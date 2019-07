Se va Urzúa de Hacienda; Herrera descarta recesión

A unas horas de ser nombrado por Andrés Manuel López Obrador como nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que no le va a fallar al país. Sus primeras declaraciones remarcaron que las finanzas están “blindadas” y firmes en sus objetivos de estabilidad macroeconómica y manejo responsable. “Veo una desaceleración a nivel global, que tiene un impacto también en la economía mexicana, pero estamos aún muy, muy lejos de poder pensar que estamos cercanos a una recesión”.

Explicó que las finanzas son “manejadas con responsabilidad” y tienen una “coraza” que permiten navegar en circunstancias difíciles. Destacó el fondo de estabilización de los ingresos públicos que tiene 300 mil millones de pesos al día, así como las reservas internacionales por 179 mil millones de dólares. Además, México cuenta con una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 74 mil millones de dólares y otra línea de crédito con el Tesoro norteamericano de nueve mil millones de dólares.

En su nueva encomienda remarcó que se mantienen los objetivos primarios de la administración de López Obrador, como un superávit primario de 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras ofreció respeto a la autonomía del Banco de México, sobre Petróleos Mexicanos reiteró que es “central para la economía” del país y continuará el apoyo.

Del aeropuerto de Santa Lucía contestó que las ciudades grandes del mundo “tienen un modelo de sistemas aeroportuarios… con dos o tres aeropuertos. El modelo escogido por el Presidente va en línea con el resto de las grandes capitales”. Sobre el Tren Maya dijo que “es central… es un detonador (económico) en la Zona Sur-Sureste”.

Ayer, Carlos Urzúa sorprendió al presentar su renuncia a Hacienda. Acentuó que no está de acuerdo con la forma como se tomaron algunas decisiones en el Gobierno y le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Subrayó discrepancias en materia económica, como el hecho de que se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.

Mientras la Cámara de Diputados debe ratificar a Herrera, las cúpulas empresariales le dieron su voto de confianza.

“Quiero pensar que los mercados querían mucho a Urzúa, pero también me quieren a mí”, finalizó Herrera.

“No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa, quien dejó el cargo argumentando discrepancias en materia económica, incluso imposiciones.

“Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias; no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

En un video publicado en sus redes sociales, reiteró que es necesario acabar con la corrupción e impunidad, así como hacer valer la austeridad republicana. “No puede haber Gobierno rico con Gobierno pobre”. Además, se dijo seguro de que se sacará adelante al país con el combate a la corrupción y no permitiendo los lujos en el Gobierno. “Es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados”.

Entre los logros alcanzados destacó el aumento de la recaudación de impuestos, que no se ha incrementado la deuda pública, mientras que el peso se posiciona como la moneda que más se ha fortalecido a nivel internacional.

“Como se están llevando a cabo los cambios, pues se cimbra, rechina, y hay a veces la incomprensión o las dudas, los titubeos, incluso al interior de nuevo Gobierno, del mismo equipo, pero tenemos que actuar con decisión y con aplomo”.

Tras señalar que aceptó la renuncia de Urzúa, a quien le agradeció por su colaboración y expresó su respeto, anunció que el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será Arturo Herrera. “Es un especialista, un experto, ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México y ha trabajado últimamente en el Banco Mundial… es una gente con experiencia, pero además es una gente sencilla. Su familia viene de un movimiento social, es un funcionario público, vamos a decir, con dimensión social. Por eso tomé la decisión de nombrarlo”.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, aseguró que López Obrador deberá “dar un manotazo en la mesa a su gabinete” ante la renuncia de Urzúa. El también gobernador de Querétaro aseguró que tienen un voto de confianza en el Presidente, pero la renuncia de Urzúa pone a México en “una situación muy delicada”, en la que el mandatario deberá mostrar templanza. “El Presidente deberá tomar medidas extraordinarias, es una posición delicada, la renuncia de un secretario de Hacienda, de cualquier país… cimbraría a cualquier Gobierno y el Presidente tendrá que poner el manotazo en la mesa a todo su gabinete”.

Empresarios dan voto de confianza

Tras una reunión en las Oficinas de la Presidencia, dirigentes de las cámaras empresariales dieron un voto de confianza a Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario de Hacienda, pero pidieron al Gobierno aclare los motivos que planteó en su renuncia Carlos Urzúa.

