Sismo sacude Jalisco; mueren dos en Manzanillo

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió ayer a Jalisco, en donde se reportaron daños menores como desprendimientos de cantera en los templos de La Merced y San Agustín, así como algunas grietas en el Museo Regional. Todos estos espacios se ubican en el Centro tapatío.

El terremoto, que ocurrió minutos después de que se llevó a cabo el macrosimulacro 2022 en todo el territorio nacional, hizo que las personas salieran de sus domicilios, plazas y espacios de trabajo, entre otros puntos, y se pusieran a salvo.

En el primer cuadro de Guadalajara este medio de comunicación observó gente en los alrededores de la plaza de la Liberación, plaza de Armas, plaza Universidad y el Congreso de Jalisco, principalmente.

También se registraron daños en las bibliotecas San Martín de las Flores y San Pedrito, en Tlaquepaque, y en Chapala y Tamazula.

Por este hecho, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) suspendieron clases. La casa de estudios indicó que sufrieron daños menores tres centros universitarios y 23 prepas.

A 37 años del temblor de 1985 y a cinco del de 2017, el de ayer también se sintió en Michoacán (cuyo epicentro fue a 63 kilómetros al Sur de Coalcomán a las 13:05 horas), Colima, Estado de México y la Ciudad de México.

Hasta anoche se había informado que dos personas perdieron la vida en Manzanillo: un hombre murió atrapado en los escombros de un gimnasio y una mujer falleció tras caerle una barda encima en una tienda departamental.

Protección Civil federal también reportó que la intensidad del sismo, en menor medida, llegó hasta localidades de Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) documentó daños menores en dos hospitales, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Apatzingán dio a conocer afectaciones en un inmueble.

En Maruata fueron evacuados los pacientes del Hospital Integral de esa localidad, que tuvo daños estructurales.

Del templo de Nuestra Señora de la Merced se desprendió un ornato de cantera. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Se sintió horrible”: tapatíos temieron durante el temblor

Cuando comenzó a temblar, Jesús López salió de su lugar de trabajo, en una casa de Zapopan, para avisar a sus compañeros que se movieran al jardín. Ya resguardados, vieron cómo el agua oscilaba y salía de una alberca.

“Se sintió horrible. Les pedí a todos que estuviéramos afuera, que es la zona más segura de la casa. Me sentí bastante mareado. Afortunadamente estamos bien. Alrededor hay torres de departamentos y sí salieron bastantes personas asustadas”, compartió.

Teresa Rocha, quien trabaja en un edificio cerca de La Normal, estaba en el cuarto piso cuando inició el sismo.

Ella escuchó el crujido de los escritorios y observó el balanceo de las lámparas.

“Bajar hasta el estacionamiento fue horrible. Hubo gente que le dio un ataque de pánico. Ahora nadie quiere volver”, dijo.

Después del simulacro que se llevó a cabo ayer en el edificio Arroniz (ubicado frente a la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara), el administrador del inmueble, Salvador Rodríguez, tuvo que encargarse de evacuar a las personas que minutos antes habían participado en el ejercicio de prevención.

“Afortunadamente tenía la sirena de alarma que recién usé para el simulacro. Mi escritorio se movió y les dije que estaba temblando. Me salí de la oficina al patio central y comenzaron a evacuar el edificio. Todo el simulacro se repitió. En el simulacro todos saben qué va a suceder, pero al momento del (terremoto) real el semblante de todos fue diferente. Vi a la gente bajar con miedo, aunque todos mantuvieron la calma”, destacó.

Sismo causa daños en templos, escuelas y casas de Jalisco

El sismo registrado ayer en Jalisco provocó daños en dos templos de la zona Centro de Guadalajara, así como en planteles escolares de la metrópoli y del interior del Estado, afectaciones en casas en Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, así como un hotel en Puerto Vallarta. En la Entidad no se reportaron personas lesionadas ni pérdida de vidas a causa del temblor. El Ayuntamiento tapatío informó que se documentaron dos incidentes: en el templo de Nuestra Señora de la Merced un ornato de cantera se desprendió del arco de ingreso, mientras que en el templo de San Agustín se fragmentó otro ornato de piedra que cayó sobre un vehículo. En ambos casos no se reportaron personas lesionadas. También se detectó una fuga de gas en el mercado Corona que fue atendida de inmediato y que no pasó a mayores.

