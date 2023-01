El Gobierno de Jalisco presume que en el Estado han bajado los homicidios y los robos en la presente administración; sin embargo, 93% de los ilícitos cometidos no se denuncian, por lo que son parte de la llamada “cifra negra”.

“Hace dos meses caminaba por la calle Reforma en el Centro de Guadalajara. Cometí el error de distraerme viendo el celular y de pronto un motociclista me lo arrebató y se dio a la fuga en sentido contrario. Intenté seguirlo, pero se fue. Aunque me recomendaron denunciar, no se recupera nada y sólo se pierde tiempo”, lamentó Ramón Suárez, quien labora en el Centro tapatío.

El afectado forma parte de la “cifra negra”, que es conformada por los delitos que no se denunciaron o los que sí se reportaron ante el Ministerio Público, pero no derivaron en una carpeta de investigación.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, elaborada por el Inegi, el porcentaje de la “cifra negra” es el más alto en Jalisco desde el año 2016.

La población no denuncia por miedo a que las autoridades los extorsionen, por pérdida de tiempo o por trámites largos y difíciles. Anuar García, presidente de la organización México SOS en Jalisco, subraya que la autoridad provoca que las víctimas no denuncien. “Falta personal para procesar las denuncias y reducir los tiempos de espera”.

Especialistas señalan que la falta de personal influye a que no se presenten denuncias. EL INFORMADOR/Archivo

En Jalisco están impunes 95 de cada 100 delitos denunciados

En Jalisco predomina la impunidad en la impartición de justicia y existen bajos niveles de eficiencia, evidenció el informe “Hallazgos. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México 2021”, elaborado por la organización México Evalúa. El Estado registró 95.4% en el rubro de impunidad, con un nivel de efectividad de apenas 4.6%.

El estudio detalló que revisaron la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia.

Jalisco es el séptimo lugar nacional con mayor nivel de impunidad. En contraparte, Yucatán, Baja California, Chiapas, Michoacán y Guanajuato tienen los mejores niveles de eficiencia. La media nacional de impunidad se ubicó en 91.8%, por lo que el Estado rebasa ese promedio.

México Evalúa realizó un desagregado de impunidad por delito, en materia de homicidio doloso Jalisco tuvo 99.7% de casos sin resolver, en feminicidio fue de 96.4% y por desapariciones forzadas llegó al 100%.

“Tanta impunidad genera ingobernabilidad, porque la posibilidad de que haya justicia para un ciudadano afectado por un delito es muy baja; el tema es que el aparato de justicia tiene muchas deficiencias que no han sido atendidas por el Gobierno y está muy rezagado. Existen fallas y errores de todo tipo en el Sistema de Justicia Penal, desde los policías como primeros respondientes hasta el trabajo deficiente de jueces”, expuso Anuar García Gutiérrez presidente de la organización México SOS en Jalisco.

En comparación con la revisión anterior, el nivel de impunidad en el Estado subió, ya que en el estudio Hallazgos 2020 se reportó que quedaban sin castigo 94.5 de cada 100 delitos.

Prevalece rezago en desaparición de personas

En Jalisco, el 100% de los casos denunciados por desaparición forzada han quedado impunes, advirtió México Evalúa en su más reciente revisión. Refirieron que tras profundizar en los datos y analizar la impunidad en delitos específicos, identificaron que las carpetas de investigación por desaparición forzada y de secuestro quedaron sin una respuesta efectiva.

Advierten lo preocupante del indicador pues en lo que va de la actual administración estatal se han registrado al menos 6 mil 419 personas desaparecidas, sólo en los últimos cuatro años, del total de 13 mil 600 personas reportadas en el registro histórico.

De acuerdo con el Hallazgos desde lo local, la Fiscalía General de Jalisco abrió una carpeta de investigación para el 83.2% de las denuncias y querellas, porcentaje que se encuentra por debajo del promedio nacional, que es de 91.6%. En cuanto a las determinaciones con sede ministerial se destaca el alto uso del archivo temporal (62.6%), lo que implica que una gran proporción de carpetas de investigación quedó pausada indefinidamente, con el riesgo de que los delitos prescriban y queden impunes.

Subrayan que es muy frecuente el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en la entidad, ya que el 64.9% de las personas privadas de la libertad no tienen una sentencia que determine su culpabilidad, contra el 35.1% de las personas sentenciadas. Por otra parte, la duración de los procesos penales con mujeres imputadas es mayor que la de los hombres en delitos como homicidio, narcomenudeo, lesiones, violencia familiar y robo. En este último delito se registraron 415 días para mujeres y 325 días para hombres.

“Si bien Jalisco cuenta con un Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, debe actualizar su plan institucional y redoblar esfuerzos por consolidar un sistema que ponga en el centro los derechos de las personas víctimas e imputadas, y que sea capaz de acercar a las autoridades con la sociedad”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

El Estado arrastra con la mayor “cifra negra” de delitos

Aunque autoridades estatales han insistido en la disminución de delitos, el 93% de los ilícitos cometidos en el Estado no se denuncian y son parte de la cifra negra; según la pasada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La “cifra negra” la conforman los delitos que no se denunciaron, más los delitos denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, la estimada para Jalisco en 2021 fue la cifra más alta desde 2016. Entre los motivos que explican la ausencia de denuncias, el 57.8% de las víctimas dijo que no presentó querella por causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. El 41.7% de las víctimas no denunció por otras causas, como tener miedo al agresor, delito de poca importancia, no tener pruebas, entre otros.

“Te desincentivan para no presentar denuncias; dentro de la misma Fiscalía hay un área de delitos no judicializables, es decir que ni siquiera son contabilizados como denuncias porque desde su punto de vista no tendrían porqué investigarlos y no se consideran”, comentó Anuar García Gutiérrez presidente de la organización México SOS, en Jalisco.

El especialista añadió que otros factores que influyen a que no se presenten denuncias son la falta de personal para procesarlas y los tiempos de espera.

La ENVIPE refiere que, del total de delitos denunciados en Jalisco, en el 9.7% de los casos se dedicó menos de una hora en denunciar ante el Ministerio Público; en el 36.4% de los casos, la denuncia duró de una a dos horas; 21.1% de las denuncias duraron de 3 a 4 horas en el trámite y el 29.2% duró más de cuatro horas.

Destaca que el porcentaje de las denuncias que duraron más de cuatro horas tuvo un aumento de 14.9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, según el estudio.

Por rangos de edad, considerando a la población con 18 años o más, el grupo de personas con un mayor porcentaje de víctimas de algún delito fue el que tenía entre 30-39 años (31.7%), seguido de 20-29 años (31.0%) y 18-19 años (27.1%). Por sexo de la víctima, los hombres de 20-29 años registraron el mayor porcentaje de víctimas de algún delito (35.0%).

México SOS señala que todas las autoridades que intervienen en los procesos de seguridad cometen errores en sus labores, lo que genera impunidad. ESPECIAL

CLAVES

Evalúan los niveles de seguridad

Puntuación. Jalisco obtuvo 517 de los mil 100 puntos posibles en la revisión que valora el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal (SJP) que realiza el estudio “Hallazgos. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la organización México Evalúa. El estado no tuvo mejoras respecto a la revisión anterior.

Valoración. El Estado se ubica en el lugar 15 a nivel nacional en la evaluación a su SJP; por detrás de entidades, como: Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Estado de México.

Recursos. Jalisco no ha podido mejorar en la materia a pesar de haber reportado un incremento de 181% en la asignación de presupuesto para las dependencias encargadas, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal y Defensorías Públicas.

Pendientes. En la revisión destacó que la falta de coordinación genera que la persecución penal no priorice los delitos graves como feminicidio, homicidio doloso y secuestro. Plantearon que se requiere dotar de personal y herramientas a las dependencias, sin dejar de lado la coordinación.

Recursos. México Evalúa planteó que la consolidación del SJP requiere que cada institución tenga las condiciones necesarias para su adecuada operación. Consideraron que es indispensable un constante esfuerzo de fortalecimiento de las condicionantes de la operación de cada una de ellas.

Prisión preventiva en faltas menores

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó su aplicación, la prisión preventiva oficiosa se sigue empleando en Jalisco para los delitos menores.

Por el robo de un autoestéreo, un juez vinculó a proceso y dictó un año de prisión preventiva oficiosa en contra de Juan Pablo R., que fue detenido en diciembre pasado por policías de Guadalajara, tras ser sorprendido intentando robar el equipo de sonido de un automóvil estacionado en calles de la colonia Americana.

De acuerdo con las investigaciones, ese día la víctima estaba por abordar su vehículo cuando se dio cuenta que un sujeto se encontraba en el interior de dicho automotor y que se estaba apoderando del estéreo.

El afectado reportó el hecho a los policías municipales que sorprendieron al sujeto quien intentó escapar; sin embargo, fue detenido y le aseguraron el estéreo junto con un desarmador y unas pinzas.

En otro caso donde se aplicó la prisión preventiva, un juez de control determinó esta medida en contra de Jesús David S., quien le prendió fuego al árbol de navidad colocado en el andador 20 de noviembre de Zapopan. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, de acuerdo a las investigaciones, policías municipales que circulaban por la zona vieron que Jesús David S. le prendió fuego al árbol de navidad de entre 10 a 12 metros que se encontraba instalado sobre la explanada del centro, por lo que los policías lo detuvieron y le aseguraron un encendedor.

La prisión preventiva oficiosa es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave sin un juicio y sin sentencia.

La prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia.