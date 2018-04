Tapatíos optan por mejorar las áreas verdes con presupuesto participativo

En los últimos años, los Ayuntamientos de la metrópoli han implementado herramientas como el presupuesto participativo, que en el caso de Guadalajara sumó 178 mil 430 ciudadanos este año, cifra que superó a los 73 mil 774 tapatíos que eligieron las obras a realizar en 2016.

Entre los proyectos elegidos por la población (en el momento que pagan su impuesto predial) destacan la rehabilitación de los parques Hundido de Jardines del Country, Montenegro, Normalistas, Lisboa y del Nilo, así como más áreas verdes y recreativas en Providencia y El Rosario. También obras en el Centro Deportivo Miravalle y en el Mercado Heliodoro Hernández.

Cecilia Díaz, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, explica que la participación de los tapatíos va creciendo cada año por varios factores: “Desde el primer año se realizaron las obras que ganaron en el presupuesto participativo y la confianza que dio este ejercicio al hacerse realidad hizo que aumentara la participación”.

Presupuesto participativo en Guadalajara Año Participantes 2016 73 mil 774 2017 130 mil 488 2018 178 mil 430

Obras ganadoras en 2018

Zona 1 Centro

Parque Hundido en Jardines del Country (tercera sección): 2.5 millones de pesos.

Zona 2 Minerva

Áreas de juegos y recreativas de los parques de Providencia: 7.8 millones de pesos.

Zona 3 Huentitán

Parques Normalistas y Lisboa: 2 millones de pesos.

Zona 4 Oblatos

Mercado Heliodoro Hernández Loza: 9 millones de pesos.

Zona 5 Olímpica

Áreas verdes en El Rosario: 1.9 millones de pesos.

Zona 6 Tetlán

Áreas verdes Parque del Nilo: 4.1 millones de pesos.

Zona 7 Cruz del Sur

Parque Montenegro: 2.4 millones de pesos.

Zona 8 Echeverría

Centro Deportivo Miravalle: 9.9 millones de pesos.

Recaudación

Al cierre del mes de marzo de 2018 se registraron 322 mil operaciones de pago del impuesto predial.

En el mismo periodo durante 2017 se registraron 309 mil operaciones.

Además, se registró un aumento del 10% en la recaudación del impuesto predial, en comparación con el año pasado.

"La semilla de la participación ciudadana está dando frutos hoy en Jalisco gracias a las acciones impulsadas desde el 2008": Ismael del Toro, exalcalde de Tlajomulco. EL INFORMADOR/Archivo

Acceden a 13 herramientas de participación ciudadana

En mayo de 2016, el Congreso del Estado aprobó las reformas secundarias en materia de Participación Ciudadana, que contempla reformas al Código Electoral para la entrada en operación de los nuevos mecanismos de participación ciudadana en Jalisco.

Entre los logros y aciertos de esta iniciativa ciudadana fue reducir los porcentajes para que los jaliscienses accedan a las 13 herramientas de participación social, como el referéndum, plebiscito, iniciativas ciudadanas y candidaturas independientes, entre otras. Y se logró eliminar el requisito de la copia fotostática de la credencial de elector para solicitar una candidatura independiente y se aprobó la creación de Comités Ciudadanos al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Entre las figuras que se adhieren a la ley destacan las juntas municipales, cabildo abierto, contraloría social, consulta popular, revocación de mandato, ratificación constitucional, presupuesto participativo, iniciativa popular municipal y gobierno abierto.

Respecto a la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, el ex legislador Ismael Del Toro señala que el gran acierto fue voltear a ver al ciudadano, “encontramos coincidencia de todos los grupos parlamentarios y nos permitió tener una ley vanguardista a nivel nacional; el acierto es genérico y se centra en el tema de empoderamiento de los ciudadanos y que todos los habitantes sepan que tienen herramientas para mandar e incidir en sus gobiernos”.

Recuerda que la Legislatura en la que participó como diputado y coordinador de la bancada emecista, impulsó una agenda inédita de apertura hacia los organismos de la sociedad civil para que pudieran incidir en las actividades del quehacer legislativo, como la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y sus nombramientos, la reforma electoral, la desaparición del fuero y la Ley de Participación Ciudadana.

