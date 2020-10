Suben contagios de COVID-19 en Jalisco, pero relajan supervisiones

Mientras que los contagios de coronavirus van en aumento, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) informa por Transparencia que van a la baja las supervisiones que las autoridades estatales realizan a los distintos giros, con el objetivo de que cumplan con los protocolos y las medidas sanitarias.

La comisión detalla que, cuando se lanzó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, en junio pasado, registraron cuatro mil 649 revisiones en 356 giros distintos. Después, la cifra fue en picada hasta llegar a dos mil 996 en septiembre, y sólo 688 del 1 al 13 de octubre.

La cifra acumula los resultados de la Coprisjal, la Secretaría del Trabajo, la Agencia de Seguridad Agroalimentaria y la Unidad Estatal de Protección Civil. Además, la comisión remarca que también es competencia de los Ayuntamientos la supervisión en los distintos giros.

Por otra parte, Guadalajara informa que realizó casi 79 mil visitas de revisión a los negocios, mientras que Zapopan reporta 55 mil 850 inspecciones en general, hasta el pasado 20 de octubre.

La Coprisjal emitió 68 suspensiones en los establecimientos y seis aseguramientos en instalaciones que no cumplen con las medidas sanitarias.

Sobre las sanciones, contesta que “las actuaciones de esta autoridad, son acorde a los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, en el sentido de privilegiar el fomento sanitario sobre el uso de la fuerza pública. Por ese motivo se ha recurrido solamente a medidas como suspensiones, en el entendido de que el convencimiento personal, la educación y la promoción para la salud son elementos indispensables para que las medidas se cumplan”. No hay clausuras, pese a las irregularidades.

Restaurantes y bares, principales infractores de medidas sanitarias

PANORAMA. Pese a la pandemia, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco mantiene a la baja las supervisiones. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Aunque no deben operar por los riesgos de contagio, autoridades han sancionado a bares en la ciudad

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan informan que los restaurantes con venta de bebidas y los bares son los giros que más incumplen con las medidas sanitarias, principalmente porque no venden alimentos (condición para que puedan estar abiertos), superan la capacidad permitida por mesa o abren sus instalaciones, pese a que está prohibido por la autoridad.

Julián Cerda, director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, detalla que han emitido 377 clausuras entre el 18 de marzo y el 20 de octubre. De esas acciones, 60 fueron a bares que desobedecieron y abrieron sus puertas al público.

Enfatiza que está prohibida la operación de los bares en el municipio, aún cuando estos cumplan con las medidas sanitarias. En el caso de los restaurantes que ofrecen venta de bebidas, destaca que también han detectado que no venden alimentos al momento que los clientes van a consumir bebidas alcohólicas.

Otro de los incumplimientos frecuentes es que el distanciamiento entre las mesas no es el establecido, ya que se pide que dejen un espacio de 1.5 metros entre cada una.

También que las mesas tienen más comensales de los permitidos por los propios decretos. “Una falta, que es muy importante, tiene que ver con los horarios de cierre: hemos detectado restaurantes que cierran después de los horarios permitidos, que es a las 11:59 de la noche”.

Por su parte, Antonio López Zaragoza, director de Inspección y Vigilancia de Zapopan, recuerda que en el municipio todavía no pueden abrir los centros nocturnos, discotecas ni casinos. Sin embargo, el giro más infractor es el de alimentos con bebidas de baja graduación, como los lugares donde venden alitas.

Destaca que de las 273 clausuras efectuadas en los operativos de supervisión, 32 son relacionadas a este tipo de espacios, principalmente porque los restaurantes no cumplen con respetar las personas permitidas por mesa.

“Se manejó que tendrían alrededor de cuatro personas por mesa y algunos tienen hasta 10... y no respetan el consumo de bebidas”.

Precisa que es un requisito que los establecimientos tengan alimentos para poder vender bebidas alcohólicas, ya que el objetivo es que la gente coma, se tome dos o tres bebidas y se retire, que no se quede más tiempo.

“La intención de la Dirección de Inspección y Vigilancia no es cerrar establecimientos, pero ahorita lo estamos haciendo porque no están cumpliendo”.

RESPONDE LA CANIRAC

Las fallas son por descuidos o alevosía

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, Aldo de Anda, considera que los errores que cometen los restaurantes tienen que ver con descuidos, ya sea por desconocimiento o porque se hace con alevosía.

“Hay capacitación y dinámicas a seguir, de manera interna se habla de la forma en que se va a trabajar”.

Sin embargo, remarca que hay más de 18 mil restaurantes en la ciudad, lo que quiere decir que muchos sí están cumpliendo con las recomendaciones. Además, aclara que la cámara restaurantera no tiene afiliados a bares y discotecas, quienes todavía no cuentan con autorización para operar.

“A veces la propia ciudadanía no nos ayuda. Nos ha pasado que no pueden estar mesas con más de seis personas, pero luego un comensal se encontró a su compadre y lo invita. Y en otras ocasiones el comensal no se quiere ir y no acata la recomendación”.

También opina que la estrategia de “visores ciudadanos”, que fue lanzada en días pasados, ayudará a que las revisiones sean más focalizadas.

“Si un visor ciudadano ya fue a un lugar y detectó que algo no estaba bien, y siguió incumpliendo, está claro que es un foco que se debe atender. Y los tiros serán más certeros por parte de las autoridades”.

Sobre el escenario de que se active el botón de emergencia en la Entidad, que conllevaría a realizar un paro de actividades para reducir las interacciones y los contagios, el presidente de la Canirac recalca que no es la mejor opción.

“El guardadito que los restaurantes tenían para una emergencia ya se terminó. Hoy la mayoría vive al día. El reconfinamiento no es la mejor opción. Se discute bajo qué dinámicas tenemos que seguir trabajando, es una enfermedad que ya está y se va a quedar. La forma en que debemos de afrontar la vida y el trabajo se debe de rediscutir”.

Por ese motivo, las apuestas del sector son fomentar la disciplina en los protocolos establecidos y, por otro lado, pugnar porque exista una reducción de la movilidad en el Estado, sin que eso afecte la economía.

“De apretarse el botón, deben modificarse las dinámicas del botón. Estamos en la discusión con la autoridad, viendo cuál sería el mejor camino”.

Esto tiene que ver, dice, con tomar conciencia y evitar fiestas, reuniones familiares o acciones en las que no existan protocolos.

“Ya lo dijo Salud: los contagios no están en los restaurantes, sólo hay una mala percepción. No se han cerrado restaurantes por ese tema, porque hay protocolos que se siguen, no somos los culpables de la pandemia”.

AYUNTAMIENTOS

Redoblan esfuerzos, pero exigen más

Antonio López Zaragoza informa que en las últimas semanas han sido más enérgicos en la supervisión, para que los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias en Zapopan. Del 17 de marzo al 21 de octubre, suman 279 clausuras, de las cuales, 79 han sido en las últimas dos semanas. También llevan alrededor de tres mil 600 lugares en los que hicieron apercibimientos de forma verbal. “Hemos sido más estrictos en cuanto a las medidas que deben cumplir. Antes éramos un poco más accesibles; por ejemplo, no cumplían con el cubrebocas y otras cuestiones y los apercibíamos. Pero a partir del 9 de octubre sí hemos sido más enérgicos por indicación del alcalde (Pablo Lemus)”.

Acentúa que, a estas alturas, todos los establecimientos saben que deben cumplir y respetar, por lo que no hay pretextos. De las 55 mil 850 inspecciones realizadas en este periodo, la mayoría ha sido a los giros de alimentos y bebidas de baja graduación, restaurantes, autolavados, estéticas, barberías, gimnasios y vinos y licores.

“La mayor parte de esas 279 clausuras van a esos giros. En las zonas donde más hemos actuado es en Servidor Público, Avenida Patria, Mariano Otero, Valle Real, Río Blanco, Federalistas y Vallarta”.

Explica que los establecimientos clausurados deben pagar una multa para reabrir, la cual va de los mil 200 a los 24 mil pesos.

Y si el establecimiento es reincidente aumenta el costo de la sanción. “El alcalde Pablo Lemus hizo mención que los giros que sean reincidentes a lo mejor se va a proceder con la revocación de la licencia”, aunque esa decisión queda fuera de la competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento.

