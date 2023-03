Hace unos meses, Francisco Zaragoza, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, comentó que el servicio de Traslado Seguro de la Comisaría tapatía les había ayudado mucho en la zona.

“A raíz de que se implementó esta medida, bajaron los asaltos a cuentahabientes en el traslado entre sus negocios y la sucursal bancaria, o a la inversa. Y esto nos ha dado un clima de mayor seguridad en el mercado de Abastos”, dijo.

Zaragoza explicó que la experiencia ha sido buena, confiable y con mucha disposición de los agentes. “Hay muy buena impresión dentro de los asociados en cuanto a la disponibilidad de los policías municipales en estas actividades”.

Tras la estrategia para traslados seguros entre cajeros y domicilios, Guadalajara y Zapopan informaron que redujeron los robos “conejeros” a cuentahabientes desde 2020, mientras que Tlaquepaque tuvo los mismos casos en los últimos dos años.

Por ejemplo, la Comisaría tapatía informó que en 2020 se registraron 116 robos de este tipo y el año pasado cerraron con 83.

La tendencia también se replica en Zapopan, con una reducción de 66 a 41 robos en el periodo mencionado.

En Tlaquepaque reportan 27 casos en 2021 y una cifra igual en 2022.

Tlajomulco comparte que esta modalidad de delito es casi nula gracias al trabajo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

“La modalidad de robo denominada ‘conejero’ se ha mantenido casi nula gracias al operativo permanente de vigilancia que se lleva a cabo sobre los corredores comerciales”, remitió el área de Comunicación Social de la Comisaría. También se pidieron datos a Tonalá, pero no hubo respuesta a la solicitud.

El acompañamiento de los elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana a las sucursales bancarias ha logrado reducir los robos “conejeros” en el municipio en el último año. EL INFORMADOR/A. Camacho

Persisten robos “conejeros” pese a fuertes sanciones

Con castigo de hasta 15 años de cárcel, el Código Penal de Jalisco contempla sancionar a los trabajadores de instituciones financieras que filtren información a los delincuentes que cometen los llamados robos “conejeros”. Esta medida se pretendió para reducir la frecuencia de este delito.

En noviembre del año 2020 se aprobó la reforma con la que se clasificó como robo calificado cuando se cometa dentro de un establecimiento bancario, una oficina recaudadora Estatal o Municipal, o en otras cuya función esté relacionada con la recepción, manejo y distribución de dinero en efectivo. También si sucede en las inmediaciones de dichos establecimientos. La sanción aplica a quien proporcionó información de retiros en efectivo realizados por cuentahabientes.

Los castigos son graduales según el monto de lo robado; el rango máximo de penas va de ocho años seis meses hasta 15 años de prisión y multa de 3 mil 112 a 10 mil 374 pesos, cuando el valor de lo robado exceda el monto de 103 mil 740 pesos (mil Unidades de Medida y Actualización, UMA).

La pena mínima es de dos a cinco años de prisión y multa de 518 a 3 mil 112 pesos, cuando el valor de lo robado no exceda los 31 mil 122 pesos. En el Código se especifica que cuando no pudiera determinarse el valor de lo robado o, si por su naturaleza, no fuere estimable en dinero, se aplican hasta 9 años de cárcel.

Las penalizaciones a los empleados de instituciones financieras que hagan mal uso de la información para facilitar asaltos quedaron especificadas en el artículo 236 del Código Penal del Estado, en las fracciones XVI y XX.

TELÓN DE FONDO

Aprobaron castigar complicidad

Con el objetivo de evitar los robos a cuentahabientes, el Congreso de Jalisco aprobó en su legislación pasada tipificar como delito agravado el robo a cuentahabientes.

La propuesta fue presentada a principios de 2020 por la entonces diputada Mariana Fernández y el diputado Quirino Velázquez. En ella se buscaba castigar con penas entre 5 y 15 años de prisión a las personas empleadas de bancos que, se comprobara, tuvieron alguna responsabilidad directa o indirecta en la comisión de este delito.

Fue el 26 de noviembre de ese año cuando la iniciativa fue aprobada con 31 votos a favor por parte de los diputados en el pleno de la sesión ordinaria de ese día, reformando los artículos 236 y 236 bis del Código Penal del Estado de Jalisco. También se adiciona la fracción IX y se reforma el párrafo segundo del artículo 234.

