Vía exprés, resuelven divorcios y hasta pleitos con vecinos ruidosos

El Instituto de Justicia Alternativa (IJA) concretó 15 mil 270 convenios de mediación en 2021. Su titular, Guillermo Zepeda, presumió que por segundo año consecutivo Jalisco ocupó el primer lugar nacional en esta materia.

El funcionario explicó que la legislación estatal es una de las más avanzadas y les permite intervenir en cualquier tema mercantil, como adeudos o incumplimientos de contratos civiles. En materia familiar, lo más común son divorcios por mutuo acuerdo o administrativos, temas de custodia y convivencia con hijos, además de pensiones alimenticias.

Agregó que también ven asuntos comunitarios como conflictos con vecinos ruidosos y mal estado de áreas comunes, entre otros.

La justicia alternativa reduce la presión a los juzgados en Jalisco

El Instituto de Justicia Alternativa (IJA) utiliza convenios y acuerdos para bajar la carga de trabajo que acumulan juzgados familiares y mercantiles. Guillermo Zepeda Lecuona, director del organismo, informó que se han quintuplicado las mediaciones intrajudiciales que permiten que casos que estaban ante un juez fueran turnados a mediadores para buscar acuerdos entre las partes involucradas.

El funcionario dijo que “cuando en 2020 cerró Ciudad Judicial, se lanzó el proyecto “Cambia tu juicio por una mediación”. En los casos donde se pudiera llegar a un convenio, permitían sacar el expediente del juzgado para llevárselo a un centro de mediación y resolverlo; con la voluntad de ambas partes. Se quintuplicó el número de mediaciones intrajudiciales, en 2019 fueron 142, en 2020 fueron 740 y el año pasado más de mil”.

Jalisco es la única entidad del país en la que a través de mecanismos de justicia alternativa se pueden resolver divorcios administrativos y por mutuo acuerdo, existe un convenio del Consejo de la Judicatura del Estado por el que todas las audiencias de conciliación, que por ley deben hacerse en juzgados civiles y familiares, las realicen mediadores del IJA.

Además, el Instituto tiene presencia en Ciudad Judicial con ocho mediadores para dar seguimiento a los trámites.

Resuelven divorcio tras años de separación

Luego de vivir diez años en Estados Unidos, Eugenio regresó a Guadalajara y entre las primeras cosas que hizo fue divorciarse. El hombre de 42 años relató que migró, unos meses después de casarse, para buscar mejores condiciones económicas, pero su esposa se quedó en México, contó que con el paso del tiempo se distanciaron, al año y medio su pareja le comunicó que lo dejaba y cada uno hizo vida por su cuenta.

Con sólo unos meses de matrimonio y de vivir juntos no tuvieron hijos ni construyeron un patrimonio común, pero seguían casados. A su regreso a México su ex lo buscó para concretar el divorcio. Eugenio y su ex fueron al Instituto de Justicia Alternativa para divorciarse, se dijo sorprendido por lo fácil que resultó.

“Ya cada uno siguió su camino, pero pues acá existía ese papel y ella no se había podido volver a casar, aunque ya tiene otra familia. Me sorprendió que me lo pidiera, no tenía conocimiento que se pudiera hacer rápido y sin gastos”, dijo.

Añadió que el trámite fue rápido porque no tenían nada qué pelear, además de que cada uno rehizo su vida con otra pareja.

La mayor parte de los asuntos que resuelve el Instituto de Justicia Alternativa corresponden a divorcios administrativos y por mutuo acuerdo. Además de custodias y pensiones alimentarias a menores.

Guillermo Zepeda Lecuona, director del IJA. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

El instituto siguió laborando durante la pandemia de COVID

Con el cierre de juzgados por la contingencia sanitaria de COVID-19 el año pasado, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado se convirtió en una vía para destrabar casos y llegar a la resolución de conflictos, afirmó Guillermo Zepeda Lecuona, director del IJA.

Explicó que, a diferencia de los juzgados que pararon actividades durante meses, el instituto suspendió sus servicios sólo dos semanas en marzo de 2020 y en ese periodo hicieron 117 mediaciones vía telemática. Detalló que el área de validación de convenios no frenó labores; y creció un 7% el número de asuntos que llevaron abogados litigantes y despuntó el número de convenios que validaron.

Al año el IJA concreta unos 11 mil convenios, de estos mil 400 son asuntos que envían los jueces de primera instancia. En el marco de la conmemoración de la primera década de operaciones del instituto, se informó que se han quintuplicado las mediaciones intrajudiciales, luego de que por acuerdo del Consejo de la Judicatura las audiencias conciliatorias, que por ley deben hacer los juzgados civiles y familiares, las realiza personal certificado del IJA.

Buscará la ratificación

Tras casi cuatro años en el cargo, el actual director del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Zepeda Lecuona , adelantó que aspira a poder ser ratificado para un segundo periodo al frente de la institución. Estimó que han realizado un buen trabajo, aunque reconoció que tienen retos y aspectos por mejorar.

Estimó que han realizado un buen trabajo, aunque reconoció que tienen retos y aspectos por mejorar. Para este año preparan una reingeniería de procesos para seguir siendo eficientes, además de continuar con la habilitación de centros de mediación municipal, esperan llegar al menos a unos 12 municipios más.

