Suman tres millones de firmas contra el gasto de los partidos

GUADALAJARA, JALISCO.- Ya son tres millones de firmas las que exigen a los partidos políticos que canalicen sus recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de abril. A través de la plataforma Change.org, los mexicanos piden que donen sus casi siete mil millones de pesos —el presupuesto de 2018— para asistir en la contingencia.

Alberto Herrera Aragón, director en México de esa plataforma, dijo que “no hay precedentes” de una respuesta así a través de la página. Ésta ya era la petición más grande desde que sumaba dos millones de firmas.

Alfredo Aguirre fue el primer usuario de Change.org en convocar a la ciudadanía a través de este sitio de peticiones. Todos los participantes coinciden con él en que los partidos deben donar sus fondos para tratar de reducir los daños causados por los sismos en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.

¿Cuánto pretenden donar en 2018?

Todos los partidos políticos han avalado la donación de un porcentaje de sus gastos de campaña para abonar en la restauración por los daños que han causado los sismos más recientes en territorio nacional. Sin embargo, en caso de que se avale que todo el financiamiento público federal se destine a los damnificados en 2018, así quedaría el apoyo por cada partido:

Me parece que el discurso antipartidos es muy peligroso… y no a partir del sismo. No creo que tengamos partidos buenos ni magníficos representantes de partidos, pero la alternativa para no tener partidos es el autoritarismo

Pedro Kumamoto, diputado independiente.

María Marván, exconsejera electoral.