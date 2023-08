En junio, Rodrigo Álvarez recibió una llamada en la que un “empleado” de la Notaría 12 buscaba a su hermano. Le pidió tres mil pesos para liquidar impuestos en la transacción de una casa. Insistió que el pago debía ser rápido. Rodrigo no desconfió, pero la insistencia lo hizo cuestionarse: “Llamé a mi hermano y él a la notaría; nadie estaba pidiendo nada. Ahí le dijeron que había fraudes de este tipo”.

El Colegio de Notarios de Jalisco informó que al día reciben hasta 12 reportes de personas a quienes intentan estafar haciéndose pasar supuestos “gestores” o empleados de esos sitios, con un alza de casos de enero de 2022 a la fecha. Exigen dinero bajo el argumento de que ayudará para trámites, pago de gravámenes o para el envío de paquetes y mensajería.

El titular del Colegio, Jaime Eduardo Natera López, reconoció que estos delincuentes no llaman al azar, sino que cuentan con información de las personas que hacen trámites notariales. Descartó que dicha información salga de las mismas notarías o de otros entes públicos.

“El Registro Público de la Propiedad no tiene los teléfonos. En el Archivo de Instrumentos Públicos nuestros avisos tampoco llevan teléfono. Yo creo que se está utilizando la inteligencia artificial para este tipo de cosas”.

Natera López agregó que cuando menos 20 notarios ya presentaron denuncias ante la Fiscalía estatal por la usurpación de su identidad para la ejecución de estos engaños.

El Colegio de Notarios de Jalisco alerta a la ciudadanía para que no caiga en engaños y fraudes telefónicos. AFP/Archivo

Registran nuevos tipos de estafas telefónicas

Además de las estafas que se ejecutan por personas que se hacen pasar por trabajadores de notarías, el Colegio de Notarios de Jalisco denunció otros discursos que son usados por los estafadores para perpetrar engaños, y pidió a la gente denunciar estas actividades.

Se destaca entre los nuevos modos de operar de los timadores, casos de supuestos empleados bancarios, quienes llaman a sus víctimas para informar cargos no reconocidos en cuentas. El estafador le dice a su objetivo que, a fin de proteger su saldo, le proporcionarán un número de cuenta provisional para que transfiera temporalmente su dinero. Esa cuenta es en realidad propiedad del delincuente, que se queda con el dinero en cuanto se hace la transferencia.

Otro fraude es bajo el argumento de una falsa entrega de paquetería. En esta estafa se hacen llamadas telefónicas a negocios informando que se entregará un paquete con equipo de vigilancia, sanitización o licencias de operación. En una segunda llamada la supuesta paquetería solicita un depósito bancario para entregar los artículos, o de lo contrario advierten que el equipo será devuelto y se cerrará el trato.

El fraude de la póliza de seguro también se extendió y recurre al falso discurso que un compañero de trabajo o familiar tuvo un accidente vial y necesita ayuda. Los estafadores proporcionan a las víctimas un número telefónico con datos de una póliza de seguro o gastos médicos. En una segunda llamada, los delincuentes, haciéndose pasar por ajustadores, informan que la póliza está vencida y necesitan dinero para apoyar a la supuesta víctima o de lo contrario se irá detenida.

El Colegio de Notarios también relata estafas donde personas se hacen pasar por empleados de agencias de viajes, quienes piden depósitos a cambio de descuentos en falsos tours turísticos u hospedajes; algo parecido ocurre con financieras apócrifas, quienes ofrecen préstamos, pero antes piden depósitos bancarios para iniciar los trámites. Al final el crédito nunca se entrega.

Estafas que tienen muchos años realizándose y se siguen reportando, son de supuestas empleadas domésticas o familiares en el extranjero que piden dinero para salir de un problema financiero.

Firman convenio de colaboración para combatir prácticas irregulares

Con el objetivo de que se denuncien los delitos y actos irregulares que conozcan los fedatarios, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo es promover la denuncia a las anomalías e impulsar el servicio ético.

