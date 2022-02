Transporte público: Ciudadanos esperan el camión hasta por 40 minutos

Erika Mejía es médico internista en un hospital de Guadalajara. Todos los días debe tomar distintas rutas del transporte público y el Tren Ligero para trasladarse a su trabajo. El problema son los retrasos porque lo utiliza en “horas pico”.

“Van bastante llenas. Me preocupa porque no están ventilados y están subiendo mucho los contagios por COVID-19. Me ha tocado que apenas cierra la puerta y me quedo en las escaleras del ingreso”, señaló.

Apuntó que esto le preocupa “porque personalmente veo los casos en el hospital. Y también me preocupa que me contagie en el hospital o en el transporte público”.

Durante la semana, la joven realiza sus traslados tanto en Guadalajara como en Tlajomulco. Usa las rutas T-18 Terranova, la 54-A y la 50-A (14-A 8 de Julio). “A veces pierdo hasta una hora. Sí he llegado a veces tarde al hospital por eso”.

Las unidades, dijo, no sólo se tardan en pasar sino que en algunas ocasiones ni siquiera se detienen a subir pasaje. Aclaró que no todas las rutas tienen la misma frecuencia de paso y cantidad de camiones, por eso pueden tardar más. “Sí he llegado a esperar hasta 40 minutos a la 50-A (14-A 8 de Julio)”.

Este último derrotero forma parte de las 103 rutas del transporte público convencionales del AMG que se sumaron a las rutas especiales que puso en marcha el Gobierno estatal para trasladar a personal médico de forma segura durante la pandemia.

Esas rutas convencionales no son exclusivas para el personal de salud, también pueden ser utilizadas de forma gratuita por el sector.

De acuerdo con la Estrategia Metropolitana de Movilidad Emergente, presentada en este mes por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), los usuarios del transporte público esperan 11 minutos en promedio para abordar una unidad.

Pese a esto, durante las horas “pico” resulta casi imposible abordar unidades en ciertas zonas de la ciudad, lo que provoca retrasos de hasta una hora en los traslados.

Lo mismo le sucede a Carlos Amador, quien esta semana comenzó a utilizar el transporte público para trasladarse de Tlajomulco a Guadalajara, y ya padeció las complicaciones para abordar las unidades.

“Estoy viendo que no abastecen a la población. Es muy poco el transporte que hay. Sí batallo algo porque creo que son muy pocos camiones”.

Los traslados los comenzó a realizar a las 5:30 de la mañana y luego tuvo que ajustar la hora de salida. “Muchos ya no se paran porque van llenos. Tengo que tomarlo a las 5:00 a.m. para llegar a las 7:00 a.m. a mi trabajo”.

Algunos derroteros están saturados por la poca cantidad de unidades que operan durante las horas pico. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Pasajeros se bajan

Por miedo a contagiarse de COVID-19 o porque en su escuela o lugar de trabajo se implementaron actividades a distancia, el 30.8 por ciento de los usuarios del transporte público colectivo redujeron la frecuencia del uso de los camiones, según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara 2021.

De acuerdo con el estudio, se estima que hay un millón 587 mil 468 usuarios de transporte público en la metrópoli, por lo que alrededor de 489 mil decidieron reducir sus traslados en transporte urbano.

De ese total, 184 mil decidieron bajarse del camión por miedo al contagio del nuevo coronavirus, según el estudio desarrollado por el Instituto Metropolitano de Planeación.

En el análisis se detalla que los traslados en el transporte público fueron sustituidos por desplazamientos a pie (46.7%), vehículos de familiares o conocidos (15.6%), transporte de plataforma (10.8%), vehículo particular (10.3%).

El resto usó la bicicleta, unidades de transporte de personal, mototaxis, el sistema de MiBici y camioneta comunitaria.

“Las medidas adoptadas en el transporte público fueron vistas como insuficientes para el 68.2% de las personas usuarias”, se destaca en la encuesta.

CLAVE

Estrategia de movilidad

Camión. De acuerdo con la Estrategia Metropolitana de Movilidad Emergente, presentada en este mes por el Imeplan, considerando todos los modos empleados para completar viajes en la metrópoli, el autobús se usa el 40.18% de las veces.

Auto. El automóvil se usa el 15.7%. “En 662 mil 939 viajes se usa autobús en algún momento, de manera similar, en 249 mil 626 se usa automóvil”.

Parada. Cerca de la mitad de los motivos de traslado en el Área Metropolitana de Guadalajara son para regresar a casa, mientras que el 30 por ciento se relaciona con asistir a trabajar.

Gasto. El gasto promedio en transporte es de 17 pesos por viaje, aunque se presentan valores de hasta 400 pesos gastados en un sólo viaje al interior de los municipios. “Los modos que representan un mayor gasto son los realizados en taxi y el transporte privado, que reportan con gran frecuencia costos de 100 pesos”.

