Los fraudes son imparables en Jalisco y de enero a noviembre de este año tuvieron la cifra más alta en lo que va de la actual administración estatal.

En ese periodo se documentaron nueve mil 521 denuncias por ese delito, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En comparación, en 2019, año de arranque del sexenio en la Entidad, fueron siete mil 150.

Sin embargo, la cifra continuará en crecimiento este mes con la llegada de los aguinaldos y fondos de ahorro para los trabajadores. Los delincuentes tratan de engañar a las personas a través de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por ejecutivos de un banco, utilizando plataformas falsas para hacer reservaciones e incluso al ofrecer productos a bajo precio.

Uno de los afectados en diciembre fue Javier. Contó que a través de la cuenta de redes sociales de un amigo encontró una pantalla de 50 pulgadas en cuatro mil pesos. Preguntó por qué tan barata y le respondió que por una emergencia. Pagó. Tras mandar el comprobante lo bloqueó. Su amigo le dijo por otra plataforma que su cuenta había sido robada.

“Me dio mucha impotencia porque perdí ese dinero. Lo vi confiable por ser alguien que yo conocía. Debí de haber dudado porque era muy barato, pero caí”, lamentó.

La Condusef advierte del incremento de casos de fraude en la banca digital. EL INFORMADOR/Archivo

Crecen fraudes financieros en Jalisco durante el 2023

Las compras en línea son cada vez más frecuentes; sin embargo, esto representa un mayor riesgo en cuanto a la protección de datos personales y bancarios.

Ana Laura fue víctima de un fraude, dijo, a partir de una compra en la plataforma de ventas en línea. En octubre pasado compró un disfraz por este medio, y aunque el producto llegó bien y a tiempo, a la semana se percató de que había recibido un cargo por el pago de la mensualidad de una plataforma de streaming, pero ella no estaba suscrita. No le tomó importancia hasta que vio que el cargo se repitió en noviembre.

“Llamé al banco para iniciar un proceso por cargo no reconocido, pero me dijeron que no podían hacer nada porque yo había puesto todos mis datos; es imposible porque ni siquiera tengo plataforma de streaming. Como no me quisieron resolver, tuve que presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y está en trámite. Puede no ser mucho dinero, pero no voy a estar pagando algo que ni siquiera consumo. Mientras me resuelven, tuve que cancelar la tarjeta y pedir una nueva en otro banco, además de pedir que cambiaran mi nómina”, lamentó la joven.

Los fraudes financieros relacionados con tarjetas e instituciones bancarias, como le ocurrió a Ana Laura, crecieron este 2023, de acuerdo con la Condusef.

Según los datos del organismo, de enero a agosto de este año, los jaliscienses presentaron 15 mil 733 reclamaciones por anomalías en sus cuentas, lo cual significó un crecimiento del 31.6% con respecto al 2022, cuando se reportaron 11 mil 955 asuntos en el mismo periodo.

Del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional en el lapso señalado, Jalisco concentró 8.2 por ciento.

El tipo de reclamación más denunciada y que además presentó el incremento más alto fue el relacionado con la “gestión electrónica”, que incluye conceptos como créditos, transferencias o cargos no reconocidos.

Por otra parte, la Condusef informó que de enero a agosto de este año se logró recuperar más dinero que en el mismo periodo del año anterior. En dicho lapso se recuperaron 75.5 millones de pesos, lo que representó un 32.5% más de dinero respecto a lo recuperado en 2022, aunque no informó el monto exacto recuperado en el periodo mencionado.

Del total de las reclamaciones hechas por los jaliscienses, 43% fue presentada por mujeres y el 57% por hombres. El segmento de las personas adultas mayores representó el 28% de las reclamaciones totales del periodo enero-agosto de 2023.

Usan a la Proepa para engañar

Ni siquiera las autoridades gubernamentales se salvan de ser usadas para hacer fraudes y extorsiones.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que, en fechas recientes, personas usuarias de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) han reportado haber sido contactadas por personas ajenas a estas dependencias estatales para aparentemente ofrecer solucionar sus situaciones jurídicas o trámites.

El contacto con los usuarios se ha llevado a cabo vía telefónica y a través de WhatsApp desde distintos números, explicó la dependencia. Ante esto, la Proepa alertó que no utiliza estos medios para contactar a los usuarios de sus procedimientos.

“Se ha hecho de nuestro conocimiento que se trata de personas que se hacen pasar por servidores públicos supuestamente adscritos a la Proepa”.

La Condusef recomienda recomienda no aceptar ayuda de personas extrañas en los cajeros automáticos. EL INFORMADOR/Archivo

"TALLADORES" FINGEN AYUDAR A CUENTAHABIENTES

Alertan por robo de tarjetas en los cajeros automáticos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también emitió información sobre la comisión de fraudes que pueden ocurrir en los cajeros automáticos, aprovechando la temporada en la cual las personas acuden a ellos para retirar sus fondos, como el aguinaldo.

