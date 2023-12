En Jalisco, cuatro de cada cinco llamadas al 911 son falsas o improcedentes, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Gobierno federal.

Debido a esta situación, el Centro Integral de Comunicaciones del Estado, que opera la línea de emergencia referida, emitió un mensaje a la ciudadanía para que evite llevar a cabo esta práctica, más en el actual periodo vacacional de fin de año en el que adultos y también menores que no van a la escuela pueden hacer estas “bromas”.

Explicó que esto afecta la atención de accidentes o hechos de urgencia en los cuales esté en riesgo la vida de las personas.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, hubo llamadas que no se consideraron emergencias y otras que simplemente fueron “mudas”.

Jalisco es cuarto lugar nacional en esta materia, pues suma dos millones 657 mil llamadas improcedentes. Esta cifra supera en 5% lo documentado en 2022.

En su sitio de internet, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recuerda el caso de Sergio, un bebé que se estaba ahogando y su madre, al no saber qué hacer, llamó al número telefónico mencionado. Una vez que se consiguió el enlace, personal capacitado le explicó paso a paso las maniobras a realizar y pudo salvarle la vida.

Estados con más llamados al número de urgencias

1. Estado de México:

Total: 4 millones 965 mil 615

Procedentes: 14.8%

Improcedentes: 85.2%

2. Ciudad de México:

Total: 4 millones 549 mil 146

Procedentes: 28.1%

Improcedentes: 79.9%

3. Guanajuato:

Total: 3 millones 579 mil 064

Procedentes: 27.2%

Improcedentes: 72.8%

4. Jalisco:

Total: 3 millones 283 mil 871

Procedentes: 19.1%

Improcedentes: 80.9%

5. Veracruz:

Total: 3 millones 195 mil 641

Procedentes: 15.2%

Improcedentes: 84.8%

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Jalisco carece de sanciones para las llamadas falsas

Han pasado ya seis años y es fecha que se desconoce el protocolo para la aplicación de sanciones contra quienes realicen llamadas falsas o de broma a través de los números de emergencias en el Estado.

Fue a finales de 2017 que los entonces diputados del Congreso de Jalisco aprobaron una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas contra las personas que infringieran las disposiciones.

Hasta ahora, las modificaciones hechas al Artículo 168 de dicha legislación de poco o nada han servido, pues nada se sabe del protocolo para poder identificar a las personas que hagan una llamada falsa con el objetivo de sancionarlas.

Según dicho artículo del Código Penal del Estado, como parte de la reforma se establecieron sanciones de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivaldría a 2023 sanciones de entre los 10 mil 374 a los 31 mil 122 pesos.

Desde 2018, luego de la publicación de las determinaciones en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el entonces director del Centro Integral de Comunicaciones indicó que todavía no estaba bien definido cómo proceder ante tales modificaciones, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la Reforma, Augusto Valencia, señaló que para poder establecer y cobrar las multas, éstas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado, sin embargo, desde entonces estas no han aparecido, ni siquiera en el Proyecto de la Ley para el ejercicio fiscal del 2024 aparecen.

Por tratarse de un delito instaurado en el Código Penal del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal sería la encargada de abrir las investigaciones para encontrar a las personas que infrinjan la ley; sin embargo, dijo que el tema corresponde completamente al Escudo Urbano C5, encargado de operar la línea de emergencias 911.

Aunque se consultó tanto a la Secretaría de Hacienda del Estado como al Escudo Urbano C5, respecto de la aplicación y cobro de multas por este concepto, así como por el protocolo para identificar y sancionar a los “bromistas telefónicos”, al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

Recursos públicos. El personal de emergencias está siempre listo para atender los llamados de la población. EL INFORMADOR/Archivo

Más de la mitad de reportes al 911 son por incidentes de inseguridad

En octubre pasado, José González presenció el choque de una moto y un vehículo en la colonia Villaseñor de Guadalajara. El conductor de la moto parecía herido, por lo que llamó al 911 para pedir una ambulancia.

