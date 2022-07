Tapatíos aplauden la propuesta de eliminar el cambio de horario

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una estadística en su conferencia “mañanera” con respecto al horario de verano: hay un 71% de rechazo al horario de verano, es decir sólo el 29% de los mexicanos lo aprueba.

Luego de un sondeo llevado a cabo por este medio, se encontraron algunas opiniones con respecto a la eliminación de esta política, en la cual durante seis meses se adelanta una hora el huso horario, “con la finalidad de tener una hora extra de luz de día”.

Marco Antonio Ochoa considera que es una buena iniciativa, pues para él las personas se descompensan, cambian sus horarios y modo de vivir. “Hasta a los niños les afecta en la escuela, porque primero entran a un tiempo y después se les tiene que levantar a oscuras para llevarlos a la escuela. Estoy de acuerdo en que lo quiten, para mi está bien”, señaló.

María del Consuelo Polanco señaló que le parece bien que el horario de verano sea retirado, “aunque dicen que se ahorra en energía eléctrica”, ella sigue pagando lo mismo. “Lo del trastorno de sueño sí es cierto, porque yo duraba días que no dormía igual, me faltaba el sueño, me sentía cansada, desanimada y desganada. Los dos cambios te perjudican en el sueño, y perjudican en la salud”, manifestó la dama.

“Es la mejor medida. Se estaban tardando, porque definitivamente el horario de verano nunca fue realmente un ahorro considerable, y sí creo que fue un daño para la salud, sobre todo de los niños, que sí resienten el levantarse más temprano”, dijo José Arturo.

Xóchitl Patricia coincidió con Arturo, pues dijo que entre lo que más perjudica a las personas es justamente el trastorno del sueño. “Ya cuando nos tocaba madrugar era otra vez adaptarse al nuevo cambio”, lamentó.

Algunas otras personas consideran que el horario de verano sí beneficia en tener una hora más de luz de día para aprovechar a hacer distintas actividades, como el caso de Roberto Godos, quien dijo que esta iniciativa es sólo una ocurrencia, pues para él el día sí rendía más con este huso horario.

“Para mi punto de vista es mejor tener el horario de verano porque se aprovecha más la luz del día, debería de seguir como está. A mi nunca me ha trastornado, al contrario. Yo que vengo del campo, en el campo si amanece más temprano, te levantas más temprano. Se aplicaba el horario de verano sin tener que ver un reloj”, señaló.

Yolanda Muñoz indicó que si bien se dice que existe trastorno de sueño, las personas tienen la suficiente capacidad de adaptación, por lo cual no debería ser un factor para sustentar la eliminación del horario de verano.

El Presidente firmó la iniciativa para eliminar el horario de verano. SUN/D. Simón

Esta es la ruta a seguir para la eliminación

Para derogar este uso horario, que se estableció en México en abril de 1996 bajo el argumento de generar ahorros en los costos de la energía eléctrica, la propuesta de López Obrador debe transitar por una ruta legislativa que se puede prolongar por varios meses.

Ayer mismo, la iniciativa llegó a la Comisión Permanente, desde donde será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.

La Cámara de Diputados la turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyos integrantes deben debatirla, y en caso de aprobarla, y turnarla al Pleno para su votación.

Debido a que la Cámara Baja está en receso, se prevé que el debate en el pleno se realice hasta septiembre.

De ser aprobado por el Pleno del recinto Legislativo de San Lázaro, el dictamen será turnado a la Cámara de Senadores, dónde de igual forma pasará por la Comisión de Puntos Constitucionales y por el Pleno. Una vez aprobada en el Senado, se ordenará que la derogación del horario de verano se publique en el Diario Oficial de la Federación, y para su entrada en vigor se dará un periodo de 30 a 60 días hábiles después de su publicación.

TELÓN DE FONDO

Envían la propuesta al Congreso de la Unión

Ayer el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó y envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano, por considerar que afecta el sueño de las personas, especialmente de estudiantes, y porque no representa un ahorro sustancial de la energía.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la secretaria de Energía, Rocío Nanhle, el secretario de Salud Jorge Alcocer y la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, explicarán los detalles de la propuesta.

El mes pasado, el titular del Ejecutivo informó que de acuerdo con una “investigación abierta”, es probable que se quite el horario de verano porque “es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud”.

La Secretaría de Salud (Ssa), a cargo de Jorge Alcocer, informó que algunos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de infartos cardíacos, especialmente en la primera semana después de ser implementado, además de que aumenta la depresión.

CLAVES

Aspectos en contra del horario de verano

Salud. Consideran que las personas presentan afectaciones en el sistema nervioso, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria. Señala que se alteran los trastornos digestivos, aumenta la secreción del jugo gástrico, disminuye el hambre por las mañas y aumenta por las noches, sin dejar de lado los trastornos hormonales y malestares en general.

De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, además se tiene una correlación con el aumento de la ocurrencia de infarto al corazón, especialmente en la primera semana después de ser implementado.

Psicoemocional. Otros de los efectos adversos que pueden presentarse son la aparición de síntomas que tienen relación con los cambios estacionales e incluso. “La depresión e ideas suicidas aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes más que en otros” señaló el documento presentado esta mañana en la “mañanera”.

Social. En la presentación también se señaló que existe un mayor riesgo de presentar afectaciones en personas que requieren de concentración para realizar funciones al iniciar el día como pilotos, personas en edad escolar, maestros, empleados y trabajadores. “En cuanto al sueño de las y los adolescentes, este disminuye en promedio de 32 minutos por noche, principalmente durante las primeras dos semanas después de iniciado el horario de verano”, dijo Alcocer.

Ahorro. La iniciativa contempla que “el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar”. De acuerdo con la estadística presentada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el ahorro de giga watts por el uso del Horario de Verano desde su implementación en 1996 ha sido de menos del 1%. en 2021 apenas se tuvo un ahorro de mil 138 millones de pesos, dijo.

En Estados Unidos también lo discuten

Una vez firmada y presentada dicha iniciativa, los legisladores deberán analizarla para decidir, en su caso, la aprobación de la misma.

La propuesta coincide también con una discusión que sostiene el Congreso de Estados Unidos sobre la posibilidad de eliminar también el cambio de hora.

En el país vecino se debate por preservar el horario de verano mientras que en México se mantendría el de invierno.

El domingo 7 de abril de 1996 El Informador anunció el inicio del cambio de horario. EL INFORMADOR/Archivo

Sugieren regresar “al reloj de Dios”

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, aseguró que el cambio de horario tiene diversas afectaciones a la salud de la población, como aumento de somnolencia en estudiantes y de infartos, por lo que la recomendación es abolirlo y regresar “al reloj de Dios”.

En el informe del Pulso de la Salud y frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que estudios de la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos indican que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario.

Indicó que la depresión e ideas suicidas aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes, más que otros.

“¿Por qué deberíamos de abolir el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto, se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior, la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan alterar por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico.

“Lo recomendable es volver al horario estándar que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios”, dijo.

Sigue #DebateInformador

¿Usted prefiere el cambiar la hora de su reloj cada seis meses?

Participa en Twitter en el debate del día @informador