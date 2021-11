Trabajadores rebasan la oferta de viviendas baratas del Infonavit

En una hora, 25 personas acudieron a las oficinas del Infonavit en Guadalajara para pedir informes del programa “Renovación a tu medida”, que oferta casas recuperadas a bajo costo en Jalisco.

De agosto al 23 de noviembre suman 461 trabajadores precalificados que están interesados en una vivienda de este tipo, informa Ramón Gómez, delegado del instituto en la Entidad. Los precios van desde los 213 mil pesos.

El detalle es que sólo hay 172 disponibles en el sistema.

A la fecha ya se han comercializado 28 fincas. El anuncio fue que se ofertarían 735 en la Entidad, pero hay pendientes.

SABER MÁS

El programa

¿De qué trata?

El nuevo programa permite comprar viviendas a bajo costo para que después sean renovadas a través de un crédito del Infonavit.

Las propiedades pueden ser rehabilitadas de acuerdo con los gustos y preferencias de las personas. Además, los trabajadores pueden usar el monto restante para renovarla y generar una plusvalía.

Se enfoca en trabajadores con pocos recursos, por eso se venden a bajo costo.

Para ser beneficiario tienen que entrar a la página del Infonavit, hacer el trámite y esperar el contacto, ya que a diferencia de otros créditos no existe intermediario. Por tal motivo, el trato es directamente.

“Renovación a tu medida” oferta casas a bajo costo a través del Infonavit. Son viviendas recuperadas por el instituto. EL INFORMADOR/Archivo

Trabajadores deben alcanzar crédito para adquirir vivienda económica

Suman 461 solicitudes de personas aprobadas para ser tomadas en cuenta en el programa “Renovación a tu medida”, indica Ramón Gómez Armentia, delegado en Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Primero se analiza la precalificación, que es la capacidad del crédito del trabajador para que pueda adquirir una casa, además del costo de la reparación que conlleva.

“Es un programa directo para trabajadores. Si una persona viene y solicita que se le dé información, pero si yo entro al sistema, lo precalifico y no tiene la puntuación para otorgarle un crédito, no se le dará la información. Porque no tiene capacidad de crédito para comprarla. Únicamente se puede comprar con un crédito institucional”.

Menciona que en los centros de atención recomiendan que los trabajadores se pongan en contacto con los especialistas en reparaciones; incluso, que los acompañen a ver las casas disponibles.

“Recordemos que dentro de la capacidad del crédito se lleva una parte para rehabilitar esa vivienda, porque se puede encontrar vandalizada y requerirá equipamiento. Tiene que ser dentro del mismo costo del crédito y lo hacen a través de un rehabilitador. Antes de que un trabajador acuda e invierta su tiempo, nosotros tenemos que analizar la situación jurídica”.

Recuerda que también se fijan en las zonas de interés que eligen los empleados, para ofrecerlas en esos municipios y evitar que se vuelvan a abandonar.

“Estamos pidiendo a las oficinas centrales que nos sean cargadas más viviendas en el sistema, para estarlas analizando. La gerencia técnica también tiene que hacer las acciones de supervisión. En esas acciones es donde se analiza la seguridad estructural. Y analizamos los entornos, donde podemos dictaminar como vivienda viable o inviable”.

Ubicaciones

Según información proporcionada por Transparencia, las casas comercializadas se encuentran en los municipios de El Arenal, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlán El Grande.

Uno de los atractivos del programa es que el precio de las viviendas va desde los 213 mil pesos. Y se trata de espacios recuperados mediante juicios, pero que requieren de una remodelación.

La cifra

213 mil pesos, el costo promedio de las viviendas que se ofertan en este programa federal.

Contacto

Los interesados en Guadalajara deben acudir al centro de atención, ubicado en avenida Juan Palomar número 37, en la Colonia Vallarta San Jorge.

Infonatel: 800-008-3900.

Ven lento el proceso

El pasado 25 de agosto se anunció el programa y hasta el 23 de noviembre se han comercializado 28 viviendas.

