que no fructificó”, acentuó Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco.

Recordó que está permitido que los usuarios suban al Tren Ligero con el patín doblado, así como todos los domingo se pueden subir las bicicletas.

Indicó que en la Norma Técnica y el Reglamento de la Ley de Movilidad de Jalisco no se contemplará la regulación a ese tipo de vehículos, aunque insistió en que es un tema municipal.

Los precios van desde dos mil hasta más de 20 mil pesos

Equipamiento, modelo y marca, son factores que influyen en el costo al comprar los patines eléctricos. Empleados de establecimientos donde se venden comentaron que el abanico de precios puede ir desde los dos mil hasta más de 20 mil pesos.

María Orozco, trabajadora de una tienda donde se venden “scooters”, explicó que los modelos básicos, menos equipados, se pueden encontrar en alrededor de dos mil pesos hasta en tiendas de autoservicio. Si lo que se busca son modelos que cuenten con luces, frenos de suspensión y mayor calidad de pila, dijo que el valor puede superar los de 20 mil pesos en tiendas especializadas, departamentales o por internet.

De hecho, en redes sociales y sitios web se ofrece también la venta de patines de segunda mano, con precios más accesibles.

“Hay que tener presente el tema del servicio y mantenimiento, si tiene problema con la batería o alguna otra parte. Hay que ver de qué marca es y qué tan complicado es conseguir la pieza original o si hay otra que se pueda usar, son detalles que debes ver al comprar”, explicó la vendedora.

Los Modelos

Segway Ninebot Max G30LP

Modelo con diseño basado en aleación de acero, con tecnología resistente al agua y luces LED incorporadas.

Cuenta con conexión bluetooth para enlazar con la aplicación móvil de la marca y personalizar su uso.

Es importante tener en cuenta que no es tan ligero de cargar.

Costo promedio: 21 mil 999 pesos.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Es uno de los más populares del mercado.

Tiene un motor que alcanza los 25 kilómetros por hora, se puede adaptar a tres modos de acuerdo con la velocidad requerida, además de contar con un tablero multifunción que mejora la experiencia durante la conducción.

se puede adaptar a tres modos de acuerdo con la velocidad requerida, además de contar con un tablero multifunción que mejora la experiencia durante la conducción. Costo promedio: 15 mil 999 pesos.

Gotrax GXL

Cuenta con una estructura de metal.

Llega a los 20 kilómetros por hora y puede mover hasta 100 kilogramos.

Sus llantas son gruesas y tienen cámara de aire.

Costo promedio: 10 mil 999 pesos.

Razor E300 Electric Scooter

Este modelo combina potencia y peso ligero, es silencioso y relativamente económico.

Pesa 21 kilos.

Costo promedio: 7 mil 500 pesos.

Razor E200 Electric Scooter

El modelo está pensado para adolescentes, más que para adultos, por cuestiones de su tamaño y potencia. Costo promedio: 7 mil 984 pesos.

Fuente: blog clupp.com.mx

Muchos usuarios del patín eléctrico acostumbran no portar casco durante sus viajes. EL INFORMADOR/A. Camacho

CLAVES

Peso. Se debe considerar especialmente si se harán trayectos combinando el uso del patín con el del transporte público. La mayoría de los modelos pesan en torno a los 13 kilos, pero hay algunos más ligeros, que no llegan a los 11 kg.

Tamaño. Hay que revisar las dimensiones de elementos como la plataforma, unos 45 por 17 centímetros es lo ideal, y es preferible un manillar que sea de altura regulable. Si no lo fuera, comprobar que se ajusta a tu estatura y te resulta cómodo de manejar.

Prácticos. La mayoría de los modelos se pueden plegar para transportarlos. Es recomendable probar la facilidad de plegado y desplegado en la tienda, antes de comprarlo.

Frenos. Un aspecto muy importante es la seguridad, que pasa por tener un buen sistema de frenado. Un modelo con frenos de disco, al menos en la parte trasera, es una alternativa segura y eficiente. Los frenos de tambor también son seguros, pero resultan más aparatosos. Algunos patines cuentan con frenada regenerativa, que utiliza la fuerza de fricción para recargar la batería.

Iluminación. Si se va a circular de noche es muy recomendable que la unidad cuente con luces delanteras y traseras. Algunos modelos no las traen pero se pueden añadir como accesorio, para mayor seguridad.

Medidas. Los mecanismos para evitar que se pongan en marcha o sistemas de bloqueo, son las alternativas de seguridad más frecuentes cuando se trata de evitar el robo del patín. Algunos modelos dan la posibilidad de monitorear la ubicación mediante una aplicación y bloquear el sistema de arranque.

