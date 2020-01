Suman 610 fincas para reutilizar en el polígono de Paseo Alcalde

En el polígono del Paseo Alcalde hay 610 inmuebles que pueden tener nuevas oportunidades de uso, afirma la directora del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara, Otilia Pedroza. Se trata de la zona que limita al Norte con avenida de Los Maestros, al Poniente con Mariano de la Bárcena, al Sur con La Paz y al Oriente con la calzada Independencia.

Detalla que 339 fincas están subutilizadas, 154 no tienen uso, 65 se encuentran en estado de abandono y 52 con algún uso. Por ejemplo, las casas subutilizadas solamente tienen comercios en el primer piso, pero no se aprovecha la planta alta.

Destaca que, a finales de este mes, el Ayuntamiento tendrá la información relacionada a todo el Perímetro A del Centro Histórico, que es el primer cuadro de la ciudad. “Queremos pegar al Paseo Alcalde y los alrededores de la Línea 3 del Tren Ligero. Esperamos detonar la zona con vivienda”.

Otilia Pedroza menciona que lo más difícil del proceso para aprovechar el uso de estos espacios es localizar a los dueños, principalmente de las fincas en estado ruinoso, ya que algunos no viven en el país. “Estamos revisando para detectar quiénes son los propietarios y si están dispuestos a entrar en alguno de los programas municipales, o vender para que se puedan rehabilitar”. Debido a que las casas o edificios están dentro del polígono protegido, se trabaja con la Secretaría de Cultura para ver cuáles son las opciones para edificar.

Sobre los propietarios que no quieran reactivar sus viviendas, enfatiza que están evaluando las opciones para la regularización de los espacios.

En los últimos 15 años Guadalajara perdió más de 200 mil habitantes por el encarecimiento de la vivienda y el aumento de oferta inmobiliaria más económica en otros municipios de la metrópoli, como Tlajomulco. Por eso el plan para revertir esa situación incluye impulsar casas económicas y promover el desdoblamiento habitacional.

La culminación de la Línea 3 del Tren Ligero es una oportunidad para repoblar el Centro tapatío. EL INFORMADOR/F. Atilano

Prevén 4 mil 200 nuevas viviendas para este año en Guadalajara

Para este año están proyectadas cuatro mil 200 nuevas viviendas en el Municipio de Guadalajara. De esa cifra esperan que 30% tenga las características planteadas en la política pública vigente: que su precio sea de 500 mil pesos, en promedio, informa la directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Otilia Pedroza.

Destaca que en 2018, la edificación se concentró en las zonas Norte y Oriente, principalmente en colonias como Huentitán y Oblatos. Considera que este año el interés se mantendrá en estos lugares, “pero también hay desarrolladores interesados en la Zona Centro… para viviendas de 500 mil pesos en promedio. Estamos trabajando con ellos para ver la manera de que se pueda lograr esta vivienda económica en el Perímetro A”.

Informa que durante 2018 registraron cuatro mil viviendas nuevas, de las cuales alrededor de dos mil 500 tuvieron un precio de entre los 680 mil y un millón 500 mil pesos, principalmente en las colonias del Norte y Oriente.

“Esas cuatro mil viviendas son las que se generaron en licencias en todo el año. Las dos mil 500 son las que consideramos dentro de la vivienda más económica que se ha ofertado hasta ahorita”.

Anuncia que en este mes se abrirán los trámites para el programa de vivienda de 500 mil pesos. Resalta que ya se han acercado varios inversionistas interesados.

Sobre las casas en el Centro, subraya que han atendido a desarrolladores que buscan diferentes oportunidades que se tienen tanto en vivienda subutilizada, como las casas o fincas abandonadas, en renta o venta. “Estamos tratando de localizar a los propietarios de estas viviendas subutilizadas o abandonadas para darles diferentes opciones para inversión, que puedan arreglar estas fincas y convertirse en diferentes viviendas”.

Puntualiza que desde el Instituto Municipal de la Vivienda se platica con vecinos y presidentes de colonos para que se acerquen a los propietarios interesados en aportar o vender. “Nos ofrecen la casa… y nosotros la metemos en el inventario y la ofrecemos a los diferentes inversionistas”.

Sobre el cobro del predial en fincas abandonadas subraya que se les pueden otorgar descuentos en licencias una vez que se rehabiliten.

