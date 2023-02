Los principales retos de la industria mueblera local son adaptarse a las nuevas formas de compra y aprovechar la alta demanda en Estados Unidos (EU), consideran especialistas.

Destacan que la calidad, el diseño y el tapizado son las fortalezas de este sector, que en Jalisco está conformado por más de tres mil empresas.

Sin embargo, reconocen que falta reforzar el comercio electrónico. Además, no se cuenta con los equipos, la tecnología y la capacidad económica para producir en serie, como en Asia.

El empresario Leonardo Placencia acentúa que es clave impulsar la sustitución de importaciones y la competitividad a nivel internacional.

Rafael Labastida, gerente de Inlab Muebles, dice que también afectan las cargas fiscales, la falta de crédito y las bajas ventas. “Queremos competir contra los precios de China, pero es complicado... te conviene más comprar allá que fabricar aquí”.

Agrega que las personas aprendieron a comprar a través de plataformas. “Quien aprenda a moverse y que pueda vender de formas diferentes... ese será un secreto para sobrevivir”.

Sin embargo, Jaime Fernando Acevez, director de Solare Muebles, resalta que la pandemia abrió una oportunidad en EU.

“No había importaciones y los contenedores (que partían desde China) de dos mil se fueron a 12 mil dólares... entonces se abrió una oportunidad para el mueble mexicano”.

Los muebles mexicanos buscan ocupar el mercado norteamericano con su calidad y diseño. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Impulsan conexión entre consumidores y proveedores

La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) organiza Expo Mueble Internacional 2023, programada del 15 al 18 de febrero en la Expo Guadalajara. Teresa Calderón, presidente de la Afamjal, tiene la expectativa de mejorar la relación con todos los consumidores de muebles: distribuidores, hoteleros, restauranteros, constructores y personas que quieren decorar sus hogares. Espera una derrama económica de 800 millones de pesos (MDP) solamente en la Expo.

“Habrá una relación directa, donde encontrarán un producto de calidad y garantizado. Jalisco es la meca del mueble en América Latina… estamos en una etapa de bonanza. Y se ha desarrollado, porque hay un escaparate en Guadalajara que nos permite montar en un mismo espacio más de 500 fabricantes en más de 65 mil metros cuadrados”.

Aunque el evento está orientado principalmente a mayoristas, también puede acudir público en general, quienes pueden inscribirse en la página de internet de Expo Mueble Internacional. Asimismo, recuerda que esta es la edición de invierno y también hay otra Expo Mueble de verano que organizan en agosto; en ese mismo mes presentan Tecno Mueble Internacional. “Expo Mueble es un lugar donde van a encontrar todos los artículos que quieran para decorar cualquier lugar, cualquier oficina o cualquier espacio”.

Por su parte, Jorge Ríos, quien también es integrante de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, destaca que Expo Mueble Internacional es un detonante muy importante para los creadores. En su caso, las exposiciones le ayudan a mantenerse actualizado. “Si usted está fabricando su producto en su fábrica, se lo vende a quien lo conozca, o usted comienza a abrir un mercado, pero tiene que invertir mucho dinero en ventas. Es complicado llegar al mercado nacional o extranjero, y cuando usted participa en una exposición mueblera, van y lo buscan allí”.

LAS TENDENCIAS PASAN MUY RÁPIDO

Jorge Ríos lleva 32 años de crear muebles “con pasión”

Hace 32 años, Jorge Ríos comenzó a fabricar muebles en una pequeña bodega de Tlaquepaque. El empresario recuerda que el sitio medía apenas 200 metros cuadrados y realizaban cinco salas a la semana. Ahora tiene unas instalaciones de siete mil metros cuadrados y fabrica mil salas al mes con la empresa Inmujal.

“Me dediqué un tiempo a la carpintería, vengo de una familia de carpinteros, pero soy el único que dejó de hacer carpintería para meterse a los tapizados. Yo empecé cuando tenía 29 años, porque conozco la madera. En la crisis del 95, en lugar de afectarnos nos benefició, porque fue un peldaño más a nuestro crecimiento”.