Al conocer la renuncia de Urzúa a Hacienda, las cámaras pidieron una reunión de urgencia con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Al salir del encuentro, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó de inmediato. “Nombró de inmediato al subsecretario, hoy secretario Arturo Herrera. La verdad es que tiene un voto de confianza, hemos estado con él tratando todos los temas, realmente es con él con quien nosotros tratábamos todos los temas que teníamos con Hacienda”.

Por su parte, José Manuel López Campos confió en que la situación al interior del Gobierno federal sólo sea un “sobresalto” y que la designación de Arturo Herrera, como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, genere tranquilidad y confianza para la continuidad. Después de salir de Palacio Nacional, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) se refirió a la renuncia de Carlos Urzúa. Dijo que la misiva es “muy explícita” en cuanto a los diferendos al interior del Gobierno y de la Secretaría de Hacienda, por lo que “esperamos sólo sea un sobresalto”.

Consideró que es tiempo de aterrizar las políticas públicas esbozadas durante el primer semestre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como intensificar el ritmo para alcanzar las metas de crecimiento planteadas.

Para ello, confió que en breve se puedan poner en contacto con Herrera Gutiérrez para conversar a efecto de retomar el rumbo de nuestro país, como lo ha venido haciendo el sector empresarial desde la llegada de la nueva administración federal. “Creemos que no habrá cambios sustanciales”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, también manifestó su confianza en la llegada de Herrera, con quien ha estado en contacto desde tiempo atrás para trabajar temas de esta industria. “Arturo Herrera es alguien que tiene los conocimientos y los estudios. Tiene la experiencia y conocemos su trayectoria. Es una gente seria, tiene prestigio y nos da mucha confianza”.

Si bien el tipo de cambio se movió con la “renuncia sorpresiva” de Urzúa, confió en que los mercados vuelvan a mostrar estabilidad y exista una señal de certidumbre hacia el exterior. “Felicitamos que al Presidente (López Obrador) por haber reaccionado rápido y no dejar ese vacío”.

El titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, lamentó: “Lo que está en juego no es el reemplazo de un funcionario sino el futuro de nuestro país”. Expresó su “profunda preocupación” por la decisión del ahora ex titular de Hacienda y acentuó que este hecho también envía un mensaje negativo de cara a los mercados, por generar desconfianza e incertidumbre.

Refrendó el compromiso de los industriales para trabajar en reducir las desigualdades. Y refirió que las malas decisiones en materia económica llevaron al país a devaluaciones y crisis constantes durante décadas, de ahí que “los industriales no queremos un retorno al pasado”.

Los gestos del secretario causaron burlas en las redes sociales porque se veía asustado o nervioso; sin embargo, después respondió que “el carisma que tenía en el video era un reconocimiento a una forma moderna de dar a conocer los nombramientos. Sólo quiero transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda”. EFE/S. Gutiérrez

PERFIL

¿Quién es Arturo Herrera?

Es originario de Hidalgo.

Economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con maestría en el Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York.

Vivió en Washington ocho años, en donde trabajó en el Banco Mundial como gerente de la Práctica Global, Servicio Público y Desempeño de América Latina, trabajo que dejó para integrarse al equipo económico del entonces candidato por la coalición, Juntos Haremos Historia, invitado por su antiguo jefe, Carlos Urzúa.

También fue secretario de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Fue el tercer secretario de Finanzas, tras la detención de Gustavo Ponce, quien fue sorprendido jugando en casinos de Las Vegas. Ponce fue sustituido por Carlos Urzúa, quien después renunció y AMLO nombró a Arturo Herrera en su lugar.

El pasado 13 de diciembre fue ratificado por la Cámara de Diputados como subsecretario de Hacienda, convirtiéndose en el primero en recibir el visto bueno de la Cámara Baja, ya que antes esta facultad la tenía el Senado.

Además, al desaparecer la Subsecretaría de Ingresos en Hacienda, Herrera también se hizo cargo de estas funciones.

Los principales retos

Economía

México enfrenta una desaceleración económica.

Especialistas recortaron su expectativa de crecimiento para 2019 por noveno mes consecutivo, según datos del Banco de México (Banxico). Prevén un crecimiento de sólo 1.13% para este año.

Por su parte, el Gobierno espera un crecimiento de 2% para el cierre de 2019.

Salud

Empresarios critican las medidas del Gobierno ante diversas afectaciones, como la reducción al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la adquisición de medicamentos.

Recaudación

Al primer semestre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró una recaudación mayor a la presupuestada por el Gobierno, pero también realizó menos devoluciones y subejercicios millonarios.

Refinería

Como subsecretario, Herrera debió trabajar en el presupuesto que se destinará a la refinería en Dos Bocas, Tabasco, cuya fecha de construcción evidenció contradicciones entre la SHCP y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por posibles retrasos para el desarrollo de este proyecto.

Ciencia

El sector científico reclama que los Centros Públicos de Investigación que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) están en riesgo de colapsar ante los recortes federales.

Piden rectificar la política económica

Mientras la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, descartó que la economía nacional se tambalee con la renuncia de Carlos Urzúa, los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, Claudia Ruiz Massieu, Marko Cortés y Ángel Ávila, respectivamente, llamaron al Ejecutivo federal a rectificar el rumbo de la política económica y asumir una ruta que privilegie al país.

En cuanto a que la administración federal está tomando decisiones de política pública de manera equivocada, como plantea Urzúa en su carta, la presidenta de Morena señaló que desconoce a quiénes se refiere y dijo estar convencida de que el Ejecutivo federal está haciendo las cosas “con mucho compromiso para que todo salga bien”.

En contraste la priista Claudia Ruiz Massieu aseveró que la decisión de Urzúa “pone en evidencia la poca capacidad y constante improvisación del Gobierno en el manejo de las políticas económicas y financieras”.

El presidente del PAN, Marko Cortés, hizo votos para que López Obrador valore con responsabilidad las observaciones del ex secretario de Hacienda y asuma una ruta que privilegie el bien de México. Criticó que el Presidente “gobierna solo, simplemente ordena y cuando quiere lavarse las manos lo somete a consulta”. Por eso lo exhortó a reconsiderar sus “malas decisiones” para que la nación retome el crecimiento económico.

Por su parte, el perredista Ángel Ávila confió en que la renuncia de Urzúa “sirva para rectificar y se hagan de manera diferente las cosas en materia económica”.

La ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, también expresó que la decisión de Urzúa se trata de “una renuncia cuyos motivos son expresados con claridad, sinceridad y preocupación”.

López Obrador criticó que Urzúa no entendió el cambio en la política económica de la nueva administración. SUN

“Se ve nervioso”

El ex presidente Felipe Calderón apoyó la designación de Arturo Herrera; sin embargo, destacó que se “ve nervioso… y tiene razón de estarlo”. Por ello, pidió apoyar al nuevo secretario y, en particular, solicitó que López Obrador “lo haga”.

Los cambios en la historia

Carlos Urzúa renunció a siete meses de asumir el cargo en Hacienda con López Obrador; sin embargo, es el segundo que menos tiempo se ha mantenido en la dependencia.

Jaime Serra Puche fue quien duró menos, con apenas 28 días. Asumió el 1 de diciembre de 1994 como parte del gabinete de Ernesto Zedillo y abandonó el cargo el 28 de diciembre de ese año. La salida fue por el “error de diciembre”, una crisis financiera que estalló a finales de ese año.

El listado de renuncias

Con la renuncia de Carlos Urzúa suman 15 bajas, por lo menos, de funcionarios de nivel medio y alto en los primeros siete meses de la gestión de López Obrador.

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda.

Germán Martínez, titular del IMSS.

Josefa González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Gaspar Franco Hernández, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Omar Hamid García, jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Tonatiuh Guillén López, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la unidad antisecuestros de la Fiscalía e investigador del caso Ayotzinapa.

Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas.

Felipe de Jesús Muñoz, subprocurador de Delitos Federales.

Patricia Vázquez del Mercado, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Guillermo Zúñiga integrante de la Comisión Reguladora de Energía.

Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Clara Torres Armendáriz, responsable del Programa de las Estancias Infantiles.

Simón Levy, subdirector de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo.

