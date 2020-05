Una guía para que mamá domine el mundo de Instagram

��El jueves que celebramos el día del niño, las chaparritas estaban tan emocionadas por la sorpresa, de verdad pensaban que era su cumpleaños y cantamos happy birthday como 10 veces. Apoco no es lo máximo verles las caritas emocionados y sonriendo? Al menos yo con este par me olvido de todo lo demás. Sí ha sido cansado estar en casa por varias semanas, pero procuro sorprenderlas por lo menos 1 o 2 veces a la semana con una actividad diferente! Esta semana no fue la excepción y aproveché para invitar a Sofi a ayudarme con el pastel y estaba encantada. Para poder hacer cada uno de los niveles de colores, separé el mix de harina en 6 recipientes, utilicé colorante vegetal y luego coloqué en 6 moldes del mismo tamaño y directito al horno. Y bueno, no quedó decorado como esperaba, era la primera vez que lo hacía pero no me quedó tan mal o si? Creo que muchas veces nos exigimos o estresamos porque todo quede tan perfecto sobre todo en los cumpleaños y celebraciones y nuestros chaparringos nos dan la lección cuando se sorprenden y se alegran con lo más sencillo! Definitivamente tenemos mucho que aprender de ellos! Del 1 al 10 que tal me quedó el pastel? �� Ahh eso si, de sabor estaba ������ #delichus duró 2 días para que se den una idea. MUCH LOVE ♥️ Fer Gutiérrez @mamaentenismx @bettycrockerla #SabeACasa #bettycrockerla #mamaentenismx #minichef #rainbowcake

A post shared by Fer | Mamá en tenis (@mamaentenismx) on May 4, 2020 at 12:36pm PDT