El jefe de la Unidad de Protección Civil Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Luis Velázquez González, dio a conocer que hubo reportes de daños en la Preparatoria de Tlajomulco y de un edificio en Ciudad Guzmán. Previamente, el área de comunicación social de la UdeG comunicó que se reportaban daños menores en un muro del edificio L del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur). No hubo personas lesionadas.

Del monitoreo realizado a los 125 municipios, el Gobierno del Estado dijo que Tolimán y Zapotitlán de Vadillo son los municipios que presentaron mayores afectaciones, con el reporte de casas dañadas y bardas parcialmente caídas, sin daño a la integridad de las personas. “En el municipio de Tolimán, se reportan tres casas dañadas y afectaciones en parte de la estructura de la Escuela Secundaria Juan José Arreola”.

También remarcó que ya se encontraban las Unidades de Protección Civil y Bomberos de la Región Sur en estos municipios, para el acompañamiento y revisión, y que estaba prevista la instalación de albergues y el apoyo con alimentos y productos de higiene personal para los afectados.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta confirmó daños en algunos edificios, aunque sólo uno con afectaciones estructurales.

Detallaron que hubo daños en plafones y grietas en enjarres del Hotel Sheraton Buganvilias, mientras que el Hotel Mío, en Los Tules, registró afectaciones en ventanales frontales. En el Hotel Hilton también hubo daños en la fachada.

En Maruata, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla evaluó las afectaciones. ESPECIAL

Cronología

13:05 horas. Se registró el sismo con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán, con una magnitud de 7.7.

13:40 horas. El Gobierno estatal anunció que las autoridades de seguridad y Protección Civil y Bomberos se encontraban haciendo las evaluaciones pertinentes en todo el Estado. Precisaron que el Secretario General de Gobierno Enrique Ibarra Pedroza, entabló comunicación con PC Jalisco, Seguridad Pública, C5, DIF Jalisco, SAMU, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Secretaría de Educación, el rector de la Universidad de Guadalajara, así como con los presidentes municipales del Estado, comisarías municipales, y las unidades regionales de Protección Civil y Seguridad.

13:49 horas. Se dio a conocer que no había servicio en la Línea 3 del tren Ligero. El Siteur realizó una revisión para descartar daños en la infraestructura. La Línea 1 y 2 circularon con velocidad reducida.

13:50 horas. El gobernador, desde Europa, informó que las clases fueron suspendidas en el turno vespertino.

14:41 horas. La Universidad de Guadalajara confirmó que para proteger la seguridad de estudiantes, profesores y trabajadores, quedaban suspendidas las actividades académicas y administrativas en todos los planteles de la Red Universitaria, y en el edificio de Rectoría General.

15:40 horas. Se dio a conocer que regresaba el servicio en la Línea 3 del Tren Ligero.

20:55 horas. Luego de evaluar diversas instalaciones pertenecientes a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y OPD Servicios de Salud Jalisco, remarcaron que hasta el momento ninguna de las unidades se detectaron daños que pongan en riesgo la capacidad de atención.

EL DATO

Sugerencias para después de un sismo

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: bomberos 33-3675-3060, Cruz Roja (33-3613-8811) y Emergencias 911.

Auxilia a los heridos.

Emiten alerta en playas

Luego del sismo de 7.7 grados ocurrido en las cercanías de Coalcomán, Michoacán, que fue percibido en nuestro Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que se levantó una alerta en la costa a manera de prevención.

Lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de que la población mantenga las previsiones correspondientes ante la posibilidad de que el oleaje presente variaciones tras el movimiento telúrico, ya que consideraron que podrían alcanzar hasta los 80 centímetros de altura.

Aunque al llegar a la superficie estas pudieran recorrer algunos centímetros más allá de lo habitual, esto no representó la probabilidad de la ocurrencia de un tsunami ni riesgo alguno para la población. Hasta anoche no se habían reportado incidentes en las costas. Claudia Ivonne Becerra, encargada de la Unidad Interna de Protección Civil de Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud Jalisco y del OPD Servicios de Salud Jalisco, llamó a conservar la calma al momento de registrar algún sismo. Algunas de las recomendaciones son: mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse, buscar un espacio seguro si no se llega a la salida y evitar hacer llamadas por teléfono.

Personas en la Ciudad de México se arrodillan tras el sismo. XINHUA/F. Cañedo

LA VOZ DEL EXPERTO

Piden evitar alarma ante réplicas

Carlos Suárez Plascencia, investigador de la UdeG.

