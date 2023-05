Pese a las protestas por parte de grupos contrarios, la verificación vehicular abonará para mejorar el medio ambiente y la salud de los jaliscienses. El programa asegura que cualquier vehículo que circule en el área de cobertura debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas para reducir las emisiones contaminantes.

Adán Espejo, mánager de Worldwide Environmental Products, empresa proveedora de la tecnología del programa, recordó que a nivel internacional se ha demostrado que las medidas han sido efectivas.

“No hay debate al respecto y es algo que se hace en todo el mundo. En Guadalajara hay un problema muy serio de contaminación del aire, relacionado con las emisiones de los vehículos”.

Peter Villari, vicepresidente de la empresa alemana Dekra, operadora de siete centros de verificación, destacó que en otras ciudades del mundo los programas han dado resultados en apenas un año. “Siempre y cuando verifiquen el 80% de los vehículos. Tengo siete niños y no viviría en una ciudad sin un programa de verificación”.

Con el programa se regulan las emisiones de ozono, que afectan el aparato respiratorio e irritan las mucosas; también el monóxido de carbono, que baja la capacidad de transportar oxígeno en la sangre y en altas concentraciones ocasiona la muerte; además del material particulado, que daña el sistema pulmonar y los bronquios de forma permanente, entre otros.

Expertos consideran que se requiere de más tiempo para que el programa dé resultados y mejore el medio ambiente en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Tras las multas, avanza la afluencia a los verificentros

Adán Espejo, manager de Worldwide Environmental Products, detalló que en enero pasado se hicieron 17 mil verificaciones en Jalisco, en febrero fueron alrededor de 35 mil, mientras en marzo y abril, con la entrada en vigor de las multas, subió a 80 mil verificaciones mensuales.

“Los centros de verificación no se habían vuelto a llenar hasta este año, cuando reiniciaron las multas en marzo. Ya estamos en el calendario, ya pasó la obligatoriedad para las placas uno, dos, tres y cuatro... El porcentaje que está yendo a verificar todavía no es el porcentaje que se espera, pero la reacción ha sido en general positiva y la tendencia va en aumento”.

Espejo enfatizó que el contrato firmado con el Gobierno estatal establece que ellos reciben una parte de cada verificación, sin que exista un pago garantizado, y que el porcentaje que reciben varía según el número de verificaciones realizadas.

“Nosotros suministramos toda esa tecnología en comodato. La empresa se interesa en invertir en este programa y realmente somos nosotros quienes llevamos todo el riesgo financiero. En el modelo que nosotros operamos si no hay verificaciones no hay ingresos”.

Los ingresos por verificaciones se dividen en tres: proveedor, operadores y Fondo Ambiental. Espejo dijo que al principio recibían 99 pesos por cada verificación, incluido el IVA, pero que actualmente subió a 175 pesos, con IVA, porque las metas de verificación no se cumplieron en los primeros años. Los operadores reciben 200 pesos más IVA y el resto es para el Fondo Ambiental.

“En el contrato se contemplaba que en 2020 sería el primer año de operación... y se harían casi un millón de verificaciones. Si esa proyección se excede, entonces nosotros estamos obligados a bajar nuestra tarifa; es decir, si el Estado nos prometió un millón de verificaciones, pero se alcanzan dos millones de verificaciones, la tarifa unitaria que nosotros cobramos por verificación estamos obligados a bajarla”.

Destacó que debido a la pandemia, el déficit realmente entre lo proyectado y lo real fue arriba de un 90% en 2020. Y de más de 80% en 2021 y 2022.

“Eso representó una afectación muy fuerte para los inversionistas privados en el programa porque no llevan un pago garantizado, sino que van recuperando su inversión con el pago unitario de cada verificación. En el contrato hay una fórmula”.

Recordó que el déficit era tan grande que si hubieran utilizado la fórmula para ajustar la tarifa, costaría más que lo que cuesta la verificación entera, por lo que entendieron que fueron causas de fuerza mayor y negociaron con el Gobierno del Estado.

“Nosotros esperamos que este año se cumplan las metas, para que en 2024 nosotros estemos obligados a bajar nuestra tarifa”.

¿Qué se revisa?

Sobre los señalamientos de que en la verificación se revisan aspectos que no tienen que ver con el registro de emisiones, Adán Espejo dijo que es un tema de mala interpretación o que hay grupos detractores que difunden información que es falsa. “Por ejemplo, se ha hablado mucho que si el carro está sucio te lo van a reprobar, que si traes un choque, o un foco fundido tampoco va a pasar; esto es absolutamente falso”.

Se revisa que los elementos del vehículo que tienen que ver con su sistema de control de emisiones, estén en buen estado. “Es decir, que los filtros estén en buen estado, que no le falten mangueras o conexiones, que no tenga fugas visibles, porque todo eso al final indica que el vehículo no está operando en las condiciones que debería de operar y está contaminando de más, pero se revisa únicamente de forma visual los elementos del motor que tienen que ver con su sistema de control de emisiones”.

Mencionó que si el escape está picado y no está funcionando de manera hermética, le estará entrando aire y la mezcla de gases estará diluida. “Entonces no se puede hacer una medición real, y ese vehículo se rechaza y tiene un segundo intento para hacer las reparaciones y acudir sin costo dentro de cierto periodo”.

¿Qué no se evalúa?

Chasis, carrocería, parabrisas y espejos. Suspensión, frenos y sistemas de seguridad. Nivel de combustible, testigos y sistema de iluminación. Accesorios y equipamiento.

Fuente: Verificación Responsable.

LAS CRÍTICAS TIENEN "TINTES ELECTORALES"

Afirman que el programa beneficia a población

Sobre los señalamientos de que el programa es recaudatorio y a beneficio de los particulares, Adán Espejo consideró que el esquema beneficia a la población, sobre todo a las personas que menos tienen. “Si este programa se tuviera que ejecutar únicamente con recursos públicos tendríamos una situación en la que todos los contribuyentes, incluidos quienes no son propietarios de un vehículo y quienes sí son las personas más vulnerables económicamente, estarían subsidiando un programa de verificación para la gente que sí tenemos un vehículo”.

Subrayó que le parece una irresponsabilidad por parte de ciertos grupos políticos pedir que se cancele el programa. “Están generando una narrativa con tintes y con intereses políticos, en vísperas de un proceso electoral”.

Remarcó que están atacando un tema que debería de verse, percibirse y afrontarse desde una perspectiva de salud pública y económico, ya que salen más caros los tratamientos y el gasto público de enfermedades respiratorias relacionadas a la contaminación ambiental, que el control de esas emisiones. “Están partiendo de una desinformación, no tienen fundamentos o argumentos técnicos para sostener lo que están diciendo”.

Añadió que hay desinformación al decir que es el programa más caro del país. “En la Ciudad de México el holograma doble cero tiene un costo de más de mil pesos. Allá la verificación además es semestral, no solamente en la Ciudad de México sino en todos los demás Estados”.

Por último, remarcó que la tecnología con la que se está realizando la verificación y la operación, los centros, las instalaciones, el personal, el mantenimiento, los consumibles y la refacciones tienen un costo para llevar ese servicio a la gente.

Ciudad de México y Los Ángeles, ejemplos de éxito

Adán Espejo acentuó que los programas de verificación han tenido éxito en lugares como la Ciudad de México y Los Ángeles, los cuales son quizás dos de los casos más emblemáticos donde bajaron su contaminación gracias a medidas como ésta.

“Aquí en Jalisco, particularmente para el Área Metropolitana de Guadalajara, nosotros vamos como 10 o 20 años tarde con la implementación de este tipo de medidas”.

Recordó que para incidir en una disminución de la contaminación se necesita más tiempo. “Los volúmenes más significativos de verificación no se empezaron a ver hasta marzo de este año. No podemos hablar de que se vaya a ver un efecto inmediato en la disminución de la contaminación atmosférica, porque apenas empezó en marzo y necesitamos que toda la gente participe”.

Puntualizó que en Los Ángeles y en la Ciudad de México ver esa disminución fue un proceso que les tomó cinco años, porque además el tema es más complejo, ya que los vehículos no son la única fuente de emisión. “Tenemos los incendios, la industria, las quemas agrícolas. Sí esperamos que haya una disminución muy importante en los contaminantes que están relacionados con los vehículos, pero la verificación no es la panacea para solucionar el problema de la calidad del aire, es una medida más entre un montón de elementos que deben de existir y de que todos tienen que actuar de manera conjunta para controlar las diversas fuentes de emisiones que existen”.

SABER MÁS

El programa

En los últimos 20 años, la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha empeorado, llegando a puntos críticos donde se supera la contaminación de la Ciudad de México.

Un estudio de 2014 publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, calculó que en la ZMG podrían evitarse 301 muertes prematuras anuales por padecimientos asociados a la contaminación por partículas finas.

Los dueños de vehículos incrementan las verificaciones para mejorar el medio ambiente y evitar sanciones. EL INFORMADOR/A. Camacho

LOS ARGUMENTOS

A favor

Este medio publicó que el año pasado, Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire del World Resources Institute (WRI), declaró que las emisiones de gases de los vehículos no son los únicos que contribuyen a la mala calidad del aire, ni el programa de verificación es la única solución. “Los vehículos en las zonas urbanas contribuyen (en la contaminación), pero en la vida diaria podemos revisar, por ejemplo, cómo se hacen los productos que consumimos, qué va a pasar cuando ese producto ya no se use, qué energía y cuánta usamos, las emisiones que libera la estufa, si sale mal el gas. Pero también tener en cuenta que las soluciones que hagamos, por un lado, no empeoren las condiciones de otros lados”.

Respecto al programa de verificación, dijo que no es recaudatorio, pues se tiene que cubrir un servicio. Además, el fin es contribuir a proteger la salud.

En contra

En las últimas semanas, diversos grupos han protestado contra la verificación. Por ejemplo, del Colectivo Antiverificación se manifestaron por el costo y de las multas.

Con las consignas “Verificación no, afinación sí” se instalaron en dos puntos de verificación.

“El medio ambiente está abandonado, no hay reforestaciones en las Áreas Naturales Protegidas que han sido devastadas por los incendios y la depredación inmobiliaria... van a seguir las manifestaciones”, subrayaron integrantes de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares.

Por otra parte, el partido político Hagamos, sostuvo que el programa responde a una lógica de negocio, antes de tratarse de una acción orientada al cuidado y protección del medio ambiente de la ciudad.

Resaltan capacitación y experiencia

Peter Villari, vicepresidente primero de la empresa alemana Dekra, recordó que la compañía hace 26 millones de inspecciones al año en todo el mundo. Refirió que en Jalisco cuentan con empleados capacitados en atención al cliente, ya que deben tener entre 120 y 140 horas de capacitación.

“En Jalisco se revisa si no tienen ninguna fuga, cualquier problema de seguridad, que tengan todos los requerimientos. Para nosotros es importante evitar la corrupción. El técnico no lidia con el efectivo. Se paga antes de que el vehículo pase por la revisión. La Secretaría de Medio Ambiente tiene acceso a todas las cámaras”.

Remarcó que el tiempo de espera no debe ser mayor a los 20 minutos. “La mayoría de las inspecciones se llevan en ocho minutos”.

Villari, que también es Presidente Regional de Norteamérica de CITA, recordó que esta es una empresa internacional para la movilidad en la vía y el medio ambiente. Además de que organizan conferencias y seminarios sobre métodos de inspección, normas y equipos para crear conciencia sobre control de calidad, aseguramiento y acreditación. Dekra es uno de sus miembros.

También brindan capacitación y facilitan los sistemas de información utilizados para mejorar la consistencia y la eficacia de la inspección. “CITA y Dekra creen que el programa de verificación es fuerte; sin embargo, hace falta reforzar el llamado para un mayor número de verificaciones. Tendría que ser mayor al 50 por ciento”.

Resaltó que el índice de contaminación en Georgia era alto. Y disminuyó con un programa de verificación.

Tecnología, unificada y contra corrupción

La tecnología que existe en Jalisco para la verificación está siendo punta de lanza en el país, además de que la homologación del sistema ayuda a mediciones unificadas y está diseñado para prevenir la corrupción, explicó Adán Espejo, manager de Worldwide Environmental Products, que es la empresa proveedora de la tecnología.

Recordó que ellos suministran el hardware y software para la revisión. “La gran diferencia en el modelo de aquí, a diferencia de otros Estados o países, en los que existen un montón de proveedores de equipos y los concesionarios van y compran los equipos con estos proveedores, lo que termina sucediendo es que hay centros de verificaciones con distintos equipos y softwares. Entonces, digamos que las mediciones no están homologadas a diferencia de lo que tenemos en Jalisco”.

Puntualizó que el modelo fue diseñado a la medida y está llamando la atención a nivel nacional e internacional.

Dijo que también instalan la toda la tecnología para el centro de control que opera el Gobierno del Estado, a través del cual se supervisan todas las operaciones de los centros de verificación y pueden ver en tiempo real. “Las cámaras, bases de datos, pantallas de todo lo que está sucediendo en el centro de verificación y así supervisar la operación en tiempo real”.

Mencionó que todos los equipos cuentan con las certificaciones que requiere la legislación mexicana en la materia. Y se cumplen las Normas Oficiales Mexicanas cabalmente. “Todos los elementos de control tecnológico del programa reducen en medidas muy significativas las posibilidades de fraude”.

La autoridad estatal confirma que ya se realizan 80 mil verificaciones mensuales en promedio. EL INFORMADOR/A. Camacho

Estudio propone sumar iniciativas

El Instituto Mario Molina presentó el análisis “Estudios Estratégicos Sobre Energía y Medio Ambiente” sobre las fortalezas y debilidades en la operación de los programas de verificación en el país. En el reporte se indicó que estos proyectos deben aplicarse conjuntamente con iniciativas como la ampliación y el mejoramiento del transporte público. Y con un desarrollo urbano compacto sustentable, que privilegie a los peatones y al transporte limpio.

Existen alternativas tecnológicas para reducir la contaminación de las fuentes móviles, por ejemplo, la introducción de vehículos de mayor eficiencia energética para reducir las emisiones de los gases contaminantes y de efecto invernadero, y el consumo de combustible. También se propone incorporar tecnologías más limpias en vehículos diésel, que establecen una reducción de las emisiones de partículas en más del 80%, además de incentivar la venta de vehículos con sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, mediante una estrategia coordinada con la industria automotriz.

Y se detectó que debían homogenizar los criterios técnicos para la implementación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. “Actualmente, cada programa difiere en sus procesos administrativos y técnicos para la aplicación de la verificación vehicular, aun cuando los requerimientos están establecidos en diferentes normas oficiales”.

TELÓN DE FONDO

Opositores cambian de discurso

El Gobierno de Aristóteles Sandoval canceló la puesta en marcha del programa de verificación vehicular debido a que dijo que no alcanzaba a ponerlo en operación durante su gestión. En ese entonces, Movimiento Ciudadano, que era partido opositor, estaba en contra del plan. Ahora, como grupo político en el poder, impulsaron el modelo obligatorio con multas a partir de marzo pasado.

Otra de las contradicciones es que Morena impulsa que en Puerto Vallarta la verificación sea gratuita, cuando en la pasada legislatura aprobó el modelo y modificaciones a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, y a la Ley de Movilidad y Transporte, al inicio de la administración estatal, y cuando aprobaron la tarifa por verificación vehicular a través de la Ley de Ingresos de este año. Además, en la Ciudad de México, donde gobiernan, se tiene el programa de verificación más maduro y consolidado del país, y la verificación se realiza dos veces por año.

El artículo 8 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular establece que, por la infraestructura instalada y su capacidad, el programa aplica de manera obligatoria a todos los vehículos que circulen de manera permanente y cuenten con registro en las áreas metropolitanas, zonas metropolitanas o municipios de más de 100 mil habitantes en Jalisco, que cuenten con centros de verificación vehicular.