“Por eso estamos en esa tarea de estar localizando a todos los propietarios para ofrecerles las diferentes opciones y que se puedan rehabilitar esas casas... que no se pierdan”.

Radiografía

El Inegi documenta que Jalisco, hasta 2015, tenía dos millones 058 mil 775 viviendas particulares habitadas.

En la ciudad, Guadalajara registró 393 mil 363; Zapopan, 358 mil 677; Tlaquepaque, 166 mil 132; Tlajomulco, 145 mil 157, y Tonalá, 129 mil 846.

Amplían meta

En septiembre pasado se confirmó que la meta para el trienio del Gobierno de Guadalajara era generar 10 mil 900 viviendas, principalmente para reactivar el Centro Histórico: dos mil 500 para 2019-2020, tres mil 500 para 2021, así como cuatro mil 900 más en el periodo 2021-2022.

Otilia Pedroza, directora del Instituto Municipal de la Vivienda, precisa que la meta incluye a todas las viviendas del municipio.

“La meta se cumplió, pero superamos esa meta de las dos mil 500… más bien esas dos mil 500 se generaron en una vivienda entre económica, ya casi llegando a la media del precio”.

Sobre las 10 mil 900 viviendas proyectadas para este trienio estima que se podría ampliar el alcance. “Pensamos que esa meta se puede superar llegando a unas 12 mil, pero en todo el municipio, no solamente en el Centro”.

Indica que en el programa de desdoblamiento, que es donde se puede lograr una oferta habitacional más económica, han visitado como colonias La Ferrocarril, 18 de Marzo, Oblatos o la Echeverría, donde buscan propiciar el interés de los dueños.

Este proyecto contempla que en una vivienda unifamiliar se puedan dar dos o más, ya sea en vertical o subdividiendo el terreno.

“Prácticamente en todo el municipio se puede aplicar esa estrategia. En el programa de desdoblamiento, antes de que se lanzara la política pública, se habían detectado alrededor de 30 viviendas en este concepto. A partir de que se lanzó la política pública se pidieron licencias para 50 unidades habitacionales. Tuvimos una buena aceptación”.

Protegen áreas tradicionales

En el mapa “Perímetros de Protección al Patrimonio Guadalajara 2018” se establecen las áreas resguardadas de la ciudad. Según el documento, el Perímetro A es la zona de Protección del Centro Histórico y el Perímetro B es de los Monumentos Artísticos. Además, la protección incluye las áreas tradicionales de los barrios de Atemajac, Mezquitán, Oblatos, San Andrés, Huentitán el Bajo, Huentitán el Alto, Tetlán, Jardines del Bosque y Chapalita.

La Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que el valor patrimonial de un edificio se cataloga según su año de construcción. La Secretaría de Cultura se encarga de los lineamientos para las edificaciones de la propiedad pública o privada construidas del año 1900 a la fecha. Y las viviendas con una antigüedad anterior son responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las construcciones nuevas en zonas de protección requieren la autorización del Ayuntamiento, previo dictamen de la Secretaría de Cultura.

Sólo se autoriza la demolición de fincas cuando el inmueble representa riesgo inminente para las personas o fincas aledañas, y se debe contar con un nuevo proyecto autorizado por la autoridad municipal competente, “previo dictamen positivo que emita la Secretaría de Cultura”.

En 2015, este medio documentó que en el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural incluyeron 13 mil 691 inmuebles, la gran mayoría localizados Guadalajara (13 mil 338).

El Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara puntualiza que desde septiembre de 2019, alrededor de 30 inversionistas han mostrado interés en invertir en fincas patrimoniales.

TELÓN DE FONDO

Buscan “revivir” el Centro Histórico

El objetivo del Programa Municipal de Vivienda de Guadalajara es propiciar espacios habitacionales a precios accesibles para que la gente pueda ocupar segundos pisos o espacios desocupados.

La política pública se basa en tres ejes. El primero es vivienda económica, que se trabaja con el sector privado para diseñar opciones dotadas de servicios y conectividad que cumplan con las normas.

En el Primer Informe de Gobierno de Ismael del Toro se detalla que el objetivo es que los diseños habitacionales cumplan con las normas y características necesarias, dotadas de servicios y conectividad, a un costo que no rebase las 200 UMAS al mes (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a una inversión de alrededor de 500 mil pesos.

