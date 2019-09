Tapatíos se unen a marcha contra cambio climático

Con consignas como “La casa está en llamas” y “No hay planeta B”, el movimiento internacional “Fridays for future” se hizo presente con una manifestación, en la que cientos de jóvenes jaliscienses exigieron políticas públicas efectivas contra el cambio climático.

Los participantes realizaron una marcha que partió del Parque Revolución hacia Plaza de la Liberación. Y frente al Congreso del Estado exigieron un alto a las “simulaciones” y que se tomen acciones que verdaderamente repercutan de forma positiva en el medio ambiente.

“La gente también quiere alzar la voz ante un problema que nos pega a los tapatíos”, dijo Pablo Montaño.

Entre las inconformidades se mencionó la construcción de desarrollos en los bosques alrededor de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la deforestación en el interior del Estado. Ante el Congreso de Jalisco, la movilización entregó una carta al Legislativo donde solicitaron que se declare al Estado como una “zona de emergencia climática”.

“Es un problema que nos afecta a todos. Aquí lo hemos vivido. La granizada y las inundaciones que hemos visto este año son producto del cambio climático… y de la pésima gestión ambiental que hay en la ciudad”, expresó Adrián García, uno de los manifestantes.

“Hay muchas organizaciones que están tratando de hacer algo, pero mientras las medidas no sean restrictivas y punitivas contra las empresas y las personas que vorazmente han depredado el planeta, ni ellos ni nosotros tenemos futuro”, acentuó Daniela Ayala, otra de las personas que acudieron a la manifestación.

Ambos inconformes expresaron que las políticas públicas en materia ambiental no han tenido el impacto necesario contra el cambio climático.

La marcha se realizó en un día de actividades escolares en el que los asistentes decidieron no acudir, bajo el argumento de: “¿Para qué estudiar para un futuro que probablemente no tendremos?” o “¿Para qué dedicar tanto esfuerzo a educarse, si nuestros Gobiernos no escuchan a su población educada?”, explica la página oficial de “Fridays for future”.

Luego de la marcha y la concentración frente al Legislativo, se llevaron a cabo talleres y foros de temas ecológicos para los asistentes en la Plaza de la Liberación.

Las manifestaciones se realizaron en diferentes puntos del mundo, como Berlín, Bruselas, Ciudad de México y Monterrey, entre otras.

CRONOLOGÍA

Arturo Balderas, académico del ITESO, recuerda algunos acontecimientos relevantes relacionados con el cambio climático en el país.

1995 Mario Molina gana el Nobel de Química por su investigación sobre la amenaza en la capa de ozono por parte de gases contaminantes.

1997 México firma el Protocolo de Kioto, que busca reducir las emisiones de efecto invernadero.

2000 El Presidente Ernesto Zedillo publica una estrategia de cambio climático, pero no se implementa.

2005 Entra en vigor el Protocolo de Kioto. En México se aplica el Mecanismo de Desarrollo Limpio, destinado a las reducciones de las emisiones de efecto invernadero.

2012 Se publica la Ley General de Cambio Climático.

2016 México firma el Acuerdo de París.

LA VOZ DEL EXPERTO

Insuficiente, la agenda ecológica

Arturo Balderas (académico del ITESO)

El académico Arturo Balderas recordó que, a pesar de que México se ha incorporado a los compromisos realizados a nivel internacional para combatir el cambio climático y se han logrado avances en el tema, las políticas públicas implementadas distan de ser suficientes.

Explicó que, entre los años 2004 y 2014, México fue el segundo país que recibió más recursos de fondos internacionales para combatir el cambio climático. Según la “Reseña regional sobre el financiamiento para el clima: América Latina”, realizada por la Fundación Heinrich Böll, entre 2003 y 2017, México recibió casi 700 millones de dólares de fondos internacionales para desarrollar una agenda que abone a mitigar el impacto ambiental, por lo que “no hay excusa” para que el País se quede atrás en la participación de la agenda ambiental.

No obstante, el académico del ITESO remarcó que los compromisos para reducir las emisiones contaminantes no se cumplieron durante el último sexenio.

