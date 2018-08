Seguridad, primera acción de Ismael del Toro

Las primeras acciones de Gobierno de Ismael del Toro en Guadalajara serán incidir de forma inmediata en el mejoramiento de la seguridad del municipio. Así lo indicó el presidente municipal electo, quien aseguró que antes de cerrar el año la corporación tendrá 300 nuevos elementos.

“Son de los trabajos que ya estoy haciendo en este ejercicio de la transición porque los procesos jurídicos para el nombramiento de los policías tienen algunos requisitos que delimitan en tiempo, pero hay un avance para que en el primer mes podamos tener contratados a 100 elementos. Se notará (el cambio), habrá acciones contundentes en el primer trimestre”.

Explicó que hay una convocatoria abierta para vincularse con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para aprovechar a los jóvenes que hacen su servicio militar, y cubrir el déficit actual de 350 policías.

Aclaró que está asegurado el recurso para la contratación de los nuevos elementos en el presupuesto de egresos de este año, por lo que no requieren una bolsa adicional. “Son vacantes que hay, lo que aceleraremos es el proceso para que esos espacios sean cubiertos. El dinero no está a discusión. Sí vamos a tener la posibilidad de cerrar este año e iniciar mi administración con recursos suficientes”.

Los delitos del fuero común están incontrolables en Jalisco, principalmente robos en todas las modalidades y los asesinatos. De las 70 mil 755 carpetas de investigación que documenta la Fiscalía del Estado entre enero y julio pasados, 20 mil 878 corresponden al Municipio de Guadalajara. En el mismo periodo de 2017, la Perla tapatía acumulaba menor incidencia: 18 mil 021 ilícitos.

Sobre la compra de equipo para los policías, acentuó que la administración saliente ya realiza varias adquisiciones. Además, en los próximos días le entregarán un reporte sobre las necesidades de la corporación.

En cuanto a quién será el próximo comisario tapatío, adelantó que ya tiene en la mira a tres perfiles que cuentan con carrera policial y los conocimientos técnicos necesarios para encabezar a la corporación, pero evitó dar a conocer los nombres.

Por otro lado, recordó que en días pasados el gobernador electo Enrique Alfaro se reunió con el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, “ya se puede empezar a delinear una visión clara de cómo podemos ligar la responsabilidad municipal, la estatal y la federal. Estamos con toda la disposición para una estrategia de seguridad vinculada al orden federal”.

Incidencia delictiva en Guadalajara Año Carpetas de investigación 2015 13,442 2016 17,032 2017 18,021 2018 20,878

Periodo enero-julio.

Para aumentar la recaudación del impuesto predial, la próxima administración mantendrá los incentivos por pronto pago y el modelo de presupuesto participativo. EL INFORMADOR/Archivo

Hoy lanzan convocatoria para el próximo contralor tapatío

El presidente municipal electo de Guadalajara, Ismael del Toro, lanza este lunes una convocatoria abierta para elegir al nuevo titular de la Contraloría tapatía. Señaló que iniciarán la administración totalmente comprometidos con el combate a la corrupción.

“Será algo totalmente abierto para identificar a la persona técnica correcta que cumpla con todos los requisitos… y será un proceso conducido por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción”.

El resto de su gabinete, explicó, será conformado mediante un esquema mixto, con la participación de universidades y organismos especializados para encontrar a los mejores perfiles.

“En otras áreas me voy a vincular mucho con los sectores, universidades y profesionistas, para tener un gabinete que equilibre entre gente que hoy está en los cargos, tal vez en los mandos medios o superiores, la gente que yo conozco su experiencia y capacidad, así como quienes, a través de estos ejercicios de consulta, podamos identificar como hombres y mujeres técnicamente preparados”.

Del Toro comentó que en la función pública falta especialidad en áreas técnicas, como Alumbrado Público o Catastro. Por eso ya se reunió con el Colegio de Ingenieros Electricistas y contempla también tomar en cuenta al Colegio de Contadores Públicos para el tema catastral. “También tomaremos en cuenta a los rectores de las universidades para los temas generales, a los organismos de la sociedad civil para las áreas de movilidad y de ecología, que es la agenda que tiene más impacto social y donde hay más sociedad civil organizada”.

Por lo pronto, el primer edil electo indicó que Sandra Tovar López, la actual tesorera del Ayuntamiento de Tlajomulco, será la titular de la Tesorería de Guadalajara durante su administración. Mientras que en materia de seguridad, adelantó que ya tiene tres perfiles para ocupar el puesto de comisario. Acentuó que todos cuentan con carrera policial, uno de ellos emanado de la propia Policía de Guadalajara y los demás de otras corporaciones.

