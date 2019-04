Sindicatos apoyan Reforma Laboral; piden fin de corrupción en el Estado

Líderes sindicales de Jalisco opinan que la nueva Reforma Laboral va a propiciar cambios positivos, principalmente porque los trabajadores tendrán la opción de elegir con democracia a sus dirigentes, y podrán enrolarse en el sindicato que mejor les represente.

“Ahora, los que pretenden dirigir un sindicato pelearán por la voluntad de los agremiados con base en propuestas, conocimiento y trayectoria. Es uno de los requisitos ineludibles el que México cumpla con sus compromisos y el sindicalismo se modernice”, destacó Rubén Vázquez, secretario general en el Estado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), dijo que están a favor de que se voten los contratos colectivos y se discutan entre todos los trabajadores.

También pidió que se castigue a las personas que intervienen o financian ilegalmente a los sindicatos, lo que atenta contra la libertad. “Gran parte de la corrupción procede cuando hay intervenciones de los funcionarios para influir en los sindicatos”.

Otros organismos sindicales han puesto en duda los efectos de la Reforma Laboral. Por ejemplo, Antonio Álvarez Esparza, titular de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) de Jalisco, remarcó que la iniciativa no apoya la competitividad ni propicia salarios decentes.

Ayer, la Secretaría de Economía compartió un reporte que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos realizó sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el informe se estima que el acuerdo comercial de Norteamérica va a mejorar la economía en la región, y que la Reforma Laboral del país fortalecerá los derechos laborales e incrementaría en un 17.2% el salario nacional.

El año pasado se registraron dos mil 433 llamados o avisos de huelga en la Entidad. EL INFORMADOR/Archivo

Incrementan anuncios de huelgas en Jalisco

En el informe de huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se indica que recibieron seis mil 506 demandas colectivas durante 2018, de las cuales, dos mil 433 fueron llamados o anuncios a huelga. Esta cifra es superior, en 33.9 % a los avisos o emplazamientos a huelga registrados en el año 2017.

En los primeros dos meses de este año, se recibieron mil 79 demandas colectivas, pero apenas el 6% de las mismas son emplazamientos. Sin embargo, no se precisa cuántas huelgas estallaron en la Entidad durante 2018. Según la última actualización del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE), en 2016 registraron 10 huelgas, y en 2017, cuatro.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje informa que hay dos mil 230 organizaciones sindicales registradas en Jalisco.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

En el artículo 365 de la citada legislación se describe que los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal, y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel local.

En los cambios propuestos en la Reforma Laboral, se destaca que se sustituirán las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial. También se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, dijo que preocupa que la Reforma Laboral pueda provocar un aumento de huelgas, así como incertidumbre laboral que puede derivar en salida de empresas del Estado.

“Vemos bien que haya apertura sindical, que el personal se asocie libremente con el sindicato que mejor lo represente, pero que también tenga la libertad para decidir no afiliarse o que no lo represente ningún sindicato, y creo que eso no se está contemplando”, manifestó.

¿Qué dice el Convenio 98 de la OIT?

El Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata del derecho de sindicación y de negociación colectiva, fue ratificado por México el pasado mes de septiembre de 2018. Garantiza la libertad de los trabajadores para asociarse al sindicato de su interés, de elegir a sus líderes o de formar nuevas organizaciones.

GUÍA

¿En qué consiste la Reforma Laboral?

Democracia en el trabajo: Los trabajadores podrán elegir a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto.

Contratos colectivos: Se garantizarán más negociaciones para que trabajadores y empleadores mejoren la productividad y condiciones.

Creación de órgano autónomo: Se promoverá la imparcialidad y la libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Justicia laboral: Se sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial.

Eliminación de extorsión: Con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a huelga.

Advierten sobre posibles eventos de “revanchas”

Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, advirtió por acciones que podrían ocurrir tras la aprobación de la Reforma Laboral, principalmente por la forma en la que un sindicato tendrá el acta de representatividad sindical, lo que derivará en luchas de las representaciones obreras por obtener la constancia y, a su vez, que los sindicatos perdedores llamen a emplazamientos de huelga que afecten la productividad empresarial.

“Se da el famoso carrusel en cuanto a las negociaciones, por ejemplo, se termina de negociar con el sindicato A y empiezan a negociar con el sindicato B. Si en la negociación con el sindicato B hay una prestación superior a la que se negoció con el A, esto conlleva a que el sindicato A emplace a huelga, y esto llega a un punto en que nunca se termina de negociar, lo que genera condiciones para que la empresa no sea competente o productiva”.

Ángel Guillermo Ruiz Moreno, director de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (AMDTPS), dijo que el modelo corporativista de los sindicatos en México puede llevar a algunos representantes a buscar una “revancha” en vez de defender mediante el diálogo los derechos de sus agremiados.

Organizaciones sindicales solicitan que la Reforma Laboral beneficie a los trabajadores. EL INFORMADOR/Archivo

“El sindicalismo puede llegar incluso al tema de la extorsión. Siguiendo el ejemplo de Matamoros, aunque las huelgas fueron declaradas ilegales por la autoridad laboral, de todas maneras las organizaciones sindicales obligaron al cierre de las plantas, y esto obligó a empleadores a irse o reducir su plantilla laboral”, mencionó Ruiz Moreno.

En el mismo sentido, el secretario de Trabajo de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, consideró la posibilidad de que líderes sindicales malinterpreten el espíritu del Convenio 98 de la OIT, que llama a una mayor democratización y libertad sindical.

“Debe haber antes que todo una vinculación y capacitación de las empresas para entender qué es la libertad sindical, y no buscar generar circunstancias como las que pasaron en Matamoros”, mencionó el funcionario.

“En Jalisco tenemos una gran relación con las cúpulas empresariales y las centrales obreras -incluidos los sindicatos independientes- con el objetivo de blindar al Estado. En el entendido de que lo más importante es que se mantengan las fuentes de empleos, que se respeten los derechos de los trabajadores pero también entender que estos derechos desaparecen si no tienen una fuente de trabajo”, complementó el secretario.

Olvidan regular esquema de la subcontratación

Pese a que la Reforma Laboral fue aprobada en lo general, los diputados dejaron fuera de la discusión la regulación del outsourcing o subcontratación laboral, por lo que piden que la situación sea revisada.

Ángel Guillermo Ruiz Moreno, académico de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (AMDTPS), aseguró que hace falta una mayor inspección a las empresas que subcontratan personal.

“El outsourcing no va a desaparecer, es constante en todo el planeta. Sobretodo debe vigilarse su cumplimiento, el problema es que no se le dan seguimiento a los temas”, mencionó Ruiz Moreno.

El líder sindical Rubén Vázquez, de CATEM, indicó que el outsourcing es una “respuesta de la parte empresarial hacia muchos dirigentes sindicales, pero se tiene que analizar con mucho cuidado y oír a todas las partes”.

De una manera más enérgica, Cuauhtémoc Peña Cortés, del FGTEM, solicitó erradicar la subcontratación laboral de los trabajadores en Jalisco, especialmente de los servidores públicos, a los cuales su sindicato representa. “Que se prohíban este tipo de prácticas muy comunes en Jalisco. Es uno de los focos de tensión que tenemos, por ejemplo, con el gobierno de Guadalajara”.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, Luisa María Alcalde, aseguró que es necesario poner candados a la subcontratación laboral, pero comentó que no hay que desaparecer la figura.

“Ha habido mucho abuso en el uso, y se abusa cuando se utiliza para precarizar el empleo. Creo que hay que evaluarlo, establecer reglas claras de cuándo se vale y cuándo no. Entendiendo que hay empresas que no pueden contratar a todo su personal, tampoco todo el personal puede ser subcontratado”, resaltó.

Respaldan petición para unión sindical

Las diversas organizaciones ligadas al trabajo en Jalisco consideran como positiva la petición del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para un pacto de unidad laboral este 1 de mayo, con el propósito de evitar estallamientos de huelgas que provoquen el cierre de empresas.

“Tenemos concluidos nuestro procesos, nos llena de alegría saber que estamos unidos empresarios, empleadores, empleados y Gobierno. Estamos puliendo dos o tres temas, pero en general está resuelto”, adelantó Marco Valerio Pérez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco.

“Reconozco al Gobernador la voluntad de que en Jalisco siga reinando un ambiente de paz y concordia entre las partes”, avaló Rubén Vázquez, secretario general en Jalisco de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Para Cuauhtémoc Peña Cortés, titular de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), el pacto sindical convocado por Enrique Alfaro Ramírez será positivo si se lucha contra el financiamiento ilegal de sindicatos afines a los gobiernos.

“Estamos dispuestos a sumarnos a cualquier proceso en el que, antes de un conflicto, se establezcan diálogos y mesas de negociación. Avalamos la lucha o proceso para generar condiciones laborales equilibradas en el Estado, siempre y cuando se ajusten todas las condiciones a lo mínimo que la Ley señala, que si existe un conflicto, haya mecanismos de solución rápida”.

Sin embargo, destacó que no puede haber libertad sindical cuando a algunos sindicatos les dan dinero y a otros no. “Queremos que se le quite el dinero público a todos los sindicatos, en especial de los servidores públicos, y ese dinero mejor vaya a prestaciones directas a los trabajadores, no a las manos de los representantes”.

Piden rescatar justicia tripartita

El retorno de una justicia laboral que se resuelva mediante la intermediación de los sindicatos, el sector patronal y el gobierno estatal —el llamado tripartismo— es una de las peticiones principales de gobierno y empresarios, ante una Reforma Laboral que consideran “hecha al vapor”, y en respuesta a las presiones por la aprobación del T-MEC.

“Desconoce las políticas públicas de la Organización Internacional del Trabajo, respecto al esquema de empleado-empleador-gobierno, como ruta para participar en los conflictos, y hacerlo de manera personal ante el juez, violenta esos principios”, dijo Marco Valerio Pérez Gollaz, secretario de Trabajo.

Mauro Garza, presidente de Coparmex Jalisco, afirmó que es necesario contar con un organismo consultivo, dentro de la Reforma Laboral, que preserve este modelo en México.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara, Ángel Guillermo Ruiz, no se han dado las condiciones para una discusión más profunda y que abarque asuntos de relevancia. “Deberíamos tener certeza jurídica de hacia dónde vamos, y lo que queremos hacer”.

La reforma podría mejorar los salarios en México, una cuestión que sin embargo ha sido clave para competitividad del país frente a los socios del TLCAN. AFP/P. Pardo

Anexo al T-MEC beneficia a trabajadores

Sindicatos coinciden en que las exigencias del anexo 23-A del capítulo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), traerá beneficios a los trabajadores de Jalisco.

“Es bueno el asunto de igualar los salarios, los estatutos de democratización sindical e igualar salarios en los tres países”, resumió Cuauhtémoc Peña Cortes, secretario general del FGTEM.

Rubén Vázquez, líder sindical del CATEM, consideró un gran avance que los dirigentes sindicales rindan cuentas a los afiliados y unidades de transparencia, para mayor claridad del manejo del uso de los recursos. “También es buena la desaparición de contratos de protección, que los hacen los dirigentes sindicales con empresarios, sin el conocimiento previo o representación real de los trabajadores”.

Vázquez dijo que cuando alguien llena requisitos para reconocerse como sindicato, este no lo logra porque no tiene el visto bueno de las Juntas en el Estado. “Hay espacios de mucha corrupción porque trastocan los intereses de la clase trabajadora”.

La mayor democracia sindical también abre las puertas a terminar con representaciones obreras que solamente se aprovechan de los trabajadores, prosiguió el líder de la CATEM. “Hay muchos sindicatos que se forman para evadir impuestos y el objetivo del sindicato es defender a los trabajadores, no prestarse a conductas que debilitan”.