Entonces, Mariana Fernández celebró la aprobación de la reforma, pues dijo que con esto se envía un mensaje fuerte y claro a todas estas instituciones y quienes laboran en ellas para que presten mayor atención en la seguridad que brindan a sus cuentahabientes.

Mediante esta reforma se castiga la sustracción, copia o almacenamiento de información de pago electrónico de servicios o productos a través de internet o aplicaciones móviles o electrónicas sin el consentimiento del cuentahabiente y por cualquier medio proveniente de alguna transacción económica “y que se reflejen como afectación en las tarjetas o cuentas de instituciones financieras de la víctima”.

También se castiga a quien proporcione información de retiros en efectivo realizados por cuentahabientes y sea robado, trabaje o preste auxilio directa o indirectamente en el establecimiento.

CUIDADO

Qué son los llamados robos “conejeros”

Existen grupos de delincuentes dedicados a asaltar a clientes bancarios, comúnmente conocidos como “conejeros”, quienes se hacen pasar por cuentahabientes para detectar a aquellas personas que hacen fuertes retiros de dinero.

GUÍA

Sigue estas recomendaciones para evitar ser víctima de “conejeros”

1. Usa la banca electrónica

El uso de la banca electrónica permite al usuario realizar movimientos bancarios desde cualquier punto, por lo que recurrir a este tipo de tecnología puede significar un ahorro de tiempo y reducir el riesgo de ser víctima de los delincuentes concheros. Al emplear aplicaciones, es importante seguir también medidas de seguridad recomendadas para evitar el robo de información.

2. Acude acompañado y no brindes información

Si resulta indispensable que la transacción sea en físico, es importante considerar acudir acompañado a la sucursal bancaria y evitar ser ostentoso con la cantidad de dinero que se lleva consigo, además de no proporcionar información alguna que pueda comprometer la seguridad del usuario, por ejemplo, no hablar en voz alta con las personas cajeras o ejecutivas de cuenta ni hablar sobre el retiro o depósito del dinero mientras se espera un turno.

3. Solicita apoyo a las comisarías para llegar a tu destino

De preferencia y de ser posible, no retires fuertes sumas de dinero en una sola exhibición ni compartas información sobre tus traslados.

Si depositas o retiras dinero frecuentemente, no lo hagas en la misma sucursal y cambia de rutas, mismas que no debes compartir. Al salir de la institución bancaria, observa que nadie te siga, ya sea a pie o en motocicleta.

Si se trata de sumas considerables de dinero, pide acompañamiento policial a las comisarías en el traslado de efectivo o valores.

Los policías no solicitan información sobre el monto que se trasladará, sólo se pide que se informe de qué punto a qué punto se llevará a cabo el acompañamiento, y el servicio se ofrece de forma gratuita. Para solicitar el apoyo oficial, debes marcar a los siguientes teléfonos:

Guadalajara: 331201-6070

Zapopan: 333836-3600

Tlaquepaque: 333050-3050

Tonalá: 333586-6100

Tlajomulco: 333283-4400 al conmutador

Policía Estatal: 3336687942

Autoridades recomiendan a los derechohabientes tomar sus precauciones cuando acudan a retirar dinero. EL INFORMADOR/A. Camacho

ROBO "CONEJERO"

Así operan los delincuentes

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que ya ha identificado cómo suele cometerse este delito, en el que los usuarios de la banca son las principales víctimas, siendo una modalidad la ocurrida con mayor frecuencia.

Informó que uno o dos sujetos organizados ingresan a las sucursales bancarias para detectar a las personas que realizarán retiros de dinero, como si se tratara de personas comunes que también van a realizar alguna transacción.

Sin embargo, indicó la Secretaría, mientras las personas se encuentran en espera de un turno, observan los movimientos de las personas que pasan antes de ellos, detectando los montos retirados para elegir a la víctima que más les conviene afectar.

Los sujetos también observan el vehículo en el que se traslada la persona a la cual pretenden robar, para posteriormente informar a cómplices toda la información una vez que está fuera de la sucursal, para que estos, a su vez, le sigan, en vehículo o motocicleta, esperando el momento de mayor descuido para perpetrar el robo, detalló la Secretaría de Seguridad.