Telón de fondo

Suben contagios

La tasa de incidencia de contagios del COVID-19 en Jalisco incrementó esta semana, quedando de nuevo al límite del máximo marcado para activar el botón de emergencia, el cual generaría cierres en la economía del Estado por las noches y fines de semana.

El Gobierno informa que dicho indicador pasó de 364 a 396.7 casos por cada millón de habitantes (no debe alcanzar los 400). En contraparte, la ocupación hospitalaria pasó de 574 camas ocupadas (21%) a 668 (24.4%). Por eso se advirtió que la eventual activación del botón depende del comportamiento de todas las personas.

“Apretar el botón de emergencia no es la decisión de una persona, sino de estos indicadores”.

Añadió que antes de ir a una fiesta, de quitarse el cubrebocas o de perder la distancia con otras personas, se debe recordar que ignorar nuestra responsabilidad individual pone en peligro a miles de vidas, negocios y empleos.

Por otra parte, los casos activos (personas con síntomas en los últimos 14 días y que aún pueden contagiar) son tres mil 680.

Desde el inicio de este mes, el Ejecutivo estatal había advertido que las siguientes semanas serían decisivas para definir el rumbo de las estrategias a aplicar para frenar la propagación del virus. Sin embargo, vienen fechas importantes para la economía, como el Buen Fin y diciembre.

Hasta 150 mil pesos, multas por incumplir

Julián Cerda explica que es variado el monto de las multas por las clausuras en establecimientos de Guadalajara, pero pueden llegar hasta los 150 mil pesos. Depende de la gravedad o de la infracción.

Refiere que si un lugar carece de los filtros sanitarios en el municipio, si tiene trabajando a personas mayores de 60 años de edad o tiene alguna situación de riesgo en el lugar, se procede a la clausura, además de la imposición de la multa.

“El juez calificador observa la condición económica del infractor, si es o no reincidente, o la gravedad de la sanción. Si al interior no se han cumplido con las medidas de alto contacto, procedemos a la clausura”.

Además de los bares clausurados, otros giros que incumplen son las farmacias, los restaurantes con alimentos, tiendas de ropa y gimnasios.

Indica que se trabaja en los turnos matutino, vespertino y nocturno, bajo dos esquemas. Uno es el seguimiento a los reportes ciudadanos o en los medios de comunicación. La otra arista es la revisión de zonas o giros específicos.

“En las últimas tres semanas traemos un operativo para verificar los restaurantes y plazas comerciales, migrando e intercalando los operativos con tiendas de autoservicio grandes, para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

El director menciona que, del 18 de marzo al 20 de octubre de 2020, suman más de 79 mil visitas de verificación. Sobre los apercibimientos, destaca que solamente realizan esta acción si la falta puede ser subsanada de manera inmediata. “En la medida que los ciudadanos no aflojen con el cumplimiento de las medidas vamos a salir más rápido de la pandemia”.

Competencias

De acuerdo con la Coprisjal, el acuerdo gubernamental publicado el 17 de marzo de 2020, definió la competencia municipal para su aplicación, con el objetivo de que los 125 municipios lleven a cabo las acciones de supervisión.

Pero la Secretaría de Salud mantendrá las acciones y la comunicación con los presidentes y las alcaldesas, así como las instituciones hospitalarias públicas y privadas.

Al igual que a los Ayuntamientos, se facultó a la Secretaría del Trabajo para la aplicación de las medidas a las que alude el acuerdo del 31 de mayo de 2020, que indica que las autoridades municipales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, serán las responsables, en el ámbito de su competencia, de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad antes señaladas. La competencia, además, se prorrogó a otras instancias, como la Agencia de Seguridad Agroalimentaria y la Unidad Estatal de Protección Civil.

Contacto

Reportes ciudadanos

Guadalajara

Llamar al teléfono 070 o en las redes sociales del alcalde o del Gobierno municipal.

Zapopan

Marcar al teléfono de Inspección y Vigilancia: 33-3818-2200, en las extensiones 3312, 3313, 3331 y 3342.

DATO

Protocolo

Revisar el protocolo de reactivación económica en el portal:

https://bit.ly/31COjWv

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/

https://ssj.jalisco.gob.mx/

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del cumplimiento de las medidas sanitarias entre la población?

JL