“El área operativa de la Comisaría debe estar en condiciones de orden, de carrera policial y de mucha presencia para que me permita hacer todo el acompañamiento del gabinete de seguridad, como fue el diseño de mi estrategia. (El comisario) va a ser un perfil operativo, de carrera policial y con todos los conocimientos técnicos”.

Refirió que todos los procesos de selección concluirán durante los últimos días de agosto para tener claridad en septiembre sobre quiénes serán los miembros de su gabinete.

Sin aumento al predial; sólo será inflacionario

Al asegurar que sólo habrá ajustes inflacionarios en este impuesto, Ismael del Toro se comprometió a no aumentar el predial en Guadalajara durante su administración. Señaló que la ruta para aumentar la recaudación será continuar con los incentivos y el presupuesto participativo.

“No está contemplado un tema de aumento del predial. Habría que revisar (si en los tres años), pero de entrada no tenemos contemplado que sea esa la ruta. El tema inflacionario siempre se articula y creo que ya con la planeación de las tablas de valores nos pueden permitir que no haya mayores incrementos, además del inflacionario en los tres años de la administración”.

Aseguró que la estrategia de su administración será continuar con la lógica mixta de incentivos por pronto pago, ejercicios de participación ciudadana y la recuperación de la cartera vencida.

“Ya hay modelos exitosos con ejercicios de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, que se consoliden y permitan tener como consecuencia una mejor recaudación del impuesto predial. Éstos siempre acompañados de incentivos a los ciudadanos para el pronto pago, para hacer convenios para que se busque que la totalidad de los ciudadanos pague el predial e ir contra los morosos y la cartera vencida”.

Por otro lado, Del Toro dijo que la administración de Enrique Alfaro le entregará unas finanzas más sanas por la reestructuración de la deuda que permite cumplir los compromisos contractuales del municipio con los bancos y prestar los servicios públicos.

“En el cierre de este año se finiquitaron el resto de los adeudos a corto plazo. Una vez que concluya todo este proceso de cierre de la administración, habrá la posibilidad de revisar la viabilidad de una reestructura de la deuda para tener todavía mejores condiciones, pero definitivamente no se va a contratar nueva deuda”.

Renegociación

Con la renegociación, la actual administración consiguió mejorar las tasas de interés. Para refinanciar su deuda, no recurrió a la Línea Global de Crédito Municipal que abrió la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). Apostó por negociar directamente con los bancos. Por eso la calificadora Fitch Ratings subió la calificación crediticia al municipio a A+ con una perspectiva estable.

Saldo

Los tres créditos de corto plazo que contrató el Ayuntamiento de Guadalajara durante 2017 fueron liquidados durante junio. En total se cubrieron 290 millones de pesos de endeudamientos contratados con los bancos Santander y Banorte. Actualmente el municipio tiene dos créditos a largo plazo, que representan una deuda de mil 157 millones y otro por 753 millones.

Invertirán mil 200 millones en pavimentos, por lo menos

La siguiente administración tapatía invertirá mil 200 millones de pesos en obras de repavimentación en toda la ciudad, por lo menos. Esto representa una disminución a la bolsa que destinó el actual Gobierno, pero Ismael del Toro explicó que esta reducción se debe a que ya se sustituyó la mayoría de la superficie asfáltica “en mal estado” y sólo resta alrededor del 40% del total de las vialidades por arreglar.

“Fue mucho el avance (en esta administración). La gran apuesta de esta administración fue el trabajo de repavimentación por el estado que tenían las calles. Por el avance que ya se tiene entraremos a una lógica de mantenimiento que tiene una reducción de la bolsa”.

La actual administración municipal invirtió alrededor de dos mil 600 millones de pesos en la renovación de las calles, algunas de las cuales tenían hasta tres décadas sin intervención. La cifra es tres veces superior a lo ejercido durante la gestión de Ramiro Hernández, que ascendió a 838.5 millones, según información del Ayuntamiento.

Por otra parte, en la presente gestión municipal se han destinado cuatro mil 056 millones de pesos en obra pública. De éstos, más de la mitad se fueron a los pavimentos, ante las quejas de la población.

Ismael del Toro, presidente electo de Guadalajara, visitó la redacción de este medio. Informó sobre los avances que hay en el periodo de transición en materia de seguridad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Del Toro explicó que proyecta una inversión fuerte de al menos dos mil 300 millones para continuar con la recuperación de espacios públicos (sin contar pavimentos), que es una de sus principales propuestas de su política para la prevención del delito.