Cuenta que lo más difícil fue comenzar con poco dinero, sin clientes ni proveedores. “Abrir mercado, eso fue lo más complicado. Siempre me he esforzado por hacer un buen producto, con buena relación entre el precio y la calidad”.

Dice que después logró conocer a familias muy poderosas en el ramo mueblero y hacer negocios con ellos. “Fueron empresas que realmente nos hicieron crecer mucho. Nos contactamos con ellos, hicimos amistad además de una relación comercial”.

Explica que lo que más le gusta de ser mueblero es desarrollar y crear. “Cada modelo que sale de sala es supervisado por mí, no los diseño yo, pero yo le quito y le pongo antes de que salga al mercado… Me encanta desarrollar productos, ver cómo empezamos con un montón de tablas y unos metros de tela y cómo termina un producto totalmente elaborado. A mí me encanta eso, por eso el eslogan que nosotros tenemos es que son muebles hechos con pasión”.

Sobre los retos y desafíos en el sector, opina que uno de los principales tiene que ver con que las tendencias pasan de forma muy rápida. “Cuando empecé a fabricar, un modelo de sala con la misma tela y el mismo color duraba hasta cinco años, ahorita todo es distinto de un semestre a otro. Cada seis meses actualizamos catálogos, muestrarios, telas, colores y texturas, porque de otra forma uno se queda estancado”.

También indica que una de las problemáticas que enfrentan es que hay poca mano de obra, escasez de madera y de insumos.

El día a día de un fabricante

Jorge Ríos cuenta que en un día normal se levanta a las seis de la mañana, después llega a su oficina entre 9 y 10 de la mañana y ve pendientes con los gerentes de las distintas áreas.

“Lo primero que hago es llegar a mi departamento de desarrollo de producto. Veo cómo va y después tengo juntas con mis gerentes. Le doy mucha importancia a cómo está la planta funcionando”. Detalla que ve asuntos con almacén y embarques, y después se va a su casa. “Regreso en la tarde algunas horas a supervisar algunas otras cosas más, entre ellas en supervisar el Departamento de Desarrollo de Productos”.

TELÓN DE FONO

Impulsan la ruta del mueble

En noviembre pasado, el Gobierno de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (Afamo) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tlaquepaque, para promover la Ruta del Mueble y la Decoración de Jalisco, con el objetivo de crear la Ruta del Mueble para expandir la industria y darle un mayor posicionamiento nacional e internacional a través de exposiciones que organizan cada una de las instituciones como Expo Mueble Internacional (15 al 18 de febrero), Expo Mueble Afamo (13 al 17 de febrero) y Expo Enart Tlaquepaque (14 al 18 de febrero). El presidente de la Canaco Tlaquepaque, Gabriel Venegas Pérez, indicó que el convenio firmado por el mandatario y liderazgos de la industria impulsará con gran fuerza a la ruta mueblera entre Ocotlán, Guadalajara y Tlaquepaque.

“Juntos generamos más de 100 mil empleos y estamos en busca de traer cada vez más compradores internacionales.

PERFIL

La Afamjal

Afamjal es considerada actualmente la institución empresarial del sector mueblero más importante del país. Fundada en octubre de 1979, por un grupo de empresarios líderes. “Fuimos, junto con otras cámaras, la institución que concebimos y creamos Expo Guadalajara”.

Cuenta actualmente con 84 asociados, 11 de ellos foráneos de Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Puebla. Su misión es representar, resguardar y consolidar el desarrollo integral de las empresas a partir del fortalecimiento de los socios, buscando que sean de clase mundial, a través de la capacitación, el desarrollo humano y el impulso de las exposiciones.

Cimejal

La Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco (Cimejal) nace en 1999, con el permiso de la Secretaría de Comercio y de la Industria. Surge de la necesidad de contar con una agrupación que represente al sector, además de facilitar el desarrollo de la industria interactuando con los diversos niveles de Gobierno; así como con las legislaturas locales y federales. Su misión es representar todos los intereses de la cadena productiva de muebles y satisfacer a los asociados a través de servicios de gran calidad. Los ejes de trabajo son digitalización del sector, impulso a las exportaciones, fortalecimiento de la cadena productiva e impulso a la innovación.