Aunque los delitos que se comenten dentro del “fraude” son diversos, los relacionados con instituciones bancarias son de los más comunes, y pueden ir desde la suplantación de identidad para llamar a las personas haciéndose pasar por el banco para acceder a los datos de sus tarjetas, hasta la clonación de las mismas.

Por ello, a través de su cuenta de “X” en Twitter, la Condusef alertó sobre algunas prácticas que suelen cometerse en los cajeros, como, por ejemplo, el “tallado de tarjeta”, que ocurre cuando al acudir a ellos alguna persona comenta que está fallando el cajero, por lo cual debes limpiar tu tarjeta y se ofrece a ayudar. El movimiento es usado para cambiar el plástico por otro y luego huir.

Otra forma es el “trashing”: las personas buscan en la basura documentos que contienen información personal, como nombres, domicilios, fechas o cargos, e incluso contraseñas, para después acceder a tu información y poder sustraer el dinero.

Ante ello, el organismo recomienda no aceptar ayuda de personas extrañas, guiarse sólo por la información que aparece en la pantalla del cajero, no distraerte al momento de hacer tus operaciones ni despegarte de tus tarjetas, además de utilizar los cajeros durante el día.

LANZAN PLATAFORMA

Facilitan la denuncia de fraudes y extorsiones a través de micrositio

A través de la plataforma https://denunciaextorsiones.jalisco.gob.mx, la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado han impulsado una vía para facilitar la presentación de denuncias por la comisión de los delitos de fraude y extorsiones en Jalisco.

En el micrositio, el Gobierno Estatal comparte los distintos tipos de modalidades de este par de ilícitos, como pueden ser extorsiones telefónicas por llamada o mensaje, fraude a través de préstamos inmediatos de dinero, extorsiones directas (cuando se acude al domicilio de manera personal) o incluso ataques ransomware.

También se comparten recomendaciones generales para evitar caer en los engaños de los delincuentes, así como para proteger a familiares y evitar el robo o uso de información compartida en redes sociales que pueda servir a los criminales para llevar a cabo los ilícitos.

Sin embargo, la plataforma también ofrece los números 33-3662-2368 y 089, donde las personas pueden marcar para recibir orientación sobre cómo proceder ante alguno de los tipos de extorsión o fraude; por ejemplo, desde el momento en el que se tiene una duda de que una llamada o mensaje sea real, para evitar así ser víctima, hasta apoyar a la persona en caso de haber caído en los engaños de los delincuentes.

Si se es víctima de los delitos de fraude o extorsión, a través de este teléfono las personas especialistas en materia de seguridad del Gobierno Estatal le brindarán toda la información que se requerirá para ir a presentar su denuncia ante la Fiscalía Estatal (calle 14 número 2550, Zona Industrial Guadalajara), a fin de que el proceso sea más sencillo.

ALERTAS

Evite sorpresas al rentar cabañas

Mazamitla es uno de los destinos favoritos para visitar dentro de Jalisco en esta temporada decembrina gracias al clima que ofrece a las personas amantes del frío.

Resulta ser una temporada perfecta para que los criminales se aprovechen de las familias para cometer fraude; por ejemplo, en la renta de cabañas.

Los delincuentes se hacen de imágenes en redes sociales o internet de alojamientos y se hacen pasar por los dueños o agencias de viajes, incluso con identificaciones apócrifas para convencer a las personas de que es real.

para convencer a las personas de que es real. Les piden dinero para reservar los espacios y después dejan de contestarles, bloquean los números y hasta a las familias llegan a los alojamientos para descubrir que la reservación nunca fue real y sólo perdieron su dinero.

bloquean los números y hasta a las familias llegan a los alojamientos para descubrir que la reservación nunca fue real y sólo perdieron su dinero. Para evitar este tipo de situaciones, el alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña, envió un mensaje a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante posibles fraudes que puedan llegarse a cometer respecto de la renta de cabañas; por ejemplo, ante alguna duda sobre alguna reservación, puede consultar en los teléfonos del municipio (38-2538-0149, 38-2538-0450 y 38-2538-0600).

A través de estas vías, las personas pueden consultar cualquier información que requiera de forma adicional para garantizar que la cabaña se encuentra en regla y que coincide con los datos de la reservación.

En estos teléfonos también puede consultarse cualquier anomalía o para obtener más información sobre cómo proceder al respecto de cada caso.

Al contratar un viaje es aconsejable cerciorarse la legalidad de la agencia que lo ofrece. SUN/Archivo

GUÍA

Recomendaciones ante los principales delitos en el país