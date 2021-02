Sin sanciones contra concesionarias, pese a quejas en servicios públicos

En redes sociales circuló que la recolección de basura tuvo retrasos en más de 35 colonias de Tonalá, por lo que el presidente municipal Juan Antonio González exigió que se regularizara el servicio.

En otro caso, Gil López relata que es muy común ver los Puntos Limpios llenos de basura en Guadalajara.

También hay quejas por el alumbrado y estacionómetros.

Aunque estos servicios públicos están concesionados a particulares en algunos municipios de la metrópoli, los Ayuntamientos no registran sanciones.

En la capital del Estado está privatizada la recolección de basura, de las papeleras o Puntos Limpios y el alumbrado. Ildefonso Iglesias, director de Proyectos y Concesiones, informa que en los últimos dos años no han documentado sanciones, pues la estrategia ante el aumento de reportes es emitir extrañamientos mediante la Dirección de Aseo.

Ramón Cerna Flores, director del Centro Integral de Atención Ciudadana en Tlajomulco, donde está concesionada la recolección de basura y el otorgamiento de pipas de agua, dice que no castigan incumplimientos o retrasos. Sólo piden que se atienda lo más rápido posible.

Tlaquepaque y Tonalá tampoco comparten sanciones.

El primero tiene privatizada la recolección de residuos sólidos, los estacionamientos en la vía pública y el crematorio; el segundo, la recolección, los estacionamientos y el cementerio “Jardines del Edén”.

Los principales servicios concesionados en la metrópoli son la recolección de basura, los estacionamientos, el alumbrado y los cementerios o crematorios. EL INFORMADOR/Archivo

Miden eficiencia de los servicios concesionados de forma dispareja

En los últimos meses, el crematorio de Tlaquepaque, ubicado en la zona Centro, fue señalado por vecinos porque “funciona fuera de horario”. Incluso, subieron un video a la plataforma de “Buzón ciudadano” en donde se puede ver cómo opera de noche. “Así es, trabaja día y noche en la pandemia… el problema se ha recrudecido. Siempre ha trabajado violando la norma que establece un horario. La chimenea no tiene las medidas reglamentarias”, comenta Virginia Hernández.

El pasado 14 de enero, Juan reportó que en La Coladera, en Tlajomulco, ya tenían 10 días sin que pasara el camión recolector de la basura, principalmente en las calles Loma Bonita, Loma Altamira y Loma Verde, en San Agustín.

Y en las redes sociales circuló que el servicio de recolección de la basura registraba retrasos en más de 35 colonias de Tonalá, por lo que el alcalde Juan Antonio González exigió que se regularizara el servicio.

En Guadalajara, ese mismo día, se subieron 22 reportes por luminarias apagadas o circuitos fundidos en la ciudad, y fue el tema con más peticiones en la aplicación “CiudApp”.

Aunque estos servicios se prestan de forma concesionada, no hay indicadores homogéneos para medir que los servicios públicos mejoren con las privatizaciones, detallan los municipios por Transparencia.

Ildefonso Iglesias, director de Proyectos y Concesiones de Guadalajara, responde que en el caso de la concesión de las luminarias se puntualiza que no se deben tener más de 3% de las luminarias fundidas, aunque en el caso de la concesión de la recolección de basura no existe un límite de reportes por fallas, por lo que no se sanciona.

“Con esas reglas y la supervisión del área de Aseo se tiene un buen trabajo”.

Por otro lado, Ramón Cerna Flores, director del Centro Integral de Atención Ciudadana de Tlajomulco, acepta que tampoco hay un límite en la cantidad de reportes para sancionar a las concesionarias, pero este indicador es fundamental para presionar a que se cumpla con la recolección de basura. “Consideramos que hay ese acompañamiento y hemos tenido esa mejora. Incluso, existe un grupo de WhatsApp donde comentamos constantemente las fallas”.

Se buscó al Ayuntamiento de Tlaquepaque para una entrevista, pero no se obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió en Tonalá.

Servicios públicos concesionados

Guadalajara

Recolección de basura, Puntos Limpios y alumbrado público.

Zapopan

Servicios públicos en cotos y fraccionamientos privados, así como cementerios.

Tlaquepaque

Recolección de basura, crematorio municipal y espacios de estacionamiento.

Tlajomulco

Recolección de basura y servicio de pipas.

Tonalá

Basura, estacionamientos y cementerios.

La basura y los estacionamientos, los principales

Los principales servicios concesionados en la metrópoli son la recolección de basura (a excepción de Zapopan), los espacios para los estacionamientos, las luminarias y los cementerios o crematorios municipales.

Ildefonso Iglesias, director de Proyectos y Concesiones de Guadalajara, indica que en la capital del Estado los servicios públicos que se prestan mediante esta figura son la recolección de basura, la recolección en las papeleras o Puntos Limpios, así como el alumbrado público. “Técnicamente, en todas las concesiones hay reglas de operación y se supervisa por las áreas competentes; es decir, de la parte de alumbrado está al pendiente la Dirección de Alumbrado del Ayuntamiento… y de la basura está al pendiente Aseo Público. Nada más que en alumbrado, en el anexo 7, sí tiene ese indicador, por así decirlo, de que se tienen que hacer dos censos al año y se hace una supervisión con la parte de la empresa”.

El censo, realizado el 20 de diciembre de 2019, arrojó que en el municipio había 86 mil 177 luminarias, de las cuales solamente 59 estaban apagadas, que representaban 0.07% del total. “Se cumplió la eficiencia contractual pactada, que debe ser entre 97% y 99% del total del sistema de alumbrado público municipal”, se informó, aunque no se actualizó el dato el año pasado.

