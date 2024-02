La pandemia incrementó los problemas de salud mental en el país, reconoce la Secretaría de Salud del Gobierno federal, quien estima que 3.5 millones de mexicanos tienen trastornos graves o severos.

Por eso, los Gobiernos federal y estatal reforzaron los centros de atención para enfermos mentales y con adicciones, sumando 57 en Jalisco.

El factor más importante es determinar la gravedad de la enfermedad. Para diagnosticar este padecimiento y el tratamiento, es necesario acudir con un psicólogo o un psiquiatra. Si el enfermo presenta cualquier problema con terceros, debe atenderse. “También si es muy desconfiado, si tiene paranoia. Si falta a trabajar o presenta algún tipo de abandono, como no bañarse, no alinearse, es otro síntoma. No atender a sus hijos o sus responsabilidades, son otros síntomas”, explica Nora Enríquez, psiquiatra del Centro de Integración Juvenil.

La depresión es caracterizada por la desesperanza, al dejar de disfrutar lo que antes gustaba. “Si esto ya tiene dos semanas, podemos hablar de una depresión que debe atenderse”, acentúa Jorge Antonio Blanco Sierra, especialista del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Las alertas más preocupantes son las ideas suicidas y homicidas.

Especialistas recomiendan acudir con el psiquiatra o el psicólogo para el diagnóstico oportuno. EL INFORMADOR/Archivo

Escuchar voces es una señal de alerta entre enfermos mentales

El factor más importante para determinar la gravedad de una enfermedad mental es la sintomatología, lo que determinará el comportamiento del paciente, así como el tipo de tratamiento que requerirá.

No obstante, es fundamental aclarar que para diagnosticar un padecimiento de salud mental, así como el tipo de tratamiento que va a recibir, es necesario acudir con un psicólogo o un psiquiatra profesional.

“Que presente cualquier cosa que ya genere problemas con terceros; por ejemplo, en la escuela, trabajo o lugares donde se desarrolle. O que sea muy desconfiado, en exageración, tanto como paranoia, que lo conflictúa con los demás. Que falte a trabajar, que presente algún tipo de abandono, como personal al no bañarse, no alinearse, abandono familiar; por ejemplo, los padres de familia que no atiendan a sus hijos, sus responsabilidades. Son algunos de los síntomas”, explicó Nora Enríquez, psiquiatra del Centro de Integración Juvenil.

Por otra parte, “la depresión es caracterizada por desesperanza, por dejar de disfrutar de hacer lo que te gustaba, perder el apetito o tener mucho apetito o sueño, si esto ya tiene unas dos semanas, y afecta su relación familiar o laboral, ya podemos hablar de una depresión”, detalló el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Antonio Blanco.

Los síntomas de mayor alerta son aquellos que presentan alteraciones en sus sentidos auditivo o visual; es decir, la escucha de voces o la visión de cosas, así como ideas suicidas.

“Las personas que requieren hospitalización son las que tienen un problema agudo; por ejemplo, alguien que oye voces o ve cosas, porque puede ser que dentro de sus ideas delirantes, pueda dañar o matar a alguien por defenderse de su alucinación”, apuntó la doctora Enríquez.

En el caso de los pacientes con problemas agudos, pueden recibir hospitalización en del CAISAME de Zapopan (Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve), donde son controlados con terapia médica y psiquiátrica, ser dados de alta y continuar con su tratamiento. “Hay otros pacientes que presentan esquizofrenia o secuelas graves de traumatismo craneoencefálico, personas que ya están muy desconectadas de la realidad, deben ir al CAISAME de El Zapote, a estancia prolongada”, añadió la especialista.

En el caso de los pacientes que pueden continuar su tratamiento y llevar su día a día en escuela y trabajo, pueden acudir a consulta externa, para recibir atención psicológica o psiquiátrica, así como medicamento.

Este último tipo de pacientes puede ser atendido en los ocho UNEME-CISAME que hay en el Estado, así como en los 13 módulos de atención de los Centros de Salud Estatal o en alguno de los módulos de atención local de Guadalajara y Lagos de Moreno.

La pandemia incrementó los problemas de salud mental. SUN/Archivo

Pacientes con esquizofrenia, sin medicamentos

Durante una visita al hospital psiquiátrico del Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada, El Zapote, se documentó cuatro casos donde los familiares de los pacientes con esquizofrenia no pudieron surtir las recetas de medicamento controlado.

“El medicamento no lo hay, el que ocupamos es de inyección controlada, se llama depot, vale mil 600 pesos, también quetiapina”, explicó Juan Salcedo, hermano de un paciente con tratamiento por esquizofrenia.

La falta de insumos y medicinas es tal, que el personal ha decidido trabajar bajo protesta desde hace un mes, con la exigencia de la salida de la administradora Lucía Flores Guevara: “Desde que llegó (Lucía Flores) hubo momentos en que los pacientes sólo comían frijoles, no había cobijas, materiales para hacer el aseo. Mucha falta de medicamentos, sólo contamos con la carbamazepina, pero falta olanzapina, clonazepam, diazepam y valproato de magnesio”, explicó Héctor Rizo Álvarado.

EL ZAPOTE

Protestan los empleados por malas condiciones

Empleados en protesta manifestaron que en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME), El Zapote, hay déficit de personal, de insumos, así como una serie de desperfectos y daños en la infraestructura del área de estancia prolongada y consulta externa, lo que vulnera la dignidad y el correcto tratamiento de los pacientes.

“No trabajamos ni al 50%, el turno nocturno es el más afectado, ya que a un enfermero le toca cuidar hasta a 30 pacientes, deberían ser mínimo dos o tres enfermeros por cinco pacientes. Falta personal para cocinas, mantenimiento, servicios generales, ahí sólo hay 15 o 20 personas”, dijo Rizo Álvarado.

Durante un recorrido por las instalaciones del CAISAME, se constató que los cuartos donde duermen los pacientes de estancia prolongada presentan desperfectos en los muros, producto de la falta de mantenimiento, como paredes descarapeladas, falta de resanamiento, daños en las instalaciones eléctricas y humedad.

Los baños tienen desperfectos en las tuberías, las regaderas están incompletas o sin llaves, así como algunas rupturas en las tasas, que podrían generar accidentes.

Familiares de pacientes internados en el CAISAME El Zapote manifiestan que faltan medicamentos en la institución. EL INFORMADOR/H. Figueroa

APOYOS ESTATALES Y FEDERALES

Los Centros de Integración Juvenil, alternativa para enfermos mentales

En Jalisco, se cuentan con opciones para atender trastornos de salud mental.

Uno de los más reconocidos es el Centro de Integración Juvenil (CIJ), que está integrado a la Secretaría de Salud federal; atiende a pacientes con adicciones, como una comorbilidad de los trastornos de salud mental.

Su ventaja sobre otros institutos son las favorables condiciones laborales del personal médico, cuentan con especialistas formados e involucran a las familias de los pacientes y atiende las causas.

El CIJ cuenta con siete unidades en la ZMG y una más en Puerto Vallarta, pero con los pacientes con urgencias psiquiátricas, es decir, casos agudos, estos son derivados a los centros de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve o Prolongada del Gobierno de Jalisco, los cuales están ubicados en Zapopan y Tlajomulco, respectivamente.

Entre instancias de los tres niveles de Gobierno, Jalisco cuenta con 57 unidades y módulos de atención de salud mental y adicciones, según el directorio de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.