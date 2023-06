Jalisco es el Estado con mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional, pero este delito no es castigado. Por ejemplo, se registró 100% de impunidad, con relación a las sentencias emitidas por el Poder Judicial, según el último estudio “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco”, publicado por México Evalúa. Los asesinatos se acercan a ese porcentaje.

De acuerdo con el análisis, una de las problemáticas detectadas es que las carpetas de investigación inician sin detenidos en todos los casos de desaparición.

Sobre los castigos en esta administración, el Consejo de la Judicatura reveló que, entre los años 2019 y 2022, apenas se emitieron nueve sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Lo anterior fue informado mediante una solicitud de información (folio 140280223000256). Para dimensionar el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, suman 14 mil 979 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las cuales seis mil 548 ocurrieron en el actual sexenio de Enrique Alfaro.

Rubén Ortega Montes, académico de la UdeG, acentúa que el grado de impunidad en estos delitos es preocupante porque habla de la ineficacia de las instituciones, las cuales están reprobadas. “Es una impunidad terrorífica... es indolente”.

Los responsables de la seguridad y justicia en Jalisco

Además del gobernador Enrique Alfaro, las áreas responsables de la seguridad son la Coordinación de Seguridad, la Policía y la Fiscalía, quienes detienen, investigan y presentan a los presuntos delincuentes. El Poder Judicial resuelve si son responsables o liberados.

Ricardo Sánchez Beruben, coordinador Estratégico de Seguridad Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de Seguridad Joaquín Méndez, fiscal general del Estado de Jalisco Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial del Estado

Denuncian cada vez menos delitos en Jalisco

Sandra Rodríguez caminaba por avenida Plan de San Luis y avenida Enrique Díaz de León cuando se detuvo a contestar un mensaje de texto; en ese momento un hombre en una motocicleta le robó su celular. Sandra trató de correr hacia él, pero fue en vano.

“Iba paseando a mi perro con una mano, y con la otra contestando un mensaje a mi jefe, venía un poco pegada al tránsito vehicular. De repente pasó el hombre en una moto y ni me dio tiempo de reaccionar, sentí que jalaron la cadena de mi perro para atrás, y se llevó mi teléfono. Intenté correr atrás de la moto pero fue triste mi esfuerzo”, dice.

La joven no denunció el delito del que fue víctima en diciembre de 2022 porque le pareció un trámite engorroso.

“No denuncié porque era un hombre en una moto, no veía que realmente fuera a pasar algo, no sentía que fuera a recuperar mi teléfono de alguna manera. E ir a la Fiscalía y todo, no le vi el caso”.

En Jalisco, el 93% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Es la cifra más alta desde 2017.

Andrés Rojas cuenta que hace tres semanas fue víctima de un asalto, por la zona del auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Detalla que le quitaron su celular y su cartera, y que no ha podido ir a denunciar porque no tiene tiempo por su trabajo.

“Todos sabemos que es ir a perder todo el día. Los hombres me amagaron y se fueron en un coche negro pero por los nervios no recuerdo más detalles, como placas, pasa tan rápido todo”.

Agrega que canceló sus tarjetas pero no ha tenido tiempo de volver a sacar su identificación, además de que para recuperar su credencial de estudiante de Universidad de Guadalajara debe presentar una denuncia.

“Me dijeron que tengo que ir a hacer la denuncia para que me pidan otra nueva, pero he preferido pagar los pasajes enteros que ir… quizá tenga que ir en algún momento si veo que me piden la denuncia para algún otro trámite de reposición”.

De acuerdo con la ENVIPE, la cifra negra se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos por 100.

“La cifra negra en el Estado de Jalisco corresponde al 93% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación”.

La población estima que presentar una denuncia equivale a perder su tiempo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Cifra negra

El crecimiento estadístico de delitos no denunciados en Jalisco Año Porcentaje 2021 93.0% 2020 92.9% 2019 91.2% 2018 91.8% 2017 92.7%

Fuente: ENVIPE 2022.

GUÍA

Los motivos de la falta de denuncias

A través de un sondeo, usuarios de www.informador.mx respondieron que el principal motivo por el cual no denuncian un delito es por las pocas probabilidades de que se resuelva, con el 68% de los votos. Eso le ocurrió a Ingrid Casillas, quien explica que fue víctima del robo de su celular al llegar a su casa, en octubre de 2022 en la colonia Lomas de Zapopan.

“Dos jóvenes que te juro que no tenían más de 20 años me quitaron el celular a punta de pistola. También se querían robar un coche que iba llegando pero el conductor no se dejó y huyeron. La verdad siento que no los iban a capturar porque no habían cámaras ni testigos, solamente el señor a que le querían robar el carro y yo”. Casillas dice que no quiso denunciar porque no creyó que fuera a contribuir a encontrar a los culpables.

Por otro lado, la ENVIPE estima que en 2021, en Jalisco, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 35.4% y desconfianza en la autoridad con 12.5%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad. A nivel nacional, se estimó que la principal razón por la que las víctimas no denuncian es la pérdida de tiempo con un 33.5 por ciento.

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. Por otras causas se entiende por miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

ENCUESTA NACIONAL

Los delitos, según la victimización y la percepción

Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que la cifra negra por tipo de delito, se observa que el secuestro y el fraude al consumidor fueron los que tienen un 100% de cifra negra, seguidos por extorsión con 96.7% y la violación sexual con 96.1%.

En tanto que los delitos con menor porcentaje de cifra negra son amenazas con 87%, otro tipo de delitos con 79.2% y robo total de vehículos con 50.5%.

