Durante los últimos tres años, el mercado de las motocicletas en México se disparó principalmente por las personas que se autoemplearon en servicios de entrega de comida o reparto de paquetes.

Reyna Adriana Dávila, vecina de la colonia Santa Elena Alcalde, en Guadalajara, compartió que ser repartidora le ayudó económicamente. Contó que un día, en cinco horas, ganó 500 pesos más propinas.

“Realmente es una fuente de ingreso muy buena. Eres tu propio jefe y trabajas a tu ritmo”, comentó.

Francisco Igartúa, director de Expo Moto, estimó que la pandemia de COVID-19 provocó un crecimiento superior al 40% en el sector, sobre todo en unidades de bajo cilindraje.

“Mucha gente encontró un nicho de trabajo en la moto para el reparto, muchas empresas lograron subsistir gracias a la motocicleta, mandando sus productos a domicilio, y eso generó un cambio de mentalidad y un crecimiento importante del mercado”, explicó.

Agregó que otros encontraron una alternativa para moverse en moto, pues hacerlo en el transporte masivo en medio de la emergencia sanitaria se volvió complicado.

Tal es el caso de Marcos Gutiérrez, quien hace dos años adquirió su primera moto. “Ahora ya tengo dos: una para uso diario y otra para los fines de semana”.

Rubén Marelli, especialista en el sector, coincidió con Igartúa y señaló que “hubo un boom después de la pandemia. La gente que quería salir prefirió comprar su moto”.

Se estima que el sector crecerá este año alrededor de 20% y se espera un alza principalmente en el segmento de bajo cilindraje.

De acuerdo con las estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco en la última década los automotores en general aumentaron apenas 22%, mientras que las motocicletas se dispararon 198 por ciento.

CONGRESO ESTATAL

Avanza la regulación de motocicletas

Se estima que en Jalisco circulan más de medio millón de motocicletas, pero muchas no están registradas, carecen de licencia y seguro, y en muchos casos el conductor no tiene licencia de manejo. Por eso se está regulando este sector.

Por eso se está regulando este sector. Actualmente, en el Congreso del Estado se está analizando una regulación para las motocicletas en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

La diputada Mónica Magaña Mendoza, presidente de la Comisión Legislativa de Movilidad, comentó que con la nueva legislación esperan fortalecer el registro de este tipo de vehículos y que cumplan con las disposiciones de la nueva ley, ya que se estima que más de la mitad de las motocicletas en el Estado no tienen placas. La legisladora recordó que con la nueva ley, todas las motocicletas deben ser emplacadas desde que salen del lugar de venta. La nueva regulación abarca elementos como la venta de estos vehículos, emplacamiento, seguridad vial y especificaciones para su circulación en calles y avenidas.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo como parte del ejercicio de parlamento abierto para definir los elementos de la nueva legislación, que estará lista para ser aprobada en los próximos meses. Las reformas que analiza el Congreso estatal se basan en la nueva Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

Las agrupaciones de motociclistas apoyan que la nueva ley incluya ajustes en la regulación del uso de sus vehículos, pero solicitaron que no se les criminalice. También solicitaron eliminar la obligación de portar las placas en la espalda y que el vehículo cuente con holograma de pago de refrendo. Confirmaron su apoyo para que el emplacamiento de las motos se realice desde la tienda o agencias donde se venden.

Otra de sus propuestas fue que la Secretaría de Transporte tenga un área dedicada al tema de las motocicletas y una ventanilla única para los trámites relacionados con este tipo de vehículos.

En cuanto a la seguridad vial y el zigzagueo entre automóviles, la representante de los motociclistas explicó que plantearon que se les permita hacerlo únicamente cuando el tráfico está detenido y sin rebasar los diez kilómetros por hora.

Sobre la regulación de las motocicletas, la Secretaría de Transporte informó que, a raíz de la publicación de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, están trabajando en la reglamentación correspondiente a los diversos rubros, incluyendo el de las motocicletas. Se introducirán elementos novedosos que harán más efectiva la aplicación de la legislación y, sobre todo, garantizarán una mayor seguridad para todos los usuarios de la vía pública.

Grandes marcas de motocicletas apuestan por la mano de obra local. EL INFORMADOR/A. Camacho

México atrae inversiones en nuevas plantas de motos

Actualmente en el país existe casi una decena de plantas dedicadas al ensamblaje de motocicletas con componentes extranjeros, entre las que se encuentran Italika, Honda, Veloci, Bajaj, Ducati, Yamaha, entre otras.