Casco. Esa protección y el claxon son elementos cuyo uso está recomendado como medida de seguridad personal al circular en la calle.

Llantas. Las llantas de aire absorben mejor las irregularidades de las calles y tienen mejor agarre. Por su parte, las llantas macizas no requieren tanto mantenimiento, al no poncharse ni tener que revisar la presión. Respecto al tamaño, es variable según el modelo.

Suspensión. Se recomienda contar con sistema de suspensión, si se moverá por vías irregulares, para prevenir daños.

Fuente: www.ocu.org

LA VOZ DEL EXPERTO

Son herramienta para conectar los corredores del transporte

Yeriel Salcedo Torres, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público

Los patines eléctricos son medios de micro movilidad, ideales para recorridos cortos y considerados herramienta de transporte intermodal, para conectar corredores de transporte público, explicó Yeriel Salcedo Torres, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público.

“Este medio de movilidad es muy bueno para que las personas tengan opciones para hacer estos trayectos cortos, cuando están haciendo intermodalidad, que puedas ir en transporte público te bajas y usas el patín para llegar al punto al que vas. Entonces sí es una opción para que la gente pueda depender menos del uso del automóvil, al hacer estas conexiones para otros medios de movilidad masivos”.

El académico del ITESO recordó que participaron en la elaboración de la reglamentación para el modelo de alquiler de patines que hace unos años impulsó el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), en el que establecieron que sí pueden usar las ciclovías, no circular por las banquetas y que se debería colocar infraestructura para estacionarlos.

“Necesitamos reglamentar el uso, porque si no puede ser un problema. Creo que es importante volver a retomar el tema y ponerlo en la mesa, para que la gente que usa el patín en la ciudad vaya reconociendo que tiene derechos, y que tiene obligaciones, y que también el municipio, las autoridades, asuman la responsabilidad de garantizar su seguridad y contar con infraestructura”.

César Rojas es uno de los usuarios zapopanos que combina el uso del “scooter” y el Tren Ligero, para trasladarse de su casa al trabajo. EL INFORMADOR

“Scooters” y transporte público: una combinación perfecta

La vida cotidiana es todo, menos sencilla. Bajo esa consigna, en nuestro país las condiciones y retos que enfrentan las familias a diario demandan cada vez más del ingenio y el aprovechar la oportunidad que se presente. Así, no es extraño que algunas fórmulas para optimizar tiempo y recursos en, por ejemplo el traslado al trabajo, sean ya percibidas con frecuencia en las calles, como es el caso de los patines o “scooters”, que presentan modelos no tan caros y menos aún su mantenimiento.

En este sentido, César Rojas, avecindado en una colonia del Norte de Zapopan, reticente a referir dónde trabaja, utiliza a diario el transporte público.

“Lo que utilizo son las líneas del Tren Ligero, voy hasta Parque San Jacinto”.

Por supuesto, en mano lleva plegado el patín, cómodo y manejable.

“Lo uso para trasladarme de mi casa a la estación y, al bajar, de la estación al trabajo”.

El trabajador refiere que esta utilización del “scooter” en combinación con el transporte público nació de manera particular.

“Se me ocurrió a mí, porque tengo carro, pero se me hace más rápido el traslado, sobre todo de salida del trabajo a casa. Me pareció lógico usar el patín para ir al tren y luego de viajar en el tren, hacer menos tiempo que caminando”.

Esas reflexiones motivaron la práctica y comprobar, asimismo, que combinar el patín eléctrico con el transporte público fue un acierto.

“Un ahorro, porque gasto mucho menos en gasolina, el tren no se ve afectado por el tráfico y al salir del tren, para llegar a casa no invierto ni cinco minutos, son traslados cortos en los que uso el patín. Además, no le he dado mucho mantenimiento ni ha resultado caro, al ser tramos cortos el uso no es excesivo. No ocupa tanto, si acaso mantenerlo limpio, pasarle un trapo de cuando en cuando”.

Con apenas un año de utilizar el patín eléctrico para llegar a su trabajo y regresar a casa, Rojas hace énfasis en que este combo de transporte cada día es más popular.

“Muchas veces veía yo a gente que combinaba usar el patín y el tren, pero entonces eran pocas, ahora veo más, cada vez más, tomo el tren y a veces venimos dos o hasta tres personas con patineta en un vagón. Te digo, tengo un año con esta dinámica y me ha resultado muy bien”.

