El Monitor de la Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua indica que Jalisco es el Estado que concentra la mayor parte de municipios con sequía “extrema”. En total, 56 de los 125 municipios registran una sequía “extrema” y 68 “severa”. Solamente Puerto Vallarta está en sequía “moderada”. Jamás se habían presentado esas afectaciones en territorio jalisciense ante la falta de lluvia.

A Jalisco le siguen Michoacán y Zacatecas con más daños.

La investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología, Maydez Bárcenas Castro, explica que junio de 2023 pasará a la historia como un mes extremadamente seco. Detalló que la Región Centro (donde está el Área Metropolitana de Guadalajara), Valles, Los Altos y Sur tienen la mayor cantidad de municipios con sequía “extrema”. Agregó que se prevén más lluvias para julio; incluso, por encima de lo normal.

Jesús Olmos, académico del Centro Universitario de Los Altos y experto en la producción de maíz, así como ganado lechero, acentúa que es grave la situación. “Hay un panorama preocupante porque este año no hubo lluvias en enero y prácticamente no han caído este mes. Uno de los síntomas más claros es la baja en la producción de leche: si produce una vaca 30 litros, cae a 26. Eso también incide en que, en el mediano o largo plazo, no se reproducen tanto”.

Recuerda que en Los Altos de Jalisco hay más de 300 mil hectáreas en la producción de maíz. “Es una extensión grande. Y como no hay lluvias, se retrasó la siembra. Eso retrasará el nacimiento de las plantas y se reflejará en la cantidad que se produzca”. Al final, todo incidirá en los precios de los productos.

Reportan la muerte de 500 cabezas de ganado en Jalisco

La sequía “severa” que azota al país y la tercera ola de calor con temperaturas de hasta 45 grados han provocado la muerte de alrededor de 500 cabezas de ganado, aseguró la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ).

Roberto Velazco Antillón, presidente de la UGRJ, explicó que las altas temperaturas han provocado la muerte de los animales, principalmente en los municipios de Los Altos y Norte de Jalisco, entre los que se encuentran Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Julián, Bolaños, San Martín de Bolaños, Colotlán, San Diego de Alejandría, Ojuelos, Huejuquilla, entre otros.

“Si se está muriendo gente por golpes de calor, imagínense los animales. Entre la combinación de escasez de agua para el consumo de los animales y el golpe de calor han muerto algunos animales quizá en mala condición física, enfermos, desnutridos o ya viejos”.

De acuerdo con el dirigente de los ganaderos, las asociaciones ganaderas locales han reportado los problemas que se tienen de agua y de muerte de animales.

“Hace unos días estuvieron los coordinadores regionales de la Unión, y de los datos que nos dieron son que 500 animales que han muerto. Los productores tienen ganado cruzado de raza cebuina que aguanta más, pero metieron ganado de tipo europeo que es menos resisten al calor. En los altos me reportaron vacas grandes que también tuvieron golpes de calor”.

De acuerdo con la UGRJ, cada cabeza de ganado vale entre 10 mil a 25 mil pesos, dependiendo de la raza y la edad.

“Sí está empezando a ser un problema estamos hablando que se está registrando en varias ranchos y es un golpe económico para el ganadero”.

RELEVANCIA NACIONAL

Líderes en carne de cerdo en el país

Jalisco es el principal productor de carne del cerdo del país y el segundo mayor productor de carne de res. El Estado aporta más de 22% de la producción nacional de leche y 54% del huevo que se produce en México.

La falta de agua afecta a la ganadería y agricultura. Esto ocasionará altos precios en los productos del campo. ESPECIAL

Productores prevén baja en cosecha de maíz

El panorama para los productores de maíz de Jalisco es desalentador. La sequía, el desplome de los precios y el encarecimiento de los insumos agravaron el panorama para este año.

Debido a que ya se reporta un mes de retraso en las lluvias, los productores de maíz de Jalisco prevén una mala cosecha.

La primera siembra denominada punta de riego (antes de que inicie el temporal) son las que están en peligro de perderse porque se está yendo la humedad.

“Si no lloviera o no se regara ese cultivo va a mermar la producción, la mazorca será más chica o sin granos”, indicó Pedro Barbosa, técnico y productor de maíz.

De acuerdo con el productor de Jamay, Jalisco, la producción disminuirá alrededor de un 30% debido al retraso en el temporal.

En Jalisco, la producción promedio por hectárea es de nueve toneladas y se espera que, para la próxima cosecha, sea de seis a siete.

En materia de precios también se espera un desplome, debido a que en Sinaloa les están pagando a cinco mil pesos la tonelada, mientras que el año pasado la pagaron a ocho mil inicialmente y, al final, quedó en siete mil 400 pesos.

“En el precio no hay buenos augurios, y luego con las pérdidas que habrá tan considerables, a dónde están llevando a la gente del campo”, dijo Pedro Barbosa.

De acuerdo con el técnico, por cada hectárea de maíz se requiere una inversión de 30 mil pesos, cuando mínimo, por lo que en caso de que le paguen a cinco mil, apenas van a recuperar la inversión, considerando un rendimiento de seis toneladas.

“En vez de ganar vas a perder porque solamente vas a sacar la inversión del costo del cultivo, pero también estas metiendo gasolina y no vas a ganar por la mano de obra”.

Debido a la baja en los precios de los últimos años, muchos productos de maíz migraron a otros cultivos como el agave y los berries, pero ahora los precios también están a la baja.

Añadió que el panorama se agravó para los productores luego de la desaparición de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), mediante la cual se realizaban contratos a futuro y también con la desaparición de Financiera Rural, que otorgaba créditos a los productores.

En Jalisco existen alrededor de 80 mil ganaderos, que se encuentran distribuidos en todas las regiones del Estado. ESPECIAL

Hay riesgo de perder producción

El Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) considera que el retraso de un mes en el arranque de las siembras por la sequía provocará una afectación a los cultivos.

“El productor, en la primera lluvia seguramente va a querer sembrar, pero para nosotros es incosteable, es mucho el riesgo el que se tiene de la inversión contra una posible utilidad. Por eso estamos fomentando programas de reconversión”, explicó Roberto de Alba.

El dirigente del CAJ detalló que el fenómeno del niño provocó un riesgo mayor para los agricultores que hacen dos siembras en un año.

De acuerdo con Roberto de Alba, las regiones Ciénega y Valles son las más afectadas, mientras que en otras regiones que cuentan con sistema de riego no se verán tan afectadas. “Esos todavía pueden entrar en tiempo como se tiene programado”.

El Consejo tiene un proyecto para impulsar en el Estado un programa de reconversión de cultivos más rentables como la chía, mismo que incluye el acompañamiento y el financiamiento para los productores.