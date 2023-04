Del 10 al 14 de abril, en Expo Guadalajara se realizará la sexta edición de Jalisco Talent Land con una amplia oferta de actividades, donde, por ejemplo, habrá un espacio para “El momento Shark Tank México”, en el que los “tiburones” más famosos del país hablarán con los presentes de emprendimiento y negocios.

En el cartel de personalidades está Adriana Gallardo, propietaria de Adriana’s Insurance, una agencia líder en seguros de auto en California. Gallardo es parte de los inversionistas destacados de “Shark Thank México” en su octava temporada. Por otro lado está también el “tiburón” Oswaldo “Oso” Trava, quien con más de 15 años de experiencia lidera empresas como Instafit, Avocado y Lo Mío es TUYO.

La edición 2023 de Talent Land tendrá como temática central la Inteligencia Artificial. Los asistentes podrán poner en marcha sus habilidades en sectores como el de salud, robótica, servicios financieros, comunicación y comercio. También habrá conferencias, talleres, paneles y exposiciones.

Otra novedad es que regresa el campamento después de ponerse en pausa por la pandemia.

Se espera que más de 30 mil personas acudan al llamado durante los próximos cinco días de actividades. Hay espacio para 12 mil que deseen acampar, recuerda Iván Millán, director de Talent Network, quien destaca que cualquiera que ponga un pie dentro de Talent Land encontrará su área de afinidad sin que eso límite que pueda estar en las otras. Serán más de mil 900 horas de contenido en distintas tierras temáticas y escenarios.



Bienvenido a la tierra de la inteligencia artificial

A partir del 10 abril y hasta el próximo día 14, en Expo Guadalajara se realizará la edición 2023 de Jalisco Talent Land, la cual espera reunir a más de 30 mil personas. Serán más de mil 900 horas de contenido en distintas tierras temáticas y escenarios. La temática principal de esta edición será la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en el futuro del trabajo y la sociedad.

A propósito EL INFORMADOR conversó con Iván Millán, director de Talent Network, quien recuerda que el campamento para los jóvenes regresa luego de la pandemia. “Este camping nos ayuda a que los chicos del interior del Estado y de diferentes latitudes del país, puedan desplazarse a Guadalajara y disfrutar de estos contenidos que tenemos preparados en el marco de Talent Land. Para todos los que no han asistido antes al evento, nosotros lo hemos diseñado desde hace seis años bajo un esquema de un parque de diversiones, de tal forma que pensamos que cualquier persona que ponga un pie dentro de este espacio, tenga su área de afinidad o de pertenencia sin que eso limite que pueda estar en el resto de áreas que componen el evento”.

Estas son las tierras y escenarios que podrán visitar las personas: Developer Land, Blockchain Land, Business Land, Creative Land, Gamer Land, Health Land y Talent Woman Stage; así como espacios dedicados al futuro tecnológico: Food Land, Travel Land, Artificial Intelligence Stage y Genius Arena, espacios que suman a un multifacético escenario principal.

Expresa Iván que los asistentes deben optimizar sus tiempos y armarse una agenda para disfrutar lo más que se pueda de Talent Land, las actividades ya están disponibles en www.talent-land.mx/.

“Todas las tierras tienen diferentes actividades, como un espacio para conferencias, las diferentes experiencias y las actividades que ofrecen nuestros aliados y patrocinadores en ellas. Tenemos también acceso a algunos talleres especializados, relacionados a las distintas temáticas que tenemos en estas tierras”. Además, para que la gente no pierda detalle de todo lo que está ocurriendo durante los días del evento, el contenido estará disponible para consulta on demand en la plataforma de Talent World https://talent-world.club/.

Cabe señalar que aunque se espera una afluencia de 30 mil personas para esta edición, el campamento podrá recibir hasta 12 mil personas: “Nosotros proveemos el espacio, las casas de campaña, el acceso a la zona de regaderas y la seguridad, es la infraestructura necesaria para el resguardo de los talentos que deciden internarse en el campamento con nosotros”.

