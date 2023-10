The Sphere, revolución visual en Las Vegas

Ciudad que nunca duerme, en eterna reinvención y con algo nuevo para los ojos del viajero. Así es explorar Las Vegas, una aventura donde siempre hay algo nuevo por descubrir para el aventurero veterano y quienes la conocen por primera vez terminan enamorados. Esto se refuerza con la apertura de una de las estructuras enfocada a espectáculos más asombrosas del siglo XXI: The Sphere.

Oficialmente llamada The Sphere at Venetian Resort (255 Sands Avenue, Las Vegas), es la construcción esférica más grande construida por el ser humano en toda la historia, extendiéndose por 81 mil 300 metros cuadrados. Con una altura de 112 metros y capacidad 18 mil 600 espectadores (se puede extender hasta 20 mil), está dividida en nueve niveles (entre ellos el sótano).

Apagada por las mañanas luce como una gigantesca esfera de ónix oscuro brotando del suelo, pero al encenderse es cuando el espectáculo comienza para los paseantes.

En su superficie, cubierta 1.2 millones de pequeños paneles LED, se despliegan desde animaciones hasta gráficos que transforman la estructura durante unos momentos en un monumental “Emoji”, le otorgan el aspecto de Marte o la visten con los colores de temporada (por estos días lucirá ocasionalmente como una calabaza gigante de Halloween).

Es imposible no asombrarse ante esta obra maestra tecnológica. Desde el horizonte, este juego de luces y animaciones magnetiza las miradas, algo nada sencillo en una ciudad acostumbrada a las luces neón y los letreros extravagantes. Pero si el exterior es espectacular, lo que The Sphere guarda en su interior es entrar en otro mundo.

Impresionante. The Sphere puede brindar diversas texturas visuales, como “disfrazarse” de una Luna brotando del suelo.

El imperio del sonido

Fue el 29 de septiembre cuando el interior de The Sphere se inundó con vibraciones sónicas, cortesía de U2. La banda irlandesa estará ofreciendo una temporada de 25 conciertos en este recinto, en una temporada que se extenderá hasta diciembre.

La serie se conciertos lleva por nombre U2: UV Achtung Baby live at The Sphere, que por cierto, celebra los 30 años del lanzamiento del disco “Achtung Baby”.

Si las presentaciones de la escuadra europea ya se caracterizan por su monumentalidad, lo que se despliega en The Sphere acaricia otra dimensión. El juego de pantallas LED en el auditorio (15 mil metros con calidad 16K) sumerge a los espectadores en las canciones de la banda, convirtiendo cada pieza en una experiencia que se apodera de los sentidos.

Clásicos como “Where the streets hace no name” se perciben y disfrutan de una forma como no podía concebirse anteriormente, es casi como entrar físicamente al corazón de cada canción.

Durante el show inaugural de U2 sonaron himnos como “Atomic City”, “Beautiful Day” y pequeños homenajes a temas de Paul McCartney, Elvis Presley, The Beatles y Prince, entre otros, de acuerdo a “Las Vegas Review Journal”.

Los 10 mil asientos más cercanos al escenario, por cierto, cuentan con tecnología háptica, que les permite vibrar, recrear efectos de viento y temperatura según se muestre en la pantalla, e incluso olores cuando sea necesario.

U2. La banda europea es la primera en presentarse en el escenario de The Sphere, buscando explotar al máximo sus cualidades visuales.

Una experiencia en la esfera

Aunque el espectáculo de U2 es de alta demanda, no es el único que alberga The Shpere en su interior en estos días. Puedes comprar un boleto para disfrutar de The Sphere Experiencie, que como su nombre lo indica, es una película que aprovecha las capacidades sensoriales del recinto para llevarte por un viaje donde se examina el cosmos, el tiempo y la Tierra por igual.

Ojo, que esta experiencia fue diseñada por Darren Aronofksy, cineasta que ya ha sido nominado al Oscar y supo sacarle todo el “jugo” posible a The Sphere. “Es un viaje de ciencia ficción a las profundidades de nuestro futuro”, señala el cineasta.

Este espectáculo, diseñado para mayores de 6 años en adelante, tiene una duración de dos horas aproximadamente, una parte se desarrolla en el atrio del recinto y la última hora en el auditorio principal.

Numeralia

2.3 billones de dólares costó su construcción.

15 mil metros de pantallas LED tapizan el interior de The Sphere.

160 mil bocinas de sonido envolvente, garantizando que todos podrán escuchar con la misma calidad.

1.2 millones de pantallas LED forran la exosfera de The Sphere.

Por dentro se despliegan escenas que te harán sentir en el océano. CORTESÍA

EL DATO

Santuario para los espectáculos

Por su diseño, los principales eventos que albergará The Sphere serán conciertos y otros eventos de gran peso entretenimiento audiovisual.

No está pensado para deportes en conjunto, aunque se podría adaptar para peleas de box y artes marciales mixtas, que gozan de enorme popularidad en Las Vegas.

Adquiere tus boletos

La demanda para disfrutar de espectáculos en The Sphere promete que será alta durante los próximos meses, aunque no significa que sea imposible conseguir un boleto, pero va a requerir mucha paciencia.

En la página oficial de Ticketmaster en Estados Unidos (www.ticketmaster.com) encontrarás entradas para disfrutar del espectáculo de U2: UV Achtung Baby live at The Sphere. Toma en cuenta que la mayoría de las entradas ya están vendidas, siendo el rango de precios de las mismas de 995 a 1450 dólares.