Saturan terapias psicológicas en DIF por COVID-19

La pandemia y sus efectos han causado síntomas de ansiedad en Gabriela, de 23 años. La joven cuenta que experimentó ataques de pánico, por lo que decidió buscar ayuda psicológica. Optó por tomar terapia en el Sistema del DIF de Zapopan.

“Dudaba en ir porque no sabía si me iban a dar un buen servicio, pero sí me gusta la orientación y el método que tienen, que es psicoanálisis”.

Gabriela recibe las sesiones por teléfono y obtuvo la condonación del pago. Ella comenta que fue de las últimas en obtener la ayuda.

La joven dice que el trámite fue sencillo, ya que sólo acudió a llevar papeles y el resto de la atención ha sido telefónica. +

Agrega que es la primera vez que considera necesario cuidar de su salud mental.

Por Transparencia, cuatro Sistemas DIF de la metrópoli precisaron que en todo diciembre ya no tienen espacios para atender a más personas en terapias psicológicas: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. En Guadalajara y Tlajomulco sí reportaron lugares, pero por las vacaciones atenderán hasta el siguiente año.

Los Ayuntamientos informan que la pandemia detonó problemas en la salud mental entre la población, ante el incremento de atenciones en los consultorios

El Sistema del DIF de Zapopan reporta un aumento en el número de atenciones psicológicas brindadas. Por Transparencia, cuatro Sistemas del DIF en la metrópoli precisaron que en todo diciembre ya no tienen espacios para atender a más personas en terapias psicológicas: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. En Guadalajara y Tlajomulco reportaron lugares, pero por las vacaciones atenderán hasta el siguiente año.

Según información proporcionada por Transparencia, en Zapopan, entre enero y septiembre van tres mil 773 consultas en 14 centros, cuando el año pasado registraron mil 072.

La mayoría de las atenciones se otorga en el Centro de Atención Psicológica, ubicado en Avenida Laureles 1151, y en el Centro Especializado de Terapia Familiar, localizado en la calle Obregón esquina Ignacio Allende.

Los interesados deben pedir una cita con Trabajo Social. Después, se decide si la terapia será presencial o mediante atención telefónica. Se hacen condonaciones del pago dependiendo de la evaluación del área de trabajo social.

En el caso de Guadalajara, hasta octubre de este año van mil 659 personas atendidas en terapia, cuando el año pasado eran cuatro mil 324.

Josué Hernández Barragán, jefe de Psicología del Sistema DIF Guadalajara, comenta que la cifra fue debido a la suspensión de actividades por la pandemia, no porque la gente dejara de tener la necesidad.

“Cerramos algunos centros por el tema de la pandemia. También hay que considerar que tenemos personal vulnerable dentro de nuestro personal de Psicología y que, como servidores públicos, nos sumamos al tema del ‘call center’ para brindar apoyo a la población en cuanto a la necesidad de la entrega de alimentos y de otras necesidades, pero sin descuidar el tema de atención psicológica en línea”.

En Tlaquepaque registraron nueve mil 564 en los primeros 11 meses de 2020.

El Sistema del DIF de Tonalá reporta cuatro mil 625 consultas en 2019, mientras este año bajaron a mil 651.

Por su parte, en Tlajomulco se documenta que en 2019 fueron 19 mil 025 atenciones y hasta diciembre de este año van 11 mil 156.

En el Ayuntamiento de El Salto registran 698 servicios en 10 espacios, aunque entre julio y noviembre de este año, sin informar de años anteriores.

Ansiedad y miedo, tendencias en jóvenes

Ana de la Garza, jefa del Departamento de Paz y Habilidades Comunitarias del DIF en Zapopan, indica que han detectado que el tema de la ansiedad o el miedo son de los padecimientos psicológicos que más se tratan en personas jóvenes. También ha incrementado los problemas en las dinámicas familiares, principalmente porque los integrantes están todo el día juntos en las casas.

Aunque el enfoque de atención que se brinda depende de la formación de cada psicólogo o psicóloga, lo que han unificado es la capacitación sobre los diferentes contextos que los ciudadanos están viviendo.

