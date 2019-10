Seguro Popular baja cobertura en cáncer de mama

El apoyo del Gobierno federal en materia de salud para un sector de la población va en picada tras el cambio de la administración. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular, confirma que entre los años 2013 y 2019, por ejemplo, el cáncer de mama y su seguimiento han sido la principal patología que cubre el Fondo de Gastos Catastróficos en Jalisco. El problema es que en este año apenas se han cubierto 100 consultas, cuando en 2018 se brindaron mil 054 atenciones para 618 mujeres y otros 808 expedientes de seguimiento.

Hay una evidencia de lo que se sufre en esa reducción de atenciones. Su nombre es María y padece cáncer de mama. Ella era beneficiaria del Seguro Popular, pero de pronto le avisaron que ya no cuenta con el servicio gubernamental. Ahora su reto es pagar 150 mil pesos para cubrir 30 radiaciones que necesita para continuar con su tratamiento. Algo imposible.

“No te pueden dejar a la mitad del tratamiento contra el cáncer de un día para otro. Debe existir un plan B, no solamente decirte que ya no tienes el servicio o el apoyo”, reclama a las autoridades.

En el presupuesto federal existe el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que cubría su enfermedad y era atendida por un hospital privado, pero desde el pasado 26 de agosto le detallaron que la clínica ya no podía encargarse de su proceso porque el Gobierno de la República acumulaba 10 meses sin pagar los servicios.

Con ese contexto, 579 jaliscienses fueron víctimas mortales del cáncer de mama el año pasado, lo que representa un promedio de 11 fallecimientos cada semana. Además, en 2017 murieron 569 mujeres, lo que significa que los programas de prevención no bajan la incidencia fatal.

La autoridad sanitaria acepta que este padecimiento es el que más afecta a las mujeres. Por eso, en México, alrededor de 28 mil nuevos casos se diagnostican por año.

El cáncer de mama se asocia a los estilos de vida poco saludables y al envejecimiento poblacional, pero la falta de prevención continúa siendo un factor determinante en la mortalidad.

Francisco Javier Salcedo, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, contesta que la baja en las atenciones puede ser por las fallas en la orientación oportuna a pacientes o por las pocas unidades acreditadas que hay en el Estado.

En 2018 murieron 11 jaliscienses a la semana, en promedio, por cáncer de mama. La prevención es clave contra la estadística. EL INFORMADOR/Archivo

Padece cáncer y le cortan apoyo del Gobierno federal

A María se le hizo un nudo en la garganta cuando le dijeron que tenía que pagar 150 mil pesos para cubrir 30 radiaciones que necesita para continuar con su tratamiento contra el cáncer de mama.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular cubría su enfermedad, por lo que era atendida en un hospital privado, pero el pasado 26 de agosto le dijeron que ya no podían encargarse de su proceso porque el Gobierno federal acumulaba 10 meses sin pagarle. Y desconocían los lineamientos para el programa.

La mujer tiene hasta el 26 de octubre para conseguir las radiaciones. El problema es que no ha logrado el apoyo público, pese a las cartas y escritos enviados a las autoridades federales y estatales.

“No te pueden dejar a la mitad del tratamiento contra el cáncer. Tiene que haber otro plan, no solamente decirte que ya no. Estamos que morimos de miedo porque el tiempo se nos agota y no tengo cómo pagar mis radiaciones… y lo que sigue”.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) informa, mediante una solicitud de Transparencia, que entre los años 2013 y 2019, el cáncer de mama y su seguimiento ha sido la principal patología que cubre el Fondo de Gastos Catastróficos en Jalisco, entre 66 diferentes enfermedades. Sin embargo, la cifra de apoyos va a la baja. Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año apenas se han cubierto 100 casos. En comparación, en 2018 registraron mil 054 atenciones para 618 mujeres y brindaron seguimiento a 808 casos. En 2017 se trataron a 892 pacientes por cáncer y se le dio seguimiento a mil 081 personas.

Francisco Javier Salcedo, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS), responde que el decremento en las atenciones puede ser por las fallas en la orientación oportuna a pacientes o por las pocas unidades acreditadas que hay en el Estado, ya que ahora es un requisito para brindar el recurso.

Debido al alto costo de la enfermedad, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es idóneo para las personas que no son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Hasta el pasado 30 de junio, en Jalisco estaban afiliadas dos millones 907 mil 875 de personas al Seguro Popular, lo que significa un 96.5% de avance conforme al padrón total. De esa cantidad, un millón 242 mil 604 se concentran en los municipios de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Dejan tratamiento a medias

Además del temor que siente por padecer cáncer de mama, ahora María busca por todos los medios posibles que le ayuden a cubrir las 30 radioterapias que siguen en su tratamiento para curar “un tumor triple negativo”, que es muy agresivo y peligroso.

Cuenta que el 31 de octubre de 2018 se enteró que tenía cáncer, por lo que buscó iniciar su tratamiento al mes siguiente. Primero fue al Instituto Jalisciense de Cancerología y le comentaron que no podían atenderla porque el nuevo Gobierno federal iba a desaparecer el Seguro Popular. Por ese motivo acudió a un centro privado, donde también dan servicios a pacientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Al principio, su tumor medía dos centímetros, pero por la tardanza para encontrar hospital ya creció a siete centímetros.

“Me reciben muy bien, pero el 17 de julio el cirujano me dijo que el Seguro Popular llevaba un año sin pagar. De tanto estar insistiendo me mandaron a otro hospital privado, pero al llegar me responden que ya no alcancé las radiaciones. El doctor me comentó el 26 de agosto que debía conseguir mis radiaciones a más tardar en dos meses”.

Por la desesperación, relata que ya envió correos a las autoridades federales y estatales; incluso, buscó al gobernador Enrique Alfaro a través de las redes sociales.

“No puede ser que me dejen a la mitad del tratamiento. No están viendo el lado preventivo y que puede agravarse. Con los cambios nadie sabe lo que va a pasar… y en lo que resuelven nos están abandonando a mucha gente”.

Afirma que el martes pasado la enviaron al Hospital General de Occidente, pero tampoco la atendieron porque el servicio está subrogado. En esa espera conoció a otras mujeres que también pasan por la misma situación.

Protección contra Gastos Catastróficos

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es parte del Sistema de Protección Social en Salud, busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo, que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar.

Proporciona recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 Entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades.

Las atenciones se realizan en unidades médicas denominadas “de Alta Especialidad”.

Los prestadores de servicios deben estar acreditados para la patología específica que desean atender, celebrar los convenios de colaboración para formar parte de la red de prestadores y cumplir con la normatividad establecida para la transferencia de los recursos.

A diciembre de 2018, en el país existían 332 prestadores de servicios acreditados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que cuentan con convenios de colaboración para otorgar las atenciones.

Plantean reunión para resolver problemas

Ante los adeudos y la incertidumbre que rodea al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, Francisco Javier Salcedo, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS), adelanta que la siguiente semana está planteada una reunión entre los secretarios de Salud de las Entidades federativas y la titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros.

“No es un problema exclusivo de Jalisco. Los resultados van a ser determinantes, tengo entendido que piensan elevarlo al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador). Pudiera ser necesaria la intervención del Consejo de Salubridad General para que se revisen los protocolos”.

Asevera que el Fondo de Gastos Catastróficos cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus pagos, y que la baja en la cobertura en la patología de cáncer de mama puede relacionarse a desinformación entre la población o porque hay pocas unidades acreditadas.

“La otra variable que puede estar afectando en la incidencia puede ser una migración a la seguridad social”.

Explica que podrían existir adeudos, ya que hay burocracia por parte de la administración central para que las cosas funcionen de manera más oportuna. “Sí pudiera tener cierto impacto el tema de cambiar de estafeta, el cambio (de administración)”.

Detalla que en los últimos años ha variado el tema de cómo se financian los gastos catastróficos, ya que en la primera etapa se daba todo el recurso a la unidad médica, una vez que constataba que se tenía un paciente. Luego se detectó que no era lo más conveniente y propusieron manejar la enfermedad por etapas, con el objetivo de que los pacientes se arraigaran al protocolo de atención y para tener la garantía de que la unidad médica estaba usando el recurso.

“Eso generaba un ejercicio perverso, porque la unidad ya tenía todo el recurso y de pronto la señora abandonaba el tratamiento… y ese recurso no se utilizaba para otra persona. Entonces se programó enviar el recurso a la unidad conforme vayan pasando las etapas”.

