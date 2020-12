Vía redes, pacientes post COVID-19 exigen atención del sector Salud

Tras dos semanas de experimentar sus primeros síntomas, éstos se fueron, pero eventualmente regresaron. En su caso, las dolencias volvieron meses después.

Carlos Medina es un paciente post COVID-19 que busca que el sector Salud atienda al grupo de ex enfermos en donde el virus prevaleció tras su recuperación.

El 19 de octubre, él presentó dolor de cabeza y cuerpo, falta de aire, fatiga, fiebre y diarrea durante 14 días. En ese lapso perdió alrededor de 10 kilos.

“Por dos semanas se intensificaron los síntomas y poco a poco fueron disminuyendo. El 4 de noviembre, aproximadamente, empecé a sentirme mejor y fueron dos semanas de recuperación”, detalló.

Pero pese a mejorar, de nuevo presentó malestares. “A partir del 20 de noviembre, y hasta el día de hoy, han sido síntomas persistentes parecidos a la fase aguda, pero atenuados. Pareciera que no te has recuperado y que el bicho sigue adentro”.

Al saber que su situación era experimentada por muchos que, como él, ya no recibían tratamiento, creó un grupo en Facebook llamado “COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario”. La respuesta de los médicos ante lo que ellos padecen es que “sólo se trata de secuelas de la enfermedad”. Pedro Martínez, infectólogo y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que esta situación se conoce como relapso, recrudescencia o persistencia, y que ésta ocurre generalmente dentro de los siguientes 90 días tras infectarse.

“En este tipo de casos la razón no está todavía esclarecida y no se sabe si aún hay riesgo de infección. Es lo que muchos grupos de investigación en el mundo están enfocados en definir”.

Admitió que las autoridades sanitarias deben reconocer el síndrome Post-COVID y darle atención adecuada. Sin embargo, en el Hospital de Zoquipan aseguran que sí ocurre así.

El Zoquipan abre sus puertas a pacientes post COVID-19

SECUELAS. Tras recuperarse de COVID-19, las personas pueden presentar varios síntomas de la enfermedad. El malestar más común es la fatiga. EL INFORMADOR • G. Gallo

En el Hospital General de Occidente han documentado casos de personas que presentaron malestares meses después de recuperarse del nuevo coronavirus

Aunque es un término que recién se acuña a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome Post-COVID, la prevalencia o el COVID persistente, es una condición que se ha detectado en la mitad de los pacientes que han padecido cuadros graves del nuevo coronavirus y se han recuperado en el Hospital General de Occidente (HGO) “Zoquipan”, informó Jaime Arias Amaral, jefe de Medicina Interna en el nosocomio, en el cual se atiende a este tipo de enfermos.

“No hay cifras. Se empieza a escribir esto. Los porcentajes que van a presentar estos síndromes prolongados, persistentes… hay quien dice que va de un 10 a un 45 por ciento, y hay quien dice que hasta un 60 por ciento; de manera que si sacamos una media, probablemente es la mitad de los pacientes que tuvieron COVID-19 grave o severo”.

Reportó que hasta el pasado 8 de diciembre, alrededor de seis de cada 10 pacientes presentaron síntomas prevalentes leves a moderados que van disminuyendo. “Eso no quiere decir que el virus siga vivo, que sean contagiosos, sino que simplemente son las secuelas por todo el desorden que provocó el virus”.

En el hospital han documentado casos de personas que manifestaron malestares varios meses después, aunque los enfermos han reconocido que con los días disminuyen.

El malestar más común es la fatiga, la cual se presenta en más de la mitad de las personas que se recuperan. Le sigue la falta de aire, dolores musculares o en articulaciones, falta de olfato y hasta ansiedad y angustia, aunque han enlistado hasta 30 síntomas distintos.

A nivel nacional, personas que se recuperan del virus y después presentan el síndrome Post-COVID, exigen mayor atención del Sector Salud, pues consideran que son ignorados.

Arias Amaral reconoció que actualmente no cuentan con un protocolo como tal para la atención de los pacientes con este síndrome, pero aseguró que en el Hospital de Zoquipan se les da seguimiento y que, si ellos detectan secuelas importantes, envían a las personas para su atención en otras áreas, ya sea con neumólogos o incluso psicólogos y psiquiatras.

