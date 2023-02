El 12 de mayo pasado, Santiago Gómez cumplió 18 años, por lo que salió a cenar con su novia. Alrededor de las 23:00 horas, dos hombres se acercaron a las ventanillas de su camioneta y con las pistolas apuntándoles les pidieron que se bajaran para llevársela. Esto ocurrió en la colonia Prados de Tepeyac, en Zapopan.

“Me sacaron el peor de los sustos. Lo bueno que a nosotros no nos pasó nada”, contó.

Santiago fue una de las víctimas de un delito que va a la baja en la Entidad. En 2022, el robo de vehículos asegurados en Jalisco registró una disminución en comparación con 2021: pasaron de 10 mil 112 a nueve mil 610 en el periodo referido, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Los datos del organismo también indicaron que la recuperación de unidades tuvo un crecimiento en ese lapso: subieron de tres mil 446 a tres mil 542.

Sin embargo, a pesar de que Jalisco aún mantiene el segundo lugar a nivel nacional en este delito (el primer sitio lo ocupa el Estado de México), en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se han hecho esfuerzos para aumentar la infraestructura que permita detener a los responsables y devolver su patrimonio a los afectados.

Por ejemplo, el 23 de enero pasado, el Ayuntamiento de Tlajomulco dio a conocer la inversión de 500 millones de pesos en el fortalecimiento de su C4, cuya tercera etapa, que concluirá en marzo, contempla llegar a mil 790 cámaras en 388 puntos de monitoreo.

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, afirmó que en los últimos cinco años se recuperaron cuatro mil 604 vehículos robados.

Para prevenir este ilícito, la Fiscalía recomienda a las personas colocar sistemas de seguridad en el auto (alarma o cortacorrientes), verificar que quede cerrado, cerciorarse de que a la hora de bajar no haya sospechosos alrededor, circular con los seguros puestos y con las ventanillas cerradas, y de noche manejar por lugares transitados e iluminados.

Jesse, víctima de robo tres veces en menos de dos años

Para Jesse Limón el robo de su vehículo hace tres meses en la avenida Chapultepec y su cruce con Pedro Moreno no fue una sorpresa. El joven ha sido víctima de la delincuencia tres veces en los últimos dos años, la más grave fue cuando le robaron su camioneta a unas cuadras de su casa.

En el último robo, Jesse acudió con un par de amigos a un bar ubicado en la avenida Chapultepec, dejó su automóvil a media cuadra del lugar en donde se encontraba y luego de tres horas de esparcimiento regresó a casa para encontrar los cristales rotos y el hurto de sus pertenencias.

“Se robaron la mochila en donde estaba mi laptop, unos discos duros de mi trabajo, y otras cosas que traía adentro. Hasta mi termo del café se llevaron. Yo salí y no había ni a quien preguntar, el franelero que al principio me quiso cobrar ya no estaba”, recordó.

Debido a que los ladrones le quebraron los cristales de dos de las puertas, el joven tuvo que andar por una semana con bolsas de plástico por la calles, pagar la reparación y compensar lo robado en su trabajo.

Ocho meses antes sufrió otro robo en la colonia Moderna a unas cuadras de su trabajo, en donde le metieron un gancho por una de las puertas y con la chapa forzada pudieron acceder, en esa ocasión se llevaron equipo de sonido y unos lentes.

Un año atrás, a la vuelta de su casa en la colonia Mezquitán, su camioneta desapareció de una mañana para otra. Ese mismo día la reconoció a unas cuadras de su domicilio, abandonada y sin la batería.

De todos los hechos, Jesse aseguró que solo denunció aquel en que hubo robo total de vehículo, ya que afirmó que se podría blindar si la camioneta era usada para un delito. Mientras que en los demás casos, consideró que sería inútil denunciar a la autoridad, pues no recuperaría lo robado.

Tapas de su auto, sustraídas por la delincuencia

Aylin Silva tiene pocos meses de que adquirió su primer vehículo, y ante la imposibilidad de guardar el automóvil a una cochera propia, ya fue víctima de robo de autopartes y de un intento de robo de la unidad completa.

“Yo vivo en unos departamentos en los que nadie tiene cochera, pero me dan chance de ponerme en una casa a la vuelta, ahí ya me volaron dos tapas y hace unas semanas llegué al coche y había como un fierrito metido por la ventana”, comentó.