Ante al temblor que se percibió ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara, recomiendan a la población no alarmarse ante las réplicas. Carlos Suárez Plascencia, profesor investigador del Departamento de Geografía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, detalló que habrá otros eventos sísmicos pero que no superarán al de mayor intensidad.

“Después de un evento de esta magnitud, vamos a tener varios días o semanas, con réplicas, aunque siempre van a ser menores a la de la magnitud que era la principal, hasta hace rato había varias fuentes de réplicas, una de 4.5, 5.1 y 5.8, siempre serán menores al evento principal y los efectos se sentirán de manera muy local en la zona epicentral, en costa de Michoacán, Colima y en Cihuatlán en Jalisco”, comentó el experto.

Sobre alertas de tsunami en las costas, dijo que hasta el momento los reportes indicaban que habría un metro de oleaje principalmente en las costas de Michoacán y Colima.

“Cada réplica que hay se activa alerta de tsunami, pero son de baja magnitud, estamos esperando un metro el oleaje”, detalló.

Afirmó que los rumores de réplicas mayores a la de 7.7 grados se descarta y es importante que la ciudadanía solamente crea lo que autoridades y universidades informan.

“Es importante que la población haga caso de las fuentes oficiales, me están diciendo que ha habido algunos rumores de que habrá temblores de hasta 8 grados, eso es mentira, solamente hagan caso a las fuentes oficiales que son Protección Civil Nacional, Protección Civil Jalisco, la Universidad de Guadalajara y fuentes confiables”, manifestó.

Reportan 314 réplicas

El Comité Nacional de Emergencias informó que, hasta las 18:00 horas de ayer, se habían reportado 314 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 5.3.

También dio a conocer que el sismo se sintió más en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Colima y la Ciudad de México.

Dijo, además, que “la actividad sísmica en el estado de Michoacán es intensa. Históricamente, grandes terremotos han ocurrido a lo largo de la costa de este estado como consecuencia de la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica”.

Agregó que son de gran importancia los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 de magnitud 8.1 y 7.6, respectivamente, “ubicados en la interfaz entre las placas de Cocos y Norteamérica. Estos ocasionaron daños importantes en una amplia zona del centro del país y principalmente la Ciudad de México”. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) supervisa el estado de la infraestructura de presas bajo su operación, para verificar su correcto funcionamiento.

El Comité Nacional de Emergencias se declaró en sesión permanente para monitorear la actividad sísmica en la región y concluir la evaluación de daños y necesidades en las localidades afectadas. “Se llevan a cabo evaluaciones detalladas de las condiciones estructurales en viviendas, edificios e infraestructura por parte de ingenieros”.

Familiares de las personas que perdieron la vida en el desplome del Colegio Rébsamen en 2017 fueron sorprendidos por el nuevo sismo cuando participaban en una misa por los finados. SUN/V. Rosas

“¡Otra vez no!”, suplican padres de niños del Colegio Rébsamen

“¡No, otra vez no! ¡Dios mío, no otra vez no! ¡Por favor! ¡Te lo ruego!!”, fueron los gritos repetidos una y otra vez por madres y padres de los niños que justo hace cinco años murieron al desplomarse el Colegio Rébsamen, en la Ciudad de México.

Ayer, los deudos, junto con vecinos y familiares, realizaron una misa en memoria de los 19 niños y siete adultos que perdieron la vida durante el sismo de 2017. Todos se tomaron de la mano y guardaron un minuto de silencio por la tragedia, cuando fueron sorprendidos por el temblor, que según las autoridades alcanzó una magnitud de 7.7 grados.

Para honrar a los niños, los padres, junto con vecinos y autoridades de la alcaldía Tlalpan, habían montado una carpa blanca; ahí, en una suerte de altar, colocaron las fotografías de las víctimas que fueron inundadas con flores blancas. Mientras se realizaba la homilía empezó a sonar la alerta sísmica aunque el simulacro ya había terminado por lo que todo fue confusión, pues nadie tenía claro si era una falla de la alarma o si en verdad era un nuevo temblor.

Segundos después cundió el pánico: el suelo empezó a moverse, los árboles alrededor de la carpa se sacudieron, al igual que los cables y los presentes recordaron lo ocurrido en el 2017.

“¡Dios mío, no, no, por favor!”, gritaba una madre de las víctimas mientras lloraba, “eso sintió mi hijo y nadie estaba ahí para abrazarlo. “¿Por qué mi niño?”, comentó otra joven madre mientras era sostenida por personal de Protección Civil de la alcaldía de Tlalpan.

