Sólo 3 de cada 10 municipios cumplen gestión de residuos

Sólo en 44 de los 125 municipios de Jalisco operan rellenos sanitarios que cumplen con la norma oficial para una gestión integral de residuos sólidos urbanos, según información entregada vía Transparencia por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Algunos de ellos son los nueve metropolitanos, pero hay 81 localidades que incumplen las especificaciones de protección ambiental para la ubicación, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de los vertederos.

Guadalajara informó que se implementan acciones adicionales para manejar sus residuos, como la instalación de 20 módulos para el acopio de vidrio y 228 Puntos Limpios, entre otras.

Zapopan tiene 14 Puntos Limpios y los pepenadores son quienes separan la basura en el vertedero de Picachos.

En Tlajomulco hay 14 rutas de recolección de desechos para separación diferenciada. Ernesto Naranjo, director de Protección y Sustentabilidad Ambiental, dijo que hay quienes “siguen entregando los residuos revueltos. También pensaremos en sanciones”.

Sancionan a 35 por incumplir en manejo de residuos sólidos

RECICLAJE. A través del Tianguis del Recycle, el año pasado el Ayuntamiento de Guadalajara recabó 155 toneladas de residuos sólidos debidamente separados. ESPECIAL

En 2019 y 2020, la Semadet inició procesos en contra de entes públicos y del sector privado por irregularidades en la operación de rellenos sanitarios

Entre 2019 y 2020, en Jalisco se iniciaron 35 procedimientos sancionatorios en contra de entes públicos y del sector privado, por la operación de rellenos sanitarios que incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, la cual establece los criterios de protección ambiental para su funcionamiento.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) detalló que en ese periodo se abrieron 30 expedientes en contra de Ayuntamientos o Sistemas Intermunicipales. Se aplicaron multas por 294 mil 389 pesos.

Algunos de los señalados son los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Zapotiltic, Tuxcacuesco, La Barca, así como el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur Sureste.

Las sanciones son por no cumplir con la ubicación, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausuras u obras complementarias que establece la norma oficial.

En lo que respecta a empresas privadas, se iniciaron cinco procedimientos en esos dos años (uno concluido, el resto en trámite). Se reportó que se impusieron multas por 10 millones 029 mil pesos.

Uno de éstos fue por el mal manejo del vertedero Los Laureles, que actualmente se encuentra en proceso de cierre y abandono, luego de que el Gobierno estatal negara el permiso a la empresa concesionaria para seguir operándolo.

El cierre se anunció el 11 de septiembre de 2019 y tiene un periodo de cumplimiento de dos años.

Vía Transparencia, la Semadet aseguró que aún se están analizando las alternativas a corto y mediano plazo que deberán implementar los municipios que disponían de este sitio para depositar sus residuos sólidos.

“Se tiene contemplada una reconfiguración completa del sistema logístico, que permita aprovechar de la mejor forma posible la mano de obra e infraestructura disponible, particularmente las rutas de recolección y las estaciones de transferencia”, se puntualizó.

En 2019, cuando se anunció el cierre del vertedero, el gobernador explicó que paulatinamente la basura de Los Laureles se trasladaría al vertedero de Picachos, en Zapopan, el cual se convertirá en un Centro Integral de Economía Circular (CIEC). Otro centro similar se construirá al Sur de la ciudad.

También habrá estaciones de transferencia para generar economía a los municipios, por la lejanía con los CIEC.

PARA SABER

Entidad

Generación de basura

Cada habitante de Jalisco genera al día un promedio de 1.012 kilogramos de residuos sólidos urbanos.

La Semadet debe solicitar a los Ayuntamientos que regularicen la operación de rellenos sanitarios conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003.

Los residuos sólidos urbanos son los generados en casas habitación o comercios, que resultan de los materiales utilizados en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y sus envases o empaques.

La importancia de su gestión integral se encuentra en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, así como en la extracción de recursos naturales y energía para su producción, pues además de disminuir su generación, trae consigo beneficios económicos, sociales y ambientales.

CLAVES

Obligaciones

Ley

La Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco establece que la separación primaria de los residuos es de carácter obligatorio en la Entidad. Mientras que el seguimiento para la ejecución de la separación secundaria será de manera gradual o secuencial, y es responsabilidad de los municipios.

Promoción

Además, se debe fomentar la reutilización y valorización de los materiales contenidos en los residuos que se generan en el Estado a través de la promoción, desarrollo y establecimiento de esquemas e instrumentos voluntarios y flexibles de manejo integral.

Coordinación

También señala que se deben implementar mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios, lo que incluye a la Semadet, además de dependencias federales.

Programa

La Secretaría elaborará, evaluará y actualizará con la periodicidad necesaria el Programa Estatal para la Gestión Integral de Residuos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos, de conformidad con la legislación federal y demás normas aplicables

Inventario

La Secretaría tiene la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario con la clasificación de los residuos y sus tipos de fuentes generadoras.

ACCIONES

Tonalá retrasa plan piloto de separación

Aunque la pandemia de COVID-19 ha traído beneficios en el medio ambiente, el manejo de los residuos sólidos urbanos que son depositados en los rellenos sanitarios sigue siendo una asignatura pendiente, pues la estrategia integral para la separación de desechos no se cumple en todos los municipios, entre éstos, Tonalá.

De acuerdo con la plataforma MIDE Jalisco (con corte a 2019), sólo 31 municipios implementan esquemas de gestión integral de residuos, como recolección diferenciada, valorización, compostaje, biodigestión y/o sitios de disposición final.

Flor Salgado Figueroa, directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad de Tonalá, informó que aunque se tenía contemplado arrancar el programa piloto de separación de basura desde el año pasado, aún no tienen fecha para iniciarlo.