Señaló que desde antes de comprar el automóvil temía porque le fueran a pasar cosas en la calle. Sin embargo, afirmó que cerca de su casa hay pocas pensiones para dejar su vehículo y el costo le pareció elevado.

Agregó que cada vez intenta usar menos su automóvil por la inseguridad que le genera el no saber si cuando regrese habrá un nuevo detalle que arreglar.

Señaló que zonas de bares o inclusive donde hay mucho movimiento de personas en oficinas le parecen más peligrosas para estacionarse, ya que apuntó hay mucha presencia de franeleros “que son los que luego te andan robando”.

Aumenta costo de pólizas de seguro de autos

Los propietarios de automóviles han visto este año un incremento en las pólizas de sus seguros.

De acuerdo con especialistas el incremento de los precios este año es de 10 por ciento en promedio en comparación al 2022.

El incremento de la siniestralidad y la escasez de refacciones provenientes de Asia provocaron este incremento de las pólizas.

Wylie Vielma, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) explicó que el aumento varía dependiendo de la unidad y el modelo.

“La cantidad de siniestros que se puede tener en un auto, hablando por ejemplo de los seguros más robados, obviamente que a las unidades que más le pegan en siniestros son las que registran más aumento en el cobro de la prima”, comentó.

Como a Jesse Limón, son múltiples los ejemplos de ciudadanos que reportan la inseguridad en ciertas zonas. EL INFORMADOR/Archivo

Vallarta, Lagos y Tepa, municipios fuera de la ZMG con más robos

En lo que va de la actual administración estatal, en Jalisco han sido robados un total de 47 mil 097 vehículos automotor, de los cuales al menos ocho de cada 10 han sido sustraídos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Y es Guadalajara el municipio con más autos robados, con un total de 20 mil 389 vehículos (un promedio de al menos cinco mil 99 cada año), seguido de Zapopan con ocho mil 334 y de Tlaquepaque con cuatro mil 949 vehículos en lo que va de la administración, de acuerdo con cifras de la Plataforma de Seguridad Jalisco.

Lo anterior corresponde a que la mayoría de vehículos automotores han sido hurtados en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la cantidad de personas que esta concentra, sin embargo, en el interior son los municipios de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán, los que suman más robos de vehículos automotores.

Puerto Vallarta lidera con un total de 976 autos robados. Apenas el pasado mes de agosto, a través de un operativo montado por la Policía Municipal de Puerto Vallarta, pudo localizarse un taller de autos que era usado para cambiar de imagen a varios vehículos hurtados.

El taller fue ubicado en la calle Monterrey de la colonia Mojoneras, muy cerca del Centro Universitario de la Costa. Ahí los oficiales encontraron tres automotores que tenían reporte, entonces vigente, de robo con violencia, mismos que eran utilizados para trabajar como taxis de plataforma.

Le siguen Lagos de Moreno con un total de 520 vehículos robados, y Tepatitlán con 397 automotores.

También figura Encarnación de Díaz, con 200 automotores robados. Tan solo el pasado 21 de enero medios locales de Aguascalientes dieron a conocer el caso de una familia de aquel estado que fue atacada a balazos en Encarnación de Díaz por el robo de su camioneta.

De acuerdo con lo informado, sobre la carretera estatal No. 212, poco antes de llegar al poblado de San Sebastián del Álamo, fueron sorprendidos por sujetos armados quienes viajaban en una camioneta GMC Yukón gris, que portaba luces azules y rojas similares a las que utilizan las patrullas, y que anteriormente otra familia de la entidad había reportado un robo bajo el mismo modus operandi.

Debido a que la familia no se detuvo, los sujetos les dispararon dejando como saldo a cinco personas lesionadas.

Bajan en un 46% denuncias por robo de vehículo particular en 2022

El pasado 24 de enero a la mamá de Atziry Robles le robaron su auto justo en la puerta de su casa en la colonia Basilio Badillo, en Tonalá.

Llegaba en compañía de su hija en su Hyundai Sonata 2015 color negro cuando de la esquina, por detrás salieron dos hombres encapuchados con sudaderas en color negro, quienes le dieron alcance mientras rodeaba el auto para bajar a su hija pequeña.

Los dos hombres la acorralaron a punta de pistola por el costado derecho para quitarle las llaves, ella se las dio y uno de los sujetos aprovechó para subirse al asiento del piloto e intentar arrancar mientras el otro la seguía amedrentando.