Rutas. En materia de transporte público colectivo, en los municipios metropolitanos operan 233 rutas distintas con cinco mil 500 unidades.

Lleno. Las unidades de transporte público ofrecen una utilización más eficiente del espacio disponible en la vía para el traslado de personas, por lo que cambiar el automóvil por el transporte público pudiera traducirse en una disminución de congestionamiento vial, emisiones de gases contaminantes, ruido, entre otros.

Viaje. El 63% de las personas toma solamente una ruta para llegar a su destino, seguido por 30.6% que toma dos derroteros y 5.8% que toma tres.

Nuevos. Continúa la renovación de las unidades, teniendo una meta de mil 674 camiones. “Hasta noviembre del 2021 se han logrado cubrir 984. Esta renovación se hizo después de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 2021”.

El uso de bicicletas es una alternativa para evitar el transporte público en distancias cortas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Expertos recomiendan bajar el máximo de usuarios por unidad

Expertos en movilidad proponen reducir aglomeraciones en transporte público por medio de la movilidad activa y gestión del número de pasajeros por unidad de transporte en Guadalajara.

El coordinador de la maestría de Movilidad Urbana Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá Fernando Calonge, explica que eliminar la aglomeración en camiones no ha sido posible porque existe una tensión entre seguir las indicaciones sanitarias sobre la sana distancia, y que estas unidades vayan lo suficientemente llenas para que sean rentables. Explica que las unidades semivacías no son rentables porque implican el gasto de mantenimiento, operación y recursos humanos. Propone como una alternativa implementar la reducción del número máximo de pasajeros por autobús, cuando las olas de COVID-19 son más fuertes, cuando hay un mayor riesgo de contagios o si las variantes son más letales.

Otra de las alternativas es la movilidad activa, que consiste en utilizar otros medios de transporte como las bicicletas en viajes a destinos de menos de ocho kilómetros, sobre todo en temporadas como diciembre, donde además de las aglomeraciones en el transporte público, la ciudad también presenta un incremento en contaminación.

Para esta movilidad activa, el académico en Movilidad Sustentable de la Universidad ITESO, Yeriel Salcedo, propone mejorar la infraestructura en las avenidas más transitadas.

SABER MÁS

Observatorio pide reducir riesgos

Durante el inicio de la pandemia por COVID-19, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco, propuso un quinto paquete de recomendaciones para procurar la reducción de riesgos por contagio en los sistemas de transporte público.

Entre los puntos recomendados durante 2020, se encuentran el fortalecer la supervisión de las rutas para garantizar: la frecuencia de paso de las unidades en horas “pico” y rutas estratégicas, así como el cumplimiento de las disposiciones sanitarias establecidas.

Garantizar que las unidades no excedan una capacidad porcentual de pasajeros para que puedan moverse y desplazarse en su interior garantizando la sana distancia.

Se propuso también ampliar la difusión de las acciones de desinfección y limpieza de las unidades de transporte público.

“Vigilar que las medidas restrictivas emergentes no incurran en actos de discriminación, abusos de poder, discrecionalidad y corrupción por parte de operadores del servicio de cualquier esquema de transporte público en sus versiones: masivo, colectivo, ERT, taxis y mototaxis, así como de los agentes de seguridad vial y vigilancia del transporte público”.

El transporte público es un lugar en el que el riesgo de contagio de COVID-19 es alto. EL INFORMADOR/G. Gallo

EL DATO

Semáforo amarillo

Tras dos semanas en las que se registraron récords de personas infectadas por el nuevo coronavirus, Jalisco pasó al color amarillo en el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud; es decir, se encuentra en un nivel “medio” en riesgo de contagio.

Inseguridad

En diciembre pasado, 70.2 por ciento de la población de 18 años y más del país dijo sentirse insegura en el transporte público, siendo éste el segundo espacio en el que perciben mayor inseguridad, sólo por debajo de los cajeros automáticos, según ENSU e Inegi

según ENSU e Inegi Los usuarios de los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá se ubicaron por arriba de la media nacional en la percepción de inseguridad al trasladarse en camiones, debido a la frecuencia de paso y a la falta de vigilancia en las paradas

Tlajomulco ocupa el primer lugar en la metrópoli con mayor porcentaje (71.6%), seguido por Guadalajara (71.1%), y Tonalá (70.9%). Los municipios de Zapopan y Tlaquepaque se ubicaron por debajo del promedio nacional (60.5 por ciento y 58.4 puntos, respectivamente).

El mes pasado aumentaron los robos en unidades del transporte público. De acuerdo con datos del SESNSP, durante el año pasado (con corte a octubre), en la Entidad se registraron 282 robos en camiones, lo que significa casi el triple de las 101 denuncias documentadas.

Sigue #DebateInformador

¿Se debería limitar el máximo de pasajeros en pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador