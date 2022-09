Sismo afecta a casi seis mil viviendas

Casi seis mil viviendas afectadas dejó el sismo de magnitud 7.7 que sacudió al país el lunes pasado.

En Michoacán se reportaron daños en tres mil 161 casas, 89 establecimientos educativos, 21 centros de salud y tres iglesias, así como afectaciones menores en puntos viales, por lo que el Gobierno de esa Entidad anunció una declaratoria de emergencia.

En Colima, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano estatal detectó dos mil 790 viviendas con afectaciones.

Según las autoridades, hasta ayer se habían registrado casi 907 réplicas del sismo; la más fuerte, en la madrugada, tuvo una magnitud de 5.8.

Uno de los temblores provocó evacuaciones en Jalisco. No hubo afectaciones.

En nuestra Entidad, debido al terremoto, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, a través del DIF estatal, destinó apoyos a los municipios de Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y San Gabriel.

Se entregaron despensas, catres, cobijas, colchonetas y kits de higiene. Hasta anoche no se dhabía dado a conocer el número de inmuebles afectados.

El lunes, el movimiento principal ocurrió menos de una hora después de que millones de personas participaron en un macrosimulacro que se realiza cada 19 de septiembre desde hace 21 años.

En la misma fecha de 1985, un terremoto de 8.1 sacudió a México. Según datos del Registro Civil, más de 10 mil personas murieron sólo en la megaurbe. El 19 de septiembre de 2017 otro sismo de 7.1 dejó 369 fallecidos.

Expertos del Servicio Sismológico Nacional explicaron que la ocurrencia de estos tres terremotos en la misma fecha es producto de una “coincidencia”.

En el templo de Nuestra Señora de la Merced se delimitará la zona para evitar el paso, del lado del andador Pedro Loza. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA VOZ DEL EXPERTO

Descartan teorías sobre septiembre

Raúl Valenzuela Wong, de la Universidad de Washington.

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre con magnitud 7.7, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, los capitalinos manifestaron su sorpresa ante la fecha del temblor, ya que coincidió con los que anteriormente causaron daños materiales en 1985 y 2017. Por ello, abundan las especulaciones respecto a si es más común que se presenten movimientos telúricos durante ciertas épocas del año.

De acuerdo con la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el científico Raúl Valenzuela Wong, graduado en el Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Washington, dijo que para que se repita un temblor en un mismo sitio tienen que pasar muchos años, décadas o cientos de años.

“Comprenderlo es un proceso que nos llevará tiempo, y habrá generaciones de sismólogos que seguirán trabajando en esa cuestión”. Ante ello, negó que el mes de septiembre pueda ser considerado de alta sismicidad.

Por ejemplo, destacó fuertes temblores que no han ocurrido en septiembre, como el de julio de 1957, conocido como el sismo del Ángel y otro en marzo de 1979, “que dejó maltrechas las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la colonia Campestre Churubusco”.

Tras sismo, refuerzan templos de La Merced y San Agustín

Tras el sismo registrado el pasado lunes, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, realizó un recorrido de supervisión a edificios históricos ubicados en la Zona Centro de la ciudad con el fin de descartar riesgos o afectaciones mayores.

Las iglesias de Nuestra Señora de la Merced y San Agustín serán reforzadas. En el caso del templo de Nuestra Señora de la Merced, se decidió efectuar un reforzamiento estructural de la torre principal para evitar riesgos, y para este fin se delimitará la zona inmediata de tres pilares de cantera del inmueble religioso para evitar el paso, del lado del andador Pedro Loza.

También se reforzarán las coronas, es decir, la parte superior del pilar donde se colocan los ornatos de cantera, existentes en los pilares de la iglesia.

Por otro lado, en el templo de San Agustín no se detectaron riesgos en su estructura o torres, y se realizará el fortalecimiento de los capiteles del inmueble, por lo que se restringirá el paso peatonal en la banqueta de la calle Degollado. En el caso de estas dos iglesias se determinó que no será necesario restringir el acceso. En el edificio Plaza, museo del Periodismo, teatro Degollado y el templo de San Francisco se descartaron daños o fallas estructurales. En la última iglesia, será la autoridad eclesiástica la que decida en qué momento volverá a abrir sus puertas. Lemus Navarro descartó que el Hotel One, recientemente apuntalado, hubiera presentado algún daño.

Pablo Lemus Navarro durante el recorrido de supervisión. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Falta intervenir estacionamiento

Tras los apuntalamientos realizados para la ceremonia del Grito de Independencia en el estacionamiento de plaza Liberación, Lemus Navarro dijo que se debe hacer una rehabilitación urgente. “Creo que tiene una viabilidad de tres años máximo. Vamos a tener que cambiar muchas cosas del propio estacionamiento y otra vez la reconstrucción de la plaza”.