Otro rubro es el rescate de las fincas abandonadas a través de un inventario actualizado que contenga las opciones de compra, venta o aportación; es decir, identificar las viviendas que puedan ser habitadas de nuevo.

Por último, se enfocarán en el aprovechamiento de las fincas unihabitacionales con la posibilidad de tener un desdoblamiento que genere hasta dos unidades habitacionales independientes.

“Es una opción de inversión considerada menor (alrededor de 300 mil pesos), que incentiva la economía de las personas propietarias y que contribuye a redensificar y rescatar los patrimonios de arraigo”, se destaca en el documento.

El presidente municipal dijo que estas rutas estaban basadas en “no generar la expulsión de los habitantes del Centro… y en convertir al Centro Histórico en la primera centralidad urbana de la ciudad”.

En el polígono de la avenida de Los Maestros-Mariano de la Bárcena-La Paz-calzada Independencia hay 610 inmuebles que pueden tener nuevas oportunidades de uso, principalmente para vivienda. EL INFORMADOR/F. Atilano

Patronato alista banco de proyectos

Manuel Vega Ventura, director del Patronato del Centro Histórico de Guadalajara, adelanta que este año van a lanzar un banco de proyectos patrimoniales para sumar esfuerzos en el tema de la rehabilitación de fincas.

Explica que el plan se enfocará en apoyar a los propietarios que no quieren vender o tienen dificultad, con ayuda de un equipo conformado por miembros de la academia, inversionistas y especialistas interesados en la conservación.

“Platicando con diferentes colegios e inversionistas, comentan que ellos podrían participar y poner a uso de los propietarios su conocimiento para el desarrollo del proyecto, que muchas veces eso también les genera costo”.

Remarca que también pretenden despejar dudas respecto a la legislación, que muchas veces es compleja y no tiene reglas claras. Por ejemplo, muchos no conocen bien el tema de la transferencia de derechos; es decir, que los propietarios de fincas pueden dar un porcentaje de la propiedad hacia arriba.

Por otro lado, plantean realizar talleres de capacitación y asesorías en temas relacionados a los trámites que se necesitan para rehabilitar una vivienda.

Subraya que un diagnóstico que hicieron en 2019 arrojó que de 800 fincas que componen la parte patrimonial del Centro Histórico, alrededor de 100 estaban en estado ruinoso, en el polígono de Federalismo-Calzada Independencia-La Paz y Jesús García.

Para este año, tras la implementación de programas al respecto, concretarán una actualización de los datos para ver si aumentaron o disminuyeron las fincas abandonadas.

Agrega que otro plan tiene que ver con la conservación y difusión del patrimonio arquitectónico con ayuda de tecnología. Además del lanzamiento de un congreso a la par del Premio Anual a la Conservación y Restauración de las Fincas de Valor Patrimonial de Guadalajara.

GUÍA

Estrategia nacional pretende bajar los costos de las casas

El Plan Nacional de Vivienda “2019-2024” presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, precisa que millones de mexicanos viven en asentamientos precarios que carecen de servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos de transporte para tener acceso al trabajo, la educación y el abasto son elevados. “Por eso se implementará un programa de construcción de vivienda popular que garantice este derecho”, subraya el documento.

Como acciones específicas se plantea que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) diseñara un modelo mixto que mejore la asequibilidad de todo tipo de soluciones de vivienda, así como impulsar esquemas financieros y de ahorro para ampliar la cobertura de soluciones habitacionales. Mientras que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) deberá de ampliar el Programa Responsabilidad Compartida y las estrategias de conversión de créditos de Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos. Además, otra meta trazada es bajar el rezago en las viviendas.

En 2018, las viviendas con rezago por hacinamiento fueron 1.7 millones (aproximadamente 7% del total) y por materiales fue de 8.5 millones (25%). Además, la falta de calidad y espacios de vivienda afecta al 11.1% de la población, mientras que 19.8% de la población experimenta carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

En Jalisco se calcula que, por factores como la ubicación respecto a los centros de trabajo, el rezago de vivienda es de 280 mil casas.

Van 65 familias beneficiadas con “Renta tu casa”

El Ayuntamiento de Tlajomulco informa por Transparencia que 65 familias se han beneficiado con el Programa “Renta tu casa”, lanzado en abril de 2019, con el objetivo de utilizar las viviendas deshabitadas o abandonadas. El plan tiene una bolsa de seis millones de pesos para apoyar con la renta mensual de los inmuebles, ubicados principalmente en fraccionamientos como Santa Fe y sus alrededores.

