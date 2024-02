Toma clandestina de Pemex deja desalojo y contaminación en ZMG

Dos mil 100 habitantes de la metrópoli fueron desalojados ayer luego de que una toma clandestina provocó una fuga de gasolina que alcanzó los 12 metros de altura.

Las labores de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos para detener el chorro duraron desde las 05:00 hasta cerca de las 14:00 horas de ayer.

Las personas evacuadas son vecinas de las colonias Tololotlán, Puente Grande y El Faro (Tonalá); Puente Viejo (Juanacatlán y El Salto) y Villas Andalucía (Zapotlanejo).

“Desde las cinco de la mañana olía muy feo. Me salí y era peor”, dijo Cecilia, quien dio medicina a sus tres hijas debido al dolor de cabeza que presentaron.

“Olía a pura gas. Varias personas se empezaron marear”, agregó Édgar Esparza.

Los vapores del hidrocarburo expulsado se extendieron por 3.5 kilómetros a la redonda. Debido a la contaminación registrada, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del Gobierno estatal activó una alerta atmosférica para las demarcaciones involucradas.

Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la gasolina tirada afecta los mantos freáticos y los cuerpos de agua de la zona.

El personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio de luz en las zonas habitacionales desalojadas como medida de prevención. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró las compuertas de los embalses cercanos para que no fueran perjudicados por el derrame de combustible.

El pasado 29 de enero, este medio publicó que contrario a lo que señala el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se ha reducido el robo de gasolina, conocido como huachicol, cifras arrojan que este ilícito creció en el sexenio del tabasqueño en comparación con lo registrado durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Mientras en el Gobierno del primero hubo 62 mil 441 perforaciones ilegales de diciembre de 2018 a octubre de 2023, el segundo tuvo 28 mil 835 en un lapso similar.

Cientos de familias desalojaron sus hogares por indicación de los oficiales de Protección Civil. EL INFORMADOR/A. Navarro

“El aroma era muy fuerte”, vecinos tras fuga de combustible

La fuga de combustible registrada en el poliducto Salamanca-Guadalajara, en el poblado de Tololotlán, en Tonalá, provocó la evacuación de más de dos mil 100 personas vecinas de la colonia del mismo nombre, así como del fraccionamiento Villas, Andalucía, Puente Grande, El Faro, Puente Viejo de los municipios de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo.

Lucía desalojó su vivienda como miles de vecinos lo hicieron,desde las primeras horas de la mañana; opinó que el olor a gasolina era muy fuerte: “Estuvo muy complicado para salir, el aroma era muy fuerte a gasolina, muy fuerte, demasiado”. Comentó que las afectaciones fueron a la nariz y a sus ojos.

Ventura desalojó inmediatamente su vivienda en compañía de su esposa y sus cuatro hijas tras el aviso de la fuga de combustible en la zona: “Más o menos, estaba fuerte. Nos fuimos a tiempo para el cerro, como a las 05:00 ó 06:00 de la mañana porque empezaron a hablar que se estaba tirando la gasolina”.

Magdalena Aguilar platicó que se veía bastante neblina, por lo que huyó con su familia, que vive cerca de la calle 5 de Mayo: “Tremendo susto nos llevamos, no esperábamos que pasara esto. Se veía horrible, mucha neblina y toda la gente asustada y lo que hicimos fue irnos con mi familia acá arriba”.

Hubo personas afectadas por el olor a gasolina: fue el caso de Laura, quien reveló que su mamá presentó vómito, aunque poco después se recuperó. “Que nos saliéramos porque olía mucho a gas, ya salimos y llegó un sobrino gritando que íbamos a desalojar aquí por el gas. Mi mamá se puso mal, se agarró vómito y vómito, pero ya pedimos de almorzar y se le pasó”.

Verónica, vecina de la zona, expresó su preocupación por la cantidad de bebés que viven en las colonias como Puente Grande; dijo que comenzó a sentir dolor de cabeza, por lo que se fue con su suegra. “Hay muchas familias que tienen bebés aquí y pues el olor sí les hace daño. A mí me empezó a doler la cabeza y por eso me salí de mi casa y me fui para con mi suegra, fue lo único que sentí”.

Poco después de las 15:00 horas, habitantes de las colonias afectadas, con excepción de Puente Grande y Tololotlán, pudieron regresar a sus viviendas.

Personal de Pemex se dio a la tarea de averiguar la causa de la fuga. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Localizan tomas clandestinas en Zapotlanejo y Juanacatlán

La Fiscalía General de la República (FGR) delegación Jalisco informó del hallazgo y aseguramiento de tomas clandestinas en los municipios de El Salto y Zapotlanejo, ambas en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

El primer caso fue reportado en el kilómetro 217+500, esto en el tramo Degollado-Castillo, en las inmediaciones del ejido Potrero Negro, en el municipio de Zapotlanejo. La segunda toma clandestina fue localizada en el kilómetro 243+010, pero en el Tramo Castillo-Zapopan, en las inmediaciones de la colonia Alameda, en el municipio de El Salto.