Por otra parte, desde 2011, cuando el entonces alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro, se sometió a la ratificación de mandato para que los ciudadanos evaluaran su trabajo y decidieran si continuaba o no como alcalde, el ejercicio se convirtió en un referente de participación ciudadana en las administraciones gobernadas por el Partido Movimiento Ciudadano (MC). “Todos nuestros alcaldes hicieron el ejercicio con tiempo y responsabilidad… y no será la excepción para los próximos gobernantes de MC: todos tendrán que someterse a esta herramienta. Si la gente decide que se tengan que retirar no tienen por qué soportar malos gobiernos”, señaló Guillermo Medrano Barba, coordinador estatal del partido en Jalisco.

Cecilia Díaz, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, admite que cada municipio deberá perfeccionar en sus reglamentos los ejercicios de ratificación de mandato, “hicimos un ejercicio de evaluación interna, desde el punto de vista jurídico y político, y concluimos que debería nombrarse como evaluación de mandato”.

Los tapatíos han optado por la rehabilitación de las áreas verdes o recreativas, a través de los presupuestos participativos. EL INFORMADOR/Archivo

“Es una política exitosa”

Desde 2010, el Ayuntamiento de Tlajomulco innovó con la implementación de ejercicios de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, que se ha realizado en cinco ocasiones, y la ratificación de mandato, llevada a cabo por primera vez en 2011.

Desde entonces, el ex alcalde Ismael del Toro reconoce que se ha consolidado una agenda exitosa en otros municipios y en el Congreso del Estado, con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana de Jalisco, en mayo de 2016.

“Es una política pública exitosa. La semilla de la participación ciudadana está dando frutos hoy en Jalisco gracias a las acciones impulsadas desde el 2008. En poco más de siete años, hemos comprobado cómo las acciones cimentadas en la participación promueven el desarrollo local, al integrar a la comunidad en el ejercicio de la política”.

Respecto a la figura de ratificación de mandato, el ex legislador opina que se debe perfeccionar para que los ciudadanos participen con la certeza de que mandan permanentemente en sus gobiernos, “es más fácil gobernar cuando estás permanentemente observado, cuando ves que los ciudadanos se interesan en las cosas que haces, te facilita mucho y redunda en beneficio de un mejor Gobierno para los ciudadanos”.

Sobre el presupuesto participativo destaca que, con esta herramienta, los ciudadanos han elegido a través de una consulta abierta las obras en que debe invertirse un porcentaje de sus impuestos, al mismo tiempo que se incrementa la recaudación por concepto de predial en Tlajomulco.

En este contexto, la clave del éxito ha sido la confianza del ciudadano en la autoridad al ver materializadas las obras por las cuales votaron al pagar el predial, “primero había incertidumbre y falta de credibilidad, pero cuando fueron viendo que en el mismo ejercicio concluían las obras y que generaban un beneficio en el entorno fue muy significativo en el incremento de la participación de los que votaban, como de la recaudación del predial”.

Debido a los resultados, considera que este tipo de ejercicios deben continuar y perfeccionarse, así como otras herramientas del cabildo abierto, consulta ciudadana, capacitación y talleres, y el diálogo permanente con los ciudadanos, “los gobiernos de Movimiento Ciudadano seguirán apostándole e innovando en los temas de participación y empoderamiento de los ciudadanos”.

En su gestión como alcalde se llevaron a cabo consultas ciudadanas para elegir agentes y delegados municipales, se instaló el primer Consejo Municipal de Participación Ciudadana y la aprobación en 2014 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza, que incluye 14 mecanismos de participación.

En ese año, el Ayuntamiento de Tlajomulco, la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado y también el observatorio Legislativo del ITESO firmaron un convenio de colaboración para la plataforma en línea Haz tu ley, herramienta que permite a los ciudadanos proponer iniciativas de ley o reglamentos, para que sean discutidas en el Congreso o en el Cabildo.

Como resultado, por primera vez una propuesta 100% ciudadana, consistente en elevar las multas por desperdicio de agua, fue aprobada en Tlajomulco.

“Una ciudadana se dio cuenta que estaban tirando el agua sus vecinos, y el Ayuntamiento dijo que no podría hacer nada porque no estaba contemplado eso, no había sanciones por desperdiciar el agua, entonces presentó la propuesta y procedió”, recuerda Alberto Bayardo, coordinador del observatorio.

Apuestan a la capacitación

Entre 2015 y este año, el Ayuntamiento de Guadalajara ha entablado diálogos colaborativos con 423 organizaciones vecinales y suma más de 100 sesiones de capacitación a ciudadanos y funcionarios municipales para incidir en la construcción de una cultura ciudadana de participación.