La ENVIPE también indica las razones por las cuales las personas víctimas de delitos no denunciaron ante el Ministerio Público en Jalisco, entre las que destacan la pérdida de tiempo y que se trataba de un delito de poca importancia.

“Cabe precisar que la Envipe (Inegi) reporta el indicador de cifra negra del año anterior a su publicación, por ello se refiere como dato más reciente 2020.

“En este sentido, puede que haya diferencias entre los valores reportados de cifra negra por tipo de delito y la incidencia delictiva, generada por el SESNSP”, se explicó en el “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco”, de México Evalúa.

Los resultados finales demuestran la problemática social del país.

La Guardia Nacional tiene la confianza popular. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

Instituciones en las que confían y desconfían en Jalisco

Durante el periodo de 2017 a 2020 en Jalisco, la confianza ciudadana hacia las instituciones del sistema de justicia penal ha seguido una tendencia decreciente, en contraste con lo ocurrido en años precedentes, así como similar a lo ocurrido a nivel nacional.

En 2020, el índice muestra que hubo un ligero incremento de la confianza a nivel estatal, mientras que una reducción a nivel nacional. No obstante, las autoridades con mayor confianza neta en Jalisco (consideradas dentro de la encuesta) fueron la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que aquellas con menor confianza fueron los jueces y la policía preventiva, de acuerdo con el análisis de “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco”.

Por otro lado, la ENVIPE estimó que el 62% de la población de 18 años y más en Jalisco considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su Entidad federativa, seguido del aumento de precios con 39.9% y la salud con 31.8 por ciento.

El espacio donde la población de 18 años y más se sintió más insegura fue en los cajeros automáticos en la vía pública, con el con 76.2%. Le siguieron el transporte público, los bancos, las calles y las carreteras.

LA VOZ DEL EXPERTO

Agencias del MP, saturadas

Francisco Ruiz, académico del ITESO.

El especialista en derecho penal dijo que, por un lado, es negativo que la gente no se anime a denunciar, pero si todos lo hicieran, la Fiscalía colapsaría. “Me dedico al litigio y las agencias del MP (Ministerio Público) están cargados de trabajo, no se dan abasto”.

Explicó que, por ejemplo, si alguien padece el delito de despojo de una vivienda, y denuncia para recuperar su hogar, el trámite puede durar hasta dos años, si es que no se dan “mordidas”. “Las carpetas inicia pronto, tienen un buen sistema de atención temprana, el problema es que las agencias están cargadas de trabajo. Los juzgados no pueden desahogar las audiencias, humanamente no pueden”.

De acuerdo con el especialista, el embudo está principalmente en la etapa de investigación complementaria. “Tardan meses en llevar al imputado ante un juez, porque al menos necesitan duplicar la cantidad de personal que trabaja en juzgados”.

En el mismo ejemplo, si la persona padece el despojo, las audiencias iniciarían ente cinco y seis meses después, calcula. “Mientras usted está sufriendo el despojo de su casa. Anteriormente en el sistema tradicional, 15 personas daban el trámite; un juez, hasta 4 secretarios, cada secretario un auxiliar, y dos notificadores, además de personal de oficialía de partes. Ayudaban con trámites de amparo”.

En comparación, remarca que ahora solamente trabaja un juez y otras tres personas más, por lo que humanamente no se dan abasto. “Suena extraño pero si la gente denunciara, no podrían darse abasto las autoridades con los recursos que hay. Se tiene que disminuir el índice delictivo y existir políticas de prevención del delito”.

Agrega que también hace falta ver en qué se gasta el dinero el Poder Judicial, y que los recursos se utilicen de buena forma. “No ay una verdadera revisión… hay magistrados ricos y el personal que hace el trabajo es pobre y está sobresaturado. Hay que revelar cuántas horas reales trabaja un magistrado y cuántas horas invierte el personal en los juzgados de oralidad penal para ver la diferencia”.

Analí Ramírez es muy unida a su barrio de Santa María del Pueblito. EL INFORMADOR/Eliseo

Pegan fichas de búsqueda

Desde el 29 de mayo, fecha en que desapareció Analí, se han realizado protestas para presionar a las autoridades a dar seguimiento con su caso. El día de ayer se reunieron por quinta ocasión sobre la avenida Vallarta cruce con la calle Allende, para realizar una marcha pacífica y pega de fichas de búsqueda camino a plaza Galerías.

La agrupación avanzó por la lateral de avenida Vallarta y llegaron a la avenida Patria, sin bloqueos viales relevantes. A su paso familiares y amigos, vestidos de blanco, entonaban “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente”.

Distinto a otras ocasiones pero aún con el apoyo de policía Vial y comisión de Derechos Humanos, la única afectación sobre la vialidad que se vivió fue durante aproximadamente 10 minutos. El contingente bloqueó el paso a lo largo de la avenida Rafael Sanzio mientras colocaban en los alrededores las fichas de búsqueda.

Continuando con su trayecto se extendieron por Vallarta hasta quedar debajo del segundo nivel de avenida Patria, donde se detuvieron a descansar y emitir consignas, pero respetaron el lapso de tiempo otorgado por las autoridades y precisado por Agustín Ramírez, padre de Analí, por lo que se reagruparon para encaminarse al punto de inicio, el domicilio de la desaparecida.

“Era muy unida al pueblo, prácticamente ha vivido aquí toda su vida. Muchos se han reunido para ayudarnos a difundir su ausencia, no esperábamos a muchas personas esta ocasión y aquí están dando su apoyo”, comentó Verónica, hermana de Analí.