Ella intentando conservar la calma les pidió que le dejaran bajar a su hija pequeña, hermana de Atziry, y fue entonces que el sujeto que la amenazaba incluso se acercó a la puerta trasera para “ayudar” a la niña a bajar, mientras la señora aprovechó para bajar también su bolso y pañalera.

Luego de que la niña bajó el sujeto se subió al asiento del copiloto para ambos huir en el vehículo. Todo lo captaron las cámaras de su domicilio.

Lo anterior es una de las historias que suelen verse en el Estado, pese a que en el último año las denuncias por robo de vehículo particular han descendido 46% en el último año de la actual administración.

Mientras 2018 cerró con un total de 23 mil 663 unidades de vehículos automotor robadas, en 2022 fueron 12 mil 578, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las autoridades jaliscienses han asegurado que lo anterior se ha logrado gracias a las diferentes acciones coordinadas entre autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

A nivel nacional, según la estadística del SESNSP, la tendencia también ha ido a la baja, reportando, para el cierre de 2022, una disminución del 35.4% en el número de unidades robadas.

Sin embargo, Jalisco se posicionó, durante el 2022, como la Entidad con la tasa más alta de vehículos robados por cada 1000 automotores.

Encontrar un auto robado en el corralón puede ser tanto una consuelo como una pesadilla. EL INFORMADOR/Archivo

Tere vive martirio para recuperar su camioneta

En diciembre del año pasado a Tere Romo le robaron su camioneta de la puerta de su casa. Eran alrededor de las dos de la madrugada cuando escuchó que forcejeaban fuera de su domicilio y llamó al 911. Presenció todo el robo por las cámaras de seguridad.

Policías de Zapopan acudieron a la finca de la colonia Zapopan Centro y por medio del GPS dieron seguimiento a la misma, y aunque le dijeron que las unidades municipales iban en persecución, cuando los delincuentes tomaron la carretera a Tequila le dijeron que ya nada podían a hacer.

La mujer siguió ubicándola por el GPS hasta que se detuvo en un poblado de Tequila, ya que tampoco la empresa que estaba a cargo del sistema de geolocalización la ayudó a desactivar la marcha del automotor, tal como se lo habían prometido cuando contrató dicho servicio.

Ella ya había dado la información y coordenadas a las autoridades y a la aseguradora sobre dónde se había detenido el vehículo, y fue precisamente la empresa encargada de su seguro que le llamó al día siguiente para decirle que “había sido la Guardia Nacional quien la había encontrado”.

“Cuando fui al depósito a donde la llevaron llamado Global Group, un corralón particular que está entre Tequila y Magdalena , la camioneta ya estaba desvalijada, pero todavía tenía varias cosas. Me le habían quitado la batería, la computadora, le quebraron vidrios, me robaron absolutamente todo lo de adentro, habían forzado los retrovisores, como que se los querían robar”, recordó Tere Romo.

No fue sino hasta mes y medio después luego de varias vueltas al Ministerio Público de Tequila y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que las autoridades le dijeron que habían liberado la camioneta, y que ya podía iniciar su proceso para recuperarla una vez que presentara la baja del reporte de robo, pero entonces tampoco había sistema y hubo que esperar una vez más.

La pesadilla no terminó allí, sino que en el corralón la hicieron pagar 12 mil 500 pesos por moverla y cuatro mil 500 pesos por su estancia en el corralón, pero al llegar la camioneta ya había sido doblemente desvalijada, ni los tapetes le dejaron.

A lo anterior se sumaron malos tratos. “Dije, pagas porque te la cuiden y estas pagando para que te la roben más, quedé sorprendida. Me robaron los rateros y además los del corralón. Se aprovechan de todo, es una desesperación tan fea que no se puede explicar. Los abogados y los funcionarios de ahí todos eran hombres, me trataron muy mal, uno de los licenciados hasta se agarró gritándome, ni siquiera me hablaban a mí, se dirigían a mi esposo. En lugar de ayudar como servidores públicos te hacen sentir peor. Me hicieron violencia psicológica”, expresó.

Teresa también fue a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para denunciar a la empresa que había contratado para activar el GPS de su camioneta, pero le dijeron que estaban de vacaciones, que regresara una semana después.

Habiendo transcurrido 15 días y a la tercera visita fue que le pudieron recibir la denuncia. La audiencia será hasta el mes de abril. De los delincuentes nada se sabe.

“Hasta la fecha me siento nerviosa. Dicen que la delincuencia va a la baja, pero veo lo que me pasó y no sé de dónde sacan eso. Yo hubiera preferido que la camioneta no hubiera aparecido de todo el calvario que tiene uno que vivir. Es un horror", lamentó Teresa.

