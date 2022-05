Taxis amarillos y ejecutivos disparan tarifas

Leticia Olvera se sorprendió cuando vio lo que le cobraría un taxi ejecutivo el pasado 10 de mayo. Comparte que un trayecto entre el cruce de Pino Suárez e Independencia hacia la zona de Chapultepec normalmente cuesta 70 pesos, pero en pleno Día de las Madres se disparó a 270. Eran las 15:00 horas.

Pedro también critica el incremento en las tarifas: de su trabajo a su casa pagaba 50 pesos y ahora desembolsa 133.

Para llegar en taxi ejecutivo de su casa a la escuela donde labora, Iván pagaba 100 pesos. Hoy varía entre los 130 y 200 en horario donde no hay tanto tráfico. Señala que las tarifas subieron desde que empezó la pandemia.

La Secretaría de Transporte (Setran) responde que las tarifas no están reguladas por la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco. Por eso las Empresas de Redes de Transporte (como Uber y DiDi) cobran lo que quieren.

Roberto Hernández indica que las tarifas se dispararon durante la crisis sanitaria. “Usualmente tomo dos camiones para llegar al trabajo, pero cuando uno se tarda tomo un taxi ejecutivo, aunque es raro encontrar una tarifa menor a los 200 pesos a las 08:30 horas”.

Un sondeo realizado en redes sociales de esta casa editorial revela que los usuarios coinciden en que las tarifas son cada vez “más altas” y el servicio “más pobre”. “Aumentó el costo y disminuyó el buen servicio que daban. Ahora parece que uno les ruega para que lo lleven… se ponen sus moños si pagas en efectivo”, apunta Daniel. “Y te cancelan cuando quieren”.

El problema es que si optan por los taxis amarillos también hay sorpresas: “No usan el taxímetro, por lo que cobran lo que quieren”, lamenta Alejandra Cortés. “Según los choferes, negocian contigo la tarifa, pero abusan. En una ocasión ofrecí pagar 50 pesos por una distancia corta y el conductor me respondió que mejor usara el camión… que era más barato”.

Luis Quiroz tiene otra mala experiencia: “Entre López Mateos y Atemajac me cobran los taxis amarillos 90 pesos, pero el otro día a las 11:00 horas me cobraron 145 pesos. Supuestamente usó el taxímetro, pero todos responden que ese aparato ya no se toma en cuenta porque las tarifas no están actualizadas”.

El costo de los viajes en taxis de plataforma no está regulado por las autoridades. EL INFORMADOR/A. Camacho

Evaden taxímetro por falta de actualización en tarifas

Al tomar un pasaje, Mario Alberto Vargas no usa taxímetro porque prefiere acordar un precio con el pasajero antes de llevarlo a su lugar de destino. Empezó como taxista en 2007 y, desde entonces, la tarifa inicial solamente ha aumentado un peso: de 7.50 pesos a 8.50 pesos.

“Realmente la gente no se acostumbra tampoco al taxímetro por el tráfico que hay en la ciudad. Nosotros llevamos la ventaja de poder acordar el precio y sin aumentarlo”, dijo.

Además, remarcó que pese a que no lo usan, el taxímetro representa una inversión de al menos mil 800 pesos: “sólo lo traemos porque hay operativos que nos lo exigen y checan, pero la gente no lo quiere. Es un gasto innecesario”.

Un acuerdo previo es lo que prefieren los taxistas en Jalisco por la falta de actualización de tarifas.

De acuerdo con el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, donde se establecen las tarifas establecidas y autorizadas, la última modificación fue publicada el 26 de marzo de 2011, donde se actualizaron las tarifas diurnas y nocturnas.

El costo del banderazo en el día es de 8.50 pesos, con un precio de 6.45 pesos por kilómetro adicional recorrido, y de 136.65 pesos por hora del servicio. Para la tarifa nocturna el precio inicial es de 9.68 pesos, con un precio de 7.11 pesos por kilómetro adicional recorrido y 171.10 pesos por hora. Los conductores consideran que este precio no es lo justo.

“No lo uso (el taxímetro) porque tienen años sin actualizar la tarifa. La gente se basa en lo que cobra un taxi ejecutivo, entonces cuando está muy arriba nos solicitan a nosotros, pero nada más lo traemos de adorno. No nos va a salir, la gasolina sube cada 15 días y si nos basamos en el taxímetro no sale. No siempre le aumentamos pero, por ejemplo, ya no hay pasajes de 30 pesos, lo mínimo que cobramos ya es 40 o 50 (pesos)”, compartió el conductor Jesús García.

García añadió que los pasajeros son los primeros que rechazan el uso del taxímetro. “Yo creo que uno de cada 10 solamente prefiere el taxímetro porque tampoco les conviene y muchos no confían en el aparato. Es disparejo porque es poca la tarifa a comparación del costo del servicio, la gasolina y lo que necesita el auto”.

Daniel Esteban señaló que para cobrar lo hacen “al tanteo” pero calculando que al menos puedan pagar la gasolina. Por ejemplo, un viaje de los Dos Templos a San Juan de Dios, con taxímetro saldría en alrededor de 30 pesos, pero acuerdan cobrar el pasaje en 50 pesos. “La tarifa no es ni la del camión, es para morirnos de hambre”.

Pero no solamente eso, sino que las tarifas varían según el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, destacó que por llevar a una persona del mercado de Abastos es otra tarifa, pues se cobran servicios extras como ayudar a subir y bajar mandado y por traer la carga.

Daniel subrayó que con el uso del taxímetro, en distancias cortas, “no nos conviene”. Dijo que de los Dos Templos a San Juan de Dios la tarifa sería de unos 15 pesos con el aparato, “pero ni la gasolina. Ahorita cobramos (por la misma distancia) 50 pesos. Mi taxímetro es nuevo, no lo usamos, ni el camión cobra lo mínimo que nosotros cobramos”.

Conductores explican que si se basan en el taxímetro no les ajustaría para los gastos, sobre todo por el aumento que ha tenido la gasolina. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

Olvidaron revisiones

El Instituto de Movilidad de la anterior administración solamente aprobó los parámetros para determinar las tarifas de taxi en Jalisco. En el documento publicado en el Periódico Oficial se indicó que la determinación de los ajustes de las tarifas técnicas tiene su fundamento en el análisis de los costos directos e indirectos, de las condiciones económicas y financieras, y los parámetros operativos que inciden en el servicio público de pasajeros.

“Con base en los estudios que elaborará el Instituto, se obtendrán los costos directos e indirectos, así como los parámetros operativos que inciden en los valores de las tarifas, con base en el modelo del cálculo tarifario aplicable para cada modalidad del servicio público de transporte de pasajeros y de carga correspondiente”.

Según acordaron, las tarifas debían revisarse durante el tercer trimestre de cada año y deberán ser autorizadas por la Comisión de Tarifas, considerando el dictamen técnico que para tal efecto emita el Instituto, para ser publicadas por el Ejecutivo del Estado en el último trimestre del año.

Prefieren pactar costo

De nada sirve que se actualice la tarifa si tanto choferes como usuarios prefieren pactar un precio antes y evadir el uso de taxímetro, señaló Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco. “Consideramos que inicialmente en 2011 era cara, ahorita quizá falta actualizar pero no sólo eso, sino que verdaderamente pongamos de nuestra parte para aplicar el cobro con taxímetro porque de nada serviría que se actualizara si al final del día no se usa”, dijo.

Comentó que es necesario que se renueve pero también se requiere brindar la certeza de que el costo es justo para ambas partes, así como la instalación de taxímetros a prueba de violaciones para que no los alteren.

“Solicitamos a las autoridades que escuchen la parte de quienes estamos en la calle, para que no hagan una tarifa tras el escritorio pensando que pueda funcionar, y que en realidad el usuario confíe”, agregó.

Según el Artículo 88 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el servicio de transporte de pasajeros en taxis en todas sus modalidades se prestará en vehículos cerrados, aprobados para el tipo de servicio, sin itinerario y podrá tener o no horario.

Además, podrá presentarse en las siguientes modalidades según sea su forma de operar: Sujeto a la tarifa con taxímetro de uso obligatorio o con tarifas establecidas previamente, de acuerdo con la zonificación autorizada por conducto de la Secretaría de Transporte, tomando en cuenta las opiniones, estudios y datos de los organismos auxiliares y de consulta competentes.

Los operadores del servicio del transporte público de taxi que presten la modalidad de sitios y que quieran operar en la modalidad establecida en el punto anterior, deberán contar con una base que será su punto de partida.

Sólo los taxis que cuenten con una concesión cuyo título les permita realizar paradas libres en la vía pública podrán detenerse y recoger a los pasajeros transeúntes, a solicitud de éstos en las zonas y lugares no prohibidos.

Conductores y pasajeros señalan que el uso del taxímetro no les conviene, ya que las tarifas no han sido actualizadas desde el 2011. EL INFORMADOR/A. Camacho

Corresponde al Legislativo regular precios: Setran

Aunque el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó el pasado diciembre que le toca a los gobiernos locales revisar las tarifas de las empresas de transporte por aplicación como Uber y Didi, luego de la polémica que han generado las alzas en sus precios durante los últimos días, la Secretaría de Transporte (Setran) de Jalisco afirmó que en Empresas de Redes de Transporte las tarifas no están reguladas por la Ley de Movilidad y Transporte.

“Correspondería al Poder Legislativo emprender una eventual modificación a la Ley para su regulación”, comunicó la dependencia.

Sobre la tarifa en taxis tradicionales o amarillos, respondió que no se ha recibido ninguna solicitud para su modificación y el uso del taxímetro es obligatorio.

Sheffield declaró que el tema que se ha presentado es un “gran abuso”, por lo que llamó a los consumidores a exigir que las autoridades locales actúen al respecto. La Delegación de Profeco en Jalisco precisó que en el Estado no hay quejas al respecto.

El pasado 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, las plataformas digitales de servicio de transporte de taxi dispararon los precios para usuarios, ya que muchos tapatíos aprovecharon la fecha para salir a festejar a su mamá, en restaurantes, cines y otros lugares de entretenimiento, lo que implicó un aumento en la demanda de automóviles para realizar sus traslados.

Un ejemplo claro en el que se triplicó la tarifa fue un traslado del Centro Histórico de Guadalajara al El Parián de Tlaquepaque, el cual normalmente cuesta 80 pesos, pero a la hora de la comida salió hasta en 280 pesos en una de las plataformas.

PROPUESTA

Alistan aplicación “MiTaxi”

Aunque no se han enfocado en un aumento de la tarifa, German Mayorquín, secretario general de la Federación de Trabajadores Autotransportistas y Similares del Estado de Jalisco (Fetasej), destacó que esperan que a finales de este mes ya estén en condiciones de echar a andar la plataforma “MiTaxi”, que sería igual que la de los vehículos ejecutivos.

Resaltó que no buscan un aumento en la tarifa para que el usuario no lo vea mal, por lo que se están enfocando en la aplicación. “No tenemos en la mira actualizarla porque traemos el tema de la plataforma de ‘MiTaxi’ que ya presentamos a la Setran. La plataforma ya está desarrollada, ya se presentó. Hicieron observaciones pequeñas en cuestión de localización pero son detalles fáciles de ajustar. De acuerdo al tema del taxímetro se cobraría con toda la reglamentación. También con tarjeta se podrá pagar”, dijo.

Sin registro digital

En junio del año pasado, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció la implementación de un registro digital de los vehículos y conductores que prestan el servicio a través de las Empresas de Redes de Transporte (con las aplicaciones digitales). En ese entonces, el secretario de Transporte, Diego Monraz, afirmó que con el registro digital de taxis de plataforma se llevaría el control de los vehículos y choferes que pertenecen a las diferentes plataformas.

Monraz presumió que contarían con un holograma “inclonable” y que se utilizaría un código QR único, que se emitirá a cada uno de los conductores de taxis ejecutivos. Sin embargo, a casi un año de esta promesa, aún no se ha concretado y oficialmente no existe esa información.

y oficialmente no existe esa información. En respuesta a una solicitud de Transparencia a este medio, la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado contestó: “Está en proceso, toda vez que se implementará un registro digital, mediante el cual (se) llevará a cabo la regularización del registro y autorización de vehículos y conductores”. Sin embargo, no se precisó cuándo estará disponible.

