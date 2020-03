Tapatías hacen sentir su ausencia

Tiendas semidesiertas, comercios al aire libre poco concurridos y calles carentes de vida se observaron ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sin ser día de asueto o fin de semana.

Las tapatías respondieron así, con su ausencia, al paro nacional de mujeres convocado contra la violencia de género.

Centros comerciales, cadenas de autoservicio y departamentales tuvieron poca afluencia. Ellas, trabajadoras, madres, hijas, hermanas, vecinas… formaron parte del movimiento #UnDíaSinNosotras y ellos tuvieron que cubrir todos los frentes.

En un centro comercial alzado entre Patria y Acueducto, varios negocios cerraron. Los que abrieron tuvieron bajas ventas. “Ahora nos tocó a los hombres hacer todo”, dijo un trabajador de una tienda de ropa.

Pasillos y estacionamientos de tiendas de autoservicio también lucieron semivacíos. Fue el caso de establecimientos ubicados en las avenidas 16 de Septiembre y Ávila Camacho.

En uno de esos espacios, una de las empleadas, quien prefirió no dar su nombre, explicó que ella no trabaja directamente para el negocio, sino para una compañía que ofrece servicios de limpieza, por lo que no tuvo alternativa de faltar. “A mí no me dijeron nada. Trabajamos normal”.

En farmacias del Centro tapatío la actividad también bajó. Martha, una trabajadora, dijo que sí pudo faltar, pero decidió acudir. “Preferimos venir porque pues es nuestro trabajo y podemos protestar trabajando”.

Por doquier había negocios cerrados, algunos sin mujeres. Otros pidieron a sus trabajadoras no faltar, como en una cadena de venta de telas. “Vienes a trabajar o pierdes tu trabajo”, compartió una empleada.

Así en los establecimientos. En exteriores el panorama era similar. “No sé si has notado, pero las calles se ven vacías”, comentó Ricardo Flores, encargado de un estacionamiento sobre Chapultepec y Lerdo de Tejada, quien resintió la falta de clientes.

Los tianguis de los lunes lucieron semivacíos. En los de Santa Margarita y de Paseos del Sol, por ejemplo, reportaron bajas ventas. “Hoy sí está más solo”, agregó Humberto, empleado de una frutería a propósito de la jornada de reflexión contra la violencia de género.

Un grupo de jóvenes descansa en una de las jardineras del Parque de la Revolución. EL INFORMADOR/A. Camacho

Paro de mujeres ralentiza la actividad y golpea comercios

El llamado al paro nacional de mujeres contra la violencia de género hizo eco en Guadalajara. Aunque en restaurantes de la zona de Chapultepec y del Centro podían verse mujeres laborando como cualquier día, el movimiento de clientes fue menor.

María Fernanda, empleada de una tienda de churros, dijo que estaba de acuerdo con el paro, a pesar de que ella asistió de manera voluntaria. “(El paro) está bien porque es como levantar la voz por todas las demás. Sí estoy con ellas y mi jefe me dio la opción de trabajar, pero sí quise venir. De la casa para acá se nota muchísimo la diferencia, el tráfico, pocas mujeres en el camión”.

A otras no les dieron la opción de faltar, como a María, una empleada de limpieza que aseaba el piso afuera de la librería del Fondo de Cultura Económica.

Ella no consideró que el paro repercuta en un cambio significativo en el respeto y los derechos de las mujeres, pero después admitió que esta acción reveló la importancia de su papel en la sociedad.

“Las mujeres hacen falta mucho en todos los ámbitos. Somos necesarias en todas partes, las mujeres hacen mucho trabajo, son parte esencial del mundo y de los hombres. Es una parte que los hombres necesitan”, relató la trabajadora.

A ratos, las calles y avenidas incluso se vaciaban de vehículos, inusual para un lunes de congestionamiento vial, como en la avenida Vallarta. El Paseo Alcalde también lucía desolado a ratos, con una decena de personas por cuadra.

“Es hora de que se den cuenta de que hacemos falta”

Jésica aseguró que el centro telefónico donde labora sí les permitió a las empleadas no asistir el 9 de marzo, aunque ella y su amiga Fany decidieron acudir porque se trataba de una capacitación. “Hoy faltaron muchas”, dijo la primera.

“Estoy a favor del paro nacional porque es hora de que se den cuenta de que hacemos falta, tanto en casa como en el trabajo, y en la calle. Somos más mujeres que hombres”, señaló Fany sobre la convocatoria.

