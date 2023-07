La remodelación en el Hospital Civil de Guadalajara va en tiempo y forma. Así lo aseguró el director general, Jaime Andrade Villanueva, quien catalogó la obra como “histórica”, pues nunca en sus casi 230 años de operación había tenido una intervención de este nivel. “Ya están funcionando en su totalidad cinco salas, de las originales del Hospital Fray Antonio Alcalde, que son Pablo Gutiérrez, Fortunato Arce, Francisco Macías Gutiérrez, Julio Clemens y Leonardo Oliva, donde se atienden a pacientes de medicina interna y áreas quirúrgicas. En todas estas áreas no sólo se ha remodelado el espacio físico, sino que se equipó en su totalidad con camas, monitores, bombas y todo lo necesario”.

Fue a partir del proyecto de la renovación del sistema de salud cuando el Gobierno de Jalisco inició esta intervención para brindar una mejor calidad en la atención a las personas que no cuentan con seguridad social.

Adelantó que se inaugurarán dos salas más y los quirófanos del servicio de urología, junto con sus salas de espera y recuperación. Actualmente se trabaja en las dos salas restantes: Salvador García Diego y Juan Valdez, así como en las áreas de neumología, psiquiatría, almacenes, farmacias, la unidad de VIH, la de hemodinámica y la unidad coronaria, además del espacio de los dormitorios de los médicos residentes e internos. “Es una remodelación profunda que incluye el área de trasplantes y para personas privadas de la libertad... y se han rehabilitado también todos los espacios comunes, como los patios, pasillos y el área de imagenología, donde hay nuevo equipo. Y está por concluirse el área de enseñanza, trabajo social y enfermería”.

Se estima una inversión de mil millones de pesos en obras y equipamiento; sin embargo, la cifra exacta deberá ser precisada por el Gobierno estatal, responsable de la intervención general, aunque el Ayuntamiento de Guadalajara se sumó a la renovación de sus muros perimetrales.

Amplían la unidad para la atención de niños quemados

La Unidad de Atención Integral a Niños con Quemaduras se ubicará en la torre que se encuentra en Coronel Calderón y Tenerías. EL INFORMADOR/A. Navarro

En busca de brindar una mejor atención a los niños con quemaduras de Jalisco y de la región, el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, de la mano del Gobierno de Jalisco, inició el año pasado la ampliación y reubicación de la Unidad de Atención Integral a Niños con Quemaduras.

El jefe de la Unidad, Ariel Miranda Altamirano, explicó que las obras de adecuación de este espacio, que se ubicará en la torre que se encuentra en Coronel Calderón y Tenerías, y que anteriormente se encontraba en piso 7 del Hospital Civil Juan I. Menchaca, van en tiempo y forma, teniendo al día de hoy un avance del 75%, y que una vez concluidas se contará con un total de 16 espacios para atender de manera simultánea al mismo número de pacientes.

Ocho de las camas serán para cuidados intensivos, y ocho más de cuidados intermedios, además de contar con quirófanos, área de balneoterapia, una de curaciones y una más de recuperación para cirugías ambulatorias, además de sala de espera y una sala de usos múltiples.

“Vamos a tener el trabajo interdisciplinario con nutrición, pediatría, cirugía, enfermería y psicología, todos trabajando al unísono, y hay consultorios para cada área. Vamos a estar a la vanguardia porque seremos la unidad más grande del país que atiende a niñas y niños con quemaduras en población abierta”, destacó el médico.

El médico especialista indicó que la decisión de esta intervención (que se hizo sin dejar de operar un sólo día en un área dispuesta para su operación temporal) se realizó ante el incremento de ocupación en la Unidad, sin embargo, se ha tenido grandes avances.

“Los logros de la Unidad han sido muy importantes, pues si bien antes de que se creara esta unidad en 2004 se tenía una mortalidad de niñas y niños con quemaduras de 11.9%, se ha reducido a 0.8%. Se dice fácil, pero ha sido muy difícil, y es todo un trabajo en equipo”, detalló.

Actualmente se tiene una atención de alrededor de 180, y aunque lo primordial es seguir impulsando la prevención en las familias para evitar percances donde los menores resulten heridos por el fuego, se prevé tener la capacidad suficiente para atender al menos a 320 nuevos pacientes cada año.

Miranda Altamirano señaló que se espera que esta área entre en operaciones en su nuevo espacio antes de terminar el 2023, pues además de la habilitación de los espacios y su equipamiento se estará llevando a cabo una nueva capacitación especializada para los médicos y personal nuevo que se sumará a la Unidad, que es ofrecido por diversas organizaciones internacionales.

MEJORAS

Urología tiene ahora más quirófanos

El área de Urología cuenta con dos quirófanos altamente equipados. EL INFORMADOR/A. Navarro

El área de Urología era una más de las especialidades que se encontraban en las salas generales del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, y las cirugías que se tenían en esta área se realizaban en los quirófanos generales del nosocomio.