“Estaremos firmando un convenio con la Red de Ciudades Seguras de la ONU durante los primeros días de mi administración, con el modelo que este Gobierno empezó. Nos acercaremos en total a los cuatro mil millones, pero todo depende de los ejercicios presupuestales y la conclusión de las agendas que ya inició esta administración”.

Como parte de las obras de reconstrucción del Centro Histórico, el Ayuntamiento realizó obras de renovación de corredores comerciales, como los ubicados en las zonas de Obregón y Medrano.

En la primera, el municipio destinó una bolsa de 16.1 millones de pesos en la pavimentación con asfalto de 11 mil metros cuadrados y la rehabilitación de ocho mil 500 metros cuadrados de banquetas. Además, se instalaron 26 ciclopuertos y 115 bancas, tres Puntos Limpios e iluminación tipo LED.

En la segunda se destinaron 11.7 millones de pesos, sumados a las obras de renovación del Mercado Aldama, en el que se invirtieron 16 millones de pesos para reactivar la zona. En este corredor se dejó también un espacio para los más de 40 comerciantes de la Feria del Calzado.

Avance

En los tres años de la actual administración, el Ayuntamiento de Guadalajara invertió alrededor de dos mil 600 millones de pesos en la renovación de las calles, algunas de las cuales tenían hasta tres décadas sin intervención. La cifra es tres veces superior a lo ejercido en la pasada gestión municipal (838.5 millones).

Política pública efectiva

Plan. Con la intención de intervenir zonas que por décadas permanecieron sin trabajos importantes en materia de pavimentación, la actual administración activó de nuevo el Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, a través del cual tanto el Ayuntamiento como la iniciativa privada aportan el 50% del total de inversión para proyectos de renovación de vialidades.

Prioridad. La principal zona beneficiada fue la Industrial, en la que se invirtieron 383 millones de pesos. Con estos recursos se renovaron 22 calles y se remozó con concreto 8 de Julio. Además, se mejoraron 45 mil metros de banquetas, se construyeron dos ciclovías sobre las Calles 22 y 3, se cambiaron 320 luminarias y se sembraron más de tres mil árboles.

Impacto. La Dirección de Obras Públicas revela que, a través de convenios con el Consejo Social, los empresarios que participaron en la zona Industrial y otros proyectos para renovar las calles tienen oportunidad de realizar los pagos, de la parte que les corresponde, en plazos que no rebasan los 18 meses.

General. La actual administración lleva a cabo otros proyectos en los que se contemplan recursos de empresas, como los de la Operadora Hotelera Salamanca (OHS), la cual pagó 688 millones de pesos al Ayuntamiento por un terreno de propiedad municipal en el que se construirá un desarrollo habitacional, tras destrabarse el proyecto de Puerta Guadalajara. Con esa bolsa, el municipio lleva a cabo los trabajos del Plan Maestro de Huentitán, que incluye la repavimentación de algunas vialidades de esta zona. Además, se contempla la intervención de espacios públicos y mejoras del Parque Huentitán Mirador, entre otras. Y se destinarán 100 millones de pesos más para las calles.

Apoya “ley antirruido”

Otros temas a los que deberá hacer frente la administración de Ismael del Toro son la “ley antirruido” y la reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno que sólo permitirá detener a personas que sostengan relaciones sexuales en la calle si hay una denuncia ciudadana.

El 16 de agosto, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para tratar de inhibir la contaminación auditiva y sancionar a los ruidosos (comercios y vecinos). La llamada “ley antirruido” establece que las autoridades estatales y municipales deberán habilitar un sistema las 24 horas para recibir, atender reportes de contaminación acústica y acudir a verificar los decibeles.

Cuando la infracción se cometa en casa habitación o propiedad privada, sin giro comercial, la autoridad municipal deberá acudir al domicilio y entregará un apercibimiento. Y cuando no se atienda la recomendación, procedería con un arresto administrativo hasta por 36 horas.

Sobre este tema, el primer edil electo explicó que para Guadalajara no será complicado adaptarse a las nuevas disposiciones jurídicas. “Arrancaremos de lleno con la ley en febrero. Hay que tener comunicación y diálogo con los restauranteros para que se tenga certeza de que no será un ejercicio persecutorio, que vamos a cumplir con la ley y el reglamento. Creo que puede ser una nueva disposición jurídica que sí permita que haya trabajo y promoción a través de la industria restaurantera, pero también que los vecinos tengan certeza de que no habrá molestias”.

