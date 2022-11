La actual administración estatal es la que peor trato presupuestal ha dado a la Universidad de Guadalajara (UdeG) en los últimos 30 años, lamentó el rector Ricardo Villanueva, quien precisó que en 2019 los recursos asignados a la casa de estudios representaban el 10.49% del gasto del Gobierno de Jalisco, pero en la propuesta del próximo año sólo llegan a 9.08%. Consideró que no hay argumentos para no colocar a la UdeG entre las prioridades.

“Este es el peor sexenio de todos los gobernadores desde que se creó la Red Universitaria. Costará décadas superar los efectos de las pésimas decisiones que hoy está tomando el gobernador. Hago un llamado a la madurez, para que las decisiones presupuestales que se tomen en el Poder Legislativo le abran las puertas a un mejor futuro a nuestros jóvenes”, agregó Villanueva.

En la iniciativa del presupuesto 2023 que se remitió al Congreso, la UdeG tiene 14 mil 011 millones de pesos (MDP); sin embargo, el rector solicitó una ampliación de mil 127 MDP para regularizar el subsidio ordinario estatal y para las obras de infraestructura pendientes.

En la comparativa con los tres anteriores sexenios, refirió que el actual gobernador es el que menos aumento ha dado la Universidad, con mil 164 MDP de incremento acumulado en cuatro años, cifra superada por las ampliaciones registradas en los sexenios de Emilio González y Aristóteles Sandoval.

Mientras que en 2015 la casa de estudios de la Entidad recibía 28 mil 972 pesos por alumno, para el próximo año bajará a 20 mil 849, en caso de que se apruebe el proyecto planteado por el gobernador.

Por eso la UdeG cuenta con el segundo peor presupuesto por estudiante en México. “A pesar de ese escenario, hemos logrado crecer la matrícula”.

Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, negó maltrato presupuestal a la Universidad.

Carlos Iván Moreno Arellano (izquierda), Ricardo Villanueva Lomelí (centro) y María Guadalupe CID Escobedo (derecha). ESPECIAL

Piden ampliación Proyecto de presupuesto 2023 Solicitud de ampliación Subsidio ordinario estatal 6,872’826,900 203’013,805 Infraestructura Educativa 235’000,000 924’402,526

Diferencia a un año UdeG Proyecto de presupuesto 2023 Presupuesto 2022 Subsidio Ordinario Estatal 6,872’826,900 6,509’513,068 Subsidio Ordinario Federal 6,984’533,152 6,614’363,034 Subsidio para ajuste salarial 152’000,000 5’000,000 Instituto de la Madera Celulosa y Papel 2’335,100 2’335,100 Total 14,011’695,152 13,131’211,202

Comparativa del crecimiento del gasto asignado a la UdeG Francisco Ramírez Acuña Emilio González Márquez Jorge Aristóteles Sandoval Actual administración Variación promedio 10.43% 19.21% 8.47% 5.06% Incremento 633’826,500 1,897’216,472 1,801’368,606 1,164’516,762

Las manifestaciones de miembros de la comunidad universitaria de la UdeG hacia Casa Jalisco, que se hacen con el objetivo de reclamar más recursos para la institución educativa, han sido una constante en la ciudad. ESPECIAL

UdeG necesita mil 127 millones extra en 2023

El rector Ricardo Villanueva Lomelí informó que para hacer frente al impacto de la inflación, el incremento de la matrícula de estudiantes, los proyectos de nuevos centros universitarios y preparatorias, la Universidad de Guadalajara (UdeG) requiere de mil 127 millones de pesos (MDP) más de lo que le etiquetaron en el proyecto estatal de presupuesto 2023.

“Nos faltan 203 millones y ellos están repartiendo 21 mil millones, es totalmente viable estabilizar el subsidio ordinario de la Universidad; para el crecimiento presupuestal que está teniendo Jalisco, estos 203 millones me parecen poco, pero eso es lo que pedimos y con eso estabilizamos el crecimiento de la red universitaria”, detalló.

Añadió que para infraestructura educativa requieren 924.4 MDP adicionales a los 235 millones que les asignan en el proyecto de gasto estatal.

Villanueva Lomelí consideró que el gobernador engaña estadísticamente al decir que la administración estatal cumple al dar los recursos que le corresponden por el convenio con el Gobierno Federal de aportar 42 y 58% respectivamente; sostuvo que omite el maltrato presupuestal de la Federación a las instituciones de educación superior con menor inversión y sin cubrir la inflación. Recordó que en el gasto por estudiante la UdeG tiene el segundo peor presupuesto federal con 21 mil 188 pesos por alumno.