Atienden a afectados

En atención a la población afectada por el sismo registrado el lunes 19 de septiembre, en los municipios de Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y San Gabriel, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), a través de DIF Jalisco, destinó 50 despensas en San Gabriel, otras 50 despensas en Tolimán y el mismo número para Zapotitlán de Vadillo, así como otros insumos. “En el conteo preliminar se detectaron viviendas con afectaciones, aún se continúa con la evaluación de daños por parte de las instancias municipales, para determinar el número de viviendas afectadas e identificar si existieran posibles riesgos para las familias”, informó el Gobierno estatal.

Sin daños tras nuevo sismo

Tras la réplica de 5.4 grados de magnitud registrada nuevamente al sur de Coalcomán, Michoacán, que fue percibida en Guadalajara, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de este municipio, Arturo García Pulido, confirmó que hasta el momento no hay nuevos daños.

“Afortunadamente los principales edificios públicos, locales comerciales y algunas empresas hicieron correctamente sus procesos de evacuación y hasta el momento no tenemos ningún reporte relacionado con esta réplica, sin embargo continuamos haciendo evaluaciones en diversas estructuras”, señaló el director.

García Pulido hizo un nuevo llamado a la población para mantener la calma ante la alta probabilidad de nuevas réplicas, además de que permanezcan pendientes de la información oficial por parte de las autoridades.

Luego de descartar riesgos por la réplica, las personas que trabajaban en edificios regresaron a sus ocupaciones habituales, como en el Ayuntamiento de Guadalajara, la rectoría de la Universidad de Guadalajara y el museo de las Artes. De acuerdo con la Universidad, de estos dos últimos espacios salieron 850 personas en menos de seis minutos.

La coordinación municipal de Zapopan indicó que también se evacuaron diversos edificios públicos, como la Comisaría, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y el “Hospitalito”, sin que tampoco se presentaran reportes de afectaciones.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) tampoco registró nuevos daños.

Descartan afectaciones en el teatro Degollado. EL INFORMADOR/A. Navarro

Reactivan luz y clases

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio de luz, que había sido suspendido por el sismo del pasado lunes, ya fue restablecido en su totalidad en Jalisco. En nuestra Entidad fueron 72 mil 055 las personas usuarias afectadas por las fallas en el suministro, quienes de nuevo ya tienen el servicio con normalidad.

Tras el nuevo sismo de ayer, tanto la Universidad de Guadalajara (UdeG) como la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), informaron que las clases no se suspenderán, como sucedió el lunes.

Aunque el temblor de magnitud 7.7 ocasionó daños en centros universitarios, el de ayer no provocó mayores afectaciones a los planteles escolares.

Van 907 réplicas del temblor

Hasta el último corte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dado a conocer a las 21:00 horas, se habían registrado 907 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el pasado 19 de septiembre. La más grande, de 5.8 grados, se registró en Tecomán, Colima.

El Servicio Sismológico Nacional explicó que los sismos se generan en los límites entre las placas tectónicas, que forman un “rompecabezas” y componen la capa más superficial de la Tierra, conocida como litósfera. En ocasiones, debido a la fricción entre estas placas, “se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, generando así un temblor”.

Las réplicas suelen seguir a un sismo de magnitud considerable, y son el resultado del reacomodo de las rocas cerca de la zona de ruptura: “el número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos”, destacó el SSN.

El Servicio Sismológico Nacional remarcó que este fenómeno natural sólo puede detectarse cuando ya está en curso, puesto que para ello deben registrarse las ondas que generan movimientos en el suelo.

Ciudad de México. Ninguna de las réplicas ha sido mayor a magnitud 6. EFE/J. Méndez

Familia se salva de morir

Una familia compuesta por siete integrantes en Huitzontla, una comunidad michoacana, perdió su vivienda luego de que una gigantesca roca cayera sobre la entrada de la casa debido al fuerte sismo de magnitud 7.7 del lunes.

Después del siniestro, que tuvo su epicentro en Coalcomán, Michoacán, a más de 60 kilómetros de la comunidad de Chinicuila, donde se ubica Huitzontla, Alexis Martínez tuvo que lidiar con la caída del techo de su vivienda y auxiliar a su familia para abandonar el lugar.

En el segundo nivel de su casa, donde habitan siete miembros de la familia Martínez Verduzco, el piso se caía a pedazos. Algunos techos con lámina cayeron, al igual que algunos postes, y cuando Alexis caminaba entre escombros, el marco de una puerta se quedó sólo mientras la pared se desmoronó a su lado. “Pensábamos que nos iban a caer encima, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Nos salvamos”. Martínez detalló que su familia ya no podrá hacer nada por su vivienda.

Numeralia

21 unidades médicas con daños en Michoacán.

21 inmuebles dañados en la Ciudad de México.

30 escuelas con daños en Michoacán.

800 reportes en fallas de altavoces que emiten la alerta sísmica en la Ciudad de México.

3 mil 600 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en las Entidades Federativas.