Veloci es una marca mexicana que cuenta con su planta de ensamblaje en Tlajomulco de Zúñiga. En la actualidad, ensamblan más de 25 modelos de línea y tienen otros 15 modelos adicionales. “Acabamos de abrir una nueva planta y para el próximo año hay un proyecto de inversión para una nueva planta, donde fabricaremos nuestros propios cuadros con robots y todo será automatizado”, explicó Octavio Pérez, subdirector comercial.

Rubén Marielli, de la revista 400 especializada en motociclismo, explicó que actualmente no existe una proveeduría desarrollada en el sector de las motocicletas como en la industria automotriz. “Aquí se realiza mucho trabajo humano, los chasis llegan desarmados y se sueldan, por lo tanto, los números de serie son mexicanos porque aquí se sueldan, aunque muchos componentes vienen de fuera”, añadió.

El especialista explicó que las marcas premium no tienen plantas en el país debido a que necesitarían tener un volumen de ventas muy grande para que valga la pena establecer una planta de ensamblaje. “Después de la pandemia, las reglas del juego cambiaron y muchas marcas se volvieron más elitistas, más exclusivas y ya no les interesa vender motos baratas ni pelear por volumen, eso también forma parte de su estrategia”, precisó.

Además, se habla de que empresas como BRP ensamblarán motocicletas eléctricas para el mercado nacional y de exportación.

De acuerdo con el especialista, a diferencia de la industria automotriz que enfrentó problemas de desabasto durante la pandemia, el sector de las motocicletas casi no tuvo problemas en su cadena de suministro. “También hubo una época de desabasto, pero se equilibró muy rápido porque llegaron nuevas marcas, algunas aprovecharon el stock que tenían para sacarlo, por lo tanto, siempre había motos y por eso este mercado nunca dejó de crecer”, precisó Rubén Marelli, especialista en el sector.

Uno de los puntos donde los repartidores estacionan sus motos para esperar pedidos es la colonia Chapalita. EL INFORMADOR/Archivo

Abren escuelas en la ciudad para aprender a manejar motocicletas con seguridad

En la ciudad operan varias escuelas para aprender a manejar motocicletas, una de ellas es Cursos Especializados en Motociclismo y Vialidad (Cemovial). Ésta se convirtió en la primera escuela especializada en el manejo de motos en Jalisco, con 14 años de operación y las instalaciones más grandes de Latinoamérica.

“Tenemos que empezar desde ahí con las nuevas generaciones, la educación con los jóvenes de secundaria y preparatoria”, comentó Luis Carlos Ramos, director general.

Esta escuela cuenta con 13 cursos de ocho horas, 19 talleres prácticos de dos horas y siete conferencias teóricas que van de una hora a hora y media. Los precios de las conferencias van desde los 100 pesos por persona, los talleres prácticos cuestan 500 pesos y los cursos oscilan entre dos mil 500 y tres mil pesos.

Cemovial promueve el mejoramiento de la cultura vial a través de la capacitación profesional. Reúne a un grupo de expertos en la enseñanza técnica del ramo del motociclismo, quienes comparten toda su experiencia con el fin de mejorar la capacitación de los motociclistas en todos los ámbitos, tanto público como privado. “Buscamos promover la capacitación constante en el manejo de motocicletas en cualquier metrópoli, con el fin de incrementar la seguridad en el manejo de nuestros clientes y alumnos, y así proteger su integridad y su vida”.

Además, ofrecen otros servicios como membresía de práctica y mototurismo. El entrevistado explicó que la ciudad ofrece algunas soluciones viales para los motociclistas, pero es necesario que cada uno ponga de su parte. “Tanto el Gobierno como los motociclistas y los automovilistas tienen que contribuir. Al final de cuentas, todo se trata de cultura vial, educación y cosas así”, agregó Luis Carlos Ramos.

Las reglas de oro para manejar motocicleta

Luis Carlos Ramos, director de Cemovial.

Si vas a manejar una motocicleta por primera vez, aquí te pasamos algunas recomendaciones de los especialistas.

Primero, debes contar con tu licencia de manejo. Una vez que la tengas, se recomienda tomar un curso de capacitación.

Una vez que hayas realizado estos dos pasos, se sugiere comprar una motocicleta de bajo cilindraje para iniciar, ya que la mayoría de los accidentes ocurren en los primeros dos años después de la compra de la moto, debido a que todavía no se tienen bien aprendidos y mecanizados los movimientos de la unidad.