“Esperamos a partir de este mes iniciar. No podríamos decir fechas porque estamos trabajando las metas a corto y mediano plazo, así como creando la estrategia que vamos a implementar en el municipio”, señaló.

El plan consiste en la instalación de contenedores de residuos sólidos urbanos donde los habitantes deben depositar su basura separada en orgánica, inorgánica y sanitaria.

Con relación al Sistema de Gestión de Residuos Metropolitanos (Base Cero), que forma parte de Jalisco Reduce, señaló que lo están trabajando con la Semadet. “La última reunión que tuvimos fue para presentarnos el sistema de cómo se manejaría en la Zona Metropolitana. En noviembre fue la última reunión, yo creo que de este mes no pasa la siguiente”.

Agregó que trabajarán principalmente con la ciudadanía el tema de educación ambiental y difusión, antes de establecer puntos limpios. Mientras tanto ya realizan capacitaciones en línea sobre la gestión integral de los residuos tanto a maestros de Prepa Tonalá campus Centro, como a personal del ayuntamiento.

Con el fin de tener una mejor cultura y educación ambiental en Tonalá antes de terminar la actual administración, el municipio trabaja de la mano con la Prepa Tonalá campus Centro, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en crear hábitos y conciencia con relación a los residuos desde su generación hasta la disposición final (programa 3R y 5R).

Esto en programas como Reciclatón, que se realiza cada año, donde se imparten capacitaciones por parte de la empresa autorizada para la recolección de los residuos de manejo especial, en específico de electrónicos y electrodomésticos, con el tema de la importancia de su separación y adecuado manejo integral de recolección, clasificación, valorización y disposición final de los desechos.

Además, hay una capacitación impartida en línea por Salgado Figueroa, a los maestros de la Prepa sobre el manejo integral de los residuos.

Raquel Gutiérrez Nájera, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declaró que desde las administraciones municipales pasadas, ella sugería capacitar a los comités de colonos para socializar las acciones, pero también para conocer las capacidades institucionales que hay para llevar a cabo el manejo integral de la basura.

“Si tenemos un servicio concesionado en el que se da más dinero por lo que pese más, no le van a encontrar sentido a separar, porque lo que quieren es un peso mayor. La Semadet debe sentarse con los concesionarios para poder implementar de manera exitosa un programa”, dijo la experta.

El DATO

31 de 125 municipios de Jalisco implementan esquemas de gestión integral de residuos, como la recolección diferenciada, valorización, compostaje, biodigestión y/o sitios de disposición final, entre éstos, Guadalajara.

NUMERALIA

Residuos urbanos depositados adecuadamente en cumplimiento con la norma "NOM-083-SEMARNAT-2003" en Jalisco.

Año Toneladas 2020 2’035,070 2019 2’201,189 2018 2’199,849 2017 2’170,278

VOZ DEL EXPERTO

Raquel Gutiérrez Nájera, (académica de la Universidad de Guadalajara)

Ven falta de socialización

Para que la gestión integral de residuos en la ciudad sea una realidad, no basta con imponer un programa, sino que se requiere también socializarlo con los ciudadanos que son los generadores de los mismos, así como motivación y el fortalecimiento institucional para que se pueda realizar una separación óptima.

La académica resaltó que desde que se creó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 2003, uno de los objetivos era revalorizar todo lo que generamos, tanto en lo colectivo como en las casas o comunidades para hacer un mejor manejo y llegar al esquema ideal de basura cero. Reconoció que pese a las buenas intenciones, siempre hay fallas.

“En Jalisco se ha tratado de implementar algún programa. El problema es que casi siempre son fallidos y la experiencia lo dice, porque no hay un antecedente serio de socializar, sino que los implementan y a la hora de hacerlo no hay infraestructura para que se haga y la ciudadanía no le ve sentido a separar”, señaló Gutiérrez Nájera.

TELÓN DE FONDO

‘Atoran’ programa

Los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tuvieron que detener durante el año pasado el proyecto ambiental Jalisco Reduce, a causa de la pandemia de COVID-19, pese a que éste se dio a conocer desde 2019.

La estrategia denominada Base Cero que sería implementada también por los municipios, fue anunciada el 17 de septiembre de 2019. Ésta consiste en la ampliación de Puntos Limpios, un calendario para la implementación de la recolección diferenciada y la operación de centros integrales de economía circular, entre otros.

Sin embargo, los Ayuntamientos aclararon que no se ha podido concluir. Entre los motivos están la falta de presupuesto y evitar contagios entre los trabajadores.

Tonalá argumentó que el programa Base Cero se encuentra en cancha de la Semadet: “Nos reunimos en noviembre pasado y esperamos volver a hacerlo este mes”, puntualizó Flor Salgado Figueroa, directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del municipio.

Ernesto Naranjo, director general de Protección y Sustentabilidad Ambiental de Tlajomulco, resaltó que junto con la Secretaría y el Instituto de Planeación Metropolitano (IMEPLAN) buscarán una coordinación con todos los municipios de la ZMG.

De acuerdo con las autoridades, Jalisco Reduce tiene como principal objetivo garantizar un medio ambiente sano y combatir los efectos provocados por el cambio climático. Plantea generar un mejor medio ambiente en una ruta integral para garantizar que se preste mejor el servicio de recolección de basura, al mismo tiempo que pueda ser un manejo sustentable de la disposición final de los desechos sólidos.

Para lograrlo, según se indicó, se trabajará a través de una estrategia integral que contempla: cultura de la legalidad, ciudadanía responsable, la creación del CIEC y el Sistema de Gestión de Residuos Metropolitanos -Base Cero-, todo vinculado con los Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos (SIMARES).