El movimiento telúrico fue intenso y fotógrafos, reporteros, camarógrafos, vecinos y curiosos no pudieron evitar la comparativa.

“Fue el mismo día con solo 10 minutos de diferencia, no puede ser”, dijo otro de los vecinos. El llanto de los presentes contagió a todos y mientras la tierra se sacudía, se fundieron en un abrazo y empezaron a rezar.

Reportan fallas en electricidad

Por fallas en el suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que han resultado afectados, con información actualizada a las 18:00 horas, 1.3 millones de usuarios en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

“Los usuarios afectados representan el 9% respecto a los 14.6 millones de usuarios en dichos estados y en la Ciudad de México”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que cuenta con personal capacitado y suficiente para realizar los arreglos.

“Emprende actividades de restablecimiento del suministro eléctrico en la Ciudad de México y los cuatro Estados del país afectados”.

CRUZ ROJA

Atienden a personas en crisis

La Cruz Roja Mexicana informó que en las atenciones que han brindado los voluntarios figuraron crisis nerviosas entre la población.

Especificaron que en la Ciudad de México, 19 ambulancias de la institución, con el apoyo de 57 paramédicos realizaron recorridos, atendiendo 20 crisis nerviosas.

Resaltó que el área de Socorros de Cruz Roja Mexicana, continúa recabando información en los diferentes Estados del país, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, Colima, Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México.

Subrayó que una ambulancia de la institución acudió a un servicio en una tienda comercial en Manzanillo, Colima, donde una marquesina se desplomó, confirmando la muerte de una persona, tal y como lo informaron en su momento las autoridades federales.

Resaltaron que voluntarios del área de Socorros de Cruz Roja Mexicana, de manera coordinada con autoridades estatales y locales, siguen supervisando y recorriendo diversas zonas rurales y urbanas en las entidades para identificar posibles daños por el sismo.

Para finalizar, la institución hace un llamado a la población para que en caso de alguna emergencia marque al número 911.

Portada del 20 de septiembre de 2017, donde también se recordaba la tragedia de 1985. EL INFORMADOR

Los sismos que marcaron a los mexicanos

En dos ocasiones el país ha estado marcado por fuertes sismos en distintos años. El primero fue el del 19 de septiembre de 1985.

“Más de un centenar de edificios públicos y privados quedaron hoy reducidos a escombros, otros cientos más resentidos seriamente en sus estructuras. Extraoficialmente se habla de más de tres mil víctimas (...) La situación es caótica, no hubo transporte público, bancos, oficinas, comercios, escuelas, cines y teatros cerraron sus puertas”, fue como EL INFORMADOR consignó el evento al día siguiente (20 de septiembre de 1985) en primera plana.

Ese día el terremoto sacudió a México a las 07:19 horas, cuando las personas se preparaban para ir a sus trabajos o a la escuela.

Por otro lado, el sismo de 2017 se registró a las 13:14 horas, y tuvo una magnitud de 7.1 en escala de Richter. Se reportó un saldo de 369 muertos, de los cuales 228 fueron de la Ciudad de México, 74 de Morelos, 45 de Puebla, 15 del Estado de México, seis de Guerrero y uno de Oaxaca.

“Niños, adultos mayores, jóvenes y adultos, sin importar la clase social, se sumaron a la ayuda para buscar a los sobrevivientes”, publicó EL INFORMADOR el 20 de septiembre de 2017, con referencia a una de las imágenes de solidaridad que brindó la población.

La cifra

356 mil millones de pesos suman las afectaciones por los sismos ocurridos en México entre 1985 y 2021, informa Protección Civil.

Con actividad, Volcán de Colima y Popocatépetl

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial por la actividad del volcán de Colima, donde señaló que se encuentra en etapa de desgasificación pasiva. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se prevé caída de ceniza en todas las alcaldías debido a una reciente actividad del volcán Popocatépetl.

Catedral Metropolitana cierra por afectaciones

Luego del sismo ocurrido en el país, la Arquidiócesis Primada de México (APM) informó que la Catedral Metropolitana presentó algunos desprendimientos muy pequeños, sin embargo, tras el temblor, cerró sus puertas al público a espera de una revisión especializada. Detallaron que el día de hoy acudirá personal de la Secretaría de Cultura para evaluar si existen afectaciones a causa del sismo.

Sigue #DebateInformador

¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió el temblor?

Participa en Twitter en el debate del día @informador