Incluso, en ocasiones, los delincuentes “conejeros” esperan hasta que su víctima ha llegado a casa, aunque recientemente también se han dado casos en los que los delincuentes detectan a sus víctimas desde que ingresan al banco, asaltándolas en la fila de espera.

Para evitar que ocurran este tipo de situaciones, detalló la Secretaría de Seguridad, se han llevado a cabo diversas charlas con comerciantes y empresarios para que extremen precauciones cuando de retirar o depositar dinero se trata, y adicionalmente se sostienen diálogos con los jefes de seguridad de las instituciones bancarias, con quienes se comparte información para priorizar las acciones de seguridad en busca de evitar estas situaciones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Suceden principalmente por los bancos

Rubén Ortega Montes, profesor investigador y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG.

Ante el incremento de robos tipo “conejeros” en el interior de bancos y en sus alrededores, el doctor en derecho, profesor investigador y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rubén Ortega Montes, considera que este tipo de delito que sigue en vigencia se tienen que hacer responsables tanto las instituciones bancarias como las comisarías, según sea el lugar del atraco.

Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no registra como tal los robos “conejeros”, en el último año las denuncias por robo a transeúntes en Jalisco con violencia aumentaron y pasaron de 6 mil 093 delitos en el año 2021 a seis mil 394 en el año pasado.

“Hacia adentro del banco deben de brindar la seguridad las empresas privadas que contratan las instituciones bancarias. Todo lo que ocurra dentro del banco debe de responder precisamente la institución y la empresa privada de seguridad, porque no están cumpliendo con la responsabilidad de brindar la seguridad a los cuentahabientes. Ya poniendo un pie afuera de las instituciones bancarias, le corresponde a la Seguridad Pública; en este caso, las comisarías, la estatal, metropolitana y municipal, dependiendo del municipio, brindar la seguridad y son los responsables de esta cuestión. Parece sencillo y la gente pudiera demandar la responsabilidad patrimonial que tienen las instituciones y resarcir los daños”, comentó el experto.

Recientemente, el Gobierno de Guadalajara aprobó una iniciativa de reforma para la adquisición y circulación de nuevas motocicletas para que ahora los negocios que comercializan motos verifiquen que cuentan con placa y con la tarjeta de circulación. Eso considera Ortega que no reducirá el robo tipo “conejero”, ya que se mueven normalmente en motocicletas, aunque lo hacen en vehículos que roban.

“No, de ninguna forma, los robos los realizan personas que se roban las motocicletas, salgan con placas, con permiso, con placa o sin placa. Yo creo que esta nueva propuesta no aplicaría”, detalló.

Diferentes corporaciones policíacas tienen el servicio de acompañamiento para la movilidad de efectivo, ya sean retiros o depósitos. Rubén Ortega considera que actualmente es poca la confianza ante los oficiales.

“La gente en general no les tiene la credibilidad (a los policías) o los van a poner de modo para que sean robados. Que se trabaje también al interior de los bancos y siempre hay desconfianza en el personal. Nada ha cambiado”, manifestó.

Piden más apoyo de policías para sacar dinero de bancos

Los ayuntamientos metropolitanos informan que hay más personas que piden el acompañamiento policial cuando sacan dinero del banco y necesitan trasladarlo con seguridad. El área de comunicación social de la Comisaría de Zapopan informó que en 2020 brindaron 439 acompañamientos, y en 2022 cerraron con mil 748, un crecimiento de cuatro veces. La Policía zapopana destaca que cuenta con el programa de Protección al Cuentahabiente. Para ello se pide llamar al 3338-3636-00.

Tlaquepaque también tuvo un alza en peticiones de acompañamiento, al pasar de 96 en 2020 a 130 servicios el año pasado. La Comisaría de este municipio sugiere llamar al 3330-5030-50. “No es necesario informar el monto a trasladar, anota el nombre del operador que te atendió y el número de reporte. Espera el arribo de la unidad”.

Por su parte, Guadalajara compartió que con el programa Traslado Seguro se acompaña a clientes bancarios a realizar retiros o depósitos de efectivo en las sucursales. El servicio se solicita por teléfono al 33-1201-6070, es gratuito y discreto, “no se necesita revelar la cantidad a sacar, sólo el punto de origen y destino”. En los primeros dos meses de este año, realizaron 113 acompañamientos, con lo que se mantiene un promedio de dos diarios, el mismo registro que en 2022, cuando hubo mil 38, destaca la Comisaría tapatía.

Y Tlajomulco indica que desde que inició esta administración municipal, de octubre de 2021 a la fecha, se han llevado a cabo aproximadamente 378 acompañamientos para traslado de efectivo. Los ciudadanos pueden solicitar el servicio de acompañamiento seguro en caso de traslado de dinero en efectivo, solo necesitan llamar al 33-3283-4545 del C4 Tlajomulco y establecer un punto de encuentro con los oficiales, como por ejemplo el exterior de la sucursal bancaria. “También pueden comunicarse a ese número en el caso de que se presente alguna emergencia, además del 911. Cabe señalar que no es necesario que el ciudadano informe la cantidad de dinero que traslada”, compartió la Comisaría. Se le pidieron datos al Ayuntamiento de Tonalá, pero no respondió a la petición.

Otra opción para los habitantes es el programa Cuentahabiente Seguro de la Secretaría de Seguridad del Estado, con el cual las personas pueden recibir acompañamiento policial al momento de acudir a una institución bancaria a realizar retiros y depósitos de efectivo. Los interesados pueden llamar al 33-3668-7942.

Ante el riesgo de ilícitos, las policías municipales apoyan a la ciudadanía. EL INFORMADOR/A. Camacho

TESTIMONIO

“Me sentí muy segura”

Hace unos días, una ciudadana de Tlaquepaque, quien prefirió omitir su nombre y datos por cuestiones de seguridad, contó que pidió el servicio de acompañamiento policial de la Comisaría de Tlaquepaque. “Me dejaron afuera de mi casa, se esperaron a que yo me metiera y se fueron. Recomiendo este servicio que está brindando la Comisaría de Tlaquepaque, me sentí muy segura y a gusto. Sabemos que en el banco puede pasar que haya gente que esté coludida o que uno no sepa. O que desde afuera te estén vigilando si vas a sacar dinero o no”.

La habitante dice que una de sus amigas trabaja en la Comisaría, por lo que comenzó a seguir las redes sociales de la dependencia, y llegó a ver en las publicaciones que los policías podían dar acompañamiento.

“Marqué al número de la comisaría, me dijeron que cuál era mi urgencia. Les dije que a dónde tenía que llamar para que los policías me acompañaran a mi casa porque había sacado dinero del banco y que quería ir a mi casa”.

Explica que le preguntaron cuál era el domicilio y la sucursal en la que se encontraba, y en menos de cinco minutos llegó una unidad al banco. Recuerda que una mujer policía se metió a buscarla y se subió con ella a la patrulla, donde también iba un policía hombre.

“Es la única vez que lo he hecho. La persona que me atendió en ningún momento me preguntó datos personales”.

Dice que recomienda el servicio a la población porque la inseguridad sigue siendo un problema en la ciudad. “No era una cifra muy alta, pero era un ahorro que yo tenía y que necesitaba en ese momento sacar el dinero. Es dinero que me ha costado, yo soy comerciante, sí tenía un poco de miedo pero todo salió bien”.

AFUERA DE UN CENTRO COMERCIAL

Le roban a Juliana cerca de 10 mil pesos cuando salió de banco

Juliana hace dos años fue víctima de un robo tipo “conejero” en la colonia Rinconada del Sol en Zapopan. Había retirado dinero que le había depositado su esposo en su cuenta y fue seguida en un centro comercial. Le robaron su bolsa con 10 mil pesos, entró en pánico y nunca recuperó ese efectivo.

“Recibí un depósito de mi esposo y pues iba a ir de compras y al casino. Recibí el dinero, como unos 10 mil pesos, los guardé y ya caminé con mi dinero en la bolsa. Salí caminando por la plaza y de repente, por una tienda departamental, sentí el brazo que alguien me agarra y me quedé quieta. Del otro lado sentí que me estaban encajando algo en el abdomen, era una navaja. Me dijo que sacara el dinero, entonces sentí que encajó más y solté la bolsa, la jaló y se fue. Lloré, fue un ataque de pánico y caminé hacia una farmacia y ya les dije que recién me habían robado”, dijo.

Después del robo, Juliana fue cuestionada por elementos de seguridad privada del centro comercial. No recuperaron el efectivo y destacó que el ladrón iba bien vestido y que nunca se imaginó que la fuera a abordar para robarla.