Sobre el segmento al que va dirigido Talent Land, recuerda Iván que históricamente siempre han sido los estudiantes quienes más han participado: “Pero también es de destacar que durante la parte más fuerte de la pandemia estuvimos navegando en la virtualidad y pudimos llegar a distintos perfiles, ya no sólo nos siguen los estudiantes universitarios, también los estudiantes de preparatoria y algo muy interesantes es que también nos comenzaron a seguir, micros y medianos empresarios, así que nos da mucho gusto que los contenidos que podamos ofrecer puedan ser de utilidad para ellos”.

La edición 2023 de este evento llevará a los asistentes a divertirse mientras caminan al futuro. CORTESÍA

De Sophia Robot a Martha Debayle

En cuanto a las celebridades que estarán presentes en esta edición, destacan: Sophia Robot, el robot humanoide con ciudadanía más avanzado de Hanson Robotics; Martha Debayle, empresaria y comunicadora en radio, televisión, editorial, medios digitales y personal branding; M.J. Petroni, antropólogo cyborg que estudia las relaciones complejas entre los seres humanos y las máquinas; Tom Siebel, presidente y consejero delegado de C3 AI, una de las mayores empresas de Inteligencia Artificial del Mundo.

También estarán Alex Tienda, bloguero especialista en viajes; Julio Ríos, mejor conocido como Julioprofe, creador de videos de matemáticas y física; el chef José Ramón Castillo, reconocido por Le Guide des Croqueurs de Chocolat como uno de los mejores chocolateros del mundo; Superholly, youtuber bilingüe y José Luis Crespo, físico creador de Quantum Fracture, canal de animaciones dedicado a mostrar la locura del universo.

Además, habrá otras figuras relevantes como Bea Martínez, mejor conocida como B Jones, la primera DJ española en actuar en el escenario principal del Festival Tomorrowland; Marion Reimers, periodista deportiva nombrada embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres; Aldo Bartra, comunicador, divulgador científico y creador del canal de YouTube El Robot de Platón; Doctor Vic, el médico más reconocido en las redes al hablar de temas de salud para todo público; Héctor de la Hoya, mejor conocido como Benshorts, autor, conferencista y emprendedor; Marisa Lazo, empresaria, líder y agente de cambio conocedora de la gastronomía y Javier Matuk, apasionado de la tecnología, emprendedor exitoso y experimentado comunicador con más de 25 años de experiencia.

Sumado a esto se contará con “El momento Shark Tank México”, en el que los tiburones más famosos del país se reunirán para hablar de emprendimiento y negocios con los talentos asistentes.

Sophia es un robot humanoide desarrollado por la compañía Hanson Robotics. ESPECIAL

Toma nota

Básicos para asistir

1.- Navega en el sitio oficial de Talent Land para que armes tu agenda.

2.- Para vivir una “Full Experience” en el campamento lleva en tu mochila una identificación oficial, dinero en efectivo o tarjeta bancaria, celular, audífonos, cargador y batería portátil, termo o botella de agua, lapicero y libreta para notas, zapatos cómodos, artículos de limpieza personales, cobija y mudas de ropa cómoda.

3.- Iván Millán recomienda seguir las redes sociales de Talent Land, por ejemplo @talentrepublic_ para que puedan ganar una de las becas que otorgarán los patrocinadores a través de diferentes activaciones, para que acudan sin costo a este gran proyecto.

4.- B Jones estará tocando su música en Talent Land y habrá otros DJ’s que estarán en las noches durante el desarrollo del evento. Más información en las redes sociales.



Trayectoria y nuevas metas por cumplir

Este 2023 Talent Land cumplirá su sexta edición, la primera fue en 2018. Al respecto, expresa Iván Millán que cuando se diseñó este proyecto “pensamos en un evento que pudiera impactar positivamente a cualquier persona, es por eso que se decidió que fuera dividido en tierras temáticas”.

Recuerda que cuando comenzó Talent Land no imaginaron el número de personas que recibirían en aquella ocasión, las cuales superaban las 30 mil, “la siguiente edición fue más concurrida, tuvimos más de 60 mil participantes. En el 2020 desafortunadamente el evento presencial no lo pudimos celebrar (por la pandemia) sin embargo, fue positivo para nosotros incursionar en el segmento digital porque pudimos llegar a diferentes latitudes”.