Para Cecilia Díaz, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, la capacitación es uno de los mayores aciertos de la administración. “Queremos una ciudadanía activa, informada y organizada para exigir lo que le corresponde, es por lo que más hemos trabajado. Este año ya tenemos el presupuesto para capacitación para insistir con la ciudadanía en su capacidad y derecho a ser oída y escuchada de manera efectiva”.

En noviembre de 2015 se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza de Guadalajara, uno de los más avanzados del país porque contempla nuevas formas de organización vecinal y pone a disposición de los ciudadanos 14 mecanismos de participación.

El nuevo ordenamiento crea el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y cuenta con figuras de organización vecinal como los consejos sociales, asociaciones vecinales, condominios, asociaciones con funciones de representación vecinal, sociedades cooperativas, comités vecinales, comités de vigilancia de proyectos de obra, comités por causa y federaciones, entre otros. “La idea con este nuevo reglamento es tratar de que la ciudadanía participe de manera permanente, constante y activa en lo que es la gobernanza o cogobierno, con la autoridad municipal y la gente misma”.

Para el ex alcalde Tlajomulco, Ismael del Toro, se debe seguir apostando por las capacitaciones para que los ciudadanos conozcan sus derechos y se involucren en la toma de decisiones.

2016

24 sesiones de capacitación a 850 ciudadanos.

32 sesiones de capacitación a funcionarios.

2017

123 sesiones de capacitación para 5,707 ciudadanos.

32 sesiones de capacitación a funcionarios.

2018

40 sesiones de capacitación a ciudadanos.

16 sesiones de capacitación a funcionarios.

Augusto Chacón propone que los Ayuntamientos sometan a consideración de los ciudadanos otro tipo de obras que fortalezcan el tejido social y que no se trate de infraestructura, que ya tendría que estar garantizada. EL INFORMADOR/Archivo

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Infraestructura y tejido social

Augusto Chacón (coordinador de Jalisco Cómo Vamos)

Para Augusto Chacón Valencia, los ejercicios de los presupuestos participativos han servido para incrementar la recaudación de predial; sin embargo, recomienda a las próximas administraciones realizar mejoras para consolidar la participación ciudadana.

Recuerda que en 2016 se sometió a votación de los ciudadanos que pagaron predial un listado de obras propuestas por los Ayuntamientos metropolitanos, mientras que el 2017 las obras sometidas a votación salieron de las propuestas de los ciudadanos, “eso incrementó la validez ciudadana del ejercicio”.

Sin embargo, para garantizar mayor participación sugiere que los Ayuntamientos sometan a consideración de los ciudadanos otro tipo de obras que fortalezcan el tejido social y que no se trate de infraestructura que ya tendría que estar garantizada, como unidades deportivas y canales de aguas negras.

Por eso pide inversión en educación y centros culturales, “para que los barrios participen en sus escuelas, para que haya cursos concretos y con seguimiento en las unidades deportivas y en los centros culturales, eso abona más a lo que necesitamos como sociedad, que sean fruto de lo que la gente necesita en cada zona de la ciudad”.

Deben gobernar con los ciudadanos

Alberto Bayardo (académico del ITESO)

Alberto Bayardo indica que la participación ciudadana no es un asunto opcional, por lo que recomienda a las próximas administraciones asumirla para enriquecer la democracia y obtener mejores resultados.

Aunque la participación social no garantiza que se hagan mejor las cosas, de acuerdo con el especialista, genera mayor legitimidad y credibilidad cuando las acciones de la autoridad consideran las propuestas de la sociedad civil y garantiza que continúen los proyectos que funcionan.

“Hay que reconocer la importancia que tiene la participación ciudadana, es un asunto sustantivo que no puede reducirse a sondeos de opinión. La ciudadanía no se reduce a votar. Es la importancia de tener una ley de Participación Ciudadana”.

En lo que refiere al ejercicio del presupuesto participativo acentúa que se trata de una de las políticas públicas más exitosas, “ayuda a que la ciudadanía se vaya apropiando del tema presupuestal”.

Respecto a herramientas como Haz tu ley, opina que deben impulsarse porque permiten que la ciudadanía tenga acceso de manera expedita a organismos de deliberación y puedan presentar propuesta en beneficio de la sociedad.