En ese sentido, recuerda que los protocolos los establece el Consejo de Salubridad General, pero hay personas que rebasan el protocolo y ya no se incluye el seguimiento de la enfermedad.

“Esa es la parte de la discusión de muchas pacientes, sobre ‘qué pasa si rebaso los protocolos’. Le corresponde (al Consejo) determinar si amplían más los periodos”.

¿Cómo funciona?

La Ley General de Salud otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.

Los afiliados tienen derecho a las intervenciones, estudios de laboratorio y medicamentos cubiertos por los catálogos de servicios: Seguro Médico Siglo XXI, Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y Cirugía Extramuros.

El Seguro Médico Siglo XXI brinda atención a niños de cero a cinco años de edad.

Las Causes incluyen enfermedades más comunes.

El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos es para patologías con tratamientos de alto costo.

La Cirugía Extramuros es para las intervenciones quirúrgicas de alta especialidad en personas de escasos recursos.

Fuente: Secretaría de Salud.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos está enfocado para las personas que no tienen IMSS. Las más vulnerables. EL INFORMADOR/F. Atilano

Atoran recursos

El gobernador Enrique Alfaro anunció hace unos días que hay mil 300 millones de pesos para el Seguro Popular que están atorados en la Ciudad de México, debido a un trámite burocrático.

Francisco Javier Salcedo detalla que esto tiene que ver con el cambio en las reglas, vinculado directamente con el tema de que la unidad médica esté acreditada. “Como el Estado arrancó con un porcentaje de acreditación muy bajo, con 14% (de 616 unidades), eso trastocó administrativamente al Seguro Popular. Se han hecho gestiones de alto nivel”.

Ese cambio en el marco normativo arranca con esta administración. Antes, el recurso se podía ejercer en unidades en proceso de acreditación o acreditadas.

Acentúa que, aunque los legisladores hicieron los cambios para que la acreditación fuera una figura que garantizara la calidad en la atención, se debió pensar en establecer un ajuste de tiempo para consolidar las certificaciones.

“La cifra que maneja el gobernador (Enrique Alfaro) tiene que ver con los recursos humanos, contratados vía Seguro Popular. Hay alrededor de cuatro mil 300, personal directamente involucrado en la atención de los beneficiarios”.

Remarca que a los empleados se les sigue pagando su salario a través de fuentes financiadas por el Gobierno de Jalisco. Agrega que el Estado ha gastado alrededor de 600 millones de pesos en las certificaciones, aunque los trámites son tardados.

Sobre la construcción del presupuesto para el Seguro Popular, subraya que cada Entidad federativa participa con 11% de su presupuesto, que se calcula a partir de la afiliación.

De esa cantidad se retiene en el nivel central ese 11%, el 8% de ese recurso se queda en el Fondo de Gastos Catastróficos y 3% se va para un Fondo de Previsión Presupuestal. Éste último se utiliza para resolver problemas de infraestructura, dedicado a zonas de alta marginación, principalmente. Mientras que 89% es para el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).

A la baja, el presupuesto para enfermedades graves

Los casos cubiertos mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos en Jalisco van a la baja desde 2014, cuando se alcanzó una cobertura para seis mil 667 personas, con 499 millones de pesos.

En 2015 fueron cinco mil 107 usuarios, con 446.8 millones; cinco mil 86 en 2016, con 422.6 millones de pesos; en 2017 se cubrieron gastos de cuatro mil 074 personas y el año pasado la cifra cayó a tres mil 918 ciudadanos, lo que representó 410.7 millones de pesos. Hasta agosto de este año van mil 996 usuarios apoyados, con un monto de 195.5 millones. Los servicios se prestan en las unidades médicas acreditadas, como el Instituto Jalisciense de Cancerología, los Hospitales Civiles, el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, el Hospital San Javier, el Hospital Puerta de Hierro Sur, el Hospital Regional de Ciudad Guzmán y el Hospital Regional de Tepatitlán, entre otros.

De las 66 enfermedades que se cubren, la patología con más atenciones desde 2013 es el cáncer de mama. Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año apenas se han cubierto 100 casos. En 2018 registraron mil 054 casos para 618 mujeres, además de que se dio seguimiento a 808 casos.

Sobre las patologías con más atenciones, el cáncer cérvico-uterino era la segunda con más pacientes. Sin embargo, desde 2017 son los cuidados intensivos neonatales. En 2017, cubrieron las atenciones de 562 bebés; un año después, documentaron atenciones para 291 bebés. Y 77 en los primeros ocho meses de 2019.

Por su parte, el área de comunicación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS) comparte que hasta el pasado mes de julio han efectuado 293 atenciones a mujeres y a dos hombres, por cáncer de mama. Esta cifra incluye servicios de diagnósticos y tratamiento mediante Fondo de Gastos Catastróficos.

El Gobierno federal anunció que el Seguro Popular desaparecería; en su lugar se crearía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que asumiría sus funciones. Los cambios al respecto todavía no han sido discutidos, por lo que hay dudas respecto a la distribución de los recursos y las reglas de operación.

El registro

En México hay 51.3 millones de afiliados al Seguro Popular.

Asociación recibe más solicitudes de ayuda

El presidente de la Fundación Cómplices de Jalisco, José Carlos Izaguirre, advierte que es preocupante que se dejen de atender a los pacientes de cáncer de mama, ya que se trata de uno de los padecimientos más difíciles de solventar económicamente.

La asociación civil apoya a niños, jóvenes y adultos con distintos tipos de cáncer y de escasos recursos, los cuales no cuentan con opción de ser atendidos en instituciones públicas.

Subraya que no suelen recibir peticiones de personas con cáncer de mama, ya que se trata de una enfermedad que se encontraba protegida. Sin embargo, apunta que sorpresivamente han comenzado a llegar mujeres con el padecimiento a solicitarles ayuda.

“La semana pasada nos llegaron cinco casos de cáncer de mama; la anterior, como 10, cuando antes no venían porque tenían su tratamiento cubierto. El cáncer de mama es carísimo, no lo volteábamos ni a ver. Hay pacientes que les dijeron que no le iban a dar sus radiaciones porque no hay dinero, ni tienen el recurso… y las dejaron a medio tratamiento”.

Recalca que esto implica incertidumbre para el paciente y una carga emocional muy fuerte, ya que otra vez tienen que preocuparse de cómo van a salir adelante en esa enfermedad. Hay falta de comunicación, pagos atrasados, y esto le está pegando a la población”.

Concuerda en que hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con el sistema de salud en México, aunque tampoco hay ninguna instrucción de que se paren los servicios.

Indica que hay particulares que señalan que llevan hasta 10 meses sin recibir recursos del Gobierno federal.

“En este mes que todos hablamos de cáncer de mama, nadie habla de lo que está pasando con los adeudos o que la radioterapia está tronada en Jalisco, porque el acelerador lineal del Instituto Jalisciense de Cancerología no funciona y los están subrogando a hospitales privados. Y las citas para radioterapia en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) las están dando hasta noviembre de 2020”.

Si se diagnostica en una etapa temprana, hay 80% de probabilidades de vencer la enfermedad. NOTIMEX/Archivo

TELÓN DE FONDO

En 2018 fallecieron 579 jaliscienses por cáncer de mama

El año pasado, 579 jaliscienses fueron víctimas mortales del cáncer de mama, lo que representa un promedio de 11 fallecimientos por semana, según informó la Secretaría de Salud Jalisco a principios de mes, en el marco del mes contra la lucha contra este mal. Un año anterior, en la Entidad murieron 569 mujeres.

Este padecimiento es el cáncer que más afecta a las mujeres. En México, alrededor de 28 mil nuevos casos se diagnostican por año.

Según el director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, los Estados con mayor incidencia son Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México.

Si se diagnostica en una etapa temprana, hay 80% de probabilidades de vencer la enfermedad. Sin embargo, el jefe de la Clínica de Mama del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Manuel Cortez, precisa que se tiene alrededor de 25% de detección en etapas I y II en México, mientras que 75% llega a la atención en las etapas III y IV de la enfermedad.

La Secretaría de Salud federal indicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Asocia el incremento en el número de casos y en la mortalidad a la transición demográfica, a los estilos de vida poco saludables y al envejecimiento poblacional.

La Organización Mundial de la Salud remarcó que cada 30 segundos en el mundo se diagnostica un caso.