El rector advirtió que el bajo crecimiento presupuestal pone en riesgo proyectos como los Centros Universitarios de Chapala, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y el de La Normal; además de tres nuevas preparatorias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Comentó que podría no concretarse la habilitación de 60 mil 500 nuevos espacios en los próximos cinco años y se dificulta mantener la cobertura de 100% en educación media superior.

Proyectos en riesgo

Centro Universitario de Chapala: capacidad para 8 mil estudiantes.

Centro Universitario La Normal: capacidad para 8 mil estudiantes.

Centro Universitario de Tlajomulco: capacidad para 14 mil estudiantes.

Centro Universitario de Tonalá: capacidad para 6 mil estudiantes.

Tres nuevas preparatorias ubicadas en Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara; con capacidad para 10 mil 500 estudiantes.

Crecimiento de la matrícula en los centros existentes.

Consolidación de infraestructura y equipamiento actual.

Museo de Ciencias Ambientales.

Mejorar condiciones laborales como plazas de tiempo completo, programas de estímulos; entre otros.

Universitarios exigen al Gobierno Estatal el presupuesto necesario para la UdeG. ESPECIAL

El Gobierno federal castiga a las Universidades: Villanueva Lomelí

El escenario que enfrentan las universidades públicas a nivel nacional incluye pérdida de valor adquisitivo por factores como el mal cálculo de la inflación, afirmó Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG); puso como ejemplo lo sucedido este año que el Gobierno Federal proyectó una inflación de 3.7% cuando en la realidad llegó a 8.6%. Añadió que a este factor se suma que el gasto en educación superior no está entre las prioridades de la administración federal

“Las Universidades Públicas estamos viviendo los peores años en el presupuesto federal, mientras que Jalisco está viviendo los dos mejores años de su historia presupuestal. Nunca en la historia, Jalisco había recibido tanto dinero. Pese a que Jalisco cuenta con los recursos, el gobernador condena a la universidad al peor presupuesto posible”, dijo.

Agregó que, en los últimos ocho años, el mal cálculo de la inflación generó un déficit acumulado de la Federación con las universidades públicas que llega a 48 mil 458 millones.

Villanueva Lomelí recordó que a nivel nacional la UdeG tiene el segundo peor promedio de presupuesto federal por alumno con 21 mil 188 pesos, en contraste con la Universidad Autónoma de Yucatán que recibe 78 mil 33 pesos.

“Si el gobernador dice que da el 48% que le corresponde por el convenio con la Federación, eso significa que nos condena a que tenemos el segundo peor presupuesto por alumno del país, eso es por lo que decimos que el referente no debe ser el 52-48%. Esto es engañar con la verdad, no se debe ver el presupuesto de la Universidad desde un sólo indicador, se debería de basar en cuántos jóvenes están demandando un espacio, hemos crecido gracias a que otros gobernadores han dado más del 48%”, argumentó.

Diputada afirma que es el presupuesto más grande

Los universitarios deben estar tranquilos pues la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibirá 14 mil 11 millones de pesos (mdp), que es el presupuesto más grande de su historia, aseguró la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Claudia Salas Rodríguez.

Luego de que el rector Ricardo Villanueva Lomelí solicitó ampliación de mil 217 millones y advirtió maltrato presupuestal a la casa de estudios, la legisladora emecista defendió la iniciativa presentada por el gobernador y dijo que el presupuesto de la UdeG ha aumentado todos los años y les sugirió priorizar sus recursos en la actividad académica y no gastar en marchas o conciertos.

“Creo que es un presupuesto justo, que si priorizamos la actividad académica y científica por supuesto que alcanza; si lo gastamos en marchas, en autobuses, en conciertos y en no sé cuántos dispendios más quizá no alcanzaría. Se tiene que hacer un esfuerzo por ser más administrados, ese rezago de 60% de jóvenes que se quedaron afuera de la posibilidad de estudiar tienen que ver con un manejo administrativo que no se ha hecho de la mejor manera con los recursos públicos”, afirmó.

La presidenta de la Comisión legislativa de Hacienda sostuvo que los 235 MDP etiquetados para infraestructura educativa alcanzarían para concluir los Centros Universitarios de Tonalá, Tlajomulco y el de Tlaquepaque; aunque no refirió el de Chapala y el de La Normal que también impulsa el rector. Respecto a la construcción de 3 nuevas preparatorias, la legisladora emecista dijo que saldrían de las partidas de infraestructura educativa; pero admitió que no están etiquetadas.

La emecista planteó que sumando los fondos que hay en infraestructura educativa y de salud, donde incluye obras en Hospitales Civiles, alcanzan un monto de mil 138 millones adicionales al subsidio estatal ordinario a la UdeG.