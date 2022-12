El Programa Salvando Vidas, conocido popularmente como “Torito”, inició formalmente en noviembre de 2013 en Jalisco, con la intención de reducir las muertes por la combinación del volante y el alcohol. A nueve años de la implementación, la Comisaría de la Policía Vial retuvo a más de 47 mil personas por manejar con exceso de alcohol en la sangre. Y en el promedio, los conductores que más pisaron el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría tenían 37 años de edad.

“Me tomé primero una chela… y luego tres tequilas. Aunque estuvimos comiendo botana, me retuvieron por 12 horas cuando pasé por Federalismo Norte. Pensé que libraría el ‘Torito’, pero no. Después de la cruda moral, el problema fue para sacar el auto del corralón. Tenía varias multas y tuve que juntar dinero para liberarlo. La recomendación es simple: si toma, no maneje”, acentúa Iván García.

También desde el inicio del programa se emitieron más de 24 mil sanciones económicas a conductores que dieron positivo, pero pudieron librar la retención.

Además de las retenciones y las multas que se aplican a las personas que rebasan los niveles permitidos de alcohol, la Secretaría del Transporte (Setran) canceló las licencias a los reincidentes, por lo que suman 86 documentos suspendidos.

De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley de Movilidad, a la persona que reincida dentro del año siguiente por haber cometido esta infracción, se le suspenderá la licencia por seis meses. Si lo hace dentro del año siguiente, se le cancelará definitivamente el documento.

Negarse a la realización de la prueba, te hace acreedor a un arresto de 12 a 36 horas, de acuerdo con el juez calificador que se encuentra en el módulo de Salvando Vidas.

de acuerdo con el juez calificador que se encuentra en el módulo de Salvando Vidas. Si diste positivo en consumo de alcohol y tu vehículo fue retenido, deberás llamar al siguiente número: 33-3633-0005, extensiones 17320, 17321 y 17120.

Salvando Vidas también ayuda a cumplimentar órdenes de aprehensión. Debido a las revisiones aleatorias que se realizan en la ciudad como parte de los operativos del programa, los oficiales viales han detectado a presuntos responsables de hechos criminales, así como sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión.

Por ejemplo, en agosto pasado, en distintos puntos del operativo se detuvieron a dos personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes. La Secretaría de Seguridad reportó que el primero fue detenido en la colonia Jardines de la Paz, del municipio tapatío. Las agentes informaron que ingresó al filtro del operativo un vehículo de marca Nissan modelo 2008 con placas de Jalisco. La unidad era conducida por un hombre que se identificó como Ineo Vicente “N” de 44 años. Luego de aplicar la prueba de alcoholemia se solicitó información al área de Mandamientos Judiciales, donde reportaron que contaba con orden de aprehensión por el presunto delito de abuso sexual.

El segundo fue detenido en la colonia Hidalgo en San Pedro Tlaquepaque, donde los agentes viales informaron que ingresó al filtro un auto Honda color tinto con placas de Jalisco. Era conducido por Ricardo “N”, de 23 años. El área de Mandamientos Judiciales reportó que tiene carpeta de investigación por el presunto delito de robo equiparado.

Salvando Vidas opera día y noche durante este periodo de fiestas. EL INFORMADOR/Archivo

Los domingos son los días con más accidentes viales

Durante noviembre se conmemoró el Día mundial contra accidentes viales, en recuerdo de las víctimas, en un país donde hay más de 53 millones de vehículos en las 32 Entidades federativas.

Tan sólo en el 2021, a nivel nacional se registraron 340 mil 415 accidentes de tránsito en zonas urbanas. De éstos, se reportaron cuatro mil 401 víctimas mortales en el lugar del accidente y 82 mil 466 personas lesionadas, pero solamente es en 81 municipios.

Sobre los días con mayor número de muertos por accidentes viales, el domingo fue el día en el que se reportó la mayor cantidad de víctimas en accidentes.

Por otra parte, de los horarios de ocurrencia de los accidentes viales, el mayor número de decesos ocurrió entre las 18:00 y las 23:59 horas. En segundo lugar, se encuentran los que ocurrieron entre las 12:00 y 17:59 horas.

El año pasado, se registró una tasa nacional de 3.4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes.

Los Estados con mayor tasa de fallecimientos fueron Sinaloa, con 9.1; Chihuahua, con 8.5, y Tlaxcala, con 7.6. Por el contrario, los Estados con menos accidentes fueron Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.

De las víctimas lesionadas, las Entidades con mayores tasas fueron: Quintana Roo, con 222; Durango, con 196.5 y Colima, con 186.8.

Al comparar el número de accidentes viales entre los años 2021 y 2020, se observó un incremento de 12.8 por ciento.

Expertos advierten que los accidentes viales tienen un costo anual de hasta 204 mil millones de pesos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.