Ahora, como parte de la remodelación histórica que se ha hecho a profundidad en este hospital, la especialidad cuenta con su propio espacio para la atención de los pacientes, explicó la doctora María Elena González, jefa de división de Cirugía, especialista en Neurocirugía.

“Tenemos un crecimiento con ello, porque antes contábamos con sólo uno de los quirófanos donde se hacían procedimientos menores, endoscópicos y las cirugías de especialidad se realizaban en los quirófanos generales. Ahora contamos con dos quirófanos altamente equipados que cumplen con toda la normativa en materia de salud, donde vamos a poder tener cirugías de especialidad; el crecimiento es del 100%” destacó la neurocirujana.

Con esto se espera abonar a despresurizar las cirugías generales y crecer de mil 500 a dos mil 500, en promedio, las cirugías que se realizan al año relacionadas con la especialidad de urología, acortando así los tiempos de espera de los pacientes.

Por otra parte, la jefa de división también destacó la renovación de otros 10 quirófanos dedicados a cirugías de alta especialidad, que cuenta con equipamiento de tecnología de última generación, como por ejemplo, se cuenta con un quirófano que tiene su propio tomógrafo, con el objetivo de minimizar los tiempos de atención y brindar la mejor atención médica posible a los pacientes que la necesiten.

SALA ANTONIO ARIAS

Área ortopédica está lista para operar

En busca de brindar una atención más digna para las pacientes de la especialidad de Ortopedia, esta semana se estará inaugurando la sala Antonio Arias, que fue una de las áreas recientemente intervenidas dentro de la remodelación profunda que se lleva a cabo dentro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

Así lo explicó el doctor Rafael Paredes Almanza, médico adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología de este Hospital, quien dijo en esta sala se tiene capacidad para atender a 16 pacientes mujeres, generalmente adultas mayores, quienes presentan usualmente diagnósticos como fracturas de cadera, artrosis de rodilla y problemas relacionados con la traumatología.

“La sala Antonio Arias se remodeló profundamente, cada cama cuenta con su área física muy bien acondicionada, iluminación en todas las camas, las cuales son especiales para dar una movilidad adecuada a las pacientes, con oxígeno disponible en cada una de ellas, entre otros aspectos que en conjunto se verán reflejados en la mejor atención para nuestras pacientes”, dijo el médico especialista en Traumatología y Ortopedia.

El impulso a las mejoras de este espacio dijo, se traduce en una mejora también en la atención que se brinda a las pacientes en esta área, ofreciéndoles tratamientos más dignos, humanos y de calidad.

“Yo me siento muy entusiasmado, tengo 27 años en esta institución, estoy orgulloso de pertenecer a esta familia que es el Hospital Civil, pero estas remodelaciones de verdad me emocionan por el bienestar de nuestras pacientes, porque no sólo es lograr un trato más humano, sino que dignifica la atención que se brinda, con calidad”, destacó el médico.

RENOVACIÓN DE FONDO

Prevén disminuir tiempos en el área de Radiología

Se espera maximizar la operación del área de Radiología. EL INFORMADOR/A. Navarro

Otro de los espacios que ha sido intervenido dentro de esta renovación a fondo que se lleva a cabo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde es el área de Radiología, el cual brinda servicio a todas las áreas del hospital.

El médico radiólogo, Rodrigo Cerda, jefe de esta Unidad, explicó que se trata de una renovación a las áreas físicas y de la aparatología con la que se cuenta, considerando que se trata de equipamiento de última tecnología.

“Se hizo una renovación de todas las áreas, así como la intervención de las áreas que no se ven, como son los drenajes, fuentes de luz, pisos, cuidando las áreas de protección, que se blindaron con material especial para que la radiación no escape y sea seguro para las y los pacientes”, señaló.

La intervención se hizo al área de tomografía; cuatro áreas de radiografía simple; un área de fluoroscopia, dos áreas de densitometría y un área de mastografía, donde se instalaron dos equipos de radiografías simples digitales directos, un tomógrafo de 40 detectores donde se pueden realizar análisis especializados en sólo un minuto, un mastógrafo digital directo, y dos equipos de densitometrías, dijo.

Con tales acciones, señaló, se espera maximizar la operación del área, logrando minimizar los tiempos de espera por un estudio, que actualmente son de entre 15 días a un mes, a una semana aproximadamente, teniendo unos 45 mil estudios por año.

“El área que se rehabilitó va a ayudar a prácticamente todo el Hospital para tener diagnósticos más oportunos en menos tiempo, y poder dar batalla a todas y todos los pacientes del Hospital, sí es un gran impacto, con esto logramos que sus procesos de espera sean menores y que sus diagnósticos sean más precisos para acceder a procesos quirúrgicos más rápido”, destacó el médico.