Andrés Ampudia, director de Vivienda, estima que la meta es renovar esas 65 viviendas en este año y sumar otras 150.

Resalta que el programa tuvo una buena recepción entre la población. En este momento están actualizando las reglas de operación.

“Hay más inscritos de los que quieren beneficiarse como inquilinos. Se inscribieron 350 personas”.

El municipio funge como mediador al pagar 100% de la renta al propietario y cobrar 350 pesos mensuales al arrendatario. De esa forma se subsidian a las dos partes.

Los dueños de las casas que busquen ser parte de este programa deben comprobar que los inmuebles se encuentran habitables. Además, mediante otro programa, “Vivienda Protegida”, buscan evitar que personas ajenas ingresen a las casas abandonadas. En el informe de resultados mencionan que en la primera etapa se invirtió un millón de pesos para atender 113 inmuebles que se encuentran en estado crítico en Santa Fe. La proyección, de acuerdo con el documento, es arreglar otras 190 casas de Hacienda Chulavista, con una inversión cercana a los dos millones de pesos. “Se busca conservar estos bienes inmuebles de forma segura, evitar que ingresen delincuentes y que sean focos de infección y basura para los vecinos, procediendo con el tapiado de puertas y ventanas… esto nos permite mejorar la imagen urbana y salvaguardar el patrimonio de los propietarios”.

Reportan 265 procedimientos en propiedades

La Dirección Jurídica de Tlaquepaque reporta por Transparencia que tiene un registro de 265 procedimientos civiles entre particulares, referentes a inmuebles o predios.

“Cabe señalar que, de estos procedimientos, el Ayuntamiento no es parte, sólo es notificado por los juzgados como tercero interesado; es decir, para deducir un derecho propio, coadyuvar con alguna de las partes si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente”, indica la dependencia.

Por otro lado, la Dirección de Catastro del municipio aclara que las construcciones en ruinas no generan impuesto inmobiliario, por lo que no tiene datos sobre este indicador. “Se realizó una búsqueda en sus archivos sin obtener registro alguno de sus viviendas en ruinas o abandonadas, lo anterior debido a que las construcciones en ruinas no generan impuesto inmobiliario alguno, por lo cual éstas no son contempladas en el registro”.

Aunque lo mismo se le preguntó a los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, los municipios reportan que no contaban con el dato de cuántas viviendas tienen problemas legales, están ruinosas o abandonadas.

Por otra parte, solamente Guadalajara y Tlajomulco contestan que tienen programas de vivienda, ya que los Ayuntamientos de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque indican que no tienen políticas públicas al respecto.

Tlajomulco apuesta al Programa “Renta tu casa” para repoblar zonas como Santa Fe. ESPECIAL

Instituto Jalisciense de la Vivienda, sin acciones en 2019

Aunque la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda indica que este organismo es el encargado de la política pública en la materia en el Estado, el año pasado no realizó acciones al respecto.

Vía Transparencia, el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal precisa que los programas proyectados para 2019 eran “Autoproducción rural” y “Lotes con servicios”.

“Desafortunadamente, el presupuesto no fue autorizado, por lo que no se pudieron llevar a cabo. El financiamiento estaría a cargo del Gobierno del Estado y un subsidio por parte del Gobierno federal”, responde.

De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley de Vivienda del Estado de Jalisco, el Instituto presentará anualmente al gobernador, antes del 15 de agosto de cada año, la propuesta presupuestal que incluirá las necesidades contempladas en los programas de vivienda, con la finalidad de que se verifique la disponibilidad de recursos económicos para el ejercicio de dichos programas.

Aunque se requirió esa propuesta mediante Transparencia, el Instituto contesta que solamente se cuenta con una matriz de Indicadores para Resultados 2020, la cual engloba criterios generales.

Otro objetivo de este organismo es planear, promover, coordinar y ejecutar directa e indirectamente en el ámbito de su competencia, los proyectos necesarios para llevar a cabo programas de vivienda “o la adquisición de terrenos con la finalidad de que los habitantes del Estado que no tengan casas o terrenos, puedan adquirirlos en la forma y en los términos que la ley en la materia establece”.

Al respecto, tampoco se cuenta con datos ni acciones.