Hizo tres llamadas y la operadora lo mantuvo en espera por no haber quien estuviera disponible para tomar su emergencia. Fue hasta la cuarta llamada y luego de más de 10 minutos que entró la línea. Pudo compartir su reporte y en unos cinco minutos la ambulancia llegó por el herido.

Dijo que le pareció mucho el tiempo en que permaneció en espera, pues dijo, los minutos son cruciales para poder salvarle la vida a una persona, por lo cual, indicó, es necesario que las autoridades revisen si el número de personas que atienden el sistema de emergencias 911 es suficiente, además de que, dijo, es necesario que la ciudadanía tome conciencia sobre el hacer uso de esta línea exclusivamente para emergencias, y no hacer bromas con el número, pues la vida de alguna persona podría estar en verdadero peligro.

De acuerdo con la más reciente Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al Número Único 911 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 56% de los llamados procedentes a la línea de emergencias se hacen por este tipo de incidentes observados por los jaliscienses, seguido de los reportes médicos, que incluyen cuestiones como percances de tránsito con personas lesionadas, como ocurrió con la llamada de José, con el 21% de las llamadas.

En Jalisco, el número de emergencias por incidente de seguridad es menor al promedio nacional, pues de acuerdo con las estadísticas del 911, en México el 59% de los 11.1 llamados procedentes al 911.

Sin embargo, las llamadas por incidentes médicos registrados en Jalisco ocurren con mayor frecuencia que el promedio nacional, pues a nivel país sólo 14.5% de los llamados al 911 se relacionan con urgencias médicas, como enfermedades, personas inconscientes, caídas, entre otros.

Atentos para recibir reportes ciudadanos

De acuerdo con la Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al Número Único 911, de las poco más de dos millones 600 mil llamadas improcedentes registradas a la línea de emergencias en Jalisco hasta septiembre pasado, alrededor de un millón y medio se trataron de “Otras llamadas de no emergencia”, que de acuerdo con el “Catálogo nacional de incidentes de emergencia”, se consideran aquellas llamadas en las que no se requiere apoyo ante una emergencia y en su caso, solicitan algún tipo de información.

Entre ellas pueden encontrarse, por ejemplo, reportes por ruido excesivo, de apoyo a la ciudadanía, llamadas relacionadas con servicios públicos, entre otros.

Para ello, y con el objetivo de despresurizar las llamadas al número de emergencias, los municipios también tienen números propios a los cuales se puede acudir para realizar los reportes debidos, a través, por ejemplo, de una línea directa para reportar una alcantarilla abierta, falta de luz, de recolección de basura, entre otros.

Por ejemplo, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han implementado una línea de mensajería llamada “GuaZap”, a través de la cual, mediante un mensaje de WhatsApp al número 33-38-18-22-22, un chatbot guiará a la ciudadanía para que pueda presentar sus reportes relacionados con lámparas, basura, baches, ruido excesivo, retiro de objetos en la vía pública, animales, arbolado, entre muchos otros.

La aplicación permite, por ejemplo, acompañar los reportes con fotografías y dar seguimiento a los mismos.

Es recomendable que las personas identifiquen el municipio donde se encuentran para así reunir los números directos mediante los cuales pueden hacer los reportes debidos y tenerlos siempre a la mano, ya sea en un punto estratégico del hogar o en la agenda de su teléfono móvil, con el objetivo de una mayor precisión y un contacto más directo con las autoridades, que además ayudará a despresurizar la línea 911 para la recepción de llamadas que sí ponen en peligro la vida e integridad de las personas.

SÓLO EMERGENCIAS

¿Qué puedo reportar al 911?