Teresa Calderón, presidente de Afamjal. EL INFORMADOR/C. Zepeda

GUÍA

Destacan por calidad para aumentar exportación

La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco fue fundada por un grupo de empresarios líderes. Actualmente es organizadora de Expo Mueble Internacional en sus ediciones invierno y verano, y de Tecno Mueble Internacional, las ferias comerciales más grandes del sector en América Latina. La presidente, Teresa Calderón, presume la calidad de exportación de los productos jaliscienses.

¿Cómo les fue con la pandemia y cómo ha sido la recuperación?

La industria mueblera tuvo incertidumbre durante el primer año de la pandemia. El segundo año fue una fortaleza, porque todo el mundo tuvo tiempo para desarrollar y decorar su casa. La gente empezó a cambiar muebles, cocinas, decoración, por eso el segundo año de la pandemia fue un éxito. Los últimos dos años fueron positivos para la industria porque la gente se dedicaba a invertir en su casa. Empezaron a buscar mobiliario o equipo para utilizar su casa tanto para el home office como en el hogar. Aumentó hasta 9% en los ingresos.

¿Cuáles son los principales desafíos de la industria mueblera?

Cuando tienes todo lo que tiene la industria mueblera en diseño, producción en vanguardia, en colores, es una paloma a favor. El reto más grande es cómo vamos a conquistar el mercado americano junto con Canadá, ahora que para ellos ha sido un problema importar productos de Asia. Cuando ellos tienen problemas para eso, buscan alternativas en un mercado más cercano, un productor más cerca y nosotros tenemos esas cualidades, así como diseño y producción.

¿Qué porcentaje de la producción se exporta?

En Estados Unidos y Canadá llegamos a 23% y solamente exportan las grandes empresas; el objetivo es desarrollar a las micro y medianas empresas para que se enseñen y le pierdan miedo a este proceso, que es muy atractivo. Pienso que es muy poco lo que estamos exportando a Estados Unidos.

¿Qué se necesita para exportar y por qué temen los fabricantes?

Yo también tuve ese temor porque no sabía si mi producto estaba de acuerdo a las requisiciones que tiene el mercado. En segundo lugar, tenía pavor porque no conocía los medios y utilizaba intermediarios que no eran naturales de una exportación, sino personas que aprovechan mi desconocimiento del mercado para sacar provecho. Pero una vez que conoces el mercado, sabes que deben existir intermediarios, agentes aduanales, representantes de ventas y otras personas que forman parte del equipo para exportar. Hay que recordar que grandes cantidades en producción mejoran completamente tu productividad como empresa.

¿Cuáles son las fortalezas del sector mueblero en Jalisco?

El diseño. México es un gran productor de grandes diseñadores y creativos que están generando un producto que puede ser una silla pero de muchos materiales, de diferentes formas, tapicerías, la creatividad del mexicano es nuestra fortaleza más grande, y sobre todo la productividad que ahora los empresarios muebleros le estamos apostando a los diseñadores. Te adelanto que en agosto tendremos un concurso de muebles, pero de sillas.

¿Qué se necesita para el desarrollo?

Mi empresa se ha desarrollado desde el momento de tener oídos para los clientes, para los que demandan y para los que proponen, para llegar a objetivos más grandes. Y estar al día en lo que está pasando en el mundo. Hay que promover a los jóvenes, porque tienen inquietudes diferentes.

¿Hay confianza para consumir muebles de Jalisco o prefieren los de fuera?

Tenemos madera sólida, materiales sólidos. Los productos que son de acuerdo a la cultura son nuestra fortaleza. Al mercado nacional todavía no le gusta mucho lo sintético. Aunque también hay una generación que busca un producto consumible, que no dure más de cinco años para cambiar el diseño y decoración de sus casas.

Jalisco es cuarto lugar en empleos del sector mueblero

Jalisco es uno de los Estados más importantes en la producción de muebles y ocupa el cuarto lugar en la generación de empleos en este sector.

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco y del Observatorio Tecnológico, a nivel nacional el sector mueblero genera más de 170 mil empleos, de los cuales 27 mil trabajadores son del sector en Jalisco.

Los Estados con mayor índice de trabajadores en la industria del mueble son: Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Jalisco (en ese orden).

En Jalisco hay 3 mil 138 empresas en la industria de muebles, según reporta el IEEG 2022, (27 mil 530 a nivel nacional).

Según los datos del IEEG, el valor de la producción de los muebles de Jalisco es de 4 mil 170 millones de pesos al cierre de 2022.

Jalisco es también uno de los Estados más importantes en la exportación de muebles. Al cierre de 2022 las exportaciones de Jalisco sumaron cerca de 150 millones de dólares.

A nivel nacional las exportaciones sumaron más de 6 mil millones de dólares el año pasado; Estados Unidos acapara más de 95 por ciento de las exportaciones, seguido de Canadá con un 3 por ciento. México ocupa la sexta posición en exportación de muebles a nivel global.

De acuerdo con DATA México de la Secretaría de Economía, Jalisco importó 65.1 millones de dólares en muebles.

Jalisco avanza en la producción y exportación. EL INFORMADOR/C. Zepeda

LEONARDO PLACENCIA

México debe aprovechar la oportunidad

Aprovechar el mercado que representa Estados Unidos, impulsar la sustitución de importaciones, salir a otros mercados y ser más competitivo internacionalmente son los retos de la industria mueblera, considera el empresario Leonardo Placencia.

“Nos están dejando un buen pedazo de mercado que venía ocupando China en Estados Unidos, hoy se ha debilitado ese mercado y México tiene que aprovecharlo, ahí está un área de oportunidad importante hacia el mercado más grande del mundo”, afirmó.

El también fabricante de muebles y comercializador agrega que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la cercanía con el vecino país del Norte, la facilidad y el costo del transporte le abre el camino a los fabricantes nacionales para exportar, a diferencia de China.

“Es un mercado grande, es un mercado fuerte, además de buen tamaño, con un potencial económico muy importante”, añade.

Leonardo Placencia, quien se inició a la edad de 15 años como empleado en la fábrica de muebles de su padre, reconoce que la industria mueblera de Jalisco no ha crecido lo suficiente en otros países donde también ve una ventana de oportunidad.

“Algo se exporta a países de Latinoamérica y algo a Europa, pero es limitado”, añade.

Con 72 años en la industria mueblera como fabricante, distribuidor y dirigente, Leonardo Placencia conoce mejor que nadie este sector y considera que actualmente se encuentra fortalecido, pero “no hay que bajar la guardia”.

“Se está levantando. Hoy por hoy se encuentra en buenas condiciones competitivas, se ha trabajado muy bien, atendiendo al mercado nacional y sustituyendo la importación de muebles con ventajas económicas y de diseño”, comentó.

Para el también expresidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), las fortalezas de este sector son la mano de obra calificada, con salarios competitivos, su diseño y sus exposiciones.

Como dirigente a Leonardo Placencia le tocó iniciar con el proyecto de las primeras exposiciones anuales de Expo Mueble con la idea de ser más competitivos.

“Ha sido un factor importante para la mejora sustancial en cuanto al producto nacional. Ahí conocimos los fabricantes de muebles lo que era competir pared con pared con otros fabricantes y eso nos fue orillando y obligando a ser cada vez mejores y en cada exposición exhibir mejor producto”, aseguró este visionario.

MUEBLES PLACENCIA

Más de 80 años amueblando hogares

Lo que hoy es una de las mueblerías más importantes a nivel nacional e internacional, comenzó en un pequeño taller en la casa de Andrés Placencia, un carpintero originario de San José de Gracia, Jalisco.

Corría el año de 1935 cuando don Andrés comenzó a fabricar artesanalmente cada uno de los muebles que se le encomendaban, y era tal el cuidado que tenía en sus detalles y la calidad de los mismos, que rápidamente se ganó el gusto de las personas.

Hoy Muebles Placencia, es sin duda el líder en el mercado mueblero, cuenta con diversas salas de exhibición en Guadalajara, León, Irapuato y Querétaro.