Lamenta no portar casco tras accidente al caer del “scooter”

Aunque su patín eléctrico no supera los 20 kilómetros por hora, una caída al circular en el “scooter” le costó a Rodolfo golpes que tardaron más de dos semanas en sanar.

“Caí de frente, el golpe fue directo, no pude meter las manos; todo fue muy rápido y el golpe fue directo en el párpado y la parte de la ceja; eso me ocasionó que el ojo se hinchara, pero afortunadamente no pasó a mayores. El accidente fue un descuido, en una de las rampas al llegar a la estación del Tren Ligero derrapé y tuve la caída. Hubo un error mío porque no llevaba casco y ningún accesorio de seguridad, pero aprendí que es esencial hacerlo y que la autoridad debería regular que se haga”.

A pesar de la caída, Rodolfo destacó las facilidades del patín que usa regularmente para hacer un recorrido de unos dos kilómetros de su casa a la Línea 3 del Tren Eléctrico.

“Para mí la experiencia es buena por el ahorro de tiempo y menor gasto por lo que ahorras en gasolina y estacionamiento”.

Comentó que en automóvil, trasladarse al trabajo le lleva unos 50 minutos, mientras que combinando el patín y el Tren el tiempo baja a unos 20 minutos. Planteó que falta más cultura vial para que los automovilistas respeten a los usuarios de patines.

“El recorrido de la casa al tren lo hago por un parque lineal por eso es un poco más confiable el traslado porque aún falta respeto de los automovilistas a los usuarios del patín; tienes que estar atento al cruzar una calle por si no te ven o te echan el coche encima”.

Lafayette, Centro y Arcos Vallarta, donde más se usa

Sobre las pruebas pilotos de los Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR), el Ayuntamiento tapatío informó que éstas se realizaron de diciembre de 2019 a marzo de 2020. En ese periodo se efectuaron 22 mil 009 viajes, con un promedio de 244 al día, principalmente en las colonias Lafayette, Centro y Arcos Vallarta.

Por medio de una ficha informativa, el Gobierno municipal detalló que en la Propuesta del Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial se contempló un apartado para regularlos por completo, en acuerdo con lo que se determinó en las mesas del Imeplan, antes de la pandemia.

“Además del apartado en el reglamento se anexará un manual para profundizar en la materia. Lo anterior con la finalidad de prever que exista regulación para cuando decidan las empresas invertir o comenzar a operar”.

Entre los requisitos que debieron cumplir los participantes estuvo la descripción de cómo su sistema contribuye a la integralidad del sistema de transporte del Área Metropolitana de Guadalajara, una ficha técnica con las características físicas de la bicicleta o patín eléctrico, así como la descripción de la infraestructura que se necesita instalar en el territorio municipal para que el sistema pueda operar. Por ejemplo, si el sistema requería un anclaje especial.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras pruebas piloto, empresas abandonan proyectos en la ciudad

Pese al trabajo realizado en la normatividad para la operación de las bicicletas mecánicas con o sin anclaje, bicicletas mecánicas asistidas eléctricamente, con o sin anclaje, o patines eléctricos también conocidos como “scooters”, las empresas abandonaron los proyectos en la ciudad tras la implementación de las pruebas piloto.

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) recordó que en 2019, la Mesa Metropolitana de Movilidad, gestionada por el organismo, coordinó con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara la creación de los Criterios de Prueba Piloto para Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR).

“En los criterios para la Prueba Piloto STIR se marcaba una duración de seis meses, con una obligatoriedad de tres meses de operación mínima para las empresas”, detalló a través de una ficha informativa.

También acentuó que se consideraba un periodo comprendido entre el 26 de septiembre del 2019 y el 26 de marzo de 2020, aunque los Ayuntamientos iniciaron la prueba meses después, posterior a los procesos internos de aprobación en cabildos para sus territorios.

“Las empresas aprobadas para participar comenzaron a prestar servicio el 2 de diciembre de 2019 en el municipio de Zapopan con la empresa Grin, y el 7 de enero del 2020 con Movo”.

En el municipio de Guadalajara la prueba piloto comenzó con Grin, después ingresó Floü y la empresa Movo.

“Cabe mencionar que todas las empresas participantes en la prueba piloto sólo presentaron patines como dispositivos a operar, y que las empresas Bird y Frog decidieron no continuar con su participación en la prueba piloto”.

El Imeplan enfatizó que el permiso, operación y vigilancia, correspondía a cada municipio que aprobara la entrada en operación del sistema.

