Salvador Zamora presume rescate de casas abandonadas

La política pública para reducir el problema de las casas deshabitadas en fraccionamientos de Tlajomulco de Zúñiga, a través del programa Renta tu Casa, es una de las principales acciones implementadas en el primer año del Gobierno de Salvador Zamora.

El plan se lanzó en abril pasado, con una inversión de seis millones de pesos. Con esta bolsa, el Ayuntamiento, que funge como mediador, puede pagar rentas de hasta mil 500 pesos mensuales a los propietarios, mientras que al arrendatario se le cobran 350 pesos. Los subsidios se entregan a familias que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar.

A la fecha, se ha beneficiado a 70 familias y otras 200 se encuentran en proceso de adjudicación. El alcalde puntualiza que siete de cada 10 de los beneficiarios son personas de la tercera edad que no tienen vivienda propia. “Tenemos más casas en oferta que en demanda, por las mismas reglas de operación para beneficiar a personas del municipio”. Por eso se analizará modificar los lineamientos de operación para apoyar a personas de otros municipios; incluso, de otros estados que estén interesados.

“Es uno de los programas más exitosos del Gobierno. Tiene un gran eco no sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara sino también en lo nacional”.

Tras los resultados de Renta tu Casa, la revista Alcaldes de México entregó al municipio el premio al mejor programa de vivienda a nivel nacional.

Por otra parte, se puso en marcha el programa de tapiado de casas. En una primera etapa se rehabilitarán 250 unidades en estado crítico, para posteriormente sellarlas y evitar que se les dé un mal uso.

Aunque jurídicamente es una tarea complicada, se han identificado algunos fraccionamientos abandonados que pueden ser demolidos para recuperar los espacios públicos. La intención es que el municipio se quede con los predios, pues son desarrollos que tienen deudas de predial y agua, entre otros servicios. “Se estudia la posibilidad de expropiar algunos de éstos”, dijo.

El alcalde Salvador Zamora rendirá el 15 de septiembre su Primer Informe de Gobierno. Será a las 07:00 horas, en el malecón de Cuexcomatitlán.

Aplican veda para vivienda en torno a La Primavera

Desde el arranque de la actual administración se detuvo la construcción de prácticamente todos los desarrollos inmobiliarios en las zonas aledañas al bosque La Primavera. “Desde la parte baja, aunque no corresponda al cerro, mantenemos una veda permanente de construcción de viviendas en la zona”, asegura el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora.

Subraya que la misión es blindar ese perímetro. “Primero, respetar la zona del bosque; segundo, respetar la zona de amortiguamiento; tercero, generar condiciones de densidad y generar polígonos de desarrollo en donde se permita… y que nos permita también el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano”.

Recuerda que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), que se encuentra en proceso de consulta pública y que será aprobado en los próximos días, es el que determinará las zonas de restricción, de amortiguamiento, de conservación y los sitios donde hay factibilidad para desarrollar vivienda en Tlajomulco.

Cuestionado sobre el tiempo en el que se verán los efectos positivos, el presidente municipal responde que será en el mediano plazo, pues es una política de Estado. “(Se busca) que trascienda nuestra administración, dejar los candados necesarios para que no llegue otra administración y se le ocurra echar abajo lo que ya se decidió con esta planificación importante”.

Aclara que sólo se han otorgado algunas autorizaciones para obras de mitigación. Además, casi en el inicio de su gestión, se frenaron algunos desarrollos. “Se clausuró el fraccionamiento de El Edén, por ejemplo, que está en las zonas aledañas del bosque de Santa Anita. Se le dio una licencia de construcción en el último día de la administración (pasada). Y detuvimos la urbanización de otros…”.

Además, se revocó la licencia de urbanización del fraccionamiento El Cielo, que contaba con permisos con carácter de indefinido. “Se le dieron en los años setenta (del siglo pasado), pero nosotros hicimos esta acción para revocarle esta licencia”.

También insiste en que se mantiene frenado el tema de nuevos fraccionamientos de interés social.

“No hay licencias para vivienda de desarrollo de interés social. Esto tiene que ver con la política de vivienda federal (no hay subsidios), entonces el desarrollador no está incentivado, pero hay un déficit de vivienda”.

Invierten en calles, rastro y saneamiento

En materia de obra pública, el alcalde de Tlajomulco destaca la ampliación de la avenida Jesús Michel, que casi llega a la cabecera municipal, en la que se invirtieron 19 millones de pesos. “Era la parte de conexión más importante entre el Centro de la ciudad de Guadalajara y el Centro de Tlajomulco. Se hizo una parte a cuatro carriles y la última zona fue de dos carriles; incluye banquetas y alumbrado público”.