De acuerdo con el Plan Especial de Cambio Climático 2014-2018, México se había planteado la meta de producir 83 millones de toneladas de emisiones contaminantes menos cada año. Sin embargo, esta meta sólo se cumplió al 30 por ciento.

México está comprometido dentro de los Acuerdos de París para reducir sus emisiones, pero debido a que la agenda “está abandonada”, no será posible que este compromiso sea cumplido.

Los más afectados…

La preocupación que expresan los jóvenes por las problemáticas ambientales se deben a la toma de conciencia de que son ellos quienes heredarán las consecuencias de las decisiones que se tomen en la actualidad.

“Los jóvenes son los que van a lidiar con un planeta cuatro grados más caliente, con extinciones masivas, con migraciones masivas, con pobreza, con pérdida de cosechas…”, subrayó Pablo Montaño, quien espera que, en futuras manifestaciones, se sumen personas de mayor edad, debido a que la advertencia del cambio climático debe llegar a la mayor cantidad de gente.

Los manifestantes coinciden en que las políticas públicas impulsadas en el país están basadas en soluciones parciales. A nivel Jalisco, por ejemplo, existe la necesidad urgente de un plan de acción general contra el cambio climático, que no quede como archivo para la Secretaría de Medio Ambiente, sino que marque una pauta a seguir por todas las dependencias del Gobierno del Estado.

En cuanto a las problemáticas en materia ambiental que hoy afronta la Entidad, la deforestación es una de las más importantes, debido a que alcanza dimensiones impresionantes.

En junio, este medio dio a conocer que la tala clandestina en Jalisco se ve favorecida debido a la falta de denuncias, pues prácticamente no se hizo ninguna en los primeros tres meses del año.

Los tapatíos marcharon del parque Revolución hacia la plaza de la Liberación. EL INFORMADOR/E. Barrera

Falta mayor coordinación

La ingeniera ambiental Yetzali Corona, quien impartió una de las pláticas que se ofrecieron en la Plaza de la Liberación luego de la manifestación de “Fridays for future”, señaló que se requiere que se involucren los ciudadanos, los empresarios y los gobernantes para tener resultados más efectivos contra el cambio climático.

“Se requiere la participación de todos los niveles. Las políticas públicas se deben combinar con acciones de la ciudadanía. Si no articulamos al Gobierno, las empresas y los ciudadanos no habrá logros”.

La charla que Corona ofreció a los manifestantes reunidos a las afueras del Poder Legislativo estuvo centrada en exponer la cantidad de desechos que una persona produce como consecuencia de sus actividades cotidianas, el impacto que esto tiene sobre el ambiente y qué se puede hacer al respecto.

“Si somos seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, eso se traduce en alrededor de seis mil toneladas diarias. Necesitamos pensar a dónde se van esos residuos, dónde se quedan: en las calles, en los ríos, en el mar o en los vertederos”.

La ambientalista detalló que este volumen de basura, al descomponerse, genera lixiviados (líquidos producto del paso de agua a través de la basura) que contienen metales pesados, cloruro, nitrógeno, fósforo y otras sustancias contaminantes para el suelo y el agua, además de gases que contribuyen al efecto invernadero.

Por este motivo, llamó a reducir la producción de desechos mediante acciones a nivel individual, como la reutilización de productos, evitar los desechables y usar composta. No obstante, aclaró, esto no exenta a los Gobiernos de hacer su parte, apoyando la correcta implementación de las regulaciones de los rellenos sanitarios (que cuenten con una cerca perimetral y que estén alejados de los cuerpos de agua) y apostar por el acopio y el reciclaje.

GUÍA

El reclamo va para AMLO

Con la exigencia al Gobierno federal para que declare una “emergencia climática”, miles de jóvenes también marcharon ayer en diversas ciudades de México. En la capital del país, sobre Paseo de la Reforma, el contingente se reunió en el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades acciones para detener el cambio climático.

La marcha forma parte de la movilización convocada por el movimiento “Fridays for future” (“Viernes por el futuro”), que también se realizó de manera simultánea en diferentes países para exigir al Gobierno mexicano que declare una “emergencia climática”.