En octubre pasado, este medio acudió a las oficinas del Infonavit en Guadalajara y se constató que, en una hora, más de 25 personas acudieron a solicitar informes de este programa. La mecánica era que dejaran un papel con sus datos y lo depositaran en una urna, para que posteriormente los trabajadores se comunicaran con los interesados.

Una de las mujeres contó que ya había acudido con anterioridad, pero que no le habían llamado para seguir con el trámite de su solicitud, por lo que había regresado a ver qué pasaba. Consideró que el proceso era lento.

En Zapopan, las viviendas están localizadas en las colonias Valle de los Molinos, Tuzanía, Altagracia, Bosques del Centinela y Parques de Santa María. En Tlajomulco están en Puerta Real II, Nueva Victoria, Santa Anita, Balcones de Santa Anita, Huerta Vieja, La Capilla, Real del Valle y La Perla.

En Tonalá hay inmuebles disponibles en Paseos de Santiago, Lomas de San Miguel, Paseo Puente Viejo, Jardines de la Reina, Vistas del Pedregal, Hacienda Real, Paseos de la Cañada, Jardines de San Rafael, El Moral y El Rosario.

Y en Tala solamente hay hogares disponibles en Ruiseñores.

De acuerdo con el Infonavit, los derechohabientes pueden solicitar créditos para comprar, construir, ampliar o reparar, así como pagar sus hipotecas.

En el caso de compra, se puede utilizar el programa “Unamos Créditos Infonavit” para sumar el crédito con algún familiar, pareja o amigo, para adquirir una mejor vivienda.

“Para acceder a las viviendas puede acudir a la delegación regional más cercana, para que puedan precalificar al derechohabiente y conocer el monto máximo al cual puede acceder para adquirir una de estas viviendas que resulte de su interés. Una vez determinado esto, se le asigna un promotor inmobiliario que lo acompaña en todo el proceso de comercialización, escrituración y rehabilitación de la vivienda”, se respondió por Transparencia.

La precalificación en el Infonavit es fundamental para conocer las posibilidades que tienen los aspirantes. EL INFORMADOR/Archivo

REGISTRO ÚNICO

Solicitan más

Más trabajadores decidieron solicitar créditos tras el primer año de la pandemia. Según el Registro Único de Vivienda (RUV), durante el primer semestre de 2021, los lugares que usualmente son adquiridos a través de los créditos del Infonavit o del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), tuvieron un crecimiento anual del 15.6 por ciento.

“Lo que significa la construcción de 11.3 mil viviendas más en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento de la producción es liderado por la vivienda tradicional, seguido de la vivienda media residencial y la vivienda popular, que representó 47.6% de la producción total”, analizó el instituto en su informe anual.

Sobre los precios, explicó que la media nacional de la oferta digital es de 3.7 millones de pesos, mientras que la mediana de la vivienda adquirida con un crédito tradicional del Infonavit es de 447 mil pesos. Y la mediana de un crédito cofinanciado es de 1.2 millones de pesos.

“Por otra parte, también se observa que 75% de la vivienda que se adquiere con un crédito del Infonavit (tradicional o cofinanciado) a nivel nacional está por debajo del percentil 25 de los precios de la oferta digital”.

Añade que hay 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en el país. De éstas, 57.1% son propias y están pagadas, mientras 16.4% son rentadas y 10.7% son propias, pero siguen pagándose bajo algún esquema de financiamiento, entre otros.

Además, 21.1% de los integrantes de los hogares planea rentar, comprar o construir una vivienda en el futuro.

GUÍA

Domina la oferta de departamentos

El Infonavit analizó la oferta de vivienda en las Entidades a través de una revisión en plataformas digitales.

Hasta junio de 2021 recabaron datos de 60 mil 740 inmuebles: 25 mil 220 casas y 35 mil 520 departamentos. Esto significa que predomina la vivienda vertical.