Por otra parte, el alcalde acentúa que en el primer año de Gobierno se inauguró el rastro de San Miguel de Ayotlán, en el que se invirtieron 23 millones de pesos.

Está certificado y tiene una capacidad para matar mil 100 bovinos mensuales, así como dos mil 200 porcinos y especies menores. Con esta obra se beneficia a mil 276 carnicerías de Tlajomulco, pero también es una alternativa para los municipios del Sur de la ciudad: Tlaquepaque, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y otra parte de Zapopan.

En más obras, se invirtieron más de 88 millones de pesos en la planta potabilizadora del Zapote del Valle, que beneficia a 95 mil habitantes de la zona del corredor Chapala.

Recuerda que los problemas más importantes se tenían en Rancho Alegre y el fraccionamiento de Los Agaves, “prácticamente les duplicamos el volumen de agua que tenían en estas zonas”.

También en los próximos días se inaugurará el Centro Administrativo del Valle de Tlajomulco.

Y se retiraron más de 682 letreros de publicidad que dañaban la imagen urbana y obstaculizaban el tránsito de las personas.

Mejoran la recaudación

En el último año, el Ayuntamiento elevó la recaudación del predial y agua potable. El presidente subraya que es “muy importante”, sobre todo por los recortes en el Presupuesto de la Federación. “En el predial vamos un 7% arriba, respecto al año anterior, y en el tema de agua, 17.9% arriba. Entre los dos suman más de 500 millones de pesos recaudados”.

Parque metropolitano

El alcalde recuerda que otro de los proyectos importantes es la construcción de la primera etapa de un parque metropolitano en la zona de la presa El Guayabo. Las obras comenzarán en los próximos días.

Y se donó una hectárea de ese terreno para un centro de operaciones de la Guardia Nacional.

Aumenta cobertura de agua potable

Ante el déficit de 70% en materia de agua potable que se presentaba en el corredor de Chapala, Zamora apunta que las obras realizadas recientemente en la zona han permitido incrementar la cobertura. Ahora es de 90 por ciento.

“Estamos en la construcción de esta línea de impulsión, que va hasta la Alameda, que nos va a resolver 100% este déficit”.

En la segunda etapa de intervención se habilitará una planta potabilizadora en Toluquilla, la cual lleva una línea de impulsión por toda la carretera de Santa María Tequepexpan y San Sebastián el Grande, y llega casi a las faldas del cerro de Las Gatillas.

“Ahí se hará en San Sebastián, primero, un centro de rebombeo para llevarlo hasta el cerro de Las Gatillas… eso nos va a permitir dos cosas: resolver el tema de una parte de la Zona Valle de Tlajomulco, una parte de López Mateos y San Sebastián el Grande, que tenemos un problema y, obviamente, con el macrotanque de San Sebastián el Grande, vamos a apoyar unas partes de López Mateos, incluyendo zonas de San Agustín y colonias aledañas”.

Otra línea iría hasta El Mirador para resolver el problema en Chulavista, Mirador, Villa Fontana Aqua y el resto de los sectores que se ubican entorno a éstas.

En estos proyectos se han invertido 250 millones de pesos. “Espero que, a mediados del próximo año, se tenga concluido… y valorar la posibilidad de incluirnos en el SIAPA”.

Aclara que actualmente no se tiene la infraestructura necesaria para ingresar al Sistema Intermunicipal para los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin embargo, asegura que antes de que concluya su administración se atenderán a los 450 mil habitantes que requieren de este servicio, sobretodo en la Zona Valle. “Tlajomulco no tenía una red de agua, pero con este proyecto vamos a generar una red completa para poder distribuir”.

Reducen delitos patrimoniales

A la llegada de la actual administración, la Policía Municipal contaba con sólo siete patrullas funcionando y, de 10 motocicletas, sólo operaba una, por lo que se invirtieron seis millones de pesos para la rehabilitación de las unidades.

Luego de esta intervención se pusieron en funcionamiento 37 patrullas y las 10 motos. A éstas se sumaron 65 nuevas unidades, que fueron adquiridas a través de un sistema de arrendamiento que costó más de 65 millones de pesos. Actualmente se tienen en operación alrededor de 100 vehículos.

En este primer año se entregó también la nueva Comisaría de Tlajomulco. Se invirtieron 20 millones federales y otros 13 millones municipales. “Esta nueva comisaría tiene todas las condiciones para que se puedan atender las necesidades de las personas, salvaguardando sus derechos humanos”.