“Por ejemplo, ahorita con familiares de desaparecidos o por abuso infantil… o en la pandemia, que es necesario conocer cómo es la intervención en crisis. Tenemos que innovar en otros programas, en cómo llegarle a los padres de familia y orientarlos respecto a sus hijos”.

Menciona que en casos extremos, como ideas suicidas, se busca apoyo del Instituto Jalisciense de Salud Mental o de algún otro espacio en donde se brinde atención psiquiátrica, para que después se pueda tratar en terapia psicológica. “Ante la ideación suicida a veces no se ven otras posibilidades o no se ven redes de apoyo. Lo que se impulsa es buscar el sentido de la vida, la planificación, los planes a futuro y las emociones. Mucha gente se atrapa en la emoción que, a veces, no se entiende... y no en las posibles soluciones”.

La especialista destaca que lo más importante de tomar terapia es que las personas encuentran un lugar en el que son escuchadas y en donde pueden hablar de temas que les duelen, o los miedos que tienen. Luego, se brinda ayuda para que aprendan a resolver sus conflictos, que entiendan qué les pasa y puedan generar herramientas para la vida.

“Al encontrar las respuestas se hacen modificaciones o se piensan en otras salidas. La importancia es que se tienen herramientas para enfrentar el mundo de otra manera”.

Acentúa que se quedaron sin lugares en el cierre de año, pero la ruta a seguir es que se pueda trabajar con grupos para tener una mayor capacidad.

Para la atención psicológica, el Ayuntamiento de Zapopan tiene un presupuesto de 17 millones 089 mil pesos este año, que representa un aumento con los 16 millones 191 mil pesos documentados en 2019, de acuerdo con datos de Transparencia, remitidos por la autoridad.

GUADALAJARA

Impulsarán temas de crianza positiva

Josué Hernández Barragán, jefe de Psicología del Sistema del DIF en Guadalajara, explica que en la pandemia han detectado que el estrés afecta más a las personas, desde niños hasta adultos mayores. Además de que el modelo educativo actual cambia la manera en cómo interactúa y convive la familia, por lo que se marcan padecimientos relacionados con la ansiedad.

En ese sentido, dice que muchos esfuerzos del próximo año van a basarse en temas de crianza positiva.

“Busca que, como madres y padres, fortalezcamos las herramientas emocionales para las niños y los niñas, pero también proporcionar estrategias a las mamás y los papás con el conflicto del día a día, de la convivencia en casa”.

Detalla que otro aspecto importante tiene que ver con los materiales enfocados a prevenir el abuso sexual infantil, que se pueden encontrar principalmente en el Facebook del DIF de Guadalajara.

Recuerda que en el sistema hay 10 centros en los que se brindan asesorías psicológicas de forma presencial, además de que sigue la atención por teléfono.

Agrega que hay mucha demanda, por lo que ya se tienen citas agendadas a partir del 6 de enero de 2021.

“Hemos visto que hay una hipersensibilidad en el tema de la atención psicológica y las necesidades de las familias”.

Los interesados deben marcar para agendar una cita, o también acudir directamente al espacio. “Por ejemplo, hay un centro que es muy concurrido que está por la zona de Polanco. Si la persona pasa por el centro, puede agendar su cita”.

Recibirán a pacientes en crisis

Vía Transparencia, el Sistema del DIF de Tlajomulco informa que, a través del programa de Atención a la Salud Psicológica, recibieron a pacientes programados hasta el día 18 de diciembre.

Debido a la situación por la pandemia, brindan consultas presenciales y a distancia en seis Centros de Desarrollo Comunitario (CDC). No comparten datos presupuestales.

“Sin embargo, la atención en crisis, es decir, aquella dirigida a las personas con vulnerabilidad de su estado mental… se recibirá durante el periodo vacacional (excepto días festivos), con la finalidad de realizar contención emocional, entrevista clínica y canalización al Instituto de Salud Mental para una atención especializada”, remarca el organismo por Transparencia.

Sobre las estrategias de prevención, destacan la operación de la Escuela Comunitaria Activa para Madres y Padres de Familia.

En el caso del Sistema del DIF de El Salto, comunican que tendrán citas disponibles a partir del 7 de enero de 2020, ya que la agenda se llenó en diciembre.

“Las citas se pueden solicitar vía telefónica o de manera presencial. El costo es de 25 pesos por sesión en el DIF y de 30 pesos en los CDC. Para la posibilidad de condonar el servicio es necesario acudir al área de Trabajo Social donde se realiza un estudio socioeconómico”.

Agregan que no tienen presupuesto para el área de Psicología ni con indicadores.

Sobre las otras estrategias para impulsar la salud mental, destacan el programa de “Escuela para padres” en todos los Centros de Desarrollo Comunitario y la cabecera municipal, las pláticas del área de Psicología en los comedores asistenciales y actividades con grupos de adultos mayores en el programa “Reto por la salud”, aunque los talleres se encuentran suspendidos debido a la contingencia.

En Tlaquepaque programan citas hasta enero

El Sistema del DIF de Tlaquepaque precisa por Transparencia que en el mes de diciembre ya no se contó con la capacidad para atender a pacientes de nuevo ingreso. “Se podrán atender nuevos ingresos a partir del 6 de enero en las instalaciones del sistema DIF de Tlaquepaque y en los Centros de Desarrollo Comunitario que cuentan con el servicio de Psicología”.

Puntualizan que en el servicio de niños deben acudir los padres o madres a llenar un formato, y posteriormente el área de Psicología se comunica a los teléfonos que el paciente otorgó para decirle el día y fecha de su cita, así como el nombre del psicólogo que los atenderá. Esto puede variar en tiempo, dependiendo de la agenda de los psicólogos.

Mientras que los ingresos de los adolescentes y adultos son realizados por un psicólogo para saber las extensiones y motivos de la consulta y si pueden ser atendidos en el DIF, ya que en algunos casos es necesario derivarlos a Psiquiatría o los centros de integración por cuestiones de adicción.

Sobre otras estrategias para impulsar la salud mental, contestan que promocionan talleres y cursos de diversos temas de salud mental para las niños y niñas, adolescentes y adultos mayores. También brindan cursos por medio de las redes sociales

Por su parte, el Sistema del DIF de Tonalá responde que en diciembre estuvieron llenos para dar atención a nuevos usuarios, por lo que solamente tendrán la capacidad de dar servicio a usuarios en crisis.

“De momento, debido a que tenemos personal vulnerable que no está laborando y está resguardado en casa, sólo tenemos por día 35 citas. A partir del primer regreso del periodo vacacional, el día miércoles 6 de enero de 2021, se podrán recibir en cualquiera de los tres espacios donde el DIF tiene atención psicológica”.

Aunque precisan que sí tienen un presupuesto destinado para brindar los servicios, no lo tienen desagregado.

CONTACTOS

Ayuntamiento de Guadalajara: 33-3848-5026.

Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) números 3, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 26 y 27.

Además del Centro de Atención Especializado en Terapia Familiar, ubicado en Hacienda la Herradura número 1477-A, en la Colonia Oblatos.

Ayuntamiento de Zapopan: 33-3836-3444, extensiones 3457, 5502 y 5506.

Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) en Venta del Astillero, en las delegaciones de El Batán, El Colli, Francisco Sarabia, Atemajac, Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Villas de Guadalupe, Nuevo México, Arenales Tapatíos, Parques del Auditorio, Miramar. Además del Centro Especializado en Terapia Familiar y el Centro de Atención Psicológica.

En Tlajomulco, en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la cabecera municipal, en el fraccionamiento de Chulavista, en Lomas del Sur, en San Agustín, en Santa Cruz de las Flores y en Santa Fe.

Ayuntamiento de El Salto: 33-3732-0749 o 33-3284-1240, extensión 126.

PARA SABER

Condonaciones

Los interesados en la condonación de la consulta deben ser evaluados por los departamentos de trabajo social.

Los costos varían por municipio, desde 25 hasta 150 pesos, según la evaluación.

Servicios psiquiátricos