Jésica también aseguró estar a favor, con excepción de los actos vandálicos. “Las pancartas están bien, pero rayar las estatuas no es justo, porque el Ayuntamiento va a mandar mujeres a limpiar”.

En la estación de servicio del cruce de las avenidas Américas y Garibaldi no había despachadoras, aunque no cerraron bombas, pues los varones fueron llamados a doblar turnos. “Que todo sea por una buena causa”, aseguró uno de ellos, a quien le tocó laborar de las 06:00 a las 22:00 horas.

Algunas escuelas laboraron ayer con una matrícula reducida, como en la primaria Tomás Escobedo. EL INFORMADOR/G. Gallo

Tianguis lucen semivacíos

Los tianguis de los lunes en la ciudad ayer lucieron semivacíos y con menor afluencia de mujeres de las que acuden tradicionalmente.

En los mercados al aire libre de Santa Margarita y de Paseos del Sol los vendedores se resignaban. No había a quién gritarle las ofertas. “Ahorita está tranquilo, mucha gente no trabajó y aparte de que como no hay clases, pues no hay tanta prisa de que la gente venga a comprar su producto y eso también influye mucho”, dijo Julio Uribe, comerciante de pollo.

“Faltaron las señoras. Nos va a perjudicar en las ventas, aparte de que señoras que vienen a vender no vinieron, faltaron muchas. Esta vez se pusieron menos puestos; casi la mitad”, dijo Alejandro Rodríguez, vendedor de verdura.

Universitarios charlan sobre las nuevas masculinidades

En el contexto del paro nacional contra la violencia de género, comunidades de distintos planteles de la Universidad de Guadalajara (UdeG) reaccionaron con foros con el fin de repensar la violencia a partir de la cultura machista, de acuerdo con un comunicado de esa casa de estudios.

En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) se impartió la charla “Reflexión sobre las masculinidades. ¿Qué nos corresponde hacer como hombres?”, mientras que en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) el psicólogo Juan Aurelio Velázquez Santillán compartió la conferencia “Masculinidades, micromachismos y masculinidades alternativas”.

En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en el campus La Normal, se impartió la charla “De hombre a hombre: deconstruyendo las masculinidades”.

En ese contexto, varios estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) organizaron estrategias en el combate de la violencia machista cotidiana tras haber participado en el taller del activista Nicko Nogués sobre nuevas masculinidades, el pasado 4 de marzo.

La UdeG anunció que más actividades de ese tipo se replicarán durante los próximos días en distintas sedes.

Hoy, en el CUCEA se impartirá el “Conversatorio de sensibilización en la construcción del enfoque de género”, organizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos.

Maestras responden al llamado

De los 18 docentes que dan clases en la Primaria Urbana 178 Tomás Escobedo, 10 son maestras y siete de ellas no asistieron ayer como parte de la iniciativa #UnDíaSinNosotras, por lo que de los 800 infantes que estudian en el turno matutino, sólo un centenar asistió.

Las profesoras debieron anunciar su decisión desde la semana pasada con el fin de informar a los padres de familia de los grupos sin maestras que no tendrían clases para que no mandaran a sus niños.

Luis Federico Ayón Hernández, director de la escuela, explicó que todas aquellas maestras o niñas que faltaran podían hacerlo con toda libertad, pues su falta estaba justificada. “Es una causa noble. Entiendo que ellas asumen que es la voz de las que ya no están”.

Sin embargo, en los salones con maestros que sí tuvieron clases las niñas también podían faltar, por lo que a mayoría no llegó.

Edaena Hernández Figueroa, una de las tres maestras que sí acudió, dijo que la medida de hacer un paro no resolverá la violencia. Sin embargo, en su salón sólo asistieron un niño y una niña, de los 37 alumnos.

NOTIMEX/J. Carrasco

Reclaman por el maltrato hacia ellas

Varias manifestantes dejaron zapatos rojos frente a Palacio Nacional como protesta contra los feminicidios en el país. En el contexto del paro nacional de mujeres que se realizó por primera vez en México como protesta por la violencia de género, inconformes por el maltrato, reclamaron por tercer día consecutivo en la Ciudad de México. El domingo, miles de mujeres, niñas, niños y hombres desbordaron la vía pública, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Los dos kilómetros y medio que hay entre ambos sitios se vistieron de los colores verde y morado, distintivos de los movimientos proaborto y feminista, respectivamente.