El IJA no forma parte del nuevo esquema de justicia laboral, está dentro del consejo consultivo del órgano de conciliación laboral que se creará para asumir las funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el caso de la red de centros públicos y privados de mediación podrían coadyuvar, siempre que los acuerdos sean avalados por el nuevo órgano de conciliación laboral.

Los acuerdos entre las partes involucradas pueden resolver el conflicto más rápido que en los juzgados. ESPECIAL

Divorcios más “ágiles”

Isabel actualmente se sostiene económicamente, cuida de sus dos hijos y mantiene una buena comunicación con su exesposo.

Tras solicitar información a la Procuraduría Social de Jalisco, le informaron que por motivos de la pandemia de COVID-19 no podían atender su caso.

Isabel acudió en septiembre de 2021 al Instituto de Justicia Alternativa para los procedimientos legales de divorcio.

Este instituto, como órgano de apoyo del Poder Judicial, atiende conflictos personales y comunitarios por medio de métodos alternos que involucran las necesidades de todas las partes.

Las situaciones donde se pueden aplicar los métodos alternos son las siguientes: separaciones, divorcio donde no hay hijos menores de edad ni bienes en común, asignación de vivienda, mantenimiento de hijos, régimen de convivencia y comunicación, asistencia alimentaria a padres y madres y cuidado de familiares enfermos.

Por medio de un noticiero de televisión, conoció que podía hacer uso de estas herramientas. Destaca que el proceso se realizó de manera ágil y la atención que recibió del instituto fue pertinente. Agrega, que el acercamiento a este trámite fue un acuerdo en común con quien en ese entonces era su pareja. Ella solicitó una cita para dicho procedimiento y tres días después tuvo respuesta.

A la semana siguiente se presentó junto con su exmarido y en estos días está próxima a recibir su documento que acredite el cierre de este proceso de divorcio.

“El proceso me pareció muy fácil y accesible para quien lo necesite. Ahora yo trabajo de afanadora y sigo adelante por mis hijos’’, comentó Isabela.

Municipios adoptan la mediación de conflictos

El Instituto de Justicia Alternativa tiene presencia en 47 municipios del Estado, donde hay posibilidad de buscar la resolución de un conflicto sin llegar ante un juez.

El IJA informó que, con apoyo de los ayuntamientos, operan 19 centros de mediación municipal, además de los privados y los espacios de mediación con los que cuenta el DIF.

“Estamos en 47 de los 125 municipios y estamos haciendo mucho énfasis en las comunidades que antes no tenían ni siquiera un juez menor y tenían que irse a otro municipio para resolver sus conflictos”, explicó el director del IJA Guillermo Zepeda Lecuona. Añadió que abrieron un centro en Bolaños, con lo que evitan que los vecinos tengan que trasladarse dos horas a Colotlán para presentar una demanda. También, llegaron a Jamay y El Limón con lo que baja la carga de trabajo en juzgados de Ocotlán y Autlán; están en marcha centros en Villa Purificación, Villa Guerrero y Mezquitic.

A nivel estatal hay 275 puntos de atención, 160 centros de mediación públicos y privados, 29 del IJA, 72 lo prestan de manera directa más 19 centros municipales.

Sobre la capacitación, hay 460 mediadores privados certificados, 68 que laboran en el IJA; en los centros del DIF hay 35 y en centros municipales son 19; todos certificados.

Los centros de justicia alternativa han disminuido la saturación de casos que acumulan los juzgados mercantiles y familiares. ESPECIAL

JALISCO ES PIONERO

El sistema va en auge

El crecimiento del uso de mecanismos alternativos para resolver conflictos ha sido incentivado con medidas como:

La legislación actual que le dio autonomía y facultades al IJA para elevar a sentencia ejecutoriada las resoluciones y acuerdos; en otros Estados el mediador tiene que ir con un juez a que califique el acuerdo y se pierde tiempo

La apertura de los litigantes y universidades para acercarse y capacitarse en los métodos de resolución alternativa y no cerrarse a la forma adversarial para resolver conflictos y llegar a acuerdos

Jalisco es la única entidad en la que vía mecanismos de justicia alternativa se pueden resolver divorcios administrativos y por mutuo acuerdo

El Consejo de la Judicatura determinó que todas las audiencias de conciliación las realizan mediadores del IJA; tienen presencia en Ciudad Judicial con ocho mediadores

El 37 por ciento de los asuntos recibidos corresponden al área familiar, y el 28 por ciento al área civil. El resto se divide entre comunitario, penal y laboral, entre otras

El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco recibe el 22 por ciento de total de asuntos que se presentan en el Poder Judicial local

Actualmente, 19 municipios del Estado de Jalisco abrieron sus propios Centros de Mediación para facilitar el acceso a la justicia directamente en sus comunidades, sin necesidad de que la población se traslade a otro municipio para resolver un conflicto

En Jalisco hay 520 mediadores públicos y privados

Con la Justicia Alternativa se ha reducido en 17 por ciento la carga de los juzgados familiares

MÁS INFORMACIÓN

Acuda directamente

Para más detalles de estos procedimientos, acuda a la avenida Enrique Díaz de León 316, en la colonia Villaseñor, en Guadalajara.

Teléfono: 33-1380-0000.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del trabajo de los juzgados en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador