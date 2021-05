Van como contrapeso de Morena y AMLO en Distrito 10 federal

Candidatos a la diputación federal por el Distrito 10 de Zapopan piden el voto para convertirse en la oposición del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de ellos es Horacio Fernández Castillo, de Movimiento Ciudadano, quien subraya que se necesita garantizar la salud de todos los mexicanos. “Hoy no se tiene, porque Morena acabó con el sector salud… y esto sólo será posible a través de una Ley de Salud Universal”.

El exgobernador Francisco Ramírez Acuña, de la coalición Va por México, añade: “No es menos importante el problema de la economía. Andrés Manuel López Obrador se olvidó de apoyar a la pequeña y mediana empresa. Se diseñarán esquemas para que vuelvan a tener recursos y puedan ampliar sus negocios para incrementar el empleo”.

Los otros cuatro candidatos coinciden en la importancia de trabajar por mejorar la salud y el apoyo a los empleos y emprendedores. Además de la protección al medio ambiente.

Dejan fuera a las mujeres en elección por Distrito 10 federal

De manera histórica, los habitantes del Distrito 10 de Zapopan han elegido, principalmente, a diputados federales de partidos vinculados a la Presidencia de la República o que próximamente estarán en el poder. En suma, han elegido a sólo tres partidos políticos en los últimos 45 años.

Entre 1976 y 1997 escogieron a representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Después, cambiaron a un candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En este distrito siguieron ganando representantes del PAN hasta el año 2015, cuando ganó Macedonio Tamez Guajardo, como candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

Ese mismo año fue cuando ese partido arrasó en la mayoría de los municipios metropolitanos. Y tres años después, el gobernador se eligió de ese partido.

En el total, dos mujeres han sido elegidas como ganadoras y el resto son varones. Sin embargo, para la elección de este año, todos los contendientes son hombres. Quedaron fuera las mujeres.

En este distrito fue en el que Pedro Kumamoto ganó como diputado independiente en el año 2015, aunque para la diputación local.

De acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el distrito está conformado por colonias como Lomas del Colli, Ciudad Granja, El Bajío, Santa María del Pueblito, Camichines Vallarta, La Estancia, Arcos de Guadalupe, Arcos de Guadalupe, Colinas de San Javier, Miramar, Arenales Tapatíos, Villas de la Primavera, El Fortín, Venta del Astillero, Las Alamedas, Ciudad Bugambilias, Santa Ana Tepetitlán y Puerta del Bosque.

Por otro lado, aunque el área geográfica está localizada en la influencia más cercana al bosque de La Primavera en Zapopan, solamente un candidato hizo una propuesta relacionada con el área verde.

Competencia

Partidos políticos nacionales

Partido Acción Nacional (PAN).

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Partido del Trabajo (PT).

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Movimiento Ciudadano (MC).

Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Partido Encuentro Solidario (PES).

Redes Sociales Progresistas (RSP).

Fuerza por México.

Coaliciones

Va por México (PAN, PRI y PRD).

Juntos Hacemos Historia (PT, PVEM y Morena).

Fuente: INE.

LAS PROPUESTAS

Propone el seguro de desempleo y salud universal

Horacio Fernández Castillo (MC)

Horacio Fernández propone un seguro de desempleo ante la pandemia. “Millones de mexicanos junto con sus familias sufren a diario, luego de perder la fuente que les permitía llevar sustento a sus hogares. Esta propuesta contempla tres meses de subsidio por parte del Gobierno federal, que sería proporcional al salario que percibía el trabajador”.

Otra de sus iniciativas es una Ley de Salud Universal, “que hoy no se tiene porque Morena acabó con el sector salud en México”.

Plantea el proyecto “Tu colonia segura”, para que desde el Congreso federal se haga una ley para que el Gobierno duplique los recursos para aumentar las patrullas y rondines en las colonias, “sobre todo aquellas en donde el índice delictivo es mayor. Quiero que tú y tus hijos puedan salir sin miedo y regresen a salvo”.

Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con cursos en la Universidad de Harvard.

Actualmente es presidente ejecutivo de Industrias Tajín y presidente de la Escuela Nacional de Cerámica. Además, es fundador del Consejo Nacional de Jóvenes Empresarios, del Grupo de Jóvenes Empresarios en México y fue presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Houston.

Plantea mejorar seguridad, economía y salud en Jalisco

Francisco Ramírez Acuña (Va por México)

Francisco Ramírez Acuña propone varias iniciativas para ser un contrapeso al “autoritarismo” del Presidente López Obrador y de Morena. Apuesta a la seguridad, economía y salud.

“La estrategia de seguridad del Presidente es un rotundo fracaso. Los abrazos y no balazos incrementaron sensiblemente la violencia en todo el país, de la que no se salva Jalisco. Los caprichos cuestan caros y el Gobierno manda la señal de que la seguridad de los mexicanos no le interesa”. Por eso impulsará los apoyos necesarios para que a los Estados, particularmente Jalisco, les den los recursos suficientes para destinarlos a la capacitación, inteligencia y estrategia “para iniciar el proceso de recuperación de la seguridad que tanto necesita el país”.