El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, señaló que es prioritario que sea intachable la imagen de los notarios.

“El concepto que tenemos de los notarios es el de personas sabias, preparadas y que de la manera más pulcra ejercen el Derecho; pero de repente surge un evento, una persona, un prietito en el arroz y por él se juzga a todos, y eso no es justo”, opinó el fiscal anticorrupción.

Por su parte, Jaime Natera López, presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, señaló que se debe exigir al gremio de fedatarios actuar con la máxima probidad.

NO CAIGA EN LA TRAMPA

¿Qué hacer ante una llamada sospechosa?

No revelar información ni datos personales a la persona que realiza la llamada, a menos que se compruebe su identidad.

Desconfiar cuando se solicite realizar depósitos en tiendas de conveniencia o a cuentas de terceras personas.

Desconfiar si se solicita dinero a cambio del envío de paquetería o el pago de una guía de correo.

Buscar e informarse con las personas relacionadas o interesadas con los trámites, antes de realizar cualquier pago.

Comunicarse directamente a las notarías para validar la información de las llamadas recibidas.

El fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, apuntó la importancia de mantener una imagen intachable de los notarios. ESPECIAL

DEBE GENERARSE UNA FACTURA ELECTRÓNICA

Desconfiar de depósitos en tiendas de conveniencia

A decir de Jaime Natera López, presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, una forma de detectar si un trámite donde relacionan a una notaría es apócrifo, es porque los delincuentes que cometen estos fraudes solicitan a las víctimas que realicen sus depósitos en tiendas de conveniencia.

“Lo primero que deben entender las personas es que no den información. Segundo: no depositen en tiendas de conveniencia. Las notarías nunca pedimos que nos depositen en tiendas de conveniencia. Si van a depositar un dinero tiene que existir un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet, una factura electrónica)”, explicó el presidente de los fedatarios de Jalisco.

Puntualizó que los notarios son muy fiscalizados en el tema de los ingresos.

“Cada peso que entra lo tenemos que justificar, a tal grado que si nosotros recibimos dinero, es decir, nada más recibirlo, y no lo destinamos para el fin que nos lo dio el cliente, en dos meses, cuando se realiza el pago de impuestos, se considera un ingreso para nosotros”, compartió Natera.

Añadió que es imposible que una notaría pida el depósito a nombre de terceras personas y mucho menos a realizarse en tiendas de conveniencia.

El notario expresó que el uso de cuentas en tiendas de conveniencia lo hacen los delincuentes para no dejar huella de la transacción, pero sí sugirió a las autoridades dar seguimiento a estos depósitos para detectar quiénes están detrás de los fraudes.

El representante de los fedatarios mencionó cómo fue la primera vez que se percató de un fraude de este tipo.

“Llegó una clienta que supuestamente le hablaron de mi oficina por una escritura de Fovissste. Fue la primera hace un año y medio, más o menos. Le hablaron y le pidieron un depósito de tres mil pesos, su escritura todavía no se firmaba, aunque se iba a firmar”.

Explicó el representante de los notarios que esta persona depositó dos mil 500 pesos en un Oxxo.

“Cuando llega a la oficina empieza a dudar que le hubieran dado un número de guía, que no le hubieran hablado directamente de la notaría. Comenzó a reflexionar varias cosas y vino con nosotros. Apenas nos estaba explicando su situación cuando entró otra llamada de una señora de Lagos de Moreno, con el mismo tema”.

CONDUSEF

Recibe y atiende reclamos por posibles fraudes

Durante todo 2022, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió más de seis mil reclamaciones por presuntos fraudes financieros, de acuerdo con cifras de la propia institución. La Condusef recibió y atendió un total de 17 mil 708 reclamaciones por diversas anomalías presuntamente cometidas por instituciones financieras y bancarias, de las cuales alrededor de seis mil 370 se debieron a posibles fraudes, principalmente relacionados con “consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas”.

TESTIMONIO

“Conocía de quién me estaban hablando”

Las personas que ejecutan fraudes telefónicos haciéndose pasar como empleados de notarías, lo hacen para conseguir información confidencial de personas que sí se encuentran con trámites. Los notarios no logran descifrar cómo se allegan de estos datos.

“Recibí una llamada en el teléfono de mi casa. La persona se presentó como el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez y lo primero que dije fue que no tenía ningún asunto con él. La llamada era para informarme que ya tenían el título de propiedad de un señor, que me dio sus apellidos, y al escuchar los apellidos, sí eran de alguien que conozco y le dije que continuara”, expresó Nidia C.

A la afectada le dijeron que la llamada era de la Notaría 21 y que era necesario mandar un documento para dar seguimiento al trámite, que debía hacerse lo antes posible y se tenía que pagar una guía.

“Insistió que anotara los datos, que lo iba a enviar por el Servicio Postal de México y me dio número de guía y el nombre de un chofer, yo todo lo anote”.

El supuesto licenciado Gutiérrez preguntó en varias ocasiones si sabía quién podría haber solicitado el trámite, pero ella contestó que no. Fue entonces que la llamada se cortó.

“A mí eso me llamó la atención hasta después, porque seguramente quería sacarme los datos para buscar a alguien más cercano”, analizó la denunciante.

Nidia explicó que le volvieron a llamar y le pidieron 800 pesos para mandar los papeles, y que realizara el depósito en un Oxxo. Entonces dudó y decidió llamar a su conocido. Ella ya se había percatado que la querían estafar, pero solamente lo confirmó.

“Lo comenté con un hermano, y me contó que a él le había pasado prácticamente lo mismo: Dándole datos del propietario de la casa que renta y que era supuestamente para el trámite de una escritura, pero tampoco cayó”.

La señora Nidia explicó que le han vuelto a llamar de algunas supuestas notarias, pero ya no hace caso ni a sus mensajes ni llamadas.

Los delincuentes tienen información de las personas que hacen trámites notariales, pero se desconoce cómo la obtuvieron. NOTIMEX/Archivo

TELÓN DE FONDO

Carpetas de investigación

Tan sólo el año pasado, en Jalisco se abrieron ocho mil 777 carpetas de investigación por el delito de fraude. Y en cada expediente se puede incluir más de una víctima. Es la cifra más alta en la presente administración estatal.

“Hola primo… ¿Cómo estás? ¿Cómo va la familia?”, fue el mensaje que Luis Vázquez recibió de un número desconocido en su celular.

La persona le subrayó que “estaba por volver de Estados Unidos” y que había enviado una caja por paquetería con algunas de sus cosas y regalos para la familia. “Sólo necesito que me ayudes a pagar el envío”.

Esa es una de las modalidades de fraude que han crecido en Jalisco, pero hay otros ilícitos consumados en servicios de viajes, paquetes turísticos o casos como la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), que defraudó a jaliscienses que confiaron su patrimonio y ahorros a cambio de atractivos rendimientos. Hay más de mil 200 afectados.

Entre enero y abril de 2023 se reportaron tres mil 183 fraudes en Jalisco, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También es la cifra más alta para ese periodo en la actual administración estatal.

Diferencia entre fraude y extorsión

El fraude y la extorsión son dos tipos de delitos diferentes, aunque comparten ciertas similitudes en términos de engaño y manipulación.

Fraude: Es un delito que implica engañar o defraudar a una persona o entidad, con el objetivo de obtener beneficios económicos o de otro tipo de manera ilegal. En un caso de fraude, el perpetrador utiliza engaños, falsedades o manipulación para inducir a la víctima a entregar dinero, bienes o información personal valiosa.

Extorsión: La extorsión es un delito en el cual una persona obliga o coacciona a otra, mediante amenazas o violencia, para obtener algo a cambio, generalmente dinero o propiedades. En un caso de extorsión, el perpetrador utiliza la intimidación, el miedo o la violencia.