Aunado a esto, el 14 de agosto, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó reformas al Reglamento del Ayuntamiento y Buen Gobierno de Guadalajara, que establece que la corporación tapatía sólo podrá detener a los ciudadanos por “sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo de índole sexual en la vía o lugares públicos” cuando exista una denuncia de un ciudadano.

Al respecto, Del Toro remarcó que el Código Penal de Jalisco tipifica como delito la realización de actos obscenos en lugares públicos, por lo que los elementos tienen la obligación de detener a las personas que tengan relaciones en la calle.

“Me parece que es una agenda donde la polémica está de más, porque ya está tipificado como delito y los policías tienen la obligación de actuar. Lo que nos obligaría a nosotros es tener protocolos claros de actuación de los policías para cumplir tanto el reglamento como lo que está tipificado como delito en el Código Penal”.

La próxima administración reforzará acciones contra comercios y vecinos ruidosos. EL INFORMADOR/Archivo

Respuestas rápidas

— ¿Cuándo comienza el proceso de entrega-recepción?

— Ya estamos en un proceso de facto. Aprovechamos la facilidad que da ser del mismo equipo. Tengo varias semanas trabajando con el presidente (Enrique) Ibarra… pusieron unas áreas técnicas que están más perfiladas a tener una interlocución entre equipos. Yo creo que en septiembre estaríamos formalizando un proceso de entrega recepción y estaríamos en los 30 días antes de tomar posesión.

— ¿Se incluirán empresarios en el gabinete o sólo políticos?

— Ahora no identifico que pueda haber alguien que venga del sector empresarial. Sí vamos a tener una gran apuesta por fortalecer el vocacionamiento económico de Guadalajara y debemos tener una relación con los sectores empresariales muy importante. No te puedo decir que sí o que no porque no hay propuestas de empresarios que pasen a formar parte de la función pública, pero la agenda de promoción económica será una agenda fundamental.

— ¿Habrá reducción de salarios para el cuerpo edilicio y funcionarios de primer nivel?

— Ya se hizo un proceso de reducción de salarios en esta administración. No identifico que sea una necesidad, pero tenemos que ir a un esquema de continuar con los ejercicios de austeridad y buscar cómo la nómina no sea la carga pesada fundamental de la administración y que se puedan destinar recursos a proyectos específicos. Pienso más en una reingeniería para que funcionarios hagan una nueva actividad en la administración, pero creo que los salarios ya se redujeron. Por ahí ya no continuaríamos.

— ¿Planea cambios en el Reglamento de Administración para esta reingeniería?

— Probablemente sí, pero no al inicio del Gobierno. Vamos a diseñar que, con la estructura orgánica y las líneas para los funcionarios que ya están reglamentadas, que con eso podamos iniciar. Probablemente en el primer trimestre, si se requiere regularizar o cambiar algo del reglamento, pues estaríamos haciendo lo propio.

— ¿Habrá reducciones a la plantilla laboral?

— Estoy convencido que no tenemos que caminar desde una lógica para reducir la plantilla, sino eficientar el trabajo; es decir, identificar las funciones que hagan los servidores públicos y ponerlas en práctica con la nueva visión de Gobierno. He sido muy estudioso de los errores jurídico-administrativos que se cometen cuando piensas inmediatamente en reducir la nómica y con los problemas que hay actualmente en los laudos, entonces prefiero eficientar el trabajo de los funcionarios y pensar en un ejercicio de austeridad y reingeniería.

— ¿Pretende concesionar más servicios?

— Hay que evaluar cómo se están prestando los servicios. Hay uno que ya está en proceso de evaluación y mejora, que es el de la recolección de basura y el de las luminarias, que ya casi se encuentra instalado en su totalidad. Hay que evaluar qué funcionamiento tendrá. Yo no lo descarto, pero tampoco lo tengo como un objetivo. Si vamos a hacer una reingeniería y vamos a eficientar el trabajo de los funcionarios, vamos a tener mejores condiciones para la prestación de los servicios públicos.

— ¿Cuál es su proyecto para el comercio ambulante?

— Tendremos la misma política de aplicar el reglamento. No cambiaremos la lógica del orden y el rigor… y buscar el ejercicio del diálogo aplicando el reglamento y teniendo muy claro que hay lugares donde no debe haber comercio ambulante. A través del diálogo se pueden generar condiciones específicas para los que se dedican al comercio, pero apegado al reglamento.

Sigue: #DebateInformador

¿El proyecto de Ismael del Toro reducirá la inseguridad en la capital de Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador@informador