En salud, dice que el Instituto de Salud para el Bienestar es insuficiente para sustituir al “eficiente Seguro Popular, que tantos buenos resultados había dado. Aunque el Presidente López Obrador no trajo la pandemia del coronavirus, es responsable de la estrategia que su Gobierno implementó y es un rotundo fracaso”.

Para subsanar este daño, desde la Cámara gestionará los recursos suficientes para eficientar y modernizar los servicios médicos. Mientras que en economía, planteará contrapesos “que le regresen la voz a quienes son ignorados”.

Apuesta por los derechos humanos y medio ambiente

Aminadab Montejano Carmona (Juntos Hacemos Historia)

Aminadab Montejano es licenciado en Administración de Empresas, con 18 años de experiencia en el servicio público. Indica que trabajará para garantizar el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la violencia en todas sus modalidades. “Promoveré el respeto a los pueblos originarios, sus usos y costumbres, así como a su autodeterminación y la preservación de sus territorios. Pugnaré la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores… y promoveré políticas para combatir la discriminación en todos sus tipos”.

Sostiene que también luchará por el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales, fomentará las acciones necesarias para recuperar e incluso sobrepasar los niveles de crecimiento y bienestar previos a la pandemia, “detonando así el crecimiento económico en México”.

Además, asegura que legislará en el Congreso para tratar de conseguir recursos económicos para que los jóvenes cuenten con oportunidades educativas y laborales para defender la esperanza.

Y defenderá el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. “Impulsaré la cultura de la paz y el bienestar para todos y todas, así como la solución de los conflictos mediante el diálogo y el rechazo a la violencia”.

Impulsa a la educación y los emprendedores

José Montes Leaño (PES)

José Montes explica que una de sus principales propuestas es que se imparta una materia de emprendimiento desde la primaria. “Necesitamos más jóvenes empresarios en México. Según datos del Instituto Nacional del Emprendedor, cada mes abren cerca de 35 mil negocios a nivel nacional; sin embargo, sólo 10% logra sobrevivir más de 10 años”.

Señala que el sistema educativo está diseñado para formar empleados y no personas emprendedoras. “Necesitamos dar herramientas de emprendimiento a los jóvenes, ya que estamos educados para terminar nuestros estudios y buscar un buen empleo, pero no es así. La materia del emprendimiento es para que estén preparados para su propio negocio”.

Considera que la mayoría de los que emprenden sus negocios no tienen conocimiento de lo que es el emprendimiento o la educación financiera. “Muchos factores intervienen en el fracaso de los emprendedores, pero las causas más frecuentes son por la falta de objetivos claros, el nivel bajo de ingresos, el mal planteamiento del plan de negocios y la inexistencia de una estrategia financiera”.

Por otro lado, trabajará por mejores servicios públicos en colonias vulnerables. “Impulsaré la reducción del Impuesto Sobre la Renta al 20%”.

Promete la protección de mujeres y medio ambiente

Guadalupe Jasaai Nochebuena (RSP)

Guadalupe Jasaai acentúa que trabajará por lograr que se brinde una atención integral a las mujeres, desde la atención en el embarazo, con el objetivo de reducir la mortalidad. “Y la creación desde la legislación de las escuelas de oficios para mujeres para brindar una alternativa para el autoempleo y el emprendurismo; además, que se contemple la creación de un fideicomiso especial para el autoempleo”.

En otro rubro, promoverá reformas a las leyes de protección a los bosques, “principalmente en materia de incendios, con el regreso y fortalecimiento de las brigadas especializadas. Y la gestión de mayores recursos para el equipamiento de las mismas, con aeronaves y equipo de protección para los brigadistas”.

Plantea un incremento al presupuesto para deportes y las artes para llevarlos a todas las colonias, “bajo el principio de que un niño ocupado se aleja de la delincuencia”.

El Partido Redes Sociales Progresistas fue fundado como una asociación civil en enero de 2019, con el objetivo de constituirse como un partido político nacional. A finales de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) emitir una nueva resolución y otorgar el registro a la organización política.

Trabajará por la salud, educación y energías limpias

Julio Nelson García (Fuerza por México)

Julio Nelson considera que tanto los servicios de salud como los de educación son factores importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, por lo que buscará gestionar recursos para mejorar las instituciones de salud. “También estaremos trabajando de la mano de la sociedad para que, quienes no cuenten con dicho servicio, apoyarlos en las gestiones necesarias para que el Estado brinde la cobertura universal”.

En educación, gestionará recursos para mejorar las condiciones de los planteles a través de los programas de mejora de infraestructura. “Buscaremos que sea una realidad el acceso universal a la educación de todos nuestros niños”.

En medio ambiente, impulsará la asignación presupuestal para la implementación y la utilización de las energías limpias. “Las principales potencias continúan promoviendo la utilización de energías de este tipo, pero México no está exento de estos compromisos”.

Sobre el Bosque de La Primavera, menciona que tratará de gestionar recursos para aumentar el presupuesto.

Priorizará una gestión para la reducción del gasto público, que sea eficiente la aplicación de los recursos. “Una de las atribuciones del Poder Legislativo es la revisión de las cuentas públicas del Ejecutivo”.