“Se observa que 55.2% de la oferta digital de la vivienda se concentra en tres Entidades federativas: en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Tanto en la primera como en la segunda domina la oferta de departamentos, mientras que en Querétaro domina la oferta de casas”, publicó el Infonavit.

Nuevo León es la cuarta Entidad federativa con mayor oferta digital, ya que concentra 9.6% de la vivienda publicada y, contrariamente a lo que sucede en la Ciudad de México y el Estado de México, hay más propuestas de casas.

“Esto puede deberse a que la disponibilidad del suelo es mayor en Nuevo León, respecto a las otras dos Entidades federativas mencionadas”.

Destacan también que en Quintana Roo, el 99.9% de la oferta digital corresponde a los departamentos.

“Lo que puede deberse al mayor interés de los vendedores en publicitar las viviendas de alto valor que se concentran cerca de las zonas costeras y que corresponden a las construcciones verticales que, por sus precios definidos, probablemente, no encuentren compradores dentro de la población local de esos Estados”.

CLAVES

Mantienen interés

Solicitudes. En septiembre pasado, el Infonavit publicó la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda correspondiente al tercer trimestre de 2021, en la que afirma que el interés de los derechohabientes en solicitar un crédito para la compra de vivienda o terreno, se mantuvo prácticamente igual al periodo anterior.

Reforma. En mayo de 2021, el instituto realizó una reforma a la ley, que permite otorgar crédito para ampliar la gama de productos que se ofrecen a las y los derechohabientes; por ejemplo, para la adquisición de terrenos.

Desglose. De los trabajadores encuestados que están interesados en un crédito, 51.2% manifestó que planea destinarlo a la compra de una vivienda, lo que significa un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto al trimestre pasado. Y el resto pretende usar su financiamiento para construir en un terreno propio.

Mejoría. Según el análisis, el 23.3% de los encuestados consideró que la situación económica del país es mejor que la de hace un año. Y 59.7% espera que las condiciones mejoren en los siguientes 12 meses. Sobre el financiamiento, el 32.1% contestó que prefiere solicitar un crédito y unirlo con su pareja, el 29.7% con un conocido o familiar para alcanzar un mayor monto de financiamiento, y el 21% eligió tramitarlo de forma individual a través de un cofinanciamiento con la banca comercial, entre otros.

De los trabajadores encuestados que están interesados en un crédito, 51.2% manifestó que planea destinarlo a la compra de una vivienda. EL INFORMADOR/Archivo

Usuarios reportan fallas en la página

A través de centenares de mensajes en las redes sociales, usuarios reportan fallas en la página de internet del Infonavit, por lo que no pueden realizar distintos trámites.

Laura Gómez explica que ingresó a la plataforma para conocer cuántos puntos tenía. “Te piden crear una cuenta y, para activarla, tienes que escribir el código que te llega en mensaje a tu celular, pero el problema es que nunca me enviaron el código. Les escribí al chat de la página y no tenía respuesta. Y por medio de los teléfonos ni hablan, no contestan”.

Afirma que tuvo que ir a una oficina para que la atendieran. “Es molesto porque todavía estamos en pandemia”.

América Cázares comentó que había intentado corregir su Registro Federal de Contribuyentes, “pero en la página me sale que intente más tarde. Ya llevo una semana intentando y me sale lo mismo”.

Ante los reclamos, el Infonavit precisó que la cantidad de peticiones puede afectar el tiempo de respuesta. “Si desean, pueden levantar una queja a través de Mi Cuenta”, escribió.

En octubre pasado, también se lanzó la herramienta de Infonavit Fácil (https://infonavitfacil.mx/) para “conocer nuestros trámites, servicios y soluciones de una manera más sencilla”. La plataforma es distinta a la página de internet y tiene información relacionada con los tipos de créditos que se ofertan o cuáles son los tipos de ayuda que se puede brindar ante las dudas relacionadas con la pérdida del empleo, menos ingresos, accidentes o porque falleció el dueño del crédito.