GUÍA

La lista de recuperados

De manera mensual, la Fiscalía del Estado da a conocer una lista de los vehículos que fueron recuperados en Jalisco.

Para consultarla es necesario consultar el sitio de internet https://fiscalia.jalisco.gob.mx/content/vehiculos-recuperados.

En el último corte presentado, la dependencia publicó alrededor de 200 unidades, entre las que se encuentran automóviles, camionetas y motocicletas de distintas partes del país, incluyendo Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Nuevo León, entre otros.

Para recuperarlos es necesario acudir a las instalaciones del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de las 8:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, donde se deberá acreditar la propiedad del vehículo para posteriormente realizarse un dictamen de identificación, con el que se corrobora que la unidad se encuentra en regla.

Sistemas para evitar robo de auto y su precio

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con su último análisis estadístico de robo y recuperación de vehículos asegurados del año 2022, en el 56% de los robos de autos las familias asumen la pérdida de su patrimonio.

Seguro de auto: Un seguro de auto puede costar entre 5 mil a 15 mil pesos o más anualmente según el tipo de vehículo y las coberturas que se desee agregar con la aseguradora. Los pagos se pueden diferir mensuales, bimestrales y semestrales.

Antes de contratar el seguro de auto es importante verificar la suma asegurada o la cobertura si será total del auto en caso de robo o qué porcentaje te pagarán, revisar el deducible en caso de accidente, responsabilidad civil y daños a terceros.

GPS: Existen GPS que se puede colocar en los automotores, los cuales ayudan a que las personas ubiquen en tiempo real donde se encuentra el vehículo. Envían notificaciones, alertas y asistencia vial. En Amazon hay geolocalizadores para autos desde 400 pesos hasta mil 800 pesos o igual se puede cotizar directamente con especialistas en la instalación de estos equipos.

Imovilizadores: Estos también los puedes encontrar en tiendas de ecommerce desde 200 hasta 500 pesos. Si vas a ir con instalador profesional el costo de estos dispositivos depende de su instalación y complejidad, pero generalmente rondan los mil 500 y 3 mil pesos. Este sistema es considerado uno de los mecanismos más efectivos en la actualidad para evitar el robo de un auto, más que los trabapalancas, trabaruedas o trabavolantes.

¿Y cómo funcionan? Al alejarte a una distancia determinada o activar el botón del llavero, el auto corta la corriente que alimenta la bomba de gasolina, lo que permite que el auto se detenga y no vuelva a andar hasta que el sistema sea desbloqueado, a través del mismo control o bien, algunos sistemas tienen oculto un botón, que si bien los delincuentes suelen saber cuándo el coche que roban lo tiene, generalmente no persisten en el robo cuando lo detectan, pues pueden tardar mucho en encontrarlo.

Candados: Otra herramienta que es funcional es el candado de inmovilización del volante y abrazadera para neumático, el costo de esto va desde los 300 hasta dos mil pesos.

Obligan a contar con seguro, ajustan multas

Es obligatorio para todos los propietarios de un vehículo contar con un seguro de daños a terceros, además de que la multa por no cumplir esta disposición tuvo un ajuste en la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Y es que el cobro que se aplica actualmente se incrementó debido al ajuste anual de la UMA, la penalización máxima es de 3 mil 112 pesos. La multa mínima es de mil 37 pesos.

En la nueva legislación se mantuvo que no contar con el seguro es motivo para que el vehículo termine en el corralón en caso de participar en un accidente. La posibilidad de que el auto se pueda mover, en los casos de choques “lamineros” depende de que ambas partes tengan seguro vigente, si alguno no tiene o está vencido no se puede aplicar el protocolo para agilizar la liberación de carriles en los percances leves. La obligación de contar con el seguro incluye a los propietarios de motocicletas.

La diputada Mónica Magaña Mendoza, presidente de la Comisión legislativa de Movilidad, ha reiterado que el costo de las pólizas para proteger al vehículo es menor que el monto de la infracción, por lo que esperan que el esquema de atención a choques lamineros sea incentivo para que más personas contraten su seguro.

En lo referente a los casos del transporte público y de las plataformas de empresas de redes de transporte, además del seguro de daños a terceros, también es obligatorio que cuenten con un seguro de vida para las personas pasajeras y que además garantice la atención por posibles lesiones que puedan sufrir las personas usuarias.