Al grito de: “Ni un grado más, ni una especie más”, “No más plásticos”, “No al Tren Maya” y “La revolución es la solución”, la marcha de este viernes tuvo lugar tres días antes de que se lleve a cabo la Cumbre del Clima, el 23 de septiembre en Nueva York, en la que participa la joven sueca de 16 años Greta Thunberg, fundadora de “Fridays for future”.

Las exigencias que se suman a la marcha incluyen: reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 50% en 2030 y cero emisiones en 2050, como lo indica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima; que la base de las decisiones tomadas por los Gobiernos y empresas sea la ciencia y que se cumpla lo prometido en los Acuerdos de París, entre otras.

Cientos de miles de jóvenes se movilizan y exigen acciones

Estudiantes de todo el mundo faltaron a la escuela ayer para participar en una protesta mundial por el clima, que se anuncia como la mayor de la historia, para pedir a los gobernantes acciones concretas e inmediatas contra el calentamiento global.

Los estudiantes de grandes ciudades, de Sídney a Manila, de Seúl a Bruselas, de San Francisco a Los Ángeles, respondieron masivamente a la convocatoria lanzada por la joven activista sueca Greta Thunberg, de 16 años de edad, quien participó en una gigantesca protesta en Nueva York.

Las manifestaciones comenzaron en Asia y la Región del Pacífico, siguieron en África y Europa (con multitudes en París, Londres y Berlín), en Estados Unidos y México.

Si bien no hay una cifra oficial, Thunberg está encantada de que su movimiento, que lanzó sola el año pasado con una pancarta frente al parlamento sueco para exigir acciones de los gobernantes frente al calentamiento del planeta, convocara a “millones”.

“Las cifras son increíbles, cuando ves las imágenes, es difícil de creer”, dijo la activista en la manifestación en la alcaldía de Nueva York, antes de partir hacia la marcha. “Espero que sea un punto de inflexión para la sociedad, que muestre cuántas personas están involucradas, cuántas están presionando a los líderes, especialmente antes de la Cumbre Climática de la ONU”.

Los organizadores dijeron que se planificaron protestas en cinco mil localidades de 137 países. Sólo en Australia participaron más de 300 mil personas.

“Esto no puede seguir así. Nuestro planeta está llegando a su fin”, dijo Bernie Waldman, de 14 años, uno de los miles de estudiantes que protestó en Nueva York, donde se permitió a 1.1 millones de jóvenes faltar a la escuela.

Las movilizaciones son el puntapié de una semana de eventos destinados a luchar contra el calentamiento global en Nueva York, donde Naciones Unidas acoge este fin de semana la primera cumbre de jóvenes por el clima, mientras que el lunes se realizará otro encuentro con un centenar de líderes mundiales.

“El clima afecta nuestro futuro”, dijo Sarah Whitney, de 17 años, en la manifestación que comenzó en el Sur de Manhattan, que finalizó en Battery Park.

En la manifestación de Nueva York participó la joven sueca Greta Thunberg, de 16 años (al centro), fundadora de “Fridays for future”. AP/E. Muñoz

TESTIMONIO

“Merecemos algo mejor”

Thunberg llamó a los líderes a actuar ahora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Ahora hemos probado lo que podemos hacer, ellos tienen que probar lo que pueden hacer. Deben hacerse responsables”.

La canciller alemana Angela Merkel prometió, al menos, 100 mil millones de euros en 2030 para enfrentar las emisiones en los sectores energético e industrial, impulsar los automóviles eléctricos con emisiones cero y alentar a los viajeros a tomar el tren y no el avión.

Varias empresas alentaron a los jóvenes a participar en las protestas y dijeron que harán su parte. El máximo responsable de Amazon, Jeff Bezos, se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2040, y llamó a otras empresas a hacer lo mismo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, presidirá el lunes una reunión de emergencia en la que pretende pedir a los líderes mundiales que fortalezcan y amplíen los compromisos adoptados en 2015 en el marco del Acuerdo de París.

GUÍA

Las exigencias

Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 50% en 2030.

Cero emisiones en 2050, como lo indica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Que se cumpla lo prometido en el Acuerdo de París.

Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima.

Que la base de las decisiones tomadas por los Gobiernos y empresas sea la ciencia.