“Si inicias con una moto que puedas controlar, tu margen de error es menor. No podrás controlar una moto de alto cilindraje”, comentó Luis Carlos Ramos, director de la empresa Cursos Especializados en Motociclismo y Vialidad (Cemovial).

Otra regla de oro es tener la mejor protección: casco, chamarra, botas, guantes, entre otros. “Si no tienes el equipo de protección completo, es mejor no subirse a una moto, porque si no tienes para tu equipo, menos tendrás para pagar un hospital. No se puede anteponer nada a la seguridad vial”, explicó.

Sobre los cascos, se recomienda utilizar uno que cumpla con las normas adecuadas y tomar en cuenta que “si tu celular vale más que el casco, es tiempo de cambiar las prioridades”.

Los especialistas consideran que si la distancia que se va a manejar es tan corta como para no ponerse el casco, es mejor irse caminando.

El entrevistado comentó que muchas veces los motociclistas compran las motos por economía, ya que se tiene la idea de gastar en la moto, pero no en el equipo de seguridad.

Las nuevas generaciones también están tomando muchos tutoriales en YouTube para aprender a manejar motocicletas. “El simple hecho de manejar una moto no significa que ya se puedan dar cursos o tutoriales en YouTube. Tenemos la idea errónea de que por avanzar una moto en línea recta ya sabemos manejar una moto, y no es así”, agregó Luis Carlos Ramos.

Los especialistas sugieren evitar rebasar los automóviles (filtrar) y en caso de hacerlo, tomar en cuenta que solo se puede realizar cuando la circulación está totalmente detenida, con suficiente espacio para no tumbar espejos y a una velocidad inferior a 20 kilómetros por hora. La Ley de Movilidad prohíbe a los motociclistas pasar en medio de los vehículos. Finalmente, los especialistas recomiendan disfrutar el manejo y nunca manejar con prisa para evitar accidentes.

El especialista Héder Saldaña llama a generar una cultura vial en la conducción de motocicletas y entre los automovilistas. EL INFORMADOR/A. Navarro

ACCIDENTES SE DEBEN A LAS PRISAS

Héder Saldaña hereda la pasión por el motociclismo

Héder Saldaña nació prácticamente arriba de la moto, ya que proviene de una familia que toda la vida se ha dedicado al motociclismo profesional. Tuvo su primera moto a los cinco años de edad, fue una Carabela de 50 centímetros cúbicos para niños, cuya velocidad era controlada por su padre.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, pero con casi 40 años viviendo en Guadalajara, Héder también fue piloto profesional de motos. “Mi abuelo corría a nivel internacional, mi papá también, yo lo hice a nivel nacional y obtuve campeonatos nacionales y corrimos a nivel profesional”, explicó.

Fue de esa manera que poco a poco se fue metiendo en las competencias, primero locales y luego nacionales. Aunque el motociclismo ha sido su pasión, también le ha dejado algunas marcas, ya que ha tenido al menos 10 accidentes, entre fracturas de dedos, clavículas, costillas y tobillos. “Todos los motociclistas hemos tenido algunas caídas. Yo tengo fractura de clavículas, costillas y en algunos casos, hasta conmoción cerebral, pero la mayoría de mis accidentes fueron en autódromos”, aclaró.

Para Héder Saldaña, manejar en una ciudad como Guadalajara no es fácil para una motocicleta y se tiene que tener un manejo defensivo para poder conducir con seguridad. Considera que no existe una cultura vial de los motociclistas ni de los automovilistas, y por eso hay muchos accidentes.

Explicó que la mala fama del motociclista nació cuando comenzaron a proliferar los repartidores de comida, sobre todo aquellos que tenían límites de tiempo para entregar el pedido, como es el caso de los repartidores de pizza, y que se agravó con la llegada de muchos motociclistas inexpertos. “Cuando llegó la pandemia, crecieron muchas plataformas. Las personas vieron que el transporte público no era una alternativa y comenzaron a comprar motocicletas. Eso implicó un riesgo porque no es lo mismo manejar una bicicleta o un automóvil, el manejo es distinto, y todo eso implicó errores en la conducción. El mayor número de accidentes que existe actualmente se debe a las prisas”, afirmó.

Asegura que la motocicleta es para disfrutarse y no para andar a las carreras.