Si bien el uso del patín eléctrico está en aumento, los usuarios deben cumplir con las indicaciones mínimas de seguridad, pues no están exentos de accidentes viales. EL INFORMADOR/A. Camacho

EJERCICIO

Resultados de las pruebas piloto en Guadalajara

Tres empresas participaron en la operación de las pruebas piloto en la ciudad.

El viaje promedio por patín fue de dos a tres veces por día.

Distancia promedio de viaje fue dos kilómetros.

Horario de máxima demanda, de 15:00 a 19:00 horas.

Incremento de viajes en fin de semana del 150%.

Se establecieron 30 espacios de estacionamiento para STIR.

El 77% de usuarios fueron hombres y 22% fueron usuarias mujeres.

TELÓN DE FONDO

La reglamentación quedó en el limbo

De acuerdo con lo establecido por el Instituto Metropolitano de Planeación y los Ayuntamientos, los usuarios de patines eléctricos debían seguir las reglas de tránsito de los ciclistas, es decir, circular por ciclovías o por el centro del carril extremo derecho y no podían andar por las banquetas, y tenían como obligación respetar señales de tránsito y sentidos de las calles establecidos.

“Las empresas tienen la responsabilidad de socializar este servicio en las colonias donde habrá operación, contar con seguros de cobertura amplia para hacer frente a eventualidades de los usuarios, así como realizar cargos o retirar el servicio a las personas que realicen acciones peligrosas, como circular por carriles centrales de avenidas principales o por no respetar los reglas establecidas”, se informó.

Asimismo, entregar a los municipios la información de los viajes generados, lo que serviría a la autoridad para nutrir sus estudios de movilidad que fundamenten proyectos futuros.

Las empresas cobrarían entre 10 y 15 pesos por desbloquear el vehículo, así como de dos a tres pesos por minuto de uso. La presencia de más de una empresa garantizaría la competencia, lo que beneficiaría a los usuarios. A su vez, tendrían la responsabilidad de educar continuamente a los usuarios para que aprendan a usar los patines y conozcan las reglas de circulación en las vialidades.

GUÍA

¿Qué son los STIR?

La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad describe que los Sistemas de Transporte Individual en Red (STIR) son nuevos modos de transporte activo que atienden viajes flotantes, lo que implica que no cuentan con una red de orígenes y destinos definidos, “son desplazamientos de corta duración puerta a puerta con orígenes y destinos múltiples y diversos”.

En su programa de Movilidad Activa publicó que se propone iniciar a desarrollar una estrategia que incentive la participación de estas empresas de STIR en la ciudad, “que nos permita incrementar la oferta tanto de vehículos como de cobertura de movilidad activa de la mano de participación de la iniciativa privada. Por lo que se plantea realizar acercamientos con las empresas que prestan servicios de STIR privados, para la formulación de una agenda en conjunto”.

INTENTO FALLIDO

Uber retiró su servicio de los patines eléctricos en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, Uber ofreció la opción para rentar patines y bicicletas eléctricas a través de “Jump”. El servicio llegó a la capital del país en agosto de 2019, pero en menos de un año anunció su salida. La compañía remarcó que el negocio sería integrado a Lime, pero finalmente dejó de operar en la CDMX.

Fallas en el uso del Patín eléctrico

Los patines eléctricos son tendencia mundial. Sin embargo, no todo es positivo con respecto al uso de este vehículo.

Un informe de la Fundación Línea Directa reconoce que en la actualidad, los “scooters” se encuentran como en el “top of mind” de los usuarios urbanos como opción de transporte, pero no están exentos de riesgos los accidentes.

De acuerdo con los análisis, las principales causas de accidentes o fallas son:

Falta de respeto a las normas.

Atravesar la calzada en rojo para los peatones.

La velocidad.

Falta de control sobre las carencias técnicas del vehículo.

Irrupción súbita y sin control en la vía.

Dificultad de convivencia en los carriles con ciclistas, así como con los peatones y motoristas.

PRECAUCIÓN

Usuarios sufren graves accidentes

Otro estudio de la Universidad de California determinó que los daños en la cabeza, las fracturas y los esguinces y cortes son las lesiones más comunes en los accidentes con patinetes eléctricos. Según este informe:

El 40% de los accidentados sufren daños en la cabeza.

El 32% padecen fracturas.

El 28% sufren cortes, esguinces o moretones sin fracturas o lesiones en la cabeza.

El 11% sufren colisiones con objetos.

El 9% fueron golpeados por un vehículo en movimiento, como una bicicleta o un auto.

Solo 4% lleva casco protector.

.