Para 2021 el proyecto se convirtió en híbrido, “no podemos descuidar a toda esa audiencia que ganamos durante la virtualidad. Y es por eso que los contenidos se seguirán ofreciendo bajo demanda a través de nuestra plataforma digital”.

En cuanto a los retos cumplidos, este año fue regresar de nueva cuenta con el campamento. Además, la organización estuvo trabajando en su propia plataforma para hackathones: “Dentro de Talent Land siempre hemos tenido esta actividad, que es una competencia contra reloj, donde se tiene que dar solución a problemáticas planteadas”.

Agéndalos

Los 10 eventos imperdibles de Talent Land

1. “¿Qué huella estás dejando en internet?” imparte Julioprofe. Lunes 10 de abril a las 12:00 horas, en el Main Stage.

2. “Todos somos creadores; encuentra tus superpoderes”, imparte Benshorts. Lunes 10 de abril a las 14:00 horas, en el Main Stage. Encuentro con M.J. Petroni, antropólogo y cyborg. Martes 12 de abril a las 15:00 horas, en el Main Stage.

3. “¿Cómo lograr la vida que quieres?”, imparte Martha Debayle. Martes 12 de abril a las 18:00 horas, en el Main Stage.

4. “Viaje al bordo de la muerte: el poder de un documental”, imparte Alex Tienda. Martes 12 de abril a las 20:00 horas, en el Main Stage.

5. “Deleites y dificultades de la traducción (Lingüista)”, imparten Superholly y David Tuggy. Miércoles 12 de abril a las 18:00 horas, en el Main Stage.

6. “Un dulce emprendimiento (QUE BO! Chocolatería Mexicana Evolutiva)”, imparte el chef JoséRa Castillo. Miércoles 12 de abril a las 21:00 horas, en el Main Stage.

7. Encuentro con Sophia Robot, primer humanoide con ciudadanía. Jueves 13 de abril a las 14:00 horas, en el Main Stage.

8. “Emparejar la cancha: el deporte como una herramienta en la búsqueda de igualdad”, imparte Marion Reimers. Jueves 13 de abril a las 16:00 horas, en el Main Stage.

9. Fiesta con la DJ B Jones. Viernes 14 de abril a las 00:30 horas, en el Main Stage.

Empápate de tecnología

Nadie puede negar el impacto de la innovación tecnológica en la vida cotidiana y los rubros principales de la actividad económica, por eso las instituciones de orden formativo son las primeras interesadas en el desarrollo de actividades donde se congregue a empresas y desarrolladores con estudiantes e interesados en la evolución de redes e instrumentos de software o en otras áreas donde la tecnología es protagonista.

Si Talent Land es un suceso en nuestra ciudad, han habido otros esfuerzos antes, como fue el caso de Campus Party. Este evento se creó en España, en 1997, y concentró aficionados a la informática, innovación, ciencia, creatividad, emprendimiento y ocio digital. En un principio se realizó en distintas localidades españolas y, a partir de 2008, inició una expansión internacional con eventos en Brasil, Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Reino Unido, Alemania y Costa Rica. Sus actividades más comunes giran en torno a contenidos vinculados a la tecnología, a través de conferencias y talleres, desarrollo y programación, diseño, software libre, emprendimiento, multimedia, drones, diseño de videojuegos, video y partidas de videojuegos. Además, se intercambian todo tipo de datos, información y conocimientos en diversos campos temáticos.

En México, Campus Party se llevó a cabo por primera ocasión en 2009; algunas ediciones tuvieron como sede Guadalajara (Jalisco), desde 2014. Presentó dificultades financieras y su reciente edición fue en 2019. ¿Volverá?

Los que vienen…

• Tulum Crypto Fest Hackathon: Evento virtual y presencial con una duración de cuatro días, donde se reunirá el mejor talento en programación que se une para desarrollar soluciones tecnológicas basadas en blockchain o inteligencia artificial. Este Hackathon se enfoca en el desarrollo de soluciones con base en los elementos mencionados y se contará con bootcamps y talleres para los participantes y en donde aprenderán a utilizar las mejores herramientas y frameworks de desarrollo. Dará inicio el día jueves 4 y termina el domingo 7 de mayo, en Tulum, Quintana Roo (se contará con una sección para acampar, habrá bebidas y alimentos complementarios.). Los hackathones son entornos comunitarios donde las ideas se materializan a través de un ecosistema adecuado, no hay restricciones para la creatividad.