En ambos casos no hubo personas detenidas y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal.

Los hallazgos se suman a los aseguramientos de otras tomas clandestinas en lo que va del año en municipios de Jalisco: en enero, tres tomas clandestinas fueron detectadas en el poliducto Salamanca-Guadalajara, en el municipio de Degollado.

También en el municipio de Tala fueron encontradas dos tomas clandestinas en el mismo poliducto, aunque a la altura de la delegación San Isidro Mazatepec.

Otros hallazgos importantes de hidrocarburo se han detectado en los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tototlán y Ocotlán. En el caso de Tototlán, ayer se informó del aseguramiento de 18 tractocamiones y 45 mil litros de hidrocarburo.

Además, el huachicoleo repuntó durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador: desde diciembre de 2018 hasta octubre pasado, fueron localizadas más de 62 mil tomas clandestinas en todo el país, un crecimiento del 117 por ciento respecto a la administración de Enrique Peña Nieto cuando fueron más de 28 mil.

Hasta el mes de septiembre, en Jalisco habían sido detectadas 983 ordeñas de combustible en municipios del Estado.

Las corporaciones de emergencia instalaron un cuartel de operaciones para coordinar las acciones de apoyo a la ciudadanía. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

Cuerpos de agua, principales dañados por fuga

Miguel Magaña Virgen, académico del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara.

La fuga de combustible en el poliducto Salamanca-Guadalajara provocó que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activara una emergencia y una alerta atmosférica en los municipios de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo debido a la emisión de contaminantes.

Sin embargo, no solamente habría emisiones de contaminantes en el aire, sino también para el subsuelo y mantos freáticos.

Miguel Magaña Virgen, académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, señaló que Pemex y la autoridad correspondiente deben hacer un muestreo inmediatamente para evitar posibles afectaciones a mantos acuíferos de la zona.

“Para lo que se derramó al suelo tiene que haber un saneamiento, una condición tal que permita sanear y evitar que el combustible pueda afectar a los mantos freáticos, afectar los pozos locales y más superficiales, ahí tiene que haber saneamiento y lo pueden hacer con bacterias, con maquinaria y demás”.

Recordó que dependerá del tipo de suelo que haya en la zona porque, en algunos casos, puede tratarse de tipos de suelo más sensibles y que permitan que el combustible derramado se infiltre en el subsuelo.

“Hay que hacer un muestreo y las acciones correspondientes para ver el nivel de infiltración con base en el tipo de suelo, y los suelos más arcillosos, la penetración es más lenta. Corresponde calcular y hacer los muestreos correspondientes para ver qué tanto se profundizó. Lo más probable es que sea una zona pequeña, aunque alrededor el agua tiene un cauce (…) esto va a afectar al agua que se extrae por ser de la cuenca que alimenta el agua hacia Guadalajara”.

Respecto a los contaminantes del aire, también se deberá determinar la cantidad de gases emitidos, aunque estos podrán ser dispersados por el aire.

Elementos del Ejército cuidaron la seguridad en todo momento. EL INFORMADOR/A. Navarro

Activan alerta atmosférica en Tonalá, El Salto, Zapotlanejo y Juanacatlán

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó ayer una alerta atmosférica para los municipios de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo y Juanacatlán; así como una Emergencia Atmosférica en Puente Grande, cabecera de El Salto y de Juanacatlán; debido a las emisiones contaminantes generadas por una fuga de combustible en gasoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de Tololotlán, municipio de Tonalá, misma que se evaporó y se disipó de manera inmediata.

La Semadet activó las acciones de coordinación según lo establecido en el Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas de Jalisco, posterior a la notificación del evento por las autoridades de Protección Civil Jalisco.

La dependencia informó que derivado de las condiciones atmosféricas y la modelación de la pluma de emisiones en el sitio, se detectó la presencia de vapores en las zonas aledañas, por lo que se determinó activar este evento debido a los potenciales riesgos a la salud para la población, por lo que se emitieron recomendaciones.

“El Gobierno del Estado pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar caer en desinformación y ante cualquier emergencia marcar al 911”, dijo en un comunicado.

SEMADET

Llaman a tomar medidas preventivas ante la contingencia

Ante la contaminación generada por la fuga de combustible y los vapores generados, la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco pidió a la ciudadanía ubicada en el área afectada atender las siguientes recomendaciones:

Minimizar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles. Tener especial cuidado con niños menores a 5 años, personas adultas mayores, asmáticas y con problemas respiratorios crónicos. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogatas a cielo abierto. Tomar líquidos en abundancia y evitar fumar. Disminuir el uso de vehículos automotores. Atender las indicaciones que emita la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Se puede consultar la calidad del aire en tiempo real en el sitio: https://aire.jalisco.gob.mx/ y a través de la cuenta de X (anteriormente Twitter) @AireySaludAMG.