El doctor aseguró que la tendencia es que los síntomas disminuyan gradualmente. “Va a ser mayor la cantidad de pacientes que pueden tener ese síndrome. Como todavía lo estamos conociendo, puede en ocasiones ser incapacitante, sobre todo a nivel pulmonar”.

“Esperaba un poco de empatía”

El pasado 10 de diciembre, Gabriela Sánchez acudió a su clínica del Seguro Social a poco más de un mes de haber sido diagnosticada con COVID-19, dado que la enfermedad parecía no haberla abandonado del todo, pues aún sufría varios de los síntomas.

“Simplemente quería que me revisara, que revisara mi estado de salud. Ningún médico me había revisado físicamente, solo por asesoría telefónica y videollamadas, pero no para una afección pulmonar, pues lo que quería es que escucharan mi pulmón”.

Antes de caer enferma, Gabriela tenía asma, por lo que era importante para ella que le explicara la doctora las condiciones en las que se encontraba.

“La doctora que me atendió se condujo de forma normal al recibirme, fue hasta que tocó el momento de la revisión que su actitud cambio a desinterés, fue mi percepción. Como paciente asmática he sido revisada varias veces de los pulmones y me atrevo a decir que la forma en que lo hizo no parecía convencional”.

Para la revisión, ni siquiera le pidió que se quitara la chamarra, solo escuchó su respiración en tres ocasiones, la hizo dar vueltas por el consultorio y le tomó los niveles de oxígeno para decirle al final, pese a que estaba exhausta, que estaba bien y lista para regresar al trabajo.

“Le cuestioné por qué no me preguntaba cómo me sentía. La cabeza me dolía, tenía sensación de falta de aire y presión en el pecho. Sí entendía que sus instrumentos no indicaban nada malo, pero esperaba un poco de empatía ante mi temor, mi angustia”.

La doctora no negó que pudieran ser verdad los padecimientos que manifestaba, pero consideró que ya no había rastros de la enfermedad.

“De pronto la conversación se centró en que no me podía dar más incapacidad porque yo estaba bien. Le insistí en que yo no iba buscando una incapacidad. Yo quería saber si estaba sana porque no me sentía así. Insistió con actitud de hartazgo que yo estaba bien y, que si acaso, me podía tomar un paracetamol para las molestias”.

La hoja que le entregó, aseveró Gabriela, incluía revisiones que no le hizo y confirmó que ya podía laborar.

Sin respuestas sobre su condición, decidió buscar en Facebook si había más personas que sintieran lo mismo, tras lo que encontró el grupo “COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario”.

“Me ha dado mucha paz, yo sentía que iba a enloquecer de tristeza porque no entendía lo que me pasaba y ahora veo que hay más gente así. No me alegra ver que la están pasando mal, pero al menos siento que no soy un caso aislado”.

OMS

Reconocen síndrome

El 31 de octubre, el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que se habían detectado casos de personas que experimentaban síntomas persistentes de COVID-19.

“En los últimos meses, he escuchado de primera mano de gente que ha enfrentado los efectos de la infección de COVID-19 en el mediano y largo plazo. Lo que realmente importa es el amplio espectro de síntomas que fluctúan durante el tiempo, a menudo se superponen y pueden afectar cualquier sistema en el cuerpo. (...) Es imperativo que los gobiernos reconozcan los efectos a largo plazo del COVID-19 y que también aseguren el acceso a los servicios de salud de todos esos pacientes”, destaca Adhanom Ghebreyesus.

El pasado 26 de noviembre, en la revista médica Clinical Microbiology and Infection se publicó el artículo “Definiciones para la reinfección por COVID-19, relapso y repositividad PCR”, el cual refiere que se han documentado casos de personas que duran hasta 12 semanas con la enfermedad.

El haber dado positivo a pruebas PCR dentro de un periodo de 90 días, representa probablemente un padecimiento prolongado.

Aunque la situación sí se ha presentado, sobre todo, en pacientes inmunodeprimidos, la enfermedad rara vez persiste después de los 20 días.

Aquellos casos donde los pacientes dejan de sentir los síntomas y recaen después de 90 días, son los que se consideran como reinfecciones. Estos casos son extremadamente raros y se ha encontrado que fueron causados por virus con genomas distintos.

CLAVES

Trabajan en protocolos

Apoyo

Pese a que las autoridades sanitarias, por lo general, dejan de prestar atención a los pacientes que superaron la infección de COVID-19, cada vez hay más personas que sienten que no se recuperaron, por ello buscan apoyo en redes sociales, como en “COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario”, el cual sumó casi un millar de integrantes en tres semanas.

Atención

Estas personas deben ser atendidas de manera adecuada por cada una de las dependencias de salud por medio de protocolos, manifestó Pedro Martínez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Seguimiento

“Desde el principio, como infectólogo, la solicitud a todos en el Sector Salud es involucrarse en la pandemia. Los médicos, internistas, cardiólogos, evidentemente cada vez más debemos ver estos términos y hacer guías locales para que los pacientes no queden abandonados y les den seguimiento a sus síntomas que son muy molestos”, agregó el académico.

Tratamiento

Martínez insistió en que cada institución debe desarrollar protocolos, con base en las nuevas evidencias, para que se les dé el tratamiento necesario, el cual será distinto al de aquellos que presentan los síntomas de riesgo, como baja oxigenación y fiebre.

Síntomas

“En el transcurso de los meses nos ha tocado ver pacientes que no se recuperan del todo, pero gran parte de los pacientes con síntomas persistentes presentan síntomas que no ponen en riesgo su vida, son muy incómodos, pero no ponen en peligro su vida”, apuntó. En el Hospital Civil Viejo, donde Martínez está adscrito, ya trabajan en la generación de protocolos para la atención del síndrome Post-COVID.

TELÓN DE FONDO

Prometen “cero rechazos”

Pese a que en los últimos días aumentó la cifra de personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus en la Entidad, la SSJ aseguró que tiene una política de “cero rechazo”, por lo que no habrá inconveniente si una persona requiere atención médica.

Dependiendo de la sintomatología y si es un caso confirmado, el paciente será canalizado a un Hospital COVID, según la dependencia estatal.

“En caso de tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o que la oxigenación en sangre disminuya, debe acudirse a la Unidad de Urgencias del hospital más cercano y no esperar una prueba confirmatoria”, indicó la SSJ.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal difundió que se puede llamar a la línea 911 desde cualquier punto del país para conocer la ubicación de los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus, “para evitar la pérdida de tiempo valioso”.

EL INFORMADOR corroboró que los operadores de la línea 911 en Jalisco tienen la información necesaria sobre los hospitales que pueden atender a pacientes con COVID-19, pero no sobre disponibilidad de camas con ventiladores, como sí ocurre en la Ciudad de México.

La SSJ afirmó que sus unidades tienen “capacidad de brindar atención a pacientes tanto en camas generales como en Unidades de Cuidados Intensivos”, por lo que “no es necesario llamar para buscar (si hay) disponibilidad de camas”.

Va a ser mayor la cantidad de pacientes que pueden tener ese síndrome. Como todavía lo estamos conociendo, puede en ocasiones ser incapacitante, sobre todo a nivel pulmonar, porque es donde se hace más daño, y es un daño severo que puede dejar secuelas importantes

- Pedro Martínez, infectólogo y académico de la UdeG.

En aumento

Pese a las medidas de contención que se han aplicado en las últimas semanas en Jalisco para prevenir contagios del COVID-19, los casos positivos confirmados continúan al alza, así como la ocupación hospitalaria.

De acuerdo con un informe del gobernador, durante la última semana (con corte al sábado pasado), la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos se ubicó en 53.2%, por arriba del 47.3% del reporte anterior. En éstas se atienden a los pacientes graves.

A través de las redes sociales, el mandatario estatal subrayó que por esta razón se tomó la decisión de implementar medidas de amortiguamiento para bajar la movilidad por las noches y los fines de semana en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta.

Estas medidas concluirán el próximo 10 de enero. “Esperamos que den resultados y poco a poco se revierta la tendencia”.

Este medio reportó que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) notificó 37 muertes por complicaciones provocadas por el nuevo coronavirus (con corte al 27 de diciembre), sumando con esto cinco mil 757 fallecimientos registrados a nivel estatal.

Además, el sistema Radar Jalisco reportó mil 048 contagios nuevos, por lo que el acumulado llegó a 139 mil 990 personas afectadas por el coronavirus.