• Hackmx5 2023: Evento cuyo objetivo principal es fomentar la innovación y la creatividad al reunir a alumnos con diferentes habilidades y perspectivas para trabajar colectivamente en un proyecto común. Puede participar cualquier persona interesada sin importar la carrera. Los equipos deben desarrollar soluciones innovadoras en un corto período de tiempo. Para esta ocasión tendrán dos días a partir del 15 de abril hasta el 16 del mismo mes. La oportunidad es para colaborar, aprender y a crear. Es el Hackthon estudiantil organizado por el Departamento de Computación Regional del Tecnológico de Monterrey Estado de México.

• Data Day México 2023: Es la principal conferencia para profesionales de datos en Latinoamérica; el evento es un día de conferencias, talleres dirigidos a personas involucradas en el procesamiento y análisis de datos en contextos empresariales. Desde su primera edición en 2015 se ha convertido en el evento líder para inspirar, informar y vincular profesionales de datos a nivel continental. Se realizará el día 25 de abril de este año, en el Hotel Bel Air Unique Mexico City WTC. Más información en: sg.com.mx/dataday.

• Festival Latinoamericano de Software Libre: Es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde 2005 y a partir de 2008 se adoptó su realización el cuarto sábado de abril de cada año. Se organizó por primera vez en 2009, en el Instituto Tecnológico de Toluca. Este año se llevará a cabo el 21 de abril, en el TecNM, Campus Instituto Tecnológico de Toluca, Estado de México.

La tecnología le ha permitido a la humanidad evolucionar en diversos sectores, como la salud, la economía, entre otros. CORTESÍA

Un visitante constante

Fernando Miramontes de 28 años es un joven que ha acudido a Talent Land desde el 2018 hasta la fecha. Es de profesión médico general, pero actualmente se dedica a dar asesoría financiera tanto en seguros como en inversiones. En 2019 acampó en este evento y ahora en 2023 será la segunda vez que lo haga.

Su intención en esta sexta edición es enfocarse en el emprendimiento, “es el tema que voy persiguiendo, ahora sí que alejado de mi línea profesional, pues estoy enfocado en cómo mejorar mi negocio para conseguir más clientes y ser más competitivo”.

Recuerda que desde Campus Party estaba interesado en ser partícipe de este encuentro, donde el contexto es la tecnología: “Cuando fui (por primera vez), resulta que me encuentro con conferencias que tocan temas que a mí me llamaban la atención en su momento, sobre todo porque yo estaba buscando mi vocación, ahora soy médico, pero en ese momento yo quería ver para dónde iba a apuntar mi carrera profesional y me di cuenta que hubo charlas que apuntaban a las tendencias en tecnología y el futuro, por eso es que terminé maravillado y convencido de ir las siguientes ocasiones”.

Respecto a la convivencia, “terminas encontrándote con personas que están más o menos en el mismo ramo profesional o en la misma área que tú y eso sirve sobre todo para hacer conexiones. Es un evento, en el que quiero pensar, la mayoría de la gente va con sus amigos, yo he ido tanto con amigos, como solo, y siento que yendo solo lo he aprovechado más; la gente siempre está abierta a conversar”.

Sobre su experiencia en el campamento expresa que como participantes, todos arman sus horarios para ir a las conferencias o eventos que desean, “el camping es como si tuvieras tu cuarto de hotel privado en el estacionamiento de la Expo par que guardes tus cosa o descanses si es que no hay alguna conferencia que llame tu atención”.

Resalta además, que quienes acuden a vivir la experiencia en su mayoría están enfocados en las tecnologías, “pero en los últimos años de Talent Land han metido secciones donde se abarcan otros temas más a profundidad, cómo utilizar las tecnologías existentes en otro tipo de ámbitos, como la salud y la agricultura”.

Fernando Miramontes. CORTESÍA