De esa cantidad, hasta 121 mil millones corresponden a los costos humanos o no materiales asociados al sufrimiento, dolor y pena de las víctimas y sus familias.

Hasta 39 millones de pesos son por las pérdidas de capital humano ocasionadas por las muertes prematuras o lesiones de individuos en edad productiva.

Así como 41 mil millones por los daños materiales causados por los hechos viales y aproximadamente otros 3 mil millones por los gastos en atención médica para los individuos que sufrieron una lesión.

La cifra

22.8% Porcentaje de las muertes que ocurrieron en domingo. Le siguió el sábado, con 19.5 % de fallecimientos, según el estudio.

El horario con mayor ocurrencia de siniestros mortales es entre las 18:00 y las 23:59 horas. EL INFORMADOR/Archivo

Retienen a burócratas

Para evitar la corrupción en la aplicación del Programa Salvando Vidas, durante los operativos también se retiene a los servidores públicos que conducen alcoholizados.

Por ejemplo, un trabajador del Gobierno de Jalisco fue enviado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) por no pasar la prueba cuantitativa en el módulo instalado en la colonia Country Club. La camioneta en la que circulaba, rotulada con logotipos oficiales, fue enviada al corralón.

Según informó la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), los hechos sucedieron en avenida Ávila Camacho, entre Mar Egeo y Circunvalación. Bajo el argumento de no violar los derechos humanos, la SSE no proporcionó el nombre del conductor que infringió la ley.

A la camioneta con logotipos del Gobierno de Jalisco en las puertas le fueron colocados los sellos de “vehículo retenido” y fue trasladada al depósito del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

Por otra parte, autoridades estatales informaron de la certificación de los cuerpos policiales sobre el uso y manejo del alcoholímetro, para fortalecer a los oficiales en la operación del programa “Salvando Vidas”.

SABER MÁS

Recomendaciones de seguridad

Si vas a salir de casa y consumirás bebidas alcohólicas, evita usar el automóvil.

Elige otros medios de transporte.

Acuerda con un amigo o un familiar la designación de un conductor, lo cual disminuirá el riesgo de provocar un accidente.

Solicita el apoyo de alguien de tu confianza que pueda pasar por ti y trasladarte.

Deja tu vehículo en un estacionamiento y pasa por él cuando te encuentres en óptimas condiciones para conducir.

Fuente: Gobierno de Jalisco.

TELÓN DE FONDO

Refuerzan los operativos en temporada decembrina

Ante el inicio de la temporada navideña, el programa Salvando Vidas mantendrá su presencia tanto de día como de noche como un refuerzo a partir del pasado 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, además de que se incrementarán el número de módulos, los cuales se instalarán en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las ubicaciones serán de acuerdo a puntos estratégicos y además de estar supervisados por la Dirección de Asuntos Internos, se informa que el personal operativo mantendrá un estricto apego al respeto de los derechos humanos.

Los oficiales de Salvando Vidas tienen como finalidad detectar a los conductores que habrían consumido algún tipo de embriagante y retirarlo de las calles para evitar que pongan en riesgo su vida y la de otras personas. Los oficiales de la Policía Vial están en constante capacitación en contra de dichos siniestros.

El pasado mes de noviembre 119 elementos recibieron una certificación y actualización en sus conocimientos de alcoholimetría, la cual fue otorgada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Motociclistas también son objeto de la prueba de alcoholimetría. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Armonizan leyes estatal y federal

Ley. Luego que en mayo pasado se publicó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los Congresos de todo el país estaban obligados a armonizar las legislaciones locales al nuevo ordenamiento federal, por lo cual el pasado mes de octubre el Congreso de Jalisco aprobó la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte.

Alcohol. En la ley se señala en los artículos 125, 139, 140 y 141 está prohibida la conducción de vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes y, en caso de hacerlo, se tienen contempladas sanciones, como la cancelación de la licencia en casos como en la participación de un siniestro vial, si la persona conduce transporte de personal, de carga, escolar, vehículo de emergencia, transporte de pasajeros o transporte público.

Prohibido. Para vehículos destinados al transporte escolar, de transporte de personas pasajeras, de carga y vehículos de seguridad o emergencia, así como los menores de edad que cuenten con permiso para conducir, queda prohibido circular con cualquier concentración de alcohol por espiración o litro de sangre.

Motos. Mientras que, para las personas que conduzcan motocicletas, queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a cero punto cero uno miligramos por litro en aire espirado o cero punto cero dos gramos por decilitros en sangre.

Arresto. Además, las sanciones que ameritan arresto administrativo, se establecen en el artículo 376 de dicha normativa.

Pruebas. Para este 2022, el Gobierno de Jalisco destinó 45 millones 440 mil 179 pesos en la aplicación del programa Salvando Vidas, con la expectativa de aplicar 900 mil pruebas en una población estimada de un millón 200 mil conductores.