El 911 está destinado a recibir reportes relacionados con alguna emergencia, considerada por el C5 Escudo Urbano como “una situación súbita que puede poner en peligro la vida, integridad física, patrimonio y el medio ambiente”, por lo que es importante saber no solo cómo actuar ante una, sino también cuáles son los tipos de emergencias según el catálogo nacional en la materia:

Médicas: accidentes con lesionados, atropellamientos, ahogamientos, amputaciones, asfixia, caídas, hemorragias, lesionados por arma de fuego o arma blanca, quemaduras, mordeduras de algún animal, traumatismos, personas fallecidas, trabajo de parto, paros respiratorios, infartos, convulsiones, entre otros.

Protección Civil: Accidentes sin lesionados, animales peligrosos, fugas de gases o químicos tóxicos, derrames, desbordamientos de cuerpos de agua, explosiones, derrumbes, enjambres de abejas, árboles caídos, sismos, plagas, inundaciones, incendios, quemas agropecuarias, personas atrapadas, entre otros.

De Seguridad: Detonaciones de arma de fuego o de explosivos, personas armadas, objetos o personas sospechosas en la vía pública, persona tirada en la vía pública, tráfico de armas, bloqueos, vehículos en huida o a exceso de velocidad, robos, lesiones o daños a las personas, extorsiones, despojos, plagio de personas, violencia contra las mujeres, violencia familiar, maltrato infantil o de personas adultas mayores, personas no localizadas, personas desaparecidas, menores extraviados, abuso o acoso sexual, explotación o trata de menores o de personas, violaciones, tráfico de personas indocumentadas, entre otros.

Para hacer cualquier reporte es necesario contar con información básica y saber brindarla a la persona operadora, como desde dónde ocurre el hecho (municipio, colonia, cruces de calles, código postal), cómo lucen las personas involucradas, colores y placas de los vehículos involucrados, descripción de la información en general y tipo de incidente.

Bomberos. Arriesgan su vida por la seguridad de la ciudadanía. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

“Para nosotros el tiempo es oro”

El pasado 28 de julio, este medio de comunicación compartió la historia de César Ávalos, segundo oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quien contó qué representa para los elementos de seguridad y protección civil el recibir reportes falsos a través de los números de emergencia.

Contó que, dentro de sus 25 años al servicio de la ciudadanía, ha aprendido que el tiempo invertido en los traslados hasta llegar al punto de la emergencia es crucial para salvar la vida y el patrimonio de las personas, por lo cual, dijo, es una lástima para él que existan personas que jueguen con los números de emergencia, pues “cada unidad que sale representa la movilización de recursos esenciales que, de no estar disponibles en caso de una verdadera emergencia, pueden poner en juego la vida de una persona”.

“Para nosotros, el tiempo es oro. Aunque afortunadamente en la mayoría de las ocasiones podemos llegar a tiempo a donde podemos rescatar personas aún con vida, lo cual es satisfactorio y te hace darte cuenta de que vale la pena todo lo que realizamos en esta bonita profesión, también me han tocado experiencias muy desagradables por esto, porque la gente no entiende que son llamadas de emergencia. Nosotros no estamos jugando a los bomberos, es un trabajo real donde siempre vamos a tratar de ayudar a la gente que está en peligro”, lamentó el bombero paramédico.

El oficial hizo un atento llamado a la ciudadanía a abstenerse de jugar con este tipo de reportes que, de acuerdo con la Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al 911, van en aumento en nuestra Entidad.

Por último, el oficial hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer alerta en su camino, sobre todo a los automovilistas, pues ceder el paso a las unidades de emergencia es clave para que puedan llegar a tiempo. El no estar atentos e intentar ganarles el paso, además de poner en riesgo a los elementos de protección civil, equipos paramédicos y de seguridad, también pone en peligro la vida de otras personas, no solamente en el lugar a donde acuden a atender la emergencia, sino a quienes circulan por las calles y avenidas de la ciudad. “Que no se les olvide que a todas y todos nos esperan en casa y tenemos que llegar con bien”, expresó.