Ildefonso Iglesias, director de Proyectos y Concesiones de Guadalajara, acentúa que en los últimos dos años no han emitido sanciones ni penalizaciones a las empresas a las que se les paga por proporcionar los servicios públicos municipales.

“Hay extrañamientos de la Dirección de Aseo por algún reporte o alguna inconformidad. Las áreas operativas son las que están en las empresas para que estén cumpliendo, pero no se han desbordado”.

Recuerda que en relación a los Puntos Limpios, unos los recoge la empresa y otros el área de Aseo Público, aunque no se puntualiza en el contrato qué tipo de penalizaciones se imponen si dejan varios días sin recoger la basura. “Con el día a día van solventando y subsanando las quejas. ¿Se mejoran con la concesión los servicios? Sí, se trabaja en un 97% las luminarias que tienen esa concesión. Y es de las pocas ciudades en las que pasa diario la basura”.

Contacto

En Guadalajara pueden reportar fallas en la plataforma CiudApp y en el 070.

Puntos Limpios. Vecinos piden mejorar el servicio de recolección de basura en los depósitos (Pedro Moreno y Federalismo). EL INFORMADOR/Archivo

Pagan más

El Ayuntamiento de Tlaquepaque informa por Transparencia que en el municipio están concesionados los servicios de recolección y transportación de los residuos sólidos generados en el municipio a la empresa Hasar’s, con una vigencia hasta diciembre de 2029. También el cobro por los espacios de estacionamientos, a la Operadora de parquímetros GA, con una vigencia por 25 años a partir de enero de 2018.

Y en octubre de 2017 ampliaron cinco años la concesión del crematorio municipal a la señora Alma Florencia Carvajal Hernández.

A través de la Unidad de Transparencia, el Gobierno indica que el año pasado pagó 86.9 millones de pesos a Hasar’s, un monto mayor a los 77 millones 029 mil pesos que se otorgaron en 2019.

Por otro lado, tras la cancelación en una primera instancia, finalmente el Ayuntamiento de Tlaquepaque cedió y otorgó la concesión de los espacios de estacionamiento a la Operadora de Parquímetros GA. La modificación que se hizo fue que la empresa tendría mil lugares para cobrar estacionamientos en lugar de dos mil, de los cuales 600 serían virtuales. En contraprestación, el municipio solamente recibirá 30% del cobro por el servicio y el mismo porcentaje en las multas por incumplir. Por la concesión en estacionamientos, Tlaquepaque prevé 3.2 millones de pesos al año de acuerdo con la Ley de Ingresos.

Y en el caso de la cremación se detalla que, por los servicios funerarios y de cementerio, el municipio recibirá como contraprestación y/o participación por parte de la operadora, el pago del 20% de las cantidades cobradas por concepto de derechos por cada uno de los servicios de cremación brindados.

Reportes

Para cualquier reporte en Tlaquepaque: 33-3838-0808. 33-3838-4433.

Privatizan servicios en cotos

En el caso de Zapopan, informan que las concesiones vigentes están relacionadas para que los cotos o fraccionamientos privados se encarguen de los servicios públicos al interior, por cuestiones de seguridad.

Previamente se había informado de que el municipio tenía concesionados cinco cementerios municipales, pero se buscó una entrevista y no se otorgó.

Según la información publicada en su portal, están vigentes la concesión del servicio de agua potable en Villa Imperial, así como la prestación de servicios públicos en el Condominio Regina, en el fraccionamiento Jardín Real, en el condominio Francisco Villa, en Quinta del Federalismo, en el fraccionamiento Pinar de la Calma, en el Circuito San Isidro, en Diana Natural, en la fracción 10 de Viveros del Valle, en el coto Miraflores, en Los Sabinos, Carrara Residencial y Bosque del Romeral.

Contacto

Comunicarse al teléfono 33-3818-2200, en las extensiones 2600 y 2601.

La falta de alumbrado público detona la incidencia delictiva. EL INFORMADOR/Archivo

Bajar reportes a la mitad, la meta en Tlajomulco

Ramón Cerna Flores, director del Centro Integral de Atención Ciudadana en Tlajomulco, subraya que en el municipio está concesionado el servicio de basura y el surtimiento de pipas de agua para los hogares con alguna afectación.

Dice que realizan una evaluación semanal en donde miden la cantidad de reportes que se tienen, ya sea a través de la aplicación “TlajoApp” o vía telefónica.

“Estamos hablando de reportes nuevos que se crean para tener el impacto hacia el ciudadano, aquellos que ya fueron atendidos, incluso reportes reabiertos, de manera que corroboramos que el servicio le fue proporcionado… y no nos quedamos solamente con la información que nos pasa el proveedor, sino que hacemos la revisión con el ciudadano”.

Acentúa que en el caso de la basura tienen un promedio que fluctúa entre 30 y 35 reportes semanales.

Indica que el objetivo es disminuir las fallas, por lo que la meta es reducir los 35 reportes semanales a la mitad. En el caso del surtimiento de pipas, explica que el indicador es que los ciudadanos deben recibir el servicio el mismo día. “Se debe cumplir al 100%. También hablamos de ciertas situaciones de urgencia o emergencia, y en ese momento necesitamos mandar de urgencia las pipas. Hay reportes que se dejan de atender por las urgencias”.

Al igual que Guadalajara, acepta que no se sanciona por incumplimiento. Se busca que acudan a cubrir las atenciones. “Se nos complica un tanto la operación para tener los elementos suficientes para atacar la atención a los servicios de una manera pronta y expedita. Se toman las acciones, decisiones y ajustes para que esto mejore… y de allí la medición”.

Reporte

Puede descargar la aplicación “TlajoApp”, al teléfono 33-3283-4400, con la opción 3. También en el mismo número, en la extensión 1030, así como en el 33-3283-4460.