El alcalde subraya que esto ha permitido una baja en los índices de inseguridad. “En un año redujimos en, al menos, 20% los índices en delitos patrimoniales”.

Por su parte, las detenciones se han aumentado. “Es un dato muy importante porque se nota la operatividad de nuestra Policía. Representa de 147 a 315 detenidos en promedio (mensuales)”.

Zamora explica que se tienen resultados “muy favorables” en recuperación de vehículos. “Es uno de los éxitos más importantes de nuestra área de inteligencia y operativa de la Policía. Han logrado recuperar 271 vehículos mensuales en promedio. Hemos recuperado más de dos mil vehículos”.

Agrega que en este periodo aumentaron en 250% los aseguramientos de drogas, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ambulancias

Entregaron tres nuevas ambulancias a la Cruz Verde, bajo un nuevo sistema de arrendamiento, parecido al de las patrullas, que les permite mantenerse en funcionamiento. Se invirtieron cerca de cuatro millones de pesos. Una de las ambulancias cuenta con equipo para atender partos.

Más acciones

Tlajomulco cumple 10 años con la entrega de útiles y uniformes escolares. Este año se benefició a más de 142 mil niños. Y, por primera vez, se entregaron zapatos.

La inversión fue de casi 100 millones de pesos (la mayor parte fue con recursos municipales).

Suma 10 años el Festival Marometa, que se hace tradicionalmente durante el mes del niño (abril).

Invirtieron 20 millones de pesos para arrancar el programa de estancias infantiles, que pertenecía a la Federación. Al quedar sin presupuesto federal durante 2019, el municipio adoptó el programa. En este año se le asignaron tres millones de pesos para apoyar a 252 niños en 19 estancias.

Destinaron 19 millones de pesos para becas a estudiantes de secundaria, que tienen un promedio superior de 8 de calificación.

Compraron un terreno de 30 hectáreas para el Centro Universitario de Tlajomulco de la UdeG , que será multidisciplinario. Se proyecta que la construcción inicie el próximo año. El terreno le costará alrededor de 100 millones de pesos al municipio.

Obras y reelección

—¿Qué opina de que en el proyecto de presupuesto de la Federación no se etiquetaron recursos para la Línea 4 y el río Santiago?

—En este momento utilizamos recursos del Gobierno del Estado para el tema del río Santiago, por el tema de la xuenca de El Ahogado, pero si no le damos continuidad a ese proceso, pues se van a frustrar esos proyectos.

Ahorita hay 150 millones de pesos en el proyecto de la Línea 4 del Tren Ligero, pero si no tiene recurso federal para la ejecución de la obra, ¿qué sentido tiene gastar 150 millones en un proyecto (ejecutivo) que se guardará?

Espero que se replantee la asignación de recursos para la Línea 4. Ahí vendrá esa discusión, para eso tenemos diputados, para eso tenemos escaños en la máxima tribuna de la Federación.

—¿Se le dará continuidad a las obras de López Mateos (construir un viaducto)?

—Para nosotros es importante que se dé continuidad a las obras de López Mateos. Hay un proyecto que involucra desde Guadalajara, hablando de la glorieta Colón hasta Acatlán de Juárez. Si a municipios como Zapopan no les interesa atender la necesidad de la gente de Bugambilias o la gente que vive en zonas aledañas a López Mateos, a mí sí me importa el interés de la gente de Tlajomulco y también de esa gente… para nosotros es una convivencia de ciudad, de integración metropolitana. Por eso estamos buscando la Policía Metropolitana, la gestión integral de residuos y un plan integral de movilidad que impacta a los municipios.

—¿Y de dónde saldrán los recursos?

—Se deben buscar, pero debemos empujar todos. Ahorita todos sacrificamos los recursos del Fondo Metropolitano para el Peribús, pero no pasa por Tlajomulco; sin embargo, impacta en la movilidad de Tlajomulco y tiene que ver con la conectividad de la Línea 4. A veces tienes que sacrificar algo para después ir cumpliendo otros objetivos por etapas, con una planificación a mediano y largo plazos.

—¿Le interesa la reelección en Tlajomulco?

—Por supuesto que nos interesa la reelección, vamos por la reelección. También estoy consciente de que si nosotros hacemos mal las cosas y nos equivocamos, pues seguramente no tendremos el derecho para ir a la reelección. Yo siento que no tendría la cara para hacerlo, en caso de que tenga algún error o me equivoque en algo